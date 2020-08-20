Найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат і поранень немає, - штаб ОС

19 серпня на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Українські військовослужбовці в районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню і готові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Водночас, поблизу Луганського і двічі біля Попасній була зафіксована вогнева активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

"У всіх випадках поодинокі постріли були провокаційними і не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - сказано в повідомленні.

Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 3 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.

Також повідомляється, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.

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З початку поточної доби, 20 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю або здоров'ю", - додали в пресцентрі ОС.