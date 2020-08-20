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Новини
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Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками змови на торгах з будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві на суму близько 100 млн грн

Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками змови на торгах з будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві на суму близько 100 млн грн

Північне міжобласне відділення Антимонопольного комітету України (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) порушило справу за ознаками змови на торгах із будівництва "Подільського моста" на загальну суму близько 100 млн грн.

Про це повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Адмінколегія Північного міжобласного територіального відділення АМКУ (колишнє Київське обласне територіальне відділення АМКУ) порушила справу за ознаками змови на торгах з будівництва" Подільського моста "на загальну суму близько 100 млн грн.

Зокрема, спеціалісти Відділення звернули увагу на процедури державних закупівель по виконанню проектних робіт та будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро у Києві , зокрема під час участі ТОВ "ФОРМА" та ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРБУД" у 5 закупівлях, які проводились КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"".

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Відділенням зокрема встановлено давно знайому сукупність обставин, а саме:

- поданні своєї пропозиції для участі у процедурі закупівлі однією компанією з ІР-адреси, яка належить "супернику", спільному використанні ІР-адрес для звітності до органів ДПС;
- спільному використанні ІР-адрес для керування рахунками,
- не зниження Учасниками своїх цінових пропозицій під час участі у окремих процедурах,
- одночасному перебуванні однієї фізичної особи у трудових відносинах з Учасниками, подання Учасниками тендерних пропозицій в один день, синхронність дій Учасників під час отримання банківських гарантій
Тобто типовий набір дій, які можуть свідчити про небажання чесно конкурувати та обмін інформацією між зазначеними компаніями.
Звісно, плануємо звернутись за допомогою в розслідуванні і до правоохоронних органів.

Слід зазначити, що навесні 2020 року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між Генпідрядником будівництва згаданого мосту компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "ФОРМА" на загальну суму більше 4 млрд. Наразі триває збір доказів", - розповів Хмельницький.

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Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками змови на торгах з будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві на суму близько 100 млн грн 01
Антимонопольний комітет відкрив справу за ознаками змови на торгах з будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві на суму близько 100 млн грн 02

Автор: 

Київ (19396) міст (1229) будівництво (3013) Антимонопольний комітет (1761) Укрбуд (135) Хмельницький Олексій (7)


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Топ коментарі
+13
Закипела работа в АМКУ в предверии местных выборов.

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании.



https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii





Против Бени почему-то АМКУ им 95 квартала дела не открывает.
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20.08.2020 12:54
+6
Да все куда проще. Начали дерьмом в Кличко кидать перед выборами. Еще много что услышим.
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20.08.2020 13:05
+4
Я это и имела в виду, когда писала о местных выборах.
А свои люди Зе в АМКУ помогут мочить Кличко.
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20.08.2020 13:09
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Да введите ж наконец воєнно-полевой суд для чинуш!! Карроче -трибунал!!
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20.08.2020 12:50 Відповісти
И главной чинуши - Зепрезика!
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20.08.2020 20:19 Відповісти
короче моста не будет.
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20.08.2020 12:51 Відповісти
Какой сюрприз - сговор на тендере. Кто бы мог подумать? А то, что 90% всех тендеров на вашей кормушке под названием ProZorro - это договорняки, не, не слыхали?
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Закипела работа в АМКУ в предверии местных выборов.

Зеленский назначил в АМКУ жену спонсора своей предвыборной кампании.



https://biz.censor.net/news/3214670/zelenskiyi_naznachil_v_amku_jenu_sponsora_svoeyi_predvybornoyi_kampanii





Против Бени почему-то АМКУ им 95 квартала дела не открывает.
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20.08.2020 12:54 Відповісти
Да все куда проще. Начали дерьмом в Кличко кидать перед выборами. Еще много что услышим.
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20.08.2020 13:05 Відповісти
Я это и имела в виду, когда писала о местных выборах.
А свои люди Зе в АМКУ помогут мочить Кличко.
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20.08.2020 13:09 Відповісти
До чего же надоело ощущение, что живешь в выгребной яме.
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20.08.2020 13:24 Відповісти
Та что родственница квартала?! Свинарчуки 2.0 реинкарнация. Зелёная погань
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20.08.2020 13:00 Відповісти
Веталя не мог.
Это папередныки!
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20.08.2020 13:09 Відповісти
дурачок, тебе мало домохозяек в раде чтоль? Еще и в Киев свою зеленую плесень протолкнуть хочешь?
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20.08.2020 13:40 Відповісти
Это первая серия ,зедебилов ,перед выборами в Киеве! На сезде зедебилов ,они рассказывали вислюку как понизить рейтинг! Им глубоко нас-ть на мост и Киев главное протолкнуть своего кандидата! Ну а дальше включатся бигусы,ткачи ,шарии и другое продажное отребье ,называющие себя журналистами.
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20.08.2020 13:40 Відповісти
Ну и ясен пень, Виталька и его кореш Мыкытась ваще не при делах)))
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20.08.2020 13:59 Відповісти
Земляки кияни, не зважайте на всі ці звинувачення перед виборами. Це - випробована передвиборна метода зелених безсоромно обріхувати опонентів, яка ефективно спрацювала рік тому. Не дайте себе обдурити знову.
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20.08.2020 20:01 Відповісти
не будет в Киеве моста и подольско-воскресенской линии. ни одного голоса зеко-манде
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20.08.2020 20:17 Відповісти
 
 