"Голос" розпадається на частини, треба запропонувати людям, кому віддати голоси ", - "слуга народу" Юраш
Нардеп "Слуги народу" Святослав Юраш заявив, що підтримка партії "Голос" на Львівщині знизилася, тому СН пропонуватиме себе як альтернативу.
Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, відповідаючи на запитання, на який результат на Львівщині розраховує "Слуга народу".
"У Львові дуже цікава ситуація була. У Львові на парламентських виборах перше місце отримала партія "Голос", друге місце – ми, третє місце – Порошенко з "ЄС". Це дуже цікавий критерій до тої ситуації, яку маємо зараз. По всіх опитуваннях, "Голос" розпадається на куски - через багато причин, але менше з тим. Відповідно, люди, які підтримували "Голос" і інші люди на Львівщині думають, що робити зі своїми голосами. Наше діло – щось пропонувати в сенсі конкретної роботи, а не просто бути опозицією всьому і вся, як інші. Це потрібно, щоб встановити із виборцем чіткий контакт, отримати запити і запропонувати їм людей, які можуть ці запити виконувати", - сказав нардеп.
Відповідаючи на зауваження про те, що на Львівщині виборець патріотично орієнтований і навряд чи "Слуга народу" зможе отримати кращий результат, ніж, наприклад, "Європейська Солідарність", Юраш сказав:
"Побачимо. Вибори - штука дуже активна, і Львів дуже багатий партіями. У нас є не тільки "Голос", а й інші сили місцевого рівня. Що вони зроблять на виборах, я не знаю. Просто не забувайте, що до Порошенка ще є відторгнення на Львівщині через багато його діянь за всю довгу кар’єру. Я б не сказав, що там його страшно люблять. Через це він на парламентських виборах і не взяв перше місце. Тому я б не сказав, що "ЄС" – то є прямо-таки єдина партія, яка має шанс на Львівщині".
Нардеп погодився, що в "Слузі народу" нардепи з різними політичними поглядами.
"На Львівщині ми пояснюємо, що так, у нас є Бужанський і всі інші… Але через нього у Медведчука є на стільки-то відсотків підтримки менше. Тому що в нашій партії є ще й люди, які орієнтують такий електорат на нас. Цей меседж чують - по-різному, але суть не в тому. Наша партія створена на ідеї української різноманітності, де сходяться щодо фундаментальних проблем, щоб їх вирішувати", - сказав Юраш.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
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наитупейшая отмазка у слуг урода... точно так же можно к себе взять самого медведчука и отмазываться "да, он у нас, но зато у нас его голоса!"
Альтернатива Голосу? Вы альтернатива ОПЗЖ скорее.
Нардеп согласился, что в "Слуге народа" нардепы с различными политическими взглядами.
"На Львовщине мы объясняем, что да, у нас есть Бужанский и все остальные... Но через него у Медведчука есть на столько-то процентов поддержки меньше. Потому что в нашей партии есть еще и люди, которые ориентируют такой электорат на нас. Этот месседж слышат - по-разному, но суть не в этом. Наша партия создана на идее украинской разнообразия, где сходятся относительно фундаментальных проблем, чтобы их решать", - сказал Юраш.Источник: https://censor.net/n3214873
Впрочем, зебилы-слуги урода никогда и не скрывали своей проросийской суЧности, на чем постоянно и зашквариваются - теряя голоса и рейтинги))
Але те "відторгнення" вже значно менше, ніж до вашої шобли всього за рік. Думай...Те... Якщо є чим...
Втім,не лише вони...
если люди думают, то вам вообще нечего им предложить!
Ну, і не хай...
Ним і Садовий не подавиться.
шило на мило ? )))
ПЄтя теждумає,що голоси відійдуть представникам його партії .. )))
і Юлєчка на щось надіється..
І навіть Самопоміч з ще кількома "клонами" від Садового(наприклад "Галицька партія")
але це вибори місцеві..
Кстати, где ЛЫЖЫЧКО? Где эта ФУРИЯ МАЙДАНА? Почему не критикует власть Зелинскиго за излишнюю проросийскость из АНТИЕВРОПЕЙСКИЙ КУРС?
«На данный момент есть некоторые различия между рейтингом Зеленского и рейтингом партии «Слуга народа» (СН). Рейтинг СН ниже, чем персональный рейтинг В.Зеленского. И я придерживаюсь мнения, что фракция партии «Слуга народа» создавалась Зеленским для поддержки его рейтинга», - сказал политолог.
А.Якубин при этом выразил мнение, что снижение рейтинга СН заставляет Зеленского иначе оценивать работу партии. Сейчас для Президента крайне важно сохранить рейтинг поддержки избирателей. Если СН будет негативно влиять на этот показатель, Президент задумается о досрочном роспуске ВРУ.
«Если говорить о факторе досрочных выборов в Раду, я думаю, что тут ключевой аспект темы в том, будет ли считать сам Зеленский, что спасение его рейтинга будет зависеть от перезагрузки власти. Мне кажется, что такой вариант исключать нельзя. Потому для Зеленского его рейтинг поддержки очень важен, учитывая его бэкграунд человека, который пришел в политику из сферы шоу-бизнеса, и который слушал аплодисменты и привык к восхищению публики… я не думаю, что Зеленский хотел бы завершить свой президентский срок рейтингом 10%.
Зеленский на постсоветском пространстве - уникальное явление в политике: он получил свою должность благодаря поддержке избирателей, придя в политику из шоу-бизнеса, а не благодаря бюрократическому опыту работы. Он вообще не занимался политикой до момента президентской предвыборной кампании в 2019 году, поэтому, я считаю, этот рейтинг поддержки для него сверхважен», - сказал аналитик.
Якщо вже кловано-зебільний політолог Якубін заявляє, що слугам уродів і самому кловану херово з рейтингами - то воно так і є насправді...
Одним словом партія "Слуга народу" це так ніби в одну бочку накидали: меду, гівна, цибулі, газету і чиїсь труси. А потім кажуть народу: " ви ложкою гівно відгрібайте, а мед їжте"