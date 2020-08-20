ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян Росії: нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі. ВIДЕО

ФСБ РФ повідомляє про затримання семи громадян РФ, які нібито співпрацювали з українськими спецслужбами і нібито спробували вивезти з території РФ в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.

У Центрі громадських зв'язків ФСБ "Интерфаксу" не уточнили, кого саме планували вивезти, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, нібито безпосередньо під час спроби організації вивезення затримано громадян Росії - Т.Макарова, М.Міщенка, О.Капкаєва, А.Кормича, М.Пизіна, Є.Мороза, В.Долгова. Організатором і координатором викрадення, за даними ФСБ, нібито були громадяни України Андрій Байдала та Ігор Міщенко.

"Байдала відомий як позаштатний співробітник СБУ і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, а також довірена особа 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ під псевдонімом Швед", - заявили у ФСБ РФ.

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За даними ФСБ, Байдала і Міщенко нібито пообіцяли групі Макарова грошову винагороду в розмірі $200 тисяч і нібито виплатили аванс - $50 тисяч. При цьому, зазначають там, нібито Байдала дистанційно керував обома групами в режимі реального часу. Організатором каналу переміщення нібито був громадянин Росії Мороз.

Представниця столичного главку Слідчого комітету Росії Юлія Іванова повідомила, що за цим фактом порушено кримінальну справу про замах на викрадення людини.

За її словами, нібито 30 липня під обманним приводом придбання нерухомості потерпілого затримані поїхали з ним в Московську область, де в автомобілі нібито вдарили електрошокером, однак потерпілий чинив активний опір і зміг покинути автомобіль.

Усім затриманим висунуто обвинувачення, вони перебувають під вартою.