"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним"

Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш каже, що не підтримував заяву партії до влади Білорусі, де нардепи закликають проявити стриманість до протестувальників.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що не підтримував ні цю, ні попередні заяви.

"Вважаю, що взагалі такі підходи, що називаються заявами, є чимось дуже дивним. Бо для мене важливо формулювати свою позицію як депутата президентської фракції. Я не хочу забувати про роль президента в цьому всьому процесі. Тому я завжди орієнтуюся не на позицію окремих колег, а на можливість приймати ту позицію, яку диктує моє розуміння процесу і повнота фактів. Яка виникає, коли ти говориш ще й з Офісом президента, який зараз має абсолютно непорівнянну роль у процесах держави", - сказав Юраш.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.