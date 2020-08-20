УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8743 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
23 147 196

В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

В Україні станом на ранок четверга, 20 серпня, зафіксовано 2134 нові випадки зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 704 людини одужали, 40 раніше захворілих померли. Це рекордна кількість померлих за добу в Україні від початку пандемії.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіли 2134 людини, з них 100 дітей і 160 медпрацівників. Госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовано 40 летальних випадків. Це черговий сумний антирекорд. Одужали 704 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 6702 дитини і 10 083 медпрацівники. Усього одужали 50 441 пацієнт. 2184 випадки - летальні. За минулу добу загалом було проведено 40 779 тестів, з них 21 698 методом ПЛР і 19 081 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн

За минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявлено в Чернівецькій області (189), Львівській (183) та Івано-Франківській (168) областях.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн. В итоге средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

зебіли, в морг - значить в морг... радійте, що хоч по гарним мульйонним дорогам)))
показати весь коментар
20.08.2020 09:44 Відповісти
+11
А що Ви хотіли, фонд covid закінчився, роздеребанили без тендерів, хочуть ще один "фонд". Бо ж так солодко красти втиху, ручки прилипли до коритця
показати весь коментар
20.08.2020 09:38 Відповісти
+8
да какая разница
показати весь коментар
20.08.2020 09:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Спи с кем хочешь, мне не интересно это
показати весь коментар
20.08.2020 10:46 Відповісти
так и ты доктори в другой области, дилетант... мне твое докторение - как зайцу триппер...
показати весь коментар
20.08.2020 10:47 Відповісти
не забудь одеть маску во время процесса
показати весь коментар
20.08.2020 10:49 Відповісти
доктор в другой области, как-то разберусь без докторов в другой области... Меня впечатляет твоя ученая ученость, ученый муж... пишы исчо.
ты, часом, не в Донецкой области? Луганской?
показати весь коментар
20.08.2020 10:53 Відповісти
какая тебе разница, носи маску
показати весь коментар
20.08.2020 10:57 Відповісти
да мне всего лишь область бы узнать, доктор...
показати весь коментар
20.08.2020 10:59 Відповісти
технических наук
показати весь коментар
20.08.2020 11:16 Відповісти
https://news.liga.net/health/news/glavnyy-sanvrach-meditsinskie-maski-ne-zaschischayut-ot-koronavirusa Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
показати весь коментар
20.08.2020 10:25 Відповісти
Так це ж клоун, а не санлікар! Ти дивився який в нього тупий вираз обличчя? Тупіший ніж у Кличка!
показати весь коментар
20.08.2020 10:42 Відповісти
Быстрее школы открывайте ато не успеете, дебилы
показати весь коментар
20.08.2020 09:51 Відповісти
Ну ось і результат! І не потрібна та війна вже... навіщо, коли люди самі себе вбивають, начхавши на пандемію... отаке бидло тупе з навушниками у вухах.

Носіть маски поки ще не піздно, а тим хто без масок - бийте їхні бидлячі морди! Бийте нещадно! Оскільки саме вони - актуальніша загроза населенню України!
показати весь коментар
20.08.2020 09:56 Відповісти
Не истери. Сам носи маску. А еще лучше, морду мылом хозяйственным намыль перед выходом из дома, а вечером смоешь. Больше толку будет.
показати весь коментар
20.08.2020 10:45 Відповісти
а я думаю бити морду треба таким шизофренікам .як ти .а ще краще просто ізолювати від нормальних людей.
показати весь коментар
20.08.2020 12:29 Відповісти
Маска от ковидлы помогает так же как трусы при диарее.
показати весь коментар
20.08.2020 15:09 Відповісти
так помогають же...на інших не попадає
показати весь коментар
20.08.2020 20:34 Відповісти
Делаем ставки! Будет ли к концу следующей недели 3к или нет?
показати весь коментар
20.08.2020 09:57 Відповісти
сумнівно.
але 2.5 буде...

дуже залежить ,чи з"являться нові лабораторії для тестувань...
показати весь коментар
20.08.2020 10:00 Відповісти
В субботу Зеленский будет праздновать первых 100000 заражённых.
показати весь коментар
20.08.2020 10:09 Відповісти
Та все буде добре, ще рано панку розводити.
Спочатку затрамбуються тяжкими хворими лікарні, потім захворіють і ляжуть там же лікарі, а вже потім настане ****************.
От тоді вже можна буде кричати - спасігоспаді!
показати весь коментар
20.08.2020 09:59 Відповісти
Пандемія - це коли трупи на вулицях валяються і їх нікому прибрати, оце пандемія так пандемія... так шо поки нічого хвилюватись
показати весь коментар
20.08.2020 10:14 Відповісти
Або хоча б водночас (!) хворіли відсотків 6 чи скіки там в нас епідпоріг?.
показати весь коментар
20.08.2020 10:24 Відповісти
An epidemic may be restricted to one location; however, if it spreads to other countries or continents and affects a substantial number of people, it may be termed a https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic pandemic .https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Principles_of_Epidemiology-1 [1] The declaration of an epidemic usually requires a good understanding of a https://en.wikipedia.org/wiki/Baseline_(medicine) baseline rate of https://en.wikipedia.org/wiki/Incidence_(epidemiology) incidence ; epidemics for certain diseases, such as https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza influenza , are defined as reaching some defined increase in incidence above this baseline.https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic#cite_note-Green-2 [2] A few cases of a very rare https://en.wikipedia.org/wiki/Disease disease may be classified as an epidemic, while many cases of a common disease (such as the https://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold common cold ) would not.
показати весь коментар
20.08.2020 11:17 Відповісти
Коронавирусные инфекциии не редкое, а давно известные заболевания. Причем нынешняя разновидность относится к простудам.
показати весь коментар
20.08.2020 13:59 Відповісти
Вам полезно почитать
https://www.covid-19facts.com/?p=84367&lang=ru Миф: Вирус, который вызывает COVID-19, является всего лишь мутированной версией простуды.

Этот миф возник из-за того, что существует много типов коронавирусов, и некоторые из них вызывают простуду. Однако коронавирус, который вызывает COVID-19, является новым и не возник непосредственно из коронавирусов, вызывающих простуду.
Коронавирусы - это семейство родственных вирусов. Некоторые члены семьи заражают людей, а некоторые заражают только животных. Считается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, возник у животного-хозяина, такого как летучая мышь, до того, как мутировал достаточно, чтобы заразить людей.
Простуда - это название инфекций верхних дыхательных путей, которые вызывают такие симптомы, как чихание, заложенность носа, кашель и боль в горле. Эти инфекции могут быть вызваны несколькими различными вирусами, а не только коронавирусами.
В то время как некоторые симптомы COVID-19, такие как кашель и боль в горле, похожи на симптомы простуды, COVID-19 может сделать людей гораздо более серьезными, чем простуда. Это другая болезнь, вызванная другим коронавирусом.
показати весь коментар
20.08.2020 15:00 Відповісти
Абсолютно не полезно, так как это не научный сайт, а просто конъюктурная агитка для обывателей. Этот вопрос уже давно и подробно рассматривался в научных исследованиях, читайте лучше их.
показати весь коментар
20.08.2020 15:28 Відповісти
Но ведь писульки юристов на ненаучных сайтах для Вас доказательство?
Та и быть держите ссылку на научную статью
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815 Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold
показати весь коментар
20.08.2020 15:38 Відповісти
Не "писульки юристов", а статьи признанного и авторнитетного в штатах юриста аналитика.
А у Вас устаревшая статья Фаучи еще за январь (которого в штатах уже вывели на чистую воду за подметные заказные исследования). Но и в ней рассуждения только о более высокой патогенности, а не об отрицании принадлежности ковид к простудам. И вывод у него соответствующий " The emergence of yet another outbreak of human disease caused by a pathogen from a viral family formerly thought to be relatively benign underscores the perpetual challenge of emerging infectious diseases and the importance of sustained preparedness."
показати весь коментар
20.08.2020 15:56 Відповісти
1. Это статья 3-х авторов.
2. Если Вы что-то хотите возразить против свамой статьи или поставить под сомнение компетенцию одного из авторов - приводите ссылки а не сплетни.
3. Не вижу крамолы в таком выводе.
показати весь коментар
20.08.2020 16:09 Відповісти
1. В конце статьи автором для переписки назван только Фаучи, значит остальные соавторы только подтанцовщики.
2. Возражаю только против Вашей трактовки статьи.
3. И я не вижу, поэтому его и процитировал.
показати весь коментар
20.08.2020 16:31 Відповісти
Ну, тогда переведите назване статьи сами.
показати весь коментар
20.08.2020 16:40 Відповісти
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-coronavirus-common-cold/claim-the-new-coronavirus-is-a-common-cold-idUSKBN2142MC False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
показати весь коментар
20.08.2020 16:47 Відповісти
Это еще одна ссылочка. Рейтерс хоть и не научное, но авторитетное агенство, и там есть неплохие ссылки.
показати весь коментар
20.08.2020 16:53 Відповісти
Самоуверенное название статьи, которое не подкреплено в статье документально.
Почему опять статью безимянных авторов пятимесячной давности вытащили, в которой они пытаются опровергнуть официальное мнение ВОЗ - "The World Health Organizations says: "Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19."?
Вы справочнику MSD доверяете?
Вот цитата из него -
"Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами и метапневмовирусами, могут проявляться, как обычная простуда, особенно у тех пациентов, у которых произошло реинфицирование."
показати весь коментар
20.08.2020 17:10 Відповісти
Вы не путайте родовое название коронавирусов и конкретный коронавирус COVID-19. А то так Вы еще знак равенства между коровьей оспой и натуральной оспой поставите. С Вас станется.
показати весь коментар
20.08.2020 17:13 Відповісти
Я ничего не путаю. Ковид есть только одним из представителей семейства коронавирусов.
А почему Ваш любимый прохиндей Дженнер "прививал" коровью оспу для борьбы с "натуральной"?
Прочитайте лучше американские исследования о природе нынешнего ковид.
показати весь коментар
20.08.2020 17:31 Відповісти
Если бы Вы не путали, то в ответ на статью сназванием
False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
не лепили бы цитаты, касающиеся других представителей семейства типа ""Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами ..."
показати весь коментар
20.08.2020 22:33 Відповісти
Я Вам поставлю наступне запитання, оскільки Ви є обізнаним з темою.
Скажіть, будь ласка, як так сталося, що думка академічних вчених не береться до уваги ?
Складається враження, що їм навіть слова не дають і не слухають, якби вони й говорили.
Чому усілякі шарлатани лазять по тб-каналах (як, наприклад, Білл Ґейтс) і роблять прогнози, дають рекомендації, вказівки, ************ укази і т.д. ?
І чи Ви маєте уявлення, коли цей дурдом скінчиться ?
показати весь коментар
21.08.2020 04:02 Відповісти
Думки академічних вчених до уваги беруться. Однак в науці прийнято ці думки перевіряти на відповідність фактам. І буває, що деяки думки деяких вчених, або логічні висновки з них, суперечать фактам, що спостерігаються. Тоді беруться до уваги інші думки інших академічних вчених.
показати весь коментар
21.08.2020 07:27 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
21.08.2020 04:02 Відповісти
Кроме того, по Вашей ссылке на справочник MSD

https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars?query=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2019 Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)

Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.

Коронавирусные инфекции в человека наиболее часто вызывают симптомы простуды. Коронавирусы 229E и OC43 вызывают простуду; серотипы NL63 и HUK1 также были связаны с простудой. Редко могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.

Три из 7 коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:
SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), возникшей в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года и распространившейся по всему миру.MERS-CoV был идентифицирован как причина респираторного синдрома Среднего Востока (MERS).SARS-CoV был идентифицирован как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).
показати весь коментар
21.08.2020 07:22 Відповісти
Нормальні люди все давно зрозуміли а решті хоч очі с*и їм все божа роса.
показати весь коментар
20.08.2020 21:39 Відповісти
178тыс. Больных на даннве сутки первый порог эпидемии.
показати весь коментар
20.08.2020 12:08 Відповісти
Ми до пандемії помалу вже підходимо ...просто .у .владі цього не хочуть помічати ,не хочуть нічого робити щоб цьому завадити тай думають якби швидше в цьому бардаку шось тай прихватизувати ..ну а населенню вже все це побарабану;: і маски, і безпечна дистанція.. і наляканий вигляд та круглі здивовані очі наших медичних керманичів викликають тільки посмішку..
показати весь коментар
20.08.2020 16:19 Відповісти
В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов - Цензор.НЕТ 581
показати весь коментар
20.08.2020 10:09 Відповісти
кстати у нас дорогу до кладбища сделали хорошую, не то что было как в 1945 ...
показати весь коментар
20.08.2020 10:16 Відповісти
В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
показати весь коментар
20.08.2020 10:18 Відповісти
Знаки.
показати весь коментар
20.08.2020 10:46 Відповісти
А смертность от пневмонии падает. Факты упрямая вещь. У сталиннского режима тоже половина населения выявили врагами народа. Правильной дорогой идете товарищи.
показати весь коментар
20.08.2020 10:22 Відповісти
Де ти її бачив? Чи так, аби що бовкнуть?
показати весь коментар
20.08.2020 10:29 Відповісти
На 17% в России если это было не так то степаша взахлеб об этом рассказывал
показати весь коментар
20.08.2020 11:10 Відповісти
Моя виписувала смертність від інфарктів з міського журналу, так там повно смертей від пневмонії невизначеного генезу. То це КОВІД чи просто якась пневмонія? Чи приховування реальної статистики?
показати весь коментар
20.08.2020 12:00 Відповісти
От пневмоний в Укране в 2019г. умер 6101 человек. А в 2018 году было зарегистрировано 13006 летальных исходов от всех болезней органов дыхания. Из них 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен (может это и был не тестированный тогда коронавирус?)
показати весь коментар
20.08.2020 14:07 Відповісти
А потом та вспышка обходила всех, кто ездил в Италию и Испанию и сама собой уменьшилась, но последний зараженный вылетел в Китай и не дышал всю дорогу (иначе первыми в Китае заболели бы пассажиры и работники аэропорта), а первый вдох сделал на рынке морепродуктов в Ухане.
Ниче так, почти правдоподобно...
показати весь коментар
20.08.2020 17:09 Відповісти
Безграмотную ерунду написали. Уже есть исследования, в которых демонстрируется появление ковид в Европе еще в 2019 году. И если будут искать дальше, то найдут и еще более ранние его проявления.
показати весь коментар
20.08.2020 17:22 Відповісти
Ну-ну. Один образец фекальных вод дал положительную реакцию на ПЦР. Но образцы днем раньше или днем позже или 2,3,4 дня ранее и позже такой реакции не дали. О чем это говорит?
показати весь коментар
20.08.2020 17:25 Відповісти
О необходимости дальнейших исследований.
показати весь коментар
20.08.2020 17:34 Відповісти
Если бы там был хоть один зараженный человек, он сам некоторый промеж времени ходил в туалет плюс заразил бы кучу народа. И пробы фекальных вод за несколько дней были бы с положительной реакцией на РНК вируса. Но исследования других проб дали отрицательный результат.
показати весь коментар
20.08.2020 21:43 Відповісти
Ну, таз Вы зависли, то подскажу - не было там заболевшего человека.
Это либо ложноположительная реакция, либо в канализацию случайно попали фекалии или труп зараженной летучей мыши с немутировавшим и неспособным распространяться у людей штаммом.
показати весь коментар
20.08.2020 17:33 Відповісти
"Подсказки" от Вас по этой теме, так же дремучи, как и трактовки ссылок. Самоуверенности много, а понимания сути - мало.
показати весь коментар
20.08.2020 17:40 Відповісти
Если бы там был хоть один зараженный человек, он сам некоторый промеж времени ходил в туалет плюс заразил бы кучу народа. И пробы фекальных вод за несколько дней были бы с положительной реакцией на РНК вируса.
показати весь коментар
20.08.2020 21:43 Відповісти
С юбилеем! И это... везите уже хасидов до кучи!
показати весь коментар
20.08.2020 10:26 Відповісти
Степанов, лучше б ты здохло...
показати весь коментар
20.08.2020 10:36 Відповісти
Не носите (неправильно носите) маски и дальше. Будем смотреть, что будет дальше...
показати весь коментар
20.08.2020 10:36 Відповісти
носите маски на подбородке - коронавирус от *********** погибает при виде такой защиты!
показати весь коментар
20.08.2020 10:48 Відповісти
Ковид погибает от страха при виде коронафоба в маске.
показати весь коментар
20.08.2020 14:09 Відповісти
Но тут подбегает коронафил без маски и делает вирусу искусственное дыхание.
показати весь коментар
20.08.2020 17:10 Відповісти
Маска не захищає від вірусу зате не дає його збутнику заразити ще 10 випадкових людей.
показати весь коментар
20.08.2020 21:49 Відповісти
..план шатун 2020 агустовский).....ну ну
показати весь коментар
20.08.2020 10:37 Відповісти
рнбо пал под пофессионалами обновления сайта (хуже не будет) ...где статистика? https://covid19.rnbo.gov.ua/
показати весь коментар
20.08.2020 10:46 Відповісти
https://m-covid19.rnbo.gov.ua/table аналогично лежит статистика....
показати весь коментар
20.08.2020 10:49 Відповісти
Статисти похворіли...
показати весь коментар
20.08.2020 14:12 Відповісти
Треба ще 88 лярдів, правильно? Нема що красти? А тут ще й вибори, аяяй...
показати весь коментар
20.08.2020 10:55 Відповісти
"Заразись коронавирусом назло Зеленскому! Пусть власть увидит как к ней относятся патриоты!"
показати весь коментар
20.08.2020 10:59 Відповісти
А лікарні першої хвилі вже майже заповнені...
Ліжок, обладнаних киснем майже нема...
Лікарні другої хвилі на карантині...
Гроші, зібрані з платників податків, на боротьбу з вірусом, розкрадені під «найвеличніше будівництво»...
«гіршенебуде!
показати весь коментар
20.08.2020 11:02 Відповісти
Оказывается "прав" был Зеленский когда говорил что мы " чемпионы" по "борьбе" с коронавирусом.. Конь в пальто. Да у нас уже половина регионов должна быть в "оранжевой" зоне А Киев, Харьковщина и пять Западно украинских областей и Одесская обл в "красной" остальные а "желтой" .. Но им нравятся "зеленые цвета" , ну чисто психологически но результат на лицо..
показати весь коментар
20.08.2020 11:16 Відповісти
Нет слов одни чувства. Мэров к стенке,всех без масок в магазинах фигачить дубинками.
показати весь коментар
20.08.2020 11:23 Відповісти
Тогда всех запуганных коронафобов - принудительно в психиатрические больницы на реабилитацию.
показати весь коментар
20.08.2020 14:14 Відповісти
Завтра уверенно возьмем рубеж 100000 заразившихся. Все более и более прихожу к выводу ( об этом думал изначально), что жесткий карантин нужно было вводить не с 12 марта , а с 1 мая. до 1 сентября. Теперь ждемС возвращение "туристов" ( всех категорий) и начала учебного года.. Ну и прихода октября со своими болячками новыми и старыми. А нам рассказывали про " плато", "победами над короной" благодаря "мудрому руководству" посмотрите диаграмму - постоянный и стабильный рост и чем дальше тем круче ... Власть начала по видимому рано, а потом сдалась под натиском "уставших", лоббистов и утрат рейтингов.. Ну как говорится " маемо що маемо". ( кроме этого теперь то уже ясно что вирус не сезонный, да и видимо иммунитет у переболевших действуют три - четыре месяца.., вакцина настоящая не раньше конца 2021 и то не всем будет доступна, .)
показати весь коментар
20.08.2020 11:41 Відповісти
Скоро придется комментаторам определиться:
- то ли "ковид - это фейк",
- то ли фонд раздерибанили,

- то ли карантин надо было давно ужесточать.
показати весь коментар
20.08.2020 11:43 Відповісти
став замічати що вони пишуть одне .потім інше .але зовсім протилежне .тому що написали раніше .що свідчить про те що під одним ніком працюють різні боти.Мета -посіяти паніку. Знайомі перехворіли була температура .втрата нюху і смаку. лягли в лікарню -ніхто під ШВЛом не лежав .прокапались антибіотиками і вже все гаразд.А цензорівська ******* роздуває паніку нібито чума.
показати весь коментар
20.08.2020 12:36 Відповісти
Тут как кому повезет. Почитайте какие осложнения внутренних органов, мозга и нервной системы эта зараза даёт. Я считаю, что даже если на 1% маска снижает риск, то не стоит этим пренебрегать. У нас и так народ больной ибо нищие. Вот что в сезон простуд начнется, это жесть.
показати весь коментар
20.08.2020 14:27 Відповісти
А Вы и не пренебрегайте, только нельзя свое мнение и фобии насильно навязывать другим. Жесть у нас каждый эпидсезон, например в прошлом (2018/2019 гг.) гриппом переболело 5,4 млн. чел. Показатель заболеваемости составлял 552,3 человек на 100 тысяч населения, что на 6,5% больше эпидемического порога по Украине.
И в этом году обычным гриппом только в январе 2020 заболели более 200 000, а умерли от гриппа и пневмонии 621 человек.
показати весь коментар
20.08.2020 15:38 Відповісти
будь -ласка посилання на НАУКОВІ СТАТТІ .а не шизофренічний брєд. а тоді будем говорити.
показати весь коментар
20.08.2020 21:35 Відповісти
А чи це не спеціально перед святами, щоб в Київ не іхали.
показати весь коментар
20.08.2020 13:05 Відповісти
У Вінницькій області Ковід не діакностують. Всім пишуть 2стороннє запалення. Спалахи пішли у домах перестарілих . 70% + 40 % обслуга. Насувається катастрофа. А ще дітей у школу з1 вересня та дітсадки хочуть відкрити ? Під шумок пандемії хочуть зірвати вибори ?
показати весь коментар
20.08.2020 13:57 Відповісти
Нормуль. Естественный отбор работает.
показати весь коментар
20.08.2020 14:19 Відповісти
Ну понеслась... Где там зелёный мастер спорта?
показати весь коментар
20.08.2020 14:50 Відповісти
Вже задовбали ці кляті рекорди ..влада повинна не сидіти по курортах та базах відпочинку а щось тай робити з цим лихом ,щоб цей клятий коронавірусний марш припинити або визнати свою неспроможність побороти вірус і налагодити економіку.. і піти геть ..
показати весь коментар
20.08.2020 15:55 Відповісти
Так они и делают...Всех разом...
В общем всё идёт по плану.
показати весь коментар
20.08.2020 17:04 Відповісти
Под прикрытием ковида, пока лохторат в намордниках ходит, Макрыч Украину сдает.
Уписяться. над вами, ЗЕбилы.
Ухахотаться.
показати весь коментар
20.08.2020 16:13 Відповісти
Что конкретно было сделано властью?
показати весь коментар
20.08.2020 17:29 Відповісти
+++

+++
+++COVID асимілювався до етнічно-корінної групи людей що проживає в Україні.

Стрімкий ріст, Новий етап настав!,

Всім здоровя. Бережіть сімю, а особливо дітей!
показати весь коментар
21.08.2020 00:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 