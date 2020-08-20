За добу на Львівщині виявили 183 нові випадки COVID-19, загалом 12,6 тис. інфікованих і 344 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 183 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 12 631 людини, 344 людини померли, 3 551 пацієнт одужав.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1595 ПЛР-тестів, з них 183 - позитивні. Серед них львів'ян - 84.

Зазначимо, що найбільша кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині була зафіксована 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

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