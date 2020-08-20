В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов

В Україні станом на ранок четверга, 20 серпня, зафіксовано 2134 нові випадки зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 704 людини одужали, 40 раніше захворілих померли. Це рекордна кількість померлих за добу в Україні від початку пандемії.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіли 2134 людини, з них 100 дітей і 160 медпрацівників. Госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовано 40 летальних випадків. Це черговий сумний антирекорд. Одужали 704 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 6702 дитини і 10 083 медпрацівники. Усього одужали 50 441 пацієнт. 2184 випадки - летальні. За минулу добу загалом було проведено 40 779 тестів, з них 21 698 методом ПЛР і 19 081 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за добу у світі померли понад 6,6 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 791 тис., інфікованих - 22,5 млн

За минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявлено в Чернівецькій області (189), Львівській (183) та Івано-Франківській (168) областях.