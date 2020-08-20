Новий навчальний рік у Києві розпочнеться 1 вересня у "зрозумілому для суспільства форматі навчання", - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що новий навчальний рік у столиці розпочнеться 1 вересня у зрозумілому для суспільства форматі навчання, а далі все залежатиме від організованості та згуртованості мешканців міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер Києва повідомив підчас Серпневої педагогічної онлайн-конференції м.Києва в четвер.

"Навчальний процес має розпочатися, але в нових умовах з дотриманням усіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно, є загрози, не все просто, але ми з вами подолаємо всі виклики і обов'язково повернемося до звичайного життя", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що новий навчальний рік у столиці буде розпочато 1 вересня в "зрозумілому для суспільства форматі навчання", а далі, за словами Кличка, все залежатиме від організованості та згуртованості мешканців міста.

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Нагадаємо, на сьогодні у столиці зареєстровано 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 227 осіб. Троє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 158 киян.