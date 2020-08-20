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Новини
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"Слуга народу" Юраш про призначення Татарова в ОП: Я не робив ні маршу, ні демаршу з цього приводу, спитаю, чим він так відзначився

Нардеп "Слуги народ" Святослав Юраш прокоментував призначення в Офіс президента люстрованого чиновника з органів МВС часів Януковича Олега Татарова.

Про це йдеться в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, чому він, як учасник Майдану, не зробив демаршу через таке призначення, Юраш зазначив:

"Я не робив ні маршу, ні демаршу щодо історії з Татаровим. Про цю новину дізнався у Львові. Єдине наше завдання в парламенті – це призначати людей у Кабміні. Людей в Офіс Президента ми не призначаємо. Але, як бачитимусь із людьми з ОП – а я з ними бачусь регулярно - я обов’язково запитаю, що відбувається з Татаровим. Чого його призначили взагалі, чим він так відзначився, чим він такий особливий, такий потрібний. Якщо ця позиція буде аргументована, я поясню виборцям", - сказав Юраш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Юраш про місцеві вибори на Львівщині: За всіма опитуваннями, "Голос" розпадається на частини, наша справа - запропонувати щось людям, які думають, кому віддати свої голоси

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Автор: 

Слуга народу (2809) Татаров Олег (425) Юраш Святослав (15)


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Топ коментарі
+11
Скоро вся зекоманда поедет собирать половина в Польше клубнику а вторая половина на рассии клюкву.
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20.08.2020 11:46
+11
юраш - типичное зеленое гуано: ни да - ни нет, ни нашим - ни вашим, не марша-ни демарша...типичная полуватная (потому что ни ватный-ни не ватный) амеба имени зе... мерзость, короче!
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20.08.2020 11:56
+9
пздц, він не знає, хто такий татараф, і що цей шмат лайна робив при владі під час Майдану?!!
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20.08.2020 11:43
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Боится потерять мандат. Без зе-команды - он никто, и придётся ехать в Польшу собирать клубнику.
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20.08.2020 11:40 Відповісти
Скоро вся зекоманда поедет собирать половина в Польше клубнику а вторая половина на рассии клюкву.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Слуги народа знают свой реальный рейтинг вот и примазываются к разным политсилам потому что оставаться в СН это политическая смерть как минимум!
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20.08.2020 11:40 Відповісти
пздц, він не знає, хто такий татараф, і що цей шмат лайна робив при владі під час Майдану?!!
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20.08.2020 11:43 Відповісти
якраз він не був при владі. Це його батько був зам.глави АП.
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20.08.2020 12:06 Відповісти
ти Ви шо?! А хто був заступником міністра МВС захарченка? Хто очолював слідче управління?
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20.08.2020 12:38 Відповісти
а я подумав, за малого Юраша йшла мова "що цей шмат лайна робив при владі"...
Соррі.
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20.08.2020 14:02 Відповісти
Черговий "слуга" показав , що він просто безпринципний пристосуванець. Ну добре хоч не відверта вата, як інші , хоча ще не вечір.
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20.08.2020 11:46 Відповісти
Це замаскована вата.
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20.08.2020 14:14 Відповісти
В Сн "нові обличчя"---просто нові пристосуванці,шахраї і пройдисвіти. А ВИ ЗЕБІЛИ ПЯТЬ РОКІВ БРЕХАЛИ НА ПОРОШЕНКО--то вам подобаються такі мерзоти?
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20.08.2020 11:51 Відповісти
Цензор рекламує зелених клоунів?
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20.08.2020 11:52 Відповісти
Цей випердок тільки свого батька позорить. Краще б сиділо вже і не тявкало.
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20.08.2020 11:52 Відповісти
через нього батька не взяли в список ЄС
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20.08.2020 12:05 Відповісти
це той бевзь котрого з вавилону поперли
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20.08.2020 12:26 Відповісти
юраш - типичное зеленое гуано: ни да - ни нет, ни нашим - ни вашим, не марша-ни демарша...типичная полуватная (потому что ни ватный-ни не ватный) амеба имени зе... мерзость, короче!
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20.08.2020 11:56 Відповісти
Ні риба ні м'ясо - шмарклі.
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20.08.2020 12:08 Відповісти
Рогуль продажний.
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20.08.2020 14:12 Відповісти
гнида
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20.08.2020 12:04 Відповісти
Гомік.
Справжній.
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20.08.2020 12:04 Відповісти
А если эта позиция останется без аргументов Юраш просто промолчит дальше ?
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20.08.2020 12:10 Відповісти
До цього ранку я навіть не знав що таке Юраш, завтра я мабуть і не пригадаю чи бачив оце раніше. Так що, до сраки.
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20.08.2020 12:16 Відповісти
гнида каломойського
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20.08.2020 12:11 Відповісти
Слуга народа" Юраш о своей работе депутатом: Я не делалаю ни марша, ни демарша-
Платите деньги за мой голос-буду голосоватьза тех кто больше даст зелени.
Поэтому то я в партии лубителей Зе-лени наличкой
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20.08.2020 12:15 Відповісти
Чем-чем..черный пояс по "петтингу"..))
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20.08.2020 12:15 Відповісти
Це в Цензора сезон відпусток закінчився, мабуть разом десь на курортах підвисали...
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20.08.2020 12:24 Відповісти
Цілком можливо.
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20.08.2020 12:45 Відповісти
З якого дива цей мажор аж так заметушився?
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Зараз цей Юраш прочитає коменти про себе і зі штабу зебільних "слуг" буде навала партійних "прибічників"
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20.08.2020 12:23 Відповісти
Це львівське чувирло, яке до речі, було на Євромайдані, вже остаточно показало, що за бабло продасть мати рідну, що воно і зробило, коли назвало закон ро мову "батогом"!
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20.08.2020 12:26 Відповісти
Его назначили по личной просьбе левочкина !
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20.08.2020 12:48 Відповісти
Повія. Ти. Юраш.
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Так лагідно - повія... Покруч він, а не повія!
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20.08.2020 13:09 Відповісти
Ну нет в слугах урода ни одного порядочного человека... Или такое нитонисё дерьмо без своего мнения , или отмороженная на всю голову вата... А тут столько возмущения, как будто все это только что узнали...
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20.08.2020 13:13 Відповісти
Чем отличился? Да все просто, украинофобией и любовью к "русскому миру", все остальное вторично.
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20.08.2020 13:18 Відповісти
Татаров враг Украины, а именно такие сейчас нужны агенту Козырю.
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20.08.2020 13:52 Відповісти
Зебілам рота краще не відкривати.
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20.08.2020 14:10 Відповісти
"...я обязательно спрошу..." - це буде дуже мужній вчинок!
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20.08.2020 15:04 Відповісти
 
 