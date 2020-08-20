УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8696 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 032 2

На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 19 серпня, підтвердили 137 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 19 серпня на Рівенщині зареєстровано 56 нових випадків захворювання COVID-19. Станом на вечір 19 серпня на Рівенщині зареєстровано 81 новий випадок захворювань COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 82 років.

Загалом в області зареєстровано 8090 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 114 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 5870 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 325 зразків.

Також читайте: На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини

На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубинский кричал шо "нам п*", после того как загробитчан пустили, а потом.... сделал вот так: (я-не-я-жёппа-не-моя)
показати весь коментар
20.08.2020 08:36 Відповісти
 
 