Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС
19 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Водночас, поблизу Луганського і двічі біля Попасній була зафіксована вогнева активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.
"У всіх випадках поодинокі постріли були провокаційними і не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - сказано в повідомленні.
Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.
Також повідомляється, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.
З початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю", - додали в пресцентрі ОС.
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Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
https://censor.net/news/3214840/na_zasedanii_tkg_soglasovano_chetyre_novyh_uchastka_razvedeniya_sil_ofis_prezidenta/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74461127
Тихою сапою....
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840
Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера
Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню."Навальний пив чай в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.За її даними, зараз Навальний без свідомості.https://ua.interfax.com.ua/news/general/682266.html Літак Томськ - Москва з Навальним на борту вимушено сів в Омську через отруєння опозиціонера
в целом все соблюдается, падлюки градами не били....