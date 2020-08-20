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Новини Коронавірус і карантин
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Новий навчальний рік у Києві розпочнеться 1 вересня у "зрозумілому для суспільства форматі навчання", - Кличко

Новий навчальний рік у Києві розпочнеться 1 вересня у

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що новий навчальний рік у столиці розпочнеться 1 вересня у зрозумілому для суспільства форматі навчання, а далі все залежатиме від організованості та згуртованості мешканців міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це мер Києва повідомив підчас Серпневої педагогічної онлайн-конференції м.Києва в четвер.

"Навчальний процес має розпочатися, але в нових умовах з дотриманням усіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно, є загрози, не все просто, але ми з вами подолаємо всі виклики і обов'язково повернемося до звичайного життя", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що новий навчальний рік у столиці буде розпочато 1 вересня в "зрозумілому для суспільства форматі навчання", а далі, за словами Кличка, все залежатиме від організованості та згуртованості мешканців міста.

Дивіться також: З 1 вересня в школу не підуть діти з регіонів, які потрапили в "червону зону" карантину, - Шкарлет. ВIДЕО

Нагадаємо, на сьогодні у столиці зареєстровано 11 172 підтверджені випадки захворювання на COVID-19. За минулу добу вірус виявили у 227 осіб. Троє хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 158 киян.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19396) Кличко (3505) школа (2201) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Виталя, ну ты гигант слова конечно)
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20.08.2020 11:35 Відповісти
Це буде катастрофа, всі захворіють! Потрібно вводити обов'язкову медичну сертифікацію всіх хто входить в приміщення навчальних закладів - педагогів, прибиральниць, охоронців, комунальників і звичайно всіх учнів та студентів. Всі мають отримувати медичний сертифікат здоров'я, здаючи тести на коронавірус, туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і кожні 15 діб перездавати ПЛР тест на коронавірус.
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20.08.2020 12:04 Відповісти
А как же супер пупер смертельный вирус? Что дошло за пол года наконец-то, что вы перепуганые олени и ваш карантин - провал?
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20.08.2020 11:36 Відповісти
Среди твоих знакомых есть люди, которые умерли от голода во время карантина?
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20.08.2020 11:53 Відповісти
Цензор, напиши шо там у бульбаросов. Как там борьба лайт ваты с тараканом?
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20.08.2020 11:37 Відповісти
Всё нормально.
Вата душит таракана, а таракан вату.
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20.08.2020 11:39 Відповісти
А там все тихо сегодня, у протестов отдых до воскресенья.))
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20.08.2020 11:41 Відповісти
Виталий, уточните, чтобы было ещё понятнее.
Новый учебный год в Киеве начнется 1 сентября в "понятном для общества формате обучения", - Кличко - Цензор.НЕТ 5988
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20.08.2020 11:38 Відповісти
"Гигант мысли, пасынок украинской демократии, боксЭр.." ( хотел добавить еще модное сейчас " корабельная сосна", но не скорее дуб, в смысле пень дуба.)
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20.08.2020 11:46 Відповісти
 
 