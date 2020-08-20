За добу в ЗСУ виявили 42 нові випадки COVID-19, хворіють 458 осіб, - Командування Медсил
Станом на 10:00 20 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють - 485 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Загалом за час пандемії видужала 831 особа, летальних випадків - 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 817 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 195 осіб.
За минулу добу зареєстровано 42 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Житомирський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор медичного пункту військової частини Львівської області – 1 військовослужбовець та Славутська ЦРЛ – 2 військовослужбовці). Зазначається, що стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 33 особи (Київська область - 4 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Львівська область – 14 військовослужбовців та 5 працівників ЗС України, Дніпропетровська область – 2 військовослужбовці, Чернівецька область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України, Одеська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Чернігівська область – 1 працівник ЗС України та Вінницька - 1 військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
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Резюме:
Я грамотный дед, мне почти сто лет, умею писать, в т.ч. на клавиатуру, и печатать по-нашему и по-другому, а еще могу копать, а могу и смотреть как другие копают(мяч например), то есть спец во всех диагнозах включая лечение костей холостерином, з.п. хочется шоп была как у Гончарука, но не на посаде, а то шо "на карман" шло. и да, плюс на лекарства дедушке подайте половину откатов Стебанова?
Жду.