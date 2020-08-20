За добу в Києві виявили 227 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко
На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу вірус виявили у 227 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 16 років та 4 хлопчики від 2 років до 10.
Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус перемогли 3585 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37 та в Дніпровському районі – 31 випадок.
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Бокс, вЫ бы даал инфу - напр. от20-до30 - стока то, от 60 - до Путина - столько то.
ибо мож*д быть шо 1 23-лет мущинка заболел и - 103 деда 70-83 года.
та понятно шо за Бокса секретутка пишет высеры, а Бокс(если судить по Дубинскому, кстати эстакаду "строят" 5 лет, а в Японии такое за день делают) "пилит".
уважал Бокса, но как высрал Жирик - власть самый больший наркотик. и этот совок прав, шо характерно