За добу в Києві виявили 227 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу вірус виявили у 227 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 158 киян. На сьогодні в столиці вже 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих 114 жінок віком від 20 до 83 років, 104 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв, 5 дівчаток від 5 до 16 років та 4 хлопчики від 2 років до 10.



Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці потрапили 37 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужала за минулу добу 101 людина. Всього коронавірус перемогли 3585 мешканців Києва.



Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Святошинському – 37 та в Дніпровському районі – 31 випадок.

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