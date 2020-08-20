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Новини Коронавірус і карантин
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Єгипет посилює правила в'їзду в країну: з 1 вересня всі туристи муситимуть надати негативний результат ПЛР-тесту

Єгипет посилює правила в'їзду в країну: з 1 вересня всі туристи муситимуть надати негативний результат ПЛР-тесту

Єгипет посилив контроль для приїжджих на територію країни. З 1 вересня всі туристи повинні будуть надати ПЛР-тест з негативним результатом на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга з посиланням на CNN.

За словами прем'єр-міністра Мустафи Мадбулі, Єгипет ухвалив це рішення після збільшення кількості випадків інфікування коронавірусом.

"Ми прагнемо забезпечити здоров'я і тих, хто приїжджає в країну, і єгипетських громадян, тому ми погодилися з тим, що будь-який турист, який прибув у країну, має пройти тестування", - заявив Мадбулі.

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Єгипет закрив свій повітряний простір у березні, а відкрив кордони з 1 липня, але після його відвідин туристи повинні були дотримуватися двотижневу самоізоляцію.

У серпні в курортні міста туристи могли приїжджати без довідки про відсутність COVID-19.

Автор: 

Єгипет (391) карантин (18172) туризм (1560) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Писець пирамидам..))
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20.08.2020 11:16 Відповісти
Писец туристической сфере в Украине и в Египте...
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20.08.2020 12:32 Відповісти
Туфта аферистов с обязательным ПЦР-тестированием приезжающий. Человек утром сдал мазок, завтра ответ. Пока вышел из лаборатории прошелся по рынку или в автобусе, на вечер клиент готов а результат придет отрицательный. Даже перелета в самолете достаточно чтобы там зацепить заразу через сраный бумажный намордник...
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20.08.2020 11:22 Відповісти
сколько стоит негативный результат теста?
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20.08.2020 11:29 Відповісти
Да,интересно знать скоко стоит.
А еще когда назад будут возращаться нужно тоже требовать ПЦР.
Знакомая была в Каире-в центре еще ниче говорит,а чуть далее мусорка.
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20.08.2020 11:44 Відповісти
 
 