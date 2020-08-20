"Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним"
Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш каже, що не підтримував заяву партії до влади Білорусі, де нардепи закликають проявити стриманість до протестувальників.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що не підтримував ні цю, ні попередні заяви.
"Вважаю, що взагалі такі підходи, що називаються заявами, є чимось дуже дивним. Бо для мене важливо формулювати свою позицію як депутата президентської фракції. Я не хочу забувати про роль президента в цьому всьому процесі. Тому я завжди орієнтуюся не на позицію окремих колег, а на можливість приймати ту позицію, яку диктує моє розуміння процесу і повнота фактів. Яка виникає, коли ти говориш ще й з Офісом президента, який зараз має абсолютно непорівнянну роль у процесах держави", - сказав Юраш.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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йому з одного боку вишиванку натягнути треба, а з другого боку й ЗЕнедоумка прикрити
Паскуда двулика от і все.
Именно поэтому засунул язык в задницу и промолчал?
Задорнову можно верить, он сам в этом деле знал толк.
В отличие от него, Задорнов про политику своей страны старался не шутить. Про чужие страны - это да.
интернетсовременник вроде меня все помнит.
То есть ты, убогий, без тени сомнения, свидетельствуешь о факте захвата власти в государстве неконституционной структурой, с попустительства и преступного одобрения твоего главаря по кличке Зе?!
Спасибо, бедолага, будешь свидетелем на суде.
Преступники, завладевшие целым государством и самое государство стремящиеся сделать орудием своих чудовищных преступлений...
Ще з часів Трускавця...
У Львові "зелені" важко було набрати команду..
тому набрали Верещук,Юраша,ще кілька чмошних створінь...
Головні факти про № 27 у списку https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sluga-narodu-partiya-prezidenta-ukrajini-volodimira-zelenskogo-50026463.html партії Слуга народу , наймолодшого депутата Верховної Ради, експерта з міжнародних відносин https://nv.ua/tags/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%88.html Святослава Юраша .
Навчався у Варшавському університеті у Польщі та Калькутському університеті, Індія, на факультетах міжнародних відносин.
Був активним учасником Революції Гідності. Засновник Міжнародного центру Майдану та медіаресурсу EuromaidanPR на семи мовах.
Перші шість місяців військових дій працював з Fox News на окупованій частині Донбасу.
основна ознака іжіота -БЕЗТРАШНІСТЬ,АЩе "відмороженість" і наглість..
Після повернення з війни співпрацював із міжнародними організаціями, державними, громадськими, медійними та бізнесовими структурами. Серед них - Western NIS Enterprise Fund, BABYLON'13, Black Earth Innovations, Cвітовий Конґрес Українців, BBC тощо.
Заснував низку інституцій - Дім вільних людей, Новий Донбас, USAlums тощо. З 2015 року є секретарем громадської ради при парламентському комітеті у закордонних справах.
У 2019 році нагороджений державним орденом За заслуги III ступеня.
Одружений.
Але залишився відмороженим тупим чмом...
По-людськи то буде якось так: "Своєї думки не маю, а наш лідер своєї ще не сказав (чи йому ще не розповіли, яка в нього думка). Тому висловити будь-що з приводу ситуації у сусідів не можу."
чтобы развесить этих приСлуг олигархов
Об этом он рассказал в https://censor.net/resonance/3214487/sluga_narodu_svyatoslav_yurash_zavdyaki_bujanskomu_u_sluz_narodu_partya_medvedchuka_otrima_menshiyihttps://censor.net/n3214865То есть оно целиком и полностью поощряет и приветствует позицию грубой силы...оно за дубинки в анусе, за загубленные жизни, за пропавших безвести....
Да действительно, ЗЕленая ЖЕСТЬ
Час уже близок.