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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 183 нові випадки COVID-19, загалом 12,6 тис. інфікованих і 344 померлих

За добу на Львівщині виявили 183 нові випадки COVID-19, загалом 12,6 тис. інфікованих і 344 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 183 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 12 631 людини, 344 людини померли, 3 551 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів, з них 183 - позитивні. Серед них львів'ян - 84.

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині була зафіксована 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

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За добу на Львівщині виявили 183 нові випадки COVID-19, загалом 12,6 тис. інфікованих і 344 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


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реально - чет не слыхать за ворожек шо могут "исцелить".
вирус настолько крут шо даже шарлатаны обосрались?(они то знают шо мона от поциента самим заразиться )
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20.08.2020 08:53 Відповісти
 
 