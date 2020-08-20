У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко
У "Слузі народу" заявили, що кандидатом у мери Запоріжжя від партії став депутат міської ради і заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Тишечко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram-каналі.
"У Запоріжжі представили кандидата від партії "Слуга Народу" на посаду міського голови. Це – Віталій Тишечко. Нині він чинний депутат Запорізької міської ради, з 11 серпня 2020 року обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА, а до того був топменеджером "Мотор Січі"", - зазначено в повідомленні.
Зазначається, що кандидат від "Слуги народу" презентував свою стратегію розвитку міста і команду, з якою планує втілювати її в життя.
"Наша команда готова взяти відповідальність за динамічний розвиток Запоріжжя без корупції. Альтернатива є, і ми її запропонуємо на місцевих виборах. Треба створити умови, щоб Запоріжжя перетворилось на найкраще мсто в Україні. Треба створювати робочі місця, інвестувати в підприємства, щоб молодь не виїжджала за кордон. Ми живемо тут і добре знаємо, чим наповнене ваше життя", - заявив Тишечко.
Тишечко є чинним депутатом Запорізької міської ради 7 скликання по 22 округу, членом фракції "Нова політика", з 11 серпня 2020 року він став заступником керівника Запорізької ОДА.
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В переводе на понятный : ватник-мажор
а того папинька и дядя пристроили
Дякувати Цензору, як би я далі жив без цієї інформації?
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У ЗЕ один зашквар за іншим...
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Все ходы записаны, [18.08.20 13:46]
Для главы Офиса президента Андрея Ермака наступает очередная чёрная полоса. На этот раз - чернее обугленной кожи на трупах пассажиров малайзийского Боинга, сбитого над небом Донбасса в 2014 году.
Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов известный связями в военной разведке, обвинил Андрея Ермака в сливе информации относительно операции по задержанию российских наёмников, участвовавших в уничтожении того самого рейса МН-17, Ил-76 с украинскими десантниками над Луганским аэропортом и военного транспортника Ан-26 у Луганска.
Операция длилась в течение года. Наёмники были выманены работой по охране нефтяных вышек в Венесуэле. В их маршруте было всего два пункта назначения: автопереезд Москва-Минск и перелёт из Минска в Стамбул с технической посадкой в Украине, где они были бы задержаны.
Перед реализацией операции, начальник ГУР МО Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий проинформировали о ней президента Владимира Зеленского
На этой встрече присутствовал Андрей Ермак,
первый замсекретаря СНБОУ Руслан Демченко,
замглавы Офиса президента Роман Машовец и
секретарь президента Мария Левченко.
Ермак выступал против реализации плана, так как он мог помешать установлению «перемирия на Донбассе» от 27 июля. Зеленский его поддержал и «отсрочил» проведение операции до 30 июля. На время «задержки» наёмники заселились в санатории, но были задержаны КГБ Беларуси 29 июля.
3 августа Бурба заявил о предательстве и потребовал провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. 5 августа Зеленский уволил ...Бурбу.
Если Зеленский не хочет примерить на себя «лавры» предателя, то самым логичным будет отстранение Андрея Ермака от исполнения обязанностей.
І не просто якийсь зам.Для презентації цілу діскотєку біля недобудованого моста збудували !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html Зеленський представив кандидата «Слуги народу» на посаду мера Запоріжжя. Це екстопменеджер «Мотор Січі»
Тусувались і запорожці Фьодоров (головнокомандувач зєлєботів) і місцевий латифундист-голова ОДА Боговін