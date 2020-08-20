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Новини Коронавірус і карантин
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СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн

Станом на ранок 20 серпня у світі зареєстрували 271 795 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 676 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 22 580 244 випадки інфікування, з них 271 795 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 791 002 пацієнта, з них 6 676 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 15,3 млн осіб.

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 31-му місці цього рейтингу.

Так, кількість померлих в США досягла 176 337 (+ 1 263 за добу), хворих - 5 700 931 (+ 44 957 за добу).

У Бразилії зафіксовано 3 460 413 інфікованих (+48 541 за добу) і 111 189 (+ 1 170 за добу) летальних випадків.

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В Індії інфіковано 2 835 822 осіб (+ 69,196 за добу), кількість смертей - 53 994 (+ 980 за добу).

У Росії 937 321 хворий (+ 4 828 за добу) і 15 989 летальних випадків (+ 117 за добу).

У Південній Африці кількість хворих досягла 596 060 осіб (+3 916 за добу), кількість смертей - 12 423 (+ 159 за добу).

СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та ты шоооо... Прям ужасть какой то
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20.08.2020 08:33 Відповісти
ось зараз проснуться всі дурантнинофіли і розкажуть,як воно є все насправді..
Яе обманюють трудящий народ..

Яка страшна вона -всесвітня змова продавців масок...
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20.08.2020 09:25 Відповісти
 
 