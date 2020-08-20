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Новини Хабарники Коронавірус і карантин
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Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему, організовану під час закупівель засобів індивідуального захисту для української армії. В умовах боротьби з CОVID-19 зловмисники планували незаконного розбагатіти на 1 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом з офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах. При цьому розмір хабаря був обумовлений обсягом поставки – 1 гривня з кожної маски.

Кілька днів тому оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисниками 400 тис. гривень - першої частини відкату. Гроші вони відразу розділили між собою та, за оперативною інформацією, передали іншим посадовцям із Командування Медичних сил.

Затримали організаторів оборудки під час передачі заключної частини відкату – 600 тисяч гривень.

Під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи. Перевіряється причетність інших військовослужбовців та керівництва Командування Медичних сил до функціонування корупційної схеми.

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Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 01
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 02
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 03
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 04
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 05
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 06
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 07
Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ 08

Автор: 

армія (3765) хабар (4683) карантин (18172) ЗСУ (7483) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) маски (118)


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Топ коментарі
+9
Починається з пологового будинку і закінчується на цвинтарі !!!))
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20.08.2020 12:58
+7
"Прозоро " говорите сделали ? ню ню ....
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20.08.2020 12:39
+7
Корупція в Україні всеосяжна !! 100% інвазія України гельмінтами корупціі !!)))
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20.08.2020 12:40
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за такі взяткі не садять відпустять "коновалів - начальнічков" на поруки с ізьпітатєльним сроком
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Хомчак організовує цю корупцію. Це за підтримки Хомчака беруть хабарі відповідальні військові чиновники! Хомчака звільнити і віддати під трибунал!
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20.08.2020 14:32 Відповісти
Да,COVID еще много времени не кончится.
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Ну і??? Імітація бурхливої діяльності триває !! Результат 0 цілих йух десятих !!))
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20.08.2020 12:20 Відповісти
А потом,скажут бойцу..- мы тебя обеспечили,а ты маску проспал..Чиновники,на всех уровнях..Я сомневаюсь,что головнокомандувачь не в курсе!!!!С..ка,и сколько эти уроды ещё служить безнаказанно будут?Начиная с тыловой службы,заканчивая мед...
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20.08.2020 12:30 Відповісти
За кожен рік служби в інтендантах -рік на нарах і не помилишся !!!
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20.08.2020 12:35 Відповісти
Лучше расстрелять с конфискацией. Чтоб неповадно было
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20.08.2020 12:50 Відповісти
7 років розстрілу, тричі на добу !!))
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20.08.2020 13:05 Відповісти
у нас нет гос предприятий которые шьют маски? Там же всё элементарно, за пур закупок всё отобьётся. Забыл Эпицентр. Надо ещё антисептики купить
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Не погано живуть в Медичних силах!! Треба ще Начальників госпіталів потрусити!! Там теж потоком ідуть різні афери на мільйони гривень!!
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Корупція в Україні всеосяжна !! 100% інвазія України гельмінтами корупціі !!)))
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20.08.2020 12:40 Відповісти
коррупция починається з дитсадочків, де нянєчкі просять принести їм миючий засіб. Зі шкіл, де вчителі просять батьків відремонтувати клас. Все починається з низу
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20.08.2020 12:56 Відповісти
Починається з пологового будинку і закінчується на цвинтарі !!!))
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20.08.2020 12:58 Відповісти
Отпустят под залог и на этом все закончится.
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20.08.2020 12:38 Відповісти
"Прозоро " говорите сделали ? ню ню ....
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20.08.2020 12:39 Відповісти
Почему бы не ввести в обиход для армейских взяточников термин "Свинарчуки" аналог термину гопников Титушки?
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20.08.2020 12:44 Відповісти
Потому, что Свинарчуки оказалось на благо страны работали, а потом в стране коррупции не стало. Только некоторые еше насадить выдаюшемуся гослидеру наровят!
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20.08.2020 12:58 Відповісти
Краще і актуальніше зеленьчуки.
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20.08.2020 13:10 Відповісти
Интересно, сайт Миротворец по аналогии с инсторией Бигуса, не хочет разместить инфу о частном предпринимателе обратившимся в СБУ в связи с вымогательством взятки?
Ведь фактически этот предприниматель разваливает стройные ряды медсил! - дискридитируя ВСУ.
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20.08.2020 12:48 Відповісти
Там где взятки, бабло, наличка - там наше "доблестное" СБУ. Не шпионов же русских ловить, в самом деле. Это сложно, нудно, не интересно и главное - не денежно. Русского шпиона его как обилетишь? Никак.
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20.08.2020 12:48 Відповісти
Поймают, подержат, пофоткают, видосик запилят и отпустят...
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20.08.2020 12:52 Відповісти
"Так отпустите....плачут дома детки" !!!))
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20.08.2020 13:03 Відповісти
А почему не Отложили операцию по задержанию на 2 дня , - Не порядок и кто то должен за это ответить.
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20.08.2020 13:08 Відповісти
В нашей армии, во время войны, самое главное это нашивки!
Они уже должны быть с надписями черного цвета! Ведь это очень важно...
А да, и шевроны срочно поменять местами.
А вы говорите война!
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20.08.2020 13:13 Відповісти
Знаем знаем..Особенно когда еще были дивизии, а не отдельные бригады..то командир устроил строевой смотр дивизии в воскресенье в 14.00...в новых нашивках дивизии...
Короче частник откатил местечковый и всю дивизию заставили КУПИТЬ новый шеврон, тогда еще за 5 грн...а год был 98...сколько это в перерасчете на сегодня???? ...
Тех кто не пришил лупанули 10-15% за "неподготовка к строевому смотру"...
Как просто...
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20.08.2020 20:38 Відповісти
Хакери?😂
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20.08.2020 13:20 Відповісти
Одни сдают интересы Украины в переговорах с руssкими, другие воруют у армии, офис президента сливает руssким спецоперацию сбу....................у нас точно украинская власть?
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20.08.2020 13:24 Відповісти
Чому дивуватись , маючи 73%-вий лохторат !! Головне проголосувати проти когось , а які будут наслідки ,то справа сьома !!))
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20.08.2020 13:30 Відповісти
СБУшникам скрывают лица потому, что они на службе, а взяточникам скрывают лица для того чтобы когда их выпустят их никто не пихал носом в эти фотографии и не говорил, что они взяточники.
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20.08.2020 13:40 Відповісти
Хомчаковский Генштаб во всей красе...
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20.08.2020 14:00 Відповісти
Вик0рмыши еще педровские
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20.08.2020 14:10 Відповісти
а тот кто сразу деньги в банк сдал -и не пострадал)
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20.08.2020 20:20 Відповісти
 
 