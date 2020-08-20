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Новини Революція в Білорусі
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"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним"

Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш каже, що не підтримував заяву партії до влади Білорусі, де нардепи закликають проявити стриманість до протестувальників.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не підтримував ні цю, ні попередні заяви.

"Вважаю, що взагалі такі підходи, що називаються заявами, є чимось дуже дивним. Бо для мене важливо формулювати свою позицію як депутата президентської фракції. Я не хочу забувати про роль президента в цьому всьому процесі. Тому я завжди орієнтуюся не на позицію окремих колег, а на можливість приймати ту позицію, яку диктує моє розуміння процесу і повнота фактів. Яка виникає, коли ти говориш ще й з Офісом президента, який зараз має абсолютно непорівнянну роль у процесах держави", - сказав Юраш.

Також читайте: "Слуга народу" Ясько пропонує Раді ухвалити Акт волі Білорусі

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7921) Слуга народу (2809) Юраш Святослав (15)


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Топ коментарі
+40
Сраколиз звичайний.
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20.08.2020 10:36
+28
Ти што сказать то хотєл, зєльоний?
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20.08.2020 10:36
+23
Мразь и гнида, как и все блевотные🤢🤡💩🎪🤮🤮🤮🤮
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20.08.2020 10:45
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Сраколиз звичайний.
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20.08.2020 10:36 Відповісти
Мразь и гнида, как и все блевотные🤢🤡💩🎪🤮🤮🤮🤮
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Слуга Народа слух режет,больше чем .лядская "Партия Рыгеонов"!!!
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Ти што сказать то хотєл, зєльоний?
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20.08.2020 10:36 Відповісти
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 8070
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20.08.2020 11:11 Відповісти
Ех рас, да іщьо рас, да много, много, много рас...
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20.08.2020 11:15 Відповісти
Так я не понял, он чо за то шоб сябрам и дальше ребра перещитывали дубинками? Хороший слуга
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20.08.2020 10:36 Відповісти
да там просто набор слов - бред очередного сумасшедшего слуги.
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20.08.2020 10:46 Відповісти
та воно зараз в такому шпагаті, що Ван Дам позаздрить...
йому з одного боку вишиванку натягнути треба, а з другого боку й ЗЕнедоумка прикрити
Паскуда двулика от і все.
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20.08.2020 11:16 Відповісти
Потому что для меня важно формулировать свою позицию как депутата президентской фракции. Источник: https://censor.net/n3214865

Именно поэтому засунул язык в задницу и промолчал?
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20.08.2020 10:36 Відповісти
Какой примерный лизун хозяйской ЗЕсраки
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20.08.2020 10:37 Відповісти
Він більше Єрмаку ******** , розуміє хто в хаті господар !!))
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20.08.2020 10:39 Відповісти
А це що за клован ??
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20.08.2020 10:37 Відповісти
бубочка опять не хочет растраивать деда ??????
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20.08.2020 10:38 Відповісти
Яка зелена сопля, такі і його слуги.
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20.08.2020 10:39 Відповісти
Може я навіть той самий хто придумав одну з кличок зебіла
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 5523
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20.08.2020 10:55 Відповісти
Шмаркля або блазень колоритніше.
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20.08.2020 13:26 Відповісти
Буквально из тех, кто, как говорил Задорнов, "в своей жизни если и колебался, то вместе с генеральной линией партии".

Задорнову можно верить, он сам в этом деле знал толк.
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20.08.2020 10:40 Відповісти
Цьому радянському мему років сто, до чого тут Задротнов?
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20.08.2020 10:43 Відповісти
Именно при том что САМ Задорнов был знатный плагиатор-компилятор, прогибался под обстоятельства и воровал хохмы то справа, то слева, в зависимости от политической ситуации. Моя шутка была с двойным дном, рад что вы хотя бы первую половину поняли.
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20.08.2020 10:47 Відповісти
Может, это Жванецкий говорил?
В отличие от него, Задорнов про политику своей страны старался не шутить. Про чужие страны - это да.
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20.08.2020 14:45 Відповісти
В разгар перестройки - еще как шутил. Когда это перестало быть трендом и началось великое вставание с колен, плавно съехал на бесконечное "они тупые..." Скользок был аки угорь, но интернет современник вроде меня все помнит.
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20.08.2020 16:55 Відповісти
Сожалеет, что в 2014 не Беркут победил!?
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20.08.2020 10:41 Відповісти
"...которая возникает, когда ты говоришь еще и с Офисом президента, который сейчас имеет абсолютно не сравнимую роль в процессах государства", - сказал Юраш.
То есть ты, убогий, без тени сомнения, свидетельствуешь о факте захвата власти в государстве неконституционной структурой, с попустительства и преступного одобрения твоего главаря по кличке Зе?!
Спасибо, бедолага, будешь свидетелем на суде.
Преступники, завладевшие целым государством и самое государство стремящиеся сделать орудием своих чудовищных преступлений...
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20.08.2020 10:42 Відповісти
І цей клован теж більше Єрмаку ******** ! Розуміє хто господар в хаті !!)))
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Ще одне неосвічене ЗЕбіло...
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20.08.2020 10:43 Відповісти
Та ні, в нього дипломів як собаки бліх. Однак диплом не гарантує наявність інтелекту.
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Які в нього дипломи? Він ніде не довчився, де починав вчитись , судячи з інформації у Вікіпедії.
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20.08.2020 10:50 Відповісти
Немає в нього освіти. Почитайте його повне інтервью, тут на Цензорі. З другого курсу пішов і каже вчуся міжнародній справі одразу на практиці) Ну хіба може "Трускавецький універ" закінчив
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Юраш давно вирізняється інтелектуальністю і точністю у висловлюванні думок у "Комаді ЗЕ".
Ще з часів Трускавця...
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20.08.2020 10:44 Відповісти
Майбутній дипломат! Три академії закінчив, майже три...
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20.08.2020 10:45 Відповісти
Отличник боевой и политической подготовки !!))
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20.08.2020 10:46 Відповісти
Вважаю, що взагалі такі підходи, що називаються заявами, є чимось дуже дивним. Бо для мене важливо формулювати свою позицію як депутата президентської фракції. Я не хочу забувати про роль президента в цьому всьому процесі. Тому я завжди орієнтуюся не на позицію окремих колег, а на можливість приймати ту позицію, яку диктує моє розуміння процесу і повнота фактів. Яка виникає, коли ти говориш ще й з Офісом президента, який зараз має абсолютно непорівнянну роль у процесах держави"

"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 3078
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20.08.2020 10:46 Відповісти
Вони там всією партією дують?
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20.08.2020 10:49 Відповісти
Львовянин кстати.
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20.08.2020 10:49 Відповісти
Львівяни і взагалі ЛЮДИ різні..
У Львові "зелені" важко було набрати команду..
тому набрали Верещук,Юраша,ще кілька чмошних створінь...
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20.08.2020 11:07 Відповісти
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 1132
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20.08.2020 10:50 Відповісти
"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним" - Цензор.НЕТ 827
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Чупакабра?..
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20.08.2020 13:28 Відповісти
Понял из сказанного только одно , что депутат ПОПУ ЛИЗАТОР .
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20.08.2020 10:51 Відповісти
Це зелені іноді таке запускають, аби показати "плюралізм думок" в партії. Завжди у них це виходить незграбно.
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20.08.2020 10:51 Відповісти
Львовский ублюдок
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20.08.2020 10:53 Відповісти
ні..просто малограмотне чмо..

Головні факти про № 27 у списку https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sluga-narodu-partiya-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-50026463.html партії Слуга народу , наймолодшого депутата Верховної Ради, експерта з міжнародних відносин https://nv.ua/tags/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%88.html Святослава Юраша .

Навчався у Варшавському університеті у Польщі та Калькутському університеті, Індія, на факультетах міжнародних відносин.


Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану та медіаресурсу EuromaidanPR на семи мовах.


Перші шість місяців військових дій працював з Fox News на окупованій частині Донбасу.
основна ознака іжіота -БЕЗТРАШНІСТЬ,АЩе "відмороженість" і наглість..


Після повернення з війни співпрацював із міжнародними організаціями, державними, громадськими, медійними та бізнесовими структурами. Серед них - Western NIS Enterprise Fund, BABYLON'13, Black Earth Innovations, Cвітовий Конґрес Українців, BBC тощо.


Заснував низку інституцій - Дім вільних людей, Новий Донбас, USAlums тощо. З 2015 року є секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах.
У 2019 році нагороджений державним орденом За заслуги III ступеня.
Одружений.
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Юраш пройшов Майдан..

Але залишився відмороженим тупим чмом...
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20.08.2020 11:15 Відповісти
його батько - був заступником АП Порошенка.
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20.08.2020 11:29 Відповісти
"Колебался только вместе с генеральной линией партии" (с)
По-людськи то буде якось так: "Своєї думки не маю, а наш лідер своєї ще не сказав (чи йому ще не розповіли, яка в нього думка). Тому висловити будь-що з приводу ситуації у сусідів не можу."
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20.08.2020 10:53 Відповісти
Який поп - такі і віряни (с)
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20.08.2020 10:54 Відповісти
Каштанов на Крещатике хватит
чтобы развесить этих приСлуг олигархов
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20.08.2020 10:55 Відповісти
В Ірані використовують автокран... Швидко, вигідно і зручно. Не треба по деревам і стовпам лазити. До того ж вантажопідйомність дозволяє всю зелену фракцію за одним рипом оприходувати.
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20.08.2020 13:30 Відповісти
Уже пролжительное время блазень симпатизирует диктатурам, китайской, ордынской, турецкой, белоруской, похоже он собирается и в Украине сделать диктатуру, я так понимаю, что 73% быдлу все равно, какая разница, а думающим гражданам тоже какая разница?
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20.08.2020 10:57 Відповісти
Прочитал ёйную речь, ничего не понял. Какой-то набор букв.
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20.08.2020 11:03 Відповісти
І всю цю маячню, аж два журналісти записували а фото третій робив!
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20.08.2020 13:31 Відповісти
Нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш говорит, что не поддерживал заявление партии к властям Беларуси, где нардепы призывают проявить сдержанность к протестующим.
Об этом он рассказал в https://censor.net/resonance/3214487/sluga_narodu_svyatoslav_yurash_zavdyaki_bujanskomu_u_sluz_narodu_partya_medvedchuka_otrima_menshiyihttps://censor.net/n3214865То есть оно целиком и полностью поощряет и приветствует позицию грубой силы...оно за дубинки в анусе, за загубленные жизни, за пропавших безвести....
Да действительно, ЗЕленая ЖЕСТЬ
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20.08.2020 11:08 Відповісти
Эту партию слепили из того что было ? А было, -похоже!? - одно смитье ... "Из какого смитья... не ведая стыда... Смитьё, мусор, люди без стыда и совести поощряются любой тоталитарной системой, потому что являются основой её функционирования. Помните в Исаака Бабеля "«Кого вы бьёте? Вы бьёте орлов! С кем вы останетесь? Со смитьём!». ....Или "«Вы сыты! Вы сыты по горло! Вы довольны и счастливы! Вы благодарны! Идёт светлое будущее! Вы видите его. Вы в него погружаетесь. Вы в нём. Вот оно! Прекрасное, чистое, светлое... Спать!». Герой «Одесских рассказов» Исаака Бабеля по имени Арье-Лейб говорит: «Я знаю за жизнь всё, что можно о ней знать. И всё, что я говорю, потом оказывается правдой…».
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20.08.2020 11:12 Відповісти
не в батька пішов...
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20.08.2020 11:26 Відповісти
Його чи мати чи батька висрав.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Вонючий зелёный ЖОПОЛИЗ .
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20.08.2020 11:41 Відповісти
Шо воно проперділо...
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Демагогия, замешанная на софистике...
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20.08.2020 11:50 Відповісти
Набор слов какой то
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20.08.2020 14:00 Відповісти
Скоро на улице будут бить в морду только за принадлежность к этой ублюдошной партии.
Час уже близок.
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20.08.2020 16:43 Відповісти
 
 