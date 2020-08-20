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"Голос" розпадається на частини, треба запропонувати людям, кому віддати голоси ", - "слуга народу" Юраш

Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив, що підтримка партії "Голос" на Львівщині знизилася, тому СН пропонуватиме себе як альтернативу.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, на який результат на Львівщині розраховує "Слуга народу".

"У Львові дуже цікава ситуація була. У Львові на парламентських виборах перше місце отримала партія "Голос", друге місце – ми, третє місце – Порошенко з "ЄС". Це дуже цікавий критерій до тої ситуації, яку маємо зараз. По всіх опитуваннях, "Голос" розпадається на куски - через багато причин, але менше з тим. Відповідно, люди, які підтримували "Голос" і інші люди на Львівщині думають, що робити зі своїми голосами. Наше діло – щось пропонувати в сенсі конкретної роботи, а не просто бути опозицією всьому і вся, як інші. Це потрібно, щоб встановити із виборцем чіткий контакт, отримати запити і запропонувати їм людей, які можуть ці запити виконувати", - сказав нардеп.

Відповідаючи на зауваження про те, що на Львівщині виборець патріотично орієнтований і навряд чи "Слуга народу" зможе отримати кращий результат, ніж, наприклад, "Європейська Солідарність", Юраш сказав:

"Побачимо. Вибори - штука дуже активна, і Львів дуже багатий партіями. У нас є не тільки "Голос", а й інші сили місцевого рівня. Що вони зроблять на виборах, я не знаю. Просто не забувайте, що до Порошенка ще є відторгнення на Львівщині через багато його діянь за всю довгу кар’єру. Я б не сказав, що там його страшно люблять. Через це він на парламентських виборах і не взяв перше місце. Тому я б не сказав, що "ЄС" – то є прямо-таки єдина партія, яка має шанс на Львівщині".

Нардеп погодився, що в "Слузі народу" нардепи з різними політичними поглядами.

"На Львівщині ми пояснюємо, що так, у нас є Бужанський і всі інші… Але через нього у Медведчука є на стільки-то відсотків підтримки менше. Тому що в нашій партії є ще й люди, які орієнтують такий електорат на нас. Цей меседж чують - по-різному, але суть не в тому. Наша партія створена на ідеї української різноманітності, де сходяться щодо фундаментальних проблем, щоб їх вирішувати", - сказав Юраш.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Юраш про звернення партії до влади Білорусі через дії силовиків: "такі заяви є чимось дуже дивним"

Автор: 

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809) Юраш Святослав (15) Львівська область (2413)


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Топ коментарі
+21
"Люді, коториє думают" ні в якому разі не стануть голосувати за ваших скоморохів.
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20.08.2020 11:20
+18
"СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы

Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
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20.08.2020 11:22
+8
Снимите видосик . Это все на что вы способны
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: По всем опросам, "Голос" распадается на части, наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса - Цензор.НЕТ 5446
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20.08.2020 11:19
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Снимите видосик . Это все на что вы способны
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: По всем опросам, "Голос" распадается на части, наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса - Цензор.НЕТ 5446
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20.08.2020 11:19 Відповісти
"..у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше.."

наитупейшая отмазка у слуг урода... точно так же можно к себе взять самого медведчука и отмазываться "да, он у нас, но зато у нас его голоса!"
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20.08.2020 12:19 Відповісти
"Люді, коториє думают" ні в якому разі не стануть голосувати за ваших скоморохів.
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20.08.2020 11:20 Відповісти
))) мне тоже как " хозяину " такие слуги в пуп не уперлись
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20.08.2020 14:01 Відповісти
"СН" будет предлагать себя в качестве альтернативы

Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
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20.08.2020 11:22 Відповісти
Какая же лживая, постмодернистская тварь этот юраш. Вчитайтесь внимательно в эти слова:

Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.
"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но через него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.Источник: https://censor.net/n3214873
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20.08.2020 11:42 Відповісти
Ага, петики, не понравилось? То ли еще будет, лузеры!
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20.08.2020 11:48 Відповісти
кацапо-зебилы даже не поняли, что слуги урода согласны взять к себе ЛЮБОЕ отребье с "мышлением" из жопоблока (типа бужанского) - ради голосов))
Впрочем, зебилы-слуги урода никогда и не скрывали своей проросийской суЧности, на чем постоянно и зашквариваются - теряя голоса и рейтинги))
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20.08.2020 12:25 Відповісти
то ли еще будет, лохи слуг урода(с)
"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси - Цензор.НЕТ 4679
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20.08.2020 12:27 Відповісти
Два политических трупика соревнуются...
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20.08.2020 11:24 Відповісти
Пока "Голос" выигрывает у ЕС, кто мертвей. Но все может измениться!
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20.08.2020 11:49 Відповісти
Зе кубик херов!!!
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20.08.2020 11:28 Відповісти
"к Порошенко еще есть отторжение на Львовщине из-за его деяний за всю долгую карьеру" Источник: https://censor.net/n3214873

Але те "відторгнення" вже значно менше, ніж до вашої шобли всього за рік. Думай...Те... Якщо є чим...
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20.08.2020 11:29 Відповісти
Твари, им нечего показать избирателям, они просрали всё что только можно, и им ничего не остаётся, кроме как лить потоки лжи на противников в надежде опять развести людей. Из-за его деяний за всю долгую карьеру... У меня отношение к Порошенко не однозначно-восторженное, но эта гадина (юраш), ещё смеет заикаться о его (Порошенко) "деяниях", типа в негативном смысле, когда он сделал то, чего не делал ни один през до него, в то время как их гнусная постмодернистская солянка (СН) из врагов Украины и другого всякого разнообразного отребъя, только просирала и разваливала.
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20.08.2020 11:51 Відповісти
Шото много этой рожи сегодня.
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20.08.2020 11:30 Відповісти
Чтошь... начался предвыборный развод лохов. В принципе уже понятно как они будут за себя агитировать: также как и во время президентской и парламентской компании будут лить грязь на Пороха и команду. Им (СН) нечего показать положительного для украинцев (не малоросов): результат их "деятельности" только развал всего, даже трудно пальцем тыкнуть чего они не развалили, до чего ручонками могли дотянуться. Так что нужно ждать нарастающего до истерики потока говна на Пороха и ЕС. Другого противника у этой всей шоблы (голос, бют, гриценко, свобода, сн, нац корпус и тд и тд) нету.
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20.08.2020 11:58 Відповісти
Не знаю, что с Голосом, но вижу, что распадается СН, причем по нарастающей, и в основном по вине комуняки Зе и его комуняцкого окружения.
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20.08.2020 11:32 Відповісти
В основному тому,що набрали різного сміття..Включно з Юрашем..
Втім,не лише вони...

"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси - Цензор.НЕТ 6181
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20.08.2020 11:49 Відповісти
Интервью с этим зеленосраким больше похоже на популизацию ЛГБТ...в плохом смысле этого слова
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20.08.2020 11:33 Відповісти
"наше дело - предложить что-то людям, которые думают, кому отдать свои голоса"
если люди думают, то вам вообще нечего им предложить!
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20.08.2020 11:34 Відповісти
Естественно. Потому он и не говорит о реальных достижениях (да и откуда у этой банды достижения!!!???) Гадёныш говорит о том как они будут разводить, задуривать голову, лгать и охмурять лохов.
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20.08.2020 12:01 Відповісти
це вн на Львівщині курирує своїх слуг уродів?
Ну, і не хай...
Ним і Садовий не подавиться.
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20.08.2020 11:36 Відповісти
Пошліть дурня Богу молитися, то й лоба розсадить.
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20.08.2020 11:48 Відповісти
Напьорсточники від "слуги урода" працюють над тим ,як ще раз "кинути" львівян.
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20.08.2020 11:40 Відповісти
Вы хотите адекватных людей в раде или нет? Зачем заниматься таким антипиаром Голоса?
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20.08.2020 11:42 Відповісти
Хлопчина зовсім з глузду з'їхав. Яка підтримка СН? Хто за вас дегенератів буде голосувати? Хіба повні дегенерати..
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20.08.2020 11:44 Відповісти
ну вот и посмотрим... я бы не был слишком оптимистичен
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20.08.2020 12:02 Відповісти
"Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси

шило на мило ? )))
ПЄтя теждумає,що голоси відійдуть представникам його партії .. )))
і Юлєчка на щось надіється..
І навіть Самопоміч з ще кількома "клонами" від Садового(наприклад "Галицька партія")

але це вибори місцеві..
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20.08.2020 11:45 Відповісти
Шмирував би цей мажор в нічний клюб чи на якийсь інший бидлодром. Там від нього буде менше шкоди.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Вакарчук, как кстати и Лыжычко, долгое время вертелись на коломойском канале 1+1, были судями на программе ГОЛОС КРАЇНЫ... Возможно и название партии "скреативили" из этой программы.... Так что однозначно, эта партия и ее лидер - КОНСЕРВЫ КОЛОМОЙШМАНА...

Кстати, где ЛЫЖЫЧКО? Где эта ФУРИЯ МАЙДАНА? Почему не критикует власть Зелинскиго за излишнюю проросийскость из АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ КУРС?
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20.08.2020 11:52 Відповісти
Як раз ті люди,що вміють думати,в жодному разі не віддадуть голос за зекоМанду!
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20.08.2020 12:17 Відповісти
"Слуга народа" Юраш о местных выборах на Львовщине: Наше дело - предложить по 1кг гречки и 33 грн людям , которые думают, кому отдать свои голоса
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20.08.2020 12:20 Відповісти
Безальтернативно - голосовать только за партию Зельца. Все должны погрузиться в зеленое лайно по макушку. Может быть только в этом случае они поймут что это такое.
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20.08.2020 12:21 Відповісти
В тему: https://golos.ua/i/768770 Рейтинг партии «Слуга народа» снижается и в сравнении с персональным рейтингом Президента Украины В.Зеленского выглядит хуже. Таким образом, партия уже не так эффективно выполняет возложенную на нее задачу поддержки рейтинга Президента. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политолог Алексей Якубин.
«На данный момент есть некоторые различия между рейтингом Зеленского и рейтингом партии «Слуга народа» (СН). Рейтинг СН ниже, чем персональный рейтинг В.Зеленского. И я придерживаюсь мнения, что фракция партии «Слуга народа» создавалась Зеленским для поддержки его рейтинга», - сказал политолог.
А.Якубин при этом выразил мнение, что снижение рейтинга СН заставляет Зеленского иначе оценивать работу партии. Сейчас для Президента крайне важно сохранить рейтинг поддержки избирателей. Если СН будет негативно влиять на этот показатель, Президент задумается о досрочном роспуске ВРУ.
«Если говорить о факторе досрочных выборов в Раду, я думаю, что тут ключевой аспект темы в том, будет ли считать сам Зеленский, что спасение его рейтинга будет зависеть от перезагрузки власти. Мне кажется, что такой вариант исключать нельзя. Потому для Зеленского его рейтинг поддержки очень важен, учитывая его бэкграунд человека, который пришел в политику из сферы шоу-бизнеса, и который слушал аплодисменты и привык к восхищению публики… я не думаю, что Зеленский хотел бы завершить свой президентский срок рейтингом 10%.
Зеленский на постсоветском пространстве - уникальное явление в политике: он получил свою должность благодаря поддержке избирателей, придя в политику из шоу-бизнеса, а не благодаря бюрократическому опыту работы. Он вообще не занимался политикой до момента президентской предвыборной кампании в 2019 году, поэтому, я считаю, этот рейтинг поддержки для него сверхважен», - сказал аналитик.

Якщо вже кловано-зебільний політолог Якубін заявляє, що слугам уродів і самому кловану херово з рейтингами - то воно так і є насправді...
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20.08.2020 12:38 Відповісти
"...На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но из-за него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас..."

Одним словом партія "Слуга народу" це так ніби в одну бочку накидали: меду, гівна, цибулі, газету і чиїсь труси. А потім кажуть народу: " ви ложкою гівно відгрібайте, а мед їжте"
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20.08.2020 12:41 Відповісти
А на Харківщині Бужанський каже: ну так, у нас в партії є і Юраш зі Львівщини, це ж тільки для того, щоб зібрати там голоси, ну і для разнообразія.
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20.08.2020 13:03 Відповісти
Слугу народа хвилює рейтинг Голосу? Ну-ну, почнеться люта свара чихуашки з йорком за говяжий масол.
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20.08.2020 13:12 Відповісти
Это "разнообразие" превратило (можно сказать с рождения) партию "Слуга народа" в болото, а мозги "членов" этой партии в кисель. Цель любой действительно проукраинской партии должна быть одна -создание украинского национального государства и его быстрое развитие, на базе украинских ценностей во всем их многообразии. Если не ставить такой цели, то встает вопрос о смысле существование этой партии.
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20.08.2020 13:14 Відповісти
Да ваша банда "слуга руssне" и в подметки Голосу не годитесь.
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20.08.2020 13:58 Відповісти
"Голос" розпадається на частини, треба запропонувати людям, кому віддати голоси ", - "слуга народу" Юраш - Цензор.НЕТ 2862
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20.08.2020 16:58 Відповісти
Слуги помітили ще рік тому, що розрахунок на політичний ідіотизм українців дає гарні виборчі результати. І за рік народ не порозумнішав. Тому і діють відповідно.
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20.08.2020 20:46 Відповісти
 
 