В Україні рекордні 2134 нові випадки COVID-19 за добу. 40 осіб померли, - Степанов
В Україні станом на ранок четверга, 20 серпня, зафіксовано 2134 нові випадки зараження. Це найвищий показник від початку пандемії. При цьому 704 людини одужали, 40 раніше захворілих померли. Це рекордна кількість померлих за добу в Україні від початку пандемії.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіли 2134 людини, з них 100 дітей і 160 медпрацівників. Госпіталізовано 407 осіб. Зафіксовано 40 летальних випадків. Це черговий сумний антирекорд. Одужали 704 пацієнти. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 98 537 осіб, з них 6702 дитини і 10 083 медпрацівники. Усього одужали 50 441 пацієнт. 2184 випадки - летальні. За минулу добу загалом було проведено 40 779 тестів, з них 21 698 методом ПЛР і 19 081 методом ІФА", - розповів Степанов.
За минулу добу найбільшу кількість випадків COVID-19 виявлено в Чернівецькій області (189), Львівській (183) та Івано-Франківській (168) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ты, часом, не в Донецкой области? Луганской?
Носіть маски поки ще не піздно, а тим хто без масок - бийте їхні бидлячі морди! Бийте нещадно! Оскільки саме вони - актуальніша загроза населенню України!
але 2.5 буде...
дуже залежить ,чи з"являться нові лабораторії для тестувань...
Спочатку затрамбуються тяжкими хворими лікарні, потім захворіють і ляжуть там же лікарі, а вже потім настане ****************.
От тоді вже можна буде кричати - спасігоспаді!
https://www.covid-19facts.com/?p=84367&lang=ru Миф: Вирус, который вызывает COVID-19, является всего лишь мутированной версией простуды.
Этот миф возник из-за того, что существует много типов коронавирусов, и некоторые из них вызывают простуду. Однако коронавирус, который вызывает COVID-19, является новым и не возник непосредственно из коронавирусов, вызывающих простуду.
Коронавирусы - это семейство родственных вирусов. Некоторые члены семьи заражают людей, а некоторые заражают только животных. Считается, что коронавирус, который вызывает COVID-19, возник у животного-хозяина, такого как летучая мышь, до того, как мутировал достаточно, чтобы заразить людей.
Простуда - это название инфекций верхних дыхательных путей, которые вызывают такие симптомы, как чихание, заложенность носа, кашель и боль в горле. Эти инфекции могут быть вызваны несколькими различными вирусами, а не только коронавирусами.
В то время как некоторые симптомы COVID-19, такие как кашель и боль в горле, похожи на симптомы простуды, COVID-19 может сделать людей гораздо более серьезными, чем простуда. Это другая болезнь, вызванная другим коронавирусом.
Та и быть держите ссылку на научную статью
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2759815 Coronavirus Infections-More Than Just the Common Cold
А у Вас устаревшая статья Фаучи еще за январь (которого в штатах уже вывели на чистую воду за подметные заказные исследования). Но и в ней рассуждения только о более высокой патогенности, а не об отрицании принадлежности ковид к простудам. И вывод у него соответствующий " The emergence of yet another outbreak of human disease caused by a pathogen from a viral family formerly thought to be relatively benign underscores the perpetual challenge of emerging infectious diseases and the importance of sustained preparedness."
2. Если Вы что-то хотите возразить против свамой статьи или поставить под сомнение компетенцию одного из авторов - приводите ссылки а не сплетни.
3. Не вижу крамолы в таком выводе.
2. Возражаю только против Вашей трактовки статьи.
3. И я не вижу, поэтому его и процитировал.
Почему опять статью безимянных авторов пятимесячной давности вытащили, в которой они пытаются опровергнуть официальное мнение ВОЗ - "The World Health Organizations says: "Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). The most recently discovered coronavirus causes coronavirus disease COVID-19."?
Вы справочнику MSD доверяете?
Вот цитата из него -
"Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами и метапневмовирусами, могут проявляться, как обычная простуда, особенно у тех пациентов, у которых произошло реинфицирование."
А почему Ваш любимый прохиндей Дженнер "прививал" коровью оспу для борьбы с "натуральной"?
Прочитайте лучше американские исследования о природе нынешнего ковид.
False claim: The new coronavirus (COVID-19) is a common cold
не лепили бы цитаты, касающиеся других представителей семейства типа ""Коронавирусы являются причинами некоторых вспышек заболеваний, как и инфекции, вызванные https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF вирусами гриппа и https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F парагриппа , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-overview-of-enterovirus-infections энтеровирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 аденовирусами , https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D1%80%D1%81%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F,-%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC респираторно-синцитиальными вирусами ..."
Скажіть, будь ласка, як так сталося, що думка академічних вчених не береться до уваги ?
Складається враження, що їм навіть слова не дають і не слухають, якби вони й говорили.
Чому усілякі шарлатани лазять по тб-каналах (як, наприклад, Білл Ґейтс) і роблять прогнози, дають рекомендації, вказівки, ************ укази і т.д. ?
І чи Ви маєте уявлення, коли цей дурдом скінчиться ?
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-mers-%D0%B8-sars?query=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2019 Коронавирусы и острые респираторные синдромы (MERS и SARS)
Коронавирусы - это покрытые оболочкой РНК-вирусы, которые вызывают респираторные заболевания различной степени тяжести от обычной простуды до смертельной пневмонии.
Коронавирусные инфекции в человека наиболее часто вызывают симптомы простуды. Коронавирусы 229E и OC43 вызывают простуду; серотипы NL63 и HUK1 также были связаны с простудой. Редко могут возникать тяжелые инфекции нижних дыхательных путей, включая пневмонию, в основном, у младенцев, пожилых людей и людей с иммунодефицитом.
Три из 7 коронавирусов вызывают гораздо более тяжелые, чем другие коронавирусы, а иногда и летальные респираторные инфекции у людей, они послужили причиной крупных вспышек смертельной пневмонии в 21-м веке:
SARS-CoV2 - это новый коронавирус, идентифицированный как причина коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19), возникшей в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года и распространившейся по всему миру.MERS-CoV был идентифицирован как причина респираторного синдрома Среднего Востока (MERS).SARS-CoV был идентифицирован как причина вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).
Ниче так, почти правдоподобно...
Это либо ложноположительная реакция, либо в канализацию случайно попали фекалии или труп зараженной летучей мыши с немутировавшим и неспособным распространяться у людей штаммом.
Ліжок, обладнаних киснем майже нема...
Лікарні другої хвилі на карантині...
Гроші, зібрані з платників податків, на боротьбу з вірусом, розкрадені під «найвеличніше будівництво»...
«гіршенебуде!
- то ли "ковид - это фейк",
- то ли фонд раздерибанили,
- то ли карантин надо было давно ужесточать.
И в этом году обычным гриппом только в январе 2020 заболели более 200 000, а умерли от гриппа и пневмонии 621 человек.
В общем всё идёт по плану.
Уписяться. над вами, ЗЕбилы.
Ухахотаться.
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+++COVID асимілювався до етнічно-корінної групи людей що проживає в Україні.
Стрімкий ріст, Новий етап настав!,
Всім здоровя. Бережіть сімю, а особливо дітей!