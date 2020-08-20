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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 227 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

За добу в Києві виявили 227 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вірус виявили у 227 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 16 років та 4 хлопчики від 2 років до 10.

Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус перемогли 3585 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37 та в Дніпровському районі – 31 випадок.

Також читайте: За добу COVID-19 виявили у 100 дітей та 160 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) Київ (19396) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Хасіди ще не прилітали? Ні? Ну то й ладно, сидимо, колупаємось у носі...
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20.08.2020 10:31 Відповісти
Самая жара начнется после открытия школ и институтов.
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20.08.2020 10:31 Відповісти
Среди заболевших 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 Источник: https://censor.net/n3214864\\\\\\\\\\

Бокс, вЫ бы даал инфу - напр. от20-до30 - стока то, от 60 - до Путина - столько то.
ибо мож*д быть шо 1 23-лет мущинка заболел и - 103 деда 70-83 года.
та понятно шо за Бокса секретутка пишет высеры, а Бокс(если судить по Дубинскому, кстати эстакаду "строят" 5 лет, а в Японии такое за день делают) "пилит".
уважал Бокса, но как высрал Жирик - власть самый больший наркотик. и этот совок прав, шо характерно
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20.08.2020 10:33 Відповісти
в марта вы всех убеждали что жесткий карантин нужен и потом все будет ок. Сейчас и бизнес и вы у разбитого корыта. Может пора в отставку? Вы своим жестким карантином принесли столько вреда, как вторжение фашистов и результат нулевой
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20.08.2020 10:44 Відповісти
 
 