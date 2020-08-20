Роботи та дослідження Патона змінили життя всього людства, - в Міносвіти висловили співчуття у зв'язку зі смертю президента НАНУ

У Міносвіти висловили співчуття у зв'язку з кончиною президента Національної академії наук України Бориса Патона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти в Facebook.

"Висловлюємо щирі співчуття з приводу смерті Бориса Євгеновича Патона – видатного українського науковця, першого Героя України, президента Національної академії наук, автора понад 400 винаходів. Сьогодні ми втратили великого науковця і велику людину. Без перебільшення, роботи і дослідження Бориса Патона змінили життя не сотень чи тисяч людей, а усього людства", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Патон - легенда української та світової науки.

"Його називають "батьком зварювання", адже саме в цій сфері він здійснив найголовніші відкриття. Йому належать дослідження і розробки в галузі зварювання в космосі і під водою, впровадження зварювання в медицину. Зокрема, саме за його ініціативи було проведено перше в світі зварювання живих тканин, і цю технологію використовують сьогодні для проведення тисяч операцій", - підкреслили у відомстві.

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Крім того, під керівництвом Патона створили новий спосіб зварювання - електрошлаковий. Його використовують у важкому машинобудуванні.

Також Патон заснував нову галузь металургії - спецелектрометалургія.

14 листопада Патону виповнилося б 102 роки.

Нагадаємо, Борис Патон помер 19 серпня 2020 року. Завдяки його винаходам людство може проводити зварювання під водою, в космосі і навіть в організмі людини. Патон більше половини свого життя очолював Національну академію наук України.

Вчений є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1 200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.





