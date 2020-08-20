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Новини Революція в Білорусі
4 171 99

Лукашенко втратив будь-яку легітимність і мусить піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини Шольц

Лукашенко втратив будь-яку легітимність і мусить піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини Шольц

Віцеканцлер Німеччини і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Олександр Лукашенко втратив легітимність.

Про це Шольц, який в уряді Німеччини також обіймає посаду міністра фінансів, розповів в інтерв'ю виданню Funke Mediengruppe, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і мусить піти у відставку. Ми маємо активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. При цьому не йдеться про створення нових сфер впливу", - заявив він.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7987) Німеччина (7539) Лукашенко Олександр (2670)


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Топ коментарі
+10
Управляемая из Кремля "беларусская оппозиция". Это ничем не лучше Пашиняна и Армении
За Европейский вектор движения, НИКТО из «оппозиции» Беларуси не выступал.
Говорят, когда на митинге появились флаги ЕвроСоюза, митингующие гневно требовали убрать эти флаги.
И вот, вишенка на тортике - «оппозиция» выступила за дружбу с Кацапией.
Сливайте воду - от этой «оппозиции» воняет портянками и лаптями Кремля!
_____
Координационный совет белорусской оппозиции https://www.obozrevatel.com/abroad/oppozitsiya-belarusi-vyistupila-za-druzhbu-s-rossiej-i-es.htm?fbclid=IwAR1Rd2iWoFLatayT08NvDuVGr1evEKg1pp6o6kpJBm5fPCMFGoFmqvqzHI8 выступает за сохранение дружеских отношений и с Россией, и с Европейским Союзом.
Об этом заявили члены совета на пресс-конференции 18 августа. Они также призвали Москву и Брюссель выступить гарантом безопасности оппозиции.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что Координационный совет создан для передачи власти и действует согласно Конституции.
"Мы действуем только законными ненасильственными методами", - подчеркнула она.
В свою очередь, белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, отметил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией.
"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также, как и сотрудничество с Европейским Союзом", - сказал он.
Латушко призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности Координационного совета.
"Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - пояснил он.
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 4418

______________________________
Относительно протестов в Беларуси напишу только раз. Потом буду просто перепощивать...
Я не помню ни одного кадра с нашего Майдана, который перерос в Революцію Гідності, чтоб на нем стояли наши хлопцы снимая на мобильники как бьют их побратимов, девчат, пихают в автозаки...
Я также не нашла ни одного кадра нас "майданутых" с поднятыми вверх мобильниками, чтоб запостить отпевание, похороны нашей Небесной Сотни под "Пливе кача"...
Не помню, чтоб мы мирно стояли и снимали на мобильники при попытке "зачистки" Майдана беркутом..
Нам не до этого было. Не до селфи, не до постов в ФБ.. Мы жгли шины, чтоб максимально, насколько это было возможно, защитить наших смелых майдановцев, мы разбирали брусчатку, делали коктейли молотова, чтоб хоть как-от отбиться от Беркута, мы строили баррикады, чтоб оградить наш палаточный городок... наш островок свободы, надежды и гордости...
Мы защищались, мы отбивались и спасали наших ребят, но не пиарились на них.. Мы не снимали на камеры, чтоб зафиксировать момент беззакония и показать всему миру, а дрались, чтоб освободить ребят и не дать этому беззаконию свершиться..
Поэтому, простите..
То, что сейчас происходит в Беларуси - это не Майдан. Это всереспубликанский страйк и акция протеста.
Поэтому, сорри..
Ничего у них не выйдет. Пока они не научатся драться и давать отпор - они обречены.
Я все сказала...
Elvira Bulat
показати весь коментар
20.08.2020 09:07 Відповісти
+8
уже все высказались, а маленькое зелёное чмо молчит.
показати весь коментар
20.08.2020 09:06 Відповісти
+7
Будет как в Венесуеле с Мадурай, а то уже выходные устраивают сябры во время революции
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20.08.2020 08:59 Відповісти
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Будет как в Венесуеле с Мадурай, а то уже выходные устраивают сябры во время революции
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20.08.2020 08:59 Відповісти
Есть пример поближе - Украина с ЗЕленым Мадураком.
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20.08.2020 09:15 Відповісти
особливо "винахідливи у демагогії" порохоботам..
а ну ще розкажіть,в результаті якої революції прийшов до влади Зе ?
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20.08.2020 09:30 Відповісти
Если бы не 2 Майдана, ЗЕ так бы и сосал до сих пор у ***** и Яныка по очереди и одновременно, не был бы свободно выбран дегенератами.
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20.08.2020 09:33 Відповісти
ЩЕ раз запитання.

в результаті якої революції прийшов до влади Зе ?

я не запитую про події річної давності.
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20.08.2020 10:19 Відповісти
Лохторат дружньою колоною ломанув голосувати проти і отримав Бубочку !!))
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20.08.2020 09:40 Відповісти
вибори не революція..Це альтернатива.
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20.08.2020 10:20 Відповісти
Ну і ?? Голосували "проти" Чоколадного і отримали зелене чудо !!Альтернативщики хрєнові !!))
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20.08.2020 10:30 Відповісти
НУ ХТО ВИНЕН БАРИЗІ,ЩО ПРОСРАВ ВЛАДУ КЛОУНУ ВНАСЛІДОК ВЛАСНОГО ІДІОТИЗМУ І ЗАХЛАННОСТІ ?
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20.08.2020 10:42 Відповісти
на жаль,до того йде..
"Штаб революції домогосподарок" висрав пункт програми,де прописано переговори з Владою.
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20.08.2020 09:28 Відповісти
ну у нас Яцеюк, Кличко і Тягнивбік також з Овочем вели переговори поки той не втік
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20.08.2020 09:31 Відповісти
Это он дал маху... А мог бы до сих пор вести переговоры с тремя богатырями.
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20.08.2020 09:39 Відповісти
У Овоща просто было уже за плечами 2 ходки, он знает ,что такое тюрьма, вот и очканул и утик. А у Бацки такого почуття нету ниразу
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20.08.2020 09:41 Відповісти
Потому пусть привыкает к черенку от лопаты.
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20.08.2020 10:25 Відповісти
Парасюк пересрав їм весь процес,розрахований на роки..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
До речі.на цю "слизьку доріжку " вступає Штаб Тіхановської...
ВЖе з"явився пункт про переговориз Владою.

Дивно,що Бацька "строит целку"...
ТАким чином найпростіше ЗЛИТИ ЕНТУЗІАЗМ НАРОДУ....
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------з Хартия97

https://www.facebook.com/sergei.ferder.5?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3NzA0MjIxMTUyMTA%3D Sergey Ferder Где пропавшие люди, кто ответит за это?



https://www.facebook.com/boris.idelchik?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3ODM5OTg3ODA1MTk%3D Лукашенко втратив будь-яку легітимність і мусить піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини Шольц - Цензор.НЕТ 2966

https://www.facebook.com/boris.idelchik?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDU3ODM5OTg3ODA1MTk%3D Boris Idelchik А кто ответил за миллионы сталинских жертв? То же и здесь ждёт

https://www.facebook.com/olya.matushonok?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDY2ODI3OTg2OTA2Mzk%3D Лукашенко втратив будь-яку легітимність і мусить піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини Шольц - Цензор.НЕТ 2966

https://www.facebook.com/olya.matushonok?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDY2ODI3OTg2OTA2Mzk%3D Matushonok Olga https://www.facebook.com/sergei.ferder.5?hc_location=ufi Sergey Ferder Пока Лукашенко у власти, правды не добьёшься ((



https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDg1NzU2NzE4MzQ2ODU%3D Лукашенко втратив будь-яку легітимність і мусить піти у відставку, - віцеканцлер Німеччини Шольц - Цензор.НЕТ 2966

https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo0OTQ1NzQ2NjE4Nzg0MjU3XzQ5NDg1NzU2NzE4MzQ2ODU%3D Pavlo Dudra https://www.facebook.com/olya.matushonok?hc_location=ufi Matushonok Olga ,непонятний пункт появился в программе Штаба Тихановской.О переговорах с Властью.ПЕРВАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА... ТАК БаЦЬКА МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬ ВРЕМЯ... И масовость протестов упадет на порядок..А дальше "сработают" силовики... поетому 50 пропавших за время "горячей фази протестов" окажутся только "цветочками"..
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20.08.2020 10:30 Відповісти
Ну а что мог сказать? - мы за бобро, против сотоны, а Путин не при делах, хвала Оллах
Вместо того шоп искоренить Источник терроризма - тупо обеспокаиваются и озабочиваются - а кто там в Ливии воюет то?.....
жаль что Сралин не бомбанул их там - "прививка" была бы на 100 лет. чмо уссатое
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20.08.2020 09:03 Відповісти
Білоруське чудо луснуло. Треба щось робити. От щось і роблять.
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20.08.2020 09:04 Відповісти
уже все высказались, а маленькое зелёное чмо молчит.
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20.08.2020 09:06 Відповісти
Лука пригрозил ЗЕ ответственностью. ***** больше денег не даст. Кадыров извиняться заставляет. Ермак на ухо шепчет недоброе.

Шо ж ЗЕ может сказать под таким нечеловеческим давлением...
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20.08.2020 09:17 Відповісти
ужс-ужс. потерпевший да ещё и под давлением.
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20.08.2020 09:26 Відповісти
Управляемая из Кремля "беларусская оппозиция". Это ничем не лучше Пашиняна и Армении
За Европейский вектор движения, НИКТО из «оппозиции» Беларуси не выступал.
Говорят, когда на митинге появились флаги ЕвроСоюза, митингующие гневно требовали убрать эти флаги.
И вот, вишенка на тортике - «оппозиция» выступила за дружбу с Кацапией.
Сливайте воду - от этой «оппозиции» воняет портянками и лаптями Кремля!
_____
Координационный совет белорусской оппозиции https://www.obozrevatel.com/abroad/oppozitsiya-belarusi-vyistupila-za-druzhbu-s-rossiej-i-es.htm?fbclid=IwAR1Rd2iWoFLatayT08NvDuVGr1evEKg1pp6o6kpJBm5fPCMFGoFmqvqzHI8 выступает за сохранение дружеских отношений и с Россией, и с Европейским Союзом.
Об этом заявили члены совета на пресс-конференции 18 августа. Они также призвали Москву и Брюссель выступить гарантом безопасности оппозиции.

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уточнила, что Координационный совет создан для передачи власти и действует согласно Конституции.
"Мы действуем только законными ненасильственными методами", - подчеркнула она.
В свою очередь, белорусский дипломат, экс-министр культуры Павел Латушко, накануне уволенный с поста генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы, отметил, что оппозиция не заинтересована в ухудшении отношений с Россией.
"Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией - экономическое, торговое отвечает прагматичным интересам Беларуси, также, как и сотрудничество с Европейским Союзом", - сказал он.
Латушко призвал Москву и Брюссель стать гарантами безопасности Координационного совета.
"Эти гарантии абсолютно необходимы. Здесь важна роль наших соседей России и ЕС, это отвечает и интересам Москвы и Брюсселя. В противном случае, если координационный совет не получит гарантий безопасности, встанет вопрос доверия людей", - пояснил он.
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 4418

______________________________
Относительно протестов в Беларуси напишу только раз. Потом буду просто перепощивать...
Я не помню ни одного кадра с нашего Майдана, который перерос в Революцію Гідності, чтоб на нем стояли наши хлопцы снимая на мобильники как бьют их побратимов, девчат, пихают в автозаки...
Я также не нашла ни одного кадра нас "майданутых" с поднятыми вверх мобильниками, чтоб запостить отпевание, похороны нашей Небесной Сотни под "Пливе кача"...
Не помню, чтоб мы мирно стояли и снимали на мобильники при попытке "зачистки" Майдана беркутом..
Нам не до этого было. Не до селфи, не до постов в ФБ.. Мы жгли шины, чтоб максимально, насколько это было возможно, защитить наших смелых майдановцев, мы разбирали брусчатку, делали коктейли молотова, чтоб хоть как-от отбиться от Беркута, мы строили баррикады, чтоб оградить наш палаточный городок... наш островок свободы, надежды и гордости...
Мы защищались, мы отбивались и спасали наших ребят, но не пиарились на них.. Мы не снимали на камеры, чтоб зафиксировать момент беззакония и показать всему миру, а дрались, чтоб освободить ребят и не дать этому беззаконию свершиться..
Поэтому, простите..
То, что сейчас происходит в Беларуси - это не Майдан. Это всереспубликанский страйк и акция протеста.
Поэтому, сорри..
Ничего у них не выйдет. Пока они не научатся драться и давать отпор - они обречены.
Я все сказала...
Elvira Bulat
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20.08.2020 09:07 Відповісти
во-первых, их москали пока не убивают, поэтому ссорится с ними мотива у сябров нет.
во-вторых, на оранжевом Майдане шин не жгли, а суть его была такая же, как сейчас в Беларуси.
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20.08.2020 09:13 Відповісти
українці,звичайно "міряють все своїм аршином"... Хочуть ,щоб Білоруси вже негайно порвали з Кацапією..
АЛЕ перелом масової свідомості не відбувається за 10 днів...
В Україні теж до російської агресії і окупаціїї частини України БІЛЬШІСТЬ була за дружбу з росією...
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20.08.2020 09:37 Відповісти
Управляемая из Кремля "беларусская оппозиция".

ТУПА ПІДЛА БРЕХНЯ.
НЕ дивно,що з Лахті...

Як би так було,не дзвонив би Бацька 4 рази за 5 днів ХУ%ЛУ,не літав би в мацкву "на консультації",на повернув би різко звинувачення Штабу Тіхановської у "руці Москви "на "західних ляльководів",не отримав би літак ФСБ з "подаруночком" -російськими умільцями пропагандистського фронту для БТ...
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20.08.2020 09:34 Відповісти
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 8645
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20.08.2020 09:08 Відповісти
Митенька что твои хозяева все таки решили убрать старого мерина и поставить на новую кобылу!
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20.08.2020 09:13 Відповісти
Не піде він у відставку шановні "Євро-шольци" - з якого переляку йому це робити що його ваші "глибокі занепокоєння" змусять? Та і протести вже судячи по всьому "здуваються" навіть швидше ніж цей тиран думав. Ну і саме головне - в нього за спиною стоїть ще страшніший тиран з "новичком" ***** який і вирішує долю свого підопічного та і самої Білорусі. Шкода тільки людей які повірили в якісь мирні зміни в Білорусі і отримали за це омоновськими кийками.
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20.08.2020 09:11 Відповісти
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 2729
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20.08.2020 09:13 Відповісти
Луке главное первый месяц продержаться, а дальше легче будет... политика вообще вещь такая - приходится закрывать глаза на многое...
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20.08.2020 09:13 Відповісти
Главное не прекращать митинговать, петь песни ЦОЯ и постоянно скандировать: "УХОДИ!", "МЫ НЕ РАБЫ", "СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ!" ну и выражать озабоченности разной степени. Пока Лукашенка не сдохнет своей смертью!
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20.08.2020 09:14 Відповісти
и обязательно водить хороводы с цветами.
По-моему, этот флешмоб запустили продавцы цветов. Гениальный ход.
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20.08.2020 10:11 Відповісти
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»…
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20.08.2020 11:05 Відповісти
Во-во
Сябры, хоть люди они в общем хорошие, всегда меня удивляли своей умственной неполноценностью.
Неужели трудно допереть с кем и с ЧЕМ вы схлестнулись???
Неужели нагляднейших примеров Молдовы, Ичкерии, Татарстана, Грузии, Украины, Сирии, вам мало???
Сябры, от скудоумия своего, решили с мухобойкой броситься на танк ***** - и в серьез верят, что это поможет
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20.08.2020 10:48 Відповісти
с чего ты решил что они против хйла? Они против Луки, а к хйлу как и к "брацкому народу" у них претензий нет.
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20.08.2020 11:14 Відповісти
Именно в этом и проблема с мозгами у сябров - они в упор не видят, что Таракан полностью личный холоп *****, а брацкий народ ************ их типа никогда на гусеницы не намотает, несмотря на массу примеров.
Враг сябров не никчемная шавка Таракан, а *********, который не дас им разогнуться из позы рака, ибо это огромный риск, что и смерды *********а того же захотят. Именно по этому ***** напал на Украину, хоть и обломал себе зубья.
***** ничто не помешает дать приказ давить сябров танками как клопов и все *********** его хором поддержат, как поддержали, когда ***** дал приказ своим войскам убивать украинцев.
Сябры всего этого или не могут осознать из-за генетического скудоумия смердов, или не хотят вилеть реальность, предпочитая пребывать в позорной, но более безопасной позе загнутого рака как ***********.
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20.08.2020 11:26 Відповісти
Они этого не увидят и не поверят, пока раша не начнет агрессию. Украинцы тоже в большинстве не считали Рашу врагом до 2004 года.
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20.08.2020 11:33 Відповісти
Ну и хй с ними с совками тупыми
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20.08.2020 11:49 Відповісти
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 7260
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20.08.2020 09:18 Відповісти
Я так думаю, Макрон подаст ему пример.
А, может, Трамп?
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20.08.2020 09:19 Відповісти
Лукашенко потерял всякую легитимность и должен уйти в отставку, - вице-канцлер Германии Шольц - Цензор.НЕТ 4940
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20.08.2020 09:19 Відповісти
Таракан же сказал, в отставку уйдёт только в гробу.
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20.08.2020 09:22 Відповісти
Так и будет!
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20.08.2020 10:28 Відповісти
Ну это как в кино - петухи на зоне взбунтовались. Редко, но бывает, однако никогда еще петухи не побеждали в бунте. В бывшей беларуси (нынче губерния **********) живут одни совковые опетушки и им, сябрам, как и ************, генетически не судьба соскочить с члена кремлядского даже когда-нибудь в долгосрочной перспективе. Побунтуют в-игрушечную, кремляди сябров поплотнее на членовис натянут и будут сношать их в развальцованную с 1917 г. сраку дальше в свое удовольствие.
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20.08.2020 09:26 Відповісти
Чья бы корова ..., раб клоуна.
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20.08.2020 09:37 Відповісти
Это ты мычишь, под позорно-совковым флагом?? Ты член сразу из очка своего вынь, а потом с людьми разговаривать пытайся. Пока у вас в ваших сраках член совковый засунут, вы не люди, а позорные смерды, продавшие свою страну *****.
А чтобы стать людьми, просто плакатиками потрусить один единый раз за всю вашу холопско-крепостную историю, это очень и очень мало. Не высунут совки из вас член от такого усилия.
От такого вашего смердского трепыхания вас только еще сильнее на член натянут, чтобы не болтались вы на кую и не трепыхались в будущем никогда.
Если решил добиться справведливости от мразей, то добивайся так, чтобы эта мразь обоссалась и обосралась от страха и само смылось, а не ***** позвало вас опетушков помогать насиловать.
Смотрю на ваши недопотуги и прям жалость берет за вас убогих.
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20.08.2020 10:04 Відповісти
Ты вообще чей будешь - бенин или вовин, чтобы так свирепо гнать на целый народ?
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20.08.2020 10:28 Відповісти
Видишь, ты, воша крепостная, привыкло к тому, что вы все холопы чьи-то - Кто Таракана, кто ***** и т. д. А у нас на Украине давно по-другому - мы не чьи-то, мы ЛЮДИ сами свои собственные. Всосало, чмо ты ракопреклоненное? Вот то-то.
И гоню я не на народ, какой вы народ?? Кучка крепостных смердов. Вот когда вы СТАНЕТЕ в реальности народом, тогда и только тогда вас зауважаютют.
На Украине сейчас ваши типа братья-хуйлостанцы разговаривают с гражданами Украины уважительно-придыхательно, на вы и шепотом. А еще в 2014 г. они вели себя как те барины со смердами в колонии.
Вот как все меняется.
А у вас пока что нихрена не меняется и, судя по вашим недопотугам, не изменится никогда.
Соответственно и уважения к вам, совкам упоротым, никакого.
Тем более, что вы, мрази крепостные, в 2014 году встали на сторону *****, напавшего на Украину! Присылали к нам своих головорезов убивать наших детей!
И этого предательства вам народ Украины не забудет НИКОГДА!
И когда теперь уже вас ***** разотрет своим кремлядским лаптем, мы вам, как вы совки любите мычеть "ЗЕРКАЛЬНО" не посочувствуем.
Это в, как вы любите мычеть "в Гейропе", вам пусть в долг сочувствуют.
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20.08.2020 10:37 Відповісти
Да, возможно, этот раз мы только получили опыт. а ты пять раз менял, две революции намутил, а все равно ходишь под олигархами и их клоунами.
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20.08.2020 13:46 Відповісти
Обе наши революции завершились нашей победой - две революции - две победы.
Ты, вероятно, историю не знаешь.
А у вас сейчас нет ни одной победы, ни своего государства, ни свободы от позорных кандалов, а только бунт на коленях, который описывали для вас же ваши классики. И бунт этот вы же сами и назвали "Революция Лаптей". Очень метко и образно. Молодцы.
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20.08.2020 15:06 Відповісти
Второй раз победил олигархат, первый раз, если честно, не особо в курсе. В любом случае, раз победили - значит народ доволен, что стал жить лучше. Мы пройдем свой путь.
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20.08.2020 16:31 Відповісти
Ага. Свой путь . Не надо бредить - у ***** для вас еще с тех пор когда вы в счастливом ступоре сонных имбецилов пребывали ваш путь расписан по секундам куда вам ходить и куда ступать. Полная дорожная карта для вас заготовлена жидокремлядями. А для них ваши пожелания до лампочки. Они вас своим путем пройдут точно так как им нужно. Жирик вчера вам уже озвучил один сценарий официальный - до Нового года в ********** за счет вас прибавится две области. Не республика, а именно две простых области.
За страну надо начинать бороться тога, когда она хоть не окончательно просрана.
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20.08.2020 16:55 Відповісти
Никогда не говори никогда. вас тоже передают из рук одного олигарха в руки другого, но это не значит, что так будет всегда.
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20.08.2020 17:46 Відповісти
Да, помечтай. В США през тоже крутой олигарх и что?
Ты лучше на флаг свой совковый посмотри и на герб осовковелый. Не стыдно в такой чмошной стране жить крепостным и бесправным упорком?
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20.08.2020 17:57 Відповісти
О, так ты, как в шша живешь? ну тогда вапросав нету.
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20.08.2020 19:05 Відповісти
А какие у тебя, у опетушенного совками крепостного смерда, прозябающего в позорной ракозагнутой позе в упоротой банании, вообще могут быть вопросы?? (!).
Таким как ты совкосмердам вопросы не полагаются - вам полагается кнут ваших жидокремлядских хозяев и член совковый вам в очко и в ваш скукоженный с 1917 г. мозжечок.
Так что ты не удивил тем, что вопросов у тебя нет.
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Давай расскажи есче, что надо убрать государственный язык, потому что его нет в шша, давай уберем конституцию и тогда заживем, как в Канаде или Израиле. давай накручивай себя, пока взрослые дяди отдыхают на мальдивах во время войны.
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21.08.2020 12:37 Відповісти
Ваш госязык есть по факту. Не буду спорить о том был ли он ранее или нет (украинский точно был, а ваш под большим сомнением). Но даже если у вас и просто выдуманный язык - вы вправе сделать его государственным, если такова воля народа. Сейчас полно искусственных языков и любой из них любое государство вправе взять как официальный. Эт о чисто ваше дело на каком языке говорить и какой считать за официальный.
Можете Квенья взять - очень красивый язык.
Или сверхпопулярный Эсперанто, усовершенствованный Идо или вообще безупречный Ложбан т. д.
Вы выбрали белорусский - ваше право. Но также полное право всех людей ржать тогда, когда им смешно, а ваш язык первое что вызывает у всех славян - это острый приступ ржачки.
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21.08.2020 15:52 Відповісти
это уже клиника
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21.08.2020 17:02 Відповісти
Согласен с тобой - язык ваш придумал клинический идиот, а может просто приколист из Парашной *********.
Но я вам тут не могу помочь - лечитесь самостоятельно.
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21.08.2020 17:11 Відповісти
ти сматри.. какой герой... )))))))))
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20.08.2020 10:32 Відповісти
НЄ вєрит ЛАХТИ в Белоруский протест..
ВООЩЕ.Капитально.ОКОНЧАТЕЛЬНО...

РАБОТА ТАКАЯ )))
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20.08.2020 09:46 Відповісти
В сраці мав білоруський диктатор думку "німецьких фашистів" на те,як воно має бути..
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20.08.2020 09:27 Відповісти
№82
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20.08.2020 09:31 Відповісти
Шикарний відос від бульбохфюрера!!
Лукашенко поручил своему МИД предупредить Зеленского об ответственности за «разжигание беспорядков». Видео.
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bc%d0%b8%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80.html#more-110982
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20.08.2020 09:30 Відповісти
зараз"стрункими шеренгами" всі найтупіші порохоботи вишикуються у підтримці Кривавого Диктатора.
тому що тупі )
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20.08.2020 09:44 Відповісти
ну вот своим постом ты и показал, кто тут тупой.
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20.08.2020 09:50 Відповісти
Да, куда уж мне до вас! Слишком долго спускаться придется…
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20.08.2020 10:00 Відповісти
да куда уж нам до тебя -если строчишь с нескольких акков, чтоб зекретина обелить,то хотя бы следи каким отвечаешь
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20.08.2020 10:10 Відповісти
зебіл..зекретин..шмаркля..


у конторі порохоботів щоденний конкурс..
хто придумає найбільш образливе відмінювання для Зеленського..


ось і "упражняються""испражняются"
...Заляпавши гівном підлогу..стелю..стіни...
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20.08.2020 10:38 Відповісти
"Дудра", ти б хоч свою тупість не так відверто показував... Ти ж, своїм "жирним" коментарем, показав, що ти пишеш російською, потім через "Гугл-перекладач" перекладаєш українською... Краще себе ти "засвітить" не міг... Ти хоч знаєш, що значить поняття "вімінювання"? Це "зміна іменника за відмінками..." У нас їх сім. Хочеш, тебе "провідміняю"? "Дурень, дурня, дурню, дурнем..." і так далі... Тут не "відмінювання", а "обзивання" повинно буть!!!...
І друге - українською - не "гівно", а "гімно"... "Гівно" - це "калька" з кацапського "нарєчія"...
Привіт "Лахті"!!!...
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20.08.2020 10:52 Відповісти
Всі прихильники порошка, спочатку оце
https://racurs.ua/ua/1686-sprava-lisnyka-istoriya-odniieyi-zrady-chastyna-2.html?fbclid=IwAR3IGDgDbEi22uUBNyZfoIIRH1RFLZDxRpd9tKYcaKKPqULqvKKV0rVNdNg «Справа Лісника»: історія однієї зради.


«В живих не залишати»
Увечері 9 грудня 2015 року співробітники «Альфи» вирушили не затримувати Мужчиля, а стріляти на ураження. На цю версію вказує чимало фактів, раніше озвучених привселюдно адвокатами групи Лісника. Починаючи з того, що, за свідченнями очевидців, за півдня до початку операції СБУшного спецназу поруч з будинком 1-а по вулиці Лайоша Гавро вже стояли «труповозки», і закінчуючи тим, що під час перестрілки «альфівців» застосовувалися кулі забороненого при захопленні калібру. Наприклад, подібними за своєю вбивчістю кулями «альфівці» пізніше https://www.youtube.com/watch?v=qOkD3Yo4tdI розстріляють http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqOkD3Yo4tdI&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier грабіжників запорізьких інкасаторів «Ощадбанку» з https://racurs.ua/ua/1569-ozu-za-shyrmou-azova-abo-hto-vbyv-studenta-v-mariupoli полку «Азов» у липні 2016 року.
Ба більше, тіло Лісника було просто зрешечене: з нього було вилучено понад 20 куль. За словами одного з адвокатів обвинувачених у тероризмі Петра Міщенка, пораненого Лісника http://fakty.ua/227192-diversantka-elena-kukel-moj-semiletnij-syn-v-smerti-zhivshego-u-nas-olega-muzhchilya-vinit-sebya-bogdan-vserez-schitaet-chto-vo-vremya-shturma-dolzhen-byl-vyjti-iz-komnaty-i-pomeshat-ubijstvu добивали .

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F40VJ5w-QvU0%3Ffbclid%3DIwAR0ylMfNG4paXoofzBHWrOrI4WQ5RY0PeACyZUfElYPtPGEbrIGEyWPaDF8&h=AT32wXDhzg6La8nQhEzsKm4LPwNOHUMSa1val0KgXOo67-dRVTB3wqzMHu61ekgYmZ_IOkg3Xw_MhoTmMDDggfPx0pN8XS5PP1Gle7YXTq2Caa5mJPckp8FYlCTpXGn1Wnc https://youtu.be/40VJ5w-QvU0
Найцікавіше в другій половині.
https://youtu.be/pqBeTic4OtU?fbclid=IwAR2Rk7Hb4qaAvKXn1a6k8y_px7kq9XA6S20UQhNIP8xdDwEMc1IG3UHOct8 https://youtu.be/pqBeTic4OtU



"мокруха" НА ЗАМОВЛЕННЯ Порошенко(це не одна чи дві справи) ще лише очікують свого розслідування..
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20.08.2020 10:59 Відповісти
Звертає на себе увагу і ще одна цікава деталь. Уже 11 грудня, буквально наступного дня після штурму квартири Кукелів спецназом, семеро співробітників СБУ, які брали участь у розробці і здійсненні операції, зокрема й Андрій Кузьменко (посмертно), були представлені до нагороди президентом Порошенком. Така надзвичайна оперативність волею-неволею наводить на думки про заздалегідь спланований характер силової акції.
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20.08.2020 11:02 Відповісти
https://www.facebook.com/pavlotex?comment_id=Y29tbWVudDo2NDQ3MDkwNDMwOTQ5NjlfNjQ4MzI1NjY2MDY2NjQw a Олег Мужчиль був не лише воїном і практиком, але й неабияким теоретиком. У своїх «Тезах з розгортання революційно-повстанської боротьби в Україні» від 25 серпня 2015 року Мужчиль дає вельми точну оцінку поточному політичному моменту і пропонує програму дій.

Одна з тез цієї статті завершується такими словами:

Не створювати «лідерську» організацію, тому що лідера легко знищити (як Сашка Білого) або зкурвити (як Яроша). Робити повстанську організацію за принципом мережевої структури, де кожна боївка діє максимально автономно, а стратегічні питання вирішує збір польових командирів (саме за таким принципом працюють ісламські бойові організації, з якими нічого не можуть зробити потужні держави світу). В цьому разі повстанським лідером буде проголошено не політичного балабола, а воїна, й обиратиме його не натовп, а бойові командири.

Зрозуміло, кому і навіщо треба було не просто ліквідувати рішучого й безкомпромісного противника влади, але максимально очорнити його в очах громадськості.
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20.08.2020 11:05 Відповісти
ти головне,слідкуй ,як я пишу..(можу ще білоруською ,польською і чеською)...
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20.08.2020 11:01 Відповісти
Через Гугл? І я тобі можу написать... А ти спробуй, через Гугл ОЦЕ перекласти: "Сигил, амбас! Съын кутк каранар!...".
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20.08.2020 11:14 Відповісти
Хами вони...))
Пацак по іншому не може..))
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20.08.2020 11:04 Відповісти
??
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20.08.2020 11:02 Відповісти
Кремлю сейчас выгодно сделать военный переворот в Беларуси и чтобы военные арестовали Лукашенко,а Мацква могла бы его тихонько пригреть у себя,потому что события в Белоруссии помешали кремлёвскому Фюреру решить быстро вопросы в Украине.
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20.08.2020 09:34 Відповісти
ну ты интилехтище...все по полкам разлОжил...
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20.08.2020 09:40 Відповісти
Я могу ещё на ДУХОВОМ ОРГАНЕ играть
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20.08.2020 09:43 Відповісти
А на шкіряній флейті?
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20.08.2020 10:22 Відповісти
складний вибір..
Що,кого підтримувати в Білорусі..

Демократію(кінець диктатури) в Білорусі.

чи "державника " Лукашенко...

я звичайно за 1п.
тому що
-З Лукашенко "державник" і націоналіст як з клячі іподромний біговий кінь..
-демократія-це шанс..
-диктатура -це подальший застій..(от тільки не треба пи..діти,які в Білорусі рівні дороги,і як працює "державний сектор"..)
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20.08.2020 09:42 Відповісти
Лука чіпляється за владу як Питро
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20.08.2020 09:39 Відповісти
такое мог высрать только полный дегенерат))))
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20.08.2020 10:08 Відповісти
Ти відать свого "дохтора" за шмат сала купив.
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20.08.2020 10:10 Відповісти
Это барыга диплом юриста -международника за шмат сала купил. Самое первое. что надо было делать закрывать границу с мордором, разрывать все соглашения, в том числе по Азовскому морю. Сейчас это были бы нейтральные воды как Чёрное море.
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20.08.2020 10:24 Відповісти
Ти токо прєдставь, какой вой поднялся би срєді мудрого наріда! Он бил би нє только баригой а і лютим чєловєконєнавісніцкім діктатором, которий вєроломно попрал свободи і інтєрєси мудрого наріда. Ти знаєш скоко на тот момєнт зубожілого лохтората, адептов сєкти " Зробилоїхразом" мили горшки на Росії?
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20.08.2020 10:30 Відповісти
Кто мыл, так и продолжает мыть. Это уже не украинцы.
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20.08.2020 10:33 Відповісти
Що там на фронтах Вейшнорії?
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20.08.2020 09:39 Відповісти
совок в голове, вождь идет вперед по головам,
и агитпроп как у братьев
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20.08.2020 09:48 Відповісти
ЗеГнида уже гоьов поздравить подонка ?
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20.08.2020 09:56 Відповісти
вот вы на усатого наезжаете, а обтекает бубочка каждый день
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20.08.2020 10:06 Відповісти
Зе при Владі..
А от ПЄтя "обтєкаєт"
і будет "обтекать"..

)))
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20.08.2020 10:34 Відповісти
Як ще білоруси терплять звірства омонівців, чекають, що ті дітей начнуть дубасить?
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20.08.2020 10:15 Відповісти
лише 10 день протестів..
В Україні Майдан скільки тривав ?
--------------

починно прийти розуміння і ЗЛАМ МАСОВОЇ СВІДОМОСТІ...
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20.08.2020 10:39 Відповісти
Так там і так свідомість масово кийками ломають, що їм ще треба для розуміння, - масових смертей?
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20.08.2020 17:25 Відповісти
а вова так не думает
это скрепа нового союзного государства
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20.08.2020 10:39 Відповісти
За миллиард долларов этот кровосос для спасения своей шкуры купит себе билет на расейский ковчег.
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20.08.2020 11:07 Відповісти
 
 