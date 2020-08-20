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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

19 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Водночас, поблизу Луганського і двічі біля Попасній була зафіксована вогнева активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

"У всіх випадках поодинокі постріли були провокаційними і не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - сказано в повідомленні.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.

Також повідомляється, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.

Також читайте: У районі Луганського зафіксовано провокаційний ворожий обстріл зі стрілецької зброї, - пресцентр ОС

З початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29612) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Знову несистемні провокації?
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20.08.2020 07:22 Відповісти
+10
Про що мова знову: зе-"перемир*я" і зе-"припинення" вогню, про яке верещать з кожної праски, вже давним давно порушене.
Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
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20.08.2020 07:36 Відповісти
+8
20.08.20 01:38 На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера


Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
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20.08.2020 07:45 Відповісти
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Знову несистемні провокації?
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20.08.2020 07:22 Відповісти
Та ні, середа. Можна полювати на качок.
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20.08.2020 09:08 Відповісти
Про що мова знову: зе-"перемир*я" і зе-"припинення" вогню, про яке верещать з кожної праски, вже давним давно порушене.
Чому мовчить "народний прі-зі-дєнт" ? Трясеться від страху ? Ще од меседжу кадирки не одійшов ?
Так боїться, що не дозволив врятувати пораненого воїна, злив операцію секретну, хлопці нерухомо стоять і мовчки дивляться, як орки =провокативно= стріляють і обладнують позиції ...
А тля вже домовилася про нові 4 ділянки відведення і терендить про черговий обмін вкотре =всіх на всіх= ... і взагалі - вже ось-ось =закончіт вайну=.
Падаль.
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20.08.2020 07:36 Відповісти
А ти розкажеш?
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20.08.2020 07:46 Відповісти
Воно яблук пересвятило. Бухе як кацап.
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20.08.2020 07:47 Відповісти
Ти про те як твої брати по розуму запросили перемир'я, щоб забрати трупаки своїх руссо-собак і замінували будівлю?
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20.08.2020 08:00 Відповісти
Ну ти і гівно...
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20.08.2020 08:14 Відповісти
Та тут ось де реально Зрада:
https://censor.net/news/3214840/na_zasedanii_tkg_soglasovano_chetyre_novyh_uchastka_razvedeniya_sil_ofis_prezidenta/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74461127
Тихою сапою....
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20.08.2020 07:46 Відповісти
Так отож. Під казочки про =всьо харашо= відводять наші війська.
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20.08.2020 07:49 Відповісти
Единственное, что радует на данный(!!!) момент - погибших и раненных среди украинских военных нет........
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20.08.2020 07:43 Відповісти
20.08.20 01:38 На заседании ТКГ согласовано четыре новых участка разведения сил, - Офис Президента
В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана Источник: https://censor.net/n3214840

Во время работы группы по политическим вопросам украинская сторона "подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера


Що я можу сказати? Війну виграє та сторона, котра від війни не втомилася.
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20.08.2020 07:45 Відповісти
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9541
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20.08.2020 07:46 Відповісти
Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 177 Опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву, повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш у соцмережах.
"Сьогодні вранці Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. У Олексія токсичне отруєння", - йдеться в повідомленні.Ярмиш додала, що опозиціонера везуть в лікарню."Навальний пив чай в аеропорту. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину", - уточнила агентству "Інтерфакс-Сибір" Ярмиш.За її даними, зараз Навальний без свідомості.https://ua.interfax.com.ua/news/general/682266.html Літак Томськ - Москва з Навальним на борту вимушено сів в Омську через отруєння опозиціонера
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20.08.2020 07:49 Відповісти
Знову полоній?..
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20.08.2020 08:15 Відповісти
Тим часом Кравчук з Фокіним домовилися з росіянами про відведення ВСУ ще з чотирьох пунктів та погодилися змінити Конституцію. А улюбленець зебілів Лукашенко назвав Зеленського ;Какім-то чмом;. Ну що, хаваємо далі?

Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2620
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20.08.2020 07:48 Відповісти
А може по словам Луки якесь чмо?
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20.08.2020 09:10 Відповісти
А відносно домовленності, то Кравчуку і Фокіну слід домовлятися зі святим Петром за пропуск в рай, а не за Донбас.
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20.08.2020 09:14 Відповісти
трижды нарушение - не нарушение....
в целом все соблюдается, падлюки градами не били....
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20.08.2020 07:51 Відповісти
на восточном фронте без перемен - ремарк
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20.08.2020 07:53 Відповісти
Нагадаємо, минулого року довкола президента США Дональда Трампа розв'язався скандал, пов'язаний з Україною. Так, в американських ЗМІ повідомили, що Трамп під час розмови із президентом Володимиром Зеленським https://tsn.ua/politika/tramp-namagayetsya-zmusiti-zelenskogo-vtrutitisya-u-vibori-u-ssha-the-washington-post-1407216.html тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma, якою керував син Джо Байдена - його конкурента на президентських виборах 2020 року.Також Трамп нібито наказав https://tsn.ua/politika/u-the-washington-post-rozpovili-novi-podrobici-skandalu-z-telefonnoyu-rozmovoyu-trampa-ta-zelenskogo-1415940.html заморозити 400 мільйонів доларів військової допомоги для України за тиждень до телефhttps://tsn.ua/********/tramp-vvazhav-********-chastinoyu-rosiyi-bolton-1609711.html Трамп вважав Україну частиною Росії - Болтон - Укрaїнa - TCH.ua
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20.08.2020 07:54 Відповісти
Відводьте вже війська до Кривого Рогу, а ще краще їх роспутити до домах і не прийдеться платити їм гроші. Хай переодягаються і їдуть відбудовувати доунбас. Жити будуть в окопах,зарплати не потрібно, їх не привикати. Вони ж також правильно голосували, аби не Порох. Хавайте і сидіть тихенько.
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20.08.2020 08:04 Відповісти
А шо говорит зельц?
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20.08.2020 08:24 Відповісти
Він не знає. Йому інтернет відключили, щоб мальчІк не нервував. А хомчак- іловайський докладає про ПОВНЕ припинення вогню.
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20.08.2020 09:34 Відповісти
ЗЕмир.
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20.08.2020 08:33 Відповісти
Ніякі постреліванія не завадять зеленському здати кацапам Україну.
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20.08.2020 09:33 Відповісти
 
 