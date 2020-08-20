На Рівненщині за добу виявили 137 нових випадків COVID-19, загалом - 8090, з них 114 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 19 серпня, підтвердили 137 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 19 серпня на Рівенщині зареєстровано 56 нових випадків захворювання COVID-19. Станом на вечір 19 серпня на Рівенщині зареєстровано 81 новий випадок захворювань COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 4 до 82 років.

Загалом в області зареєстровано 8090 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 114 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 5870 осіб.

В роботі лабораторій області залишаються 325 зразків.

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