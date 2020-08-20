СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн
Станом на ранок 20 серпня у світі зареєстрували 271 795 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6 676 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 22 580 244 випадки інфікування, з них 271 795 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 791 002 пацієнта, з них 6 676 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 15,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 31-му місці цього рейтингу.
Так, кількість померлих в США досягла 176 337 (+ 1 263 за добу), хворих - 5 700 931 (+ 44 957 за добу).
У Бразилії зафіксовано 3 460 413 інфікованих (+48 541 за добу) і 111 189 (+ 1 170 за добу) летальних випадків.
В Індії інфіковано 2 835 822 осіб (+ 69,196 за добу), кількість смертей - 53 994 (+ 980 за добу).
У Росії 937 321 хворий (+ 4 828 за добу) і 15 989 летальних випадків (+ 117 за добу).
У Південній Африці кількість хворих досягла 596 060 осіб (+3 916 за добу), кількість смертей - 12 423 (+ 159 за добу).
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