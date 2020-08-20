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Новини
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У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко

У Запоріжжі від

У "Слузі народу" заявили, що кандидатом у мери Запоріжжя від партії став депутат міської ради і заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Тишечко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram-каналі.

"У Запоріжжі представили кандидата від партії "Слуга Народу" на посаду міського голови. Це – Віталій Тишечко. Нині він чинний депутат Запорізької міської ради, з 11 серпня 2020 року обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА, а до того був топменеджером "Мотор Січі"", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що кандидат від "Слуги народу" презентував свою стратегію розвитку міста і команду, з якою планує втілювати її в життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

"Наша команда готова взяти відповідальність за динамічний розвиток Запоріжжя без корупції. Альтернатива є, і ми її запропонуємо на місцевих виборах. Треба створити умови, щоб Запоріжжя перетворилось на найкраще мсто в Україні. Треба створювати робочі місця, інвестувати в підприємства, щоб молодь не виїжджала за кордон. Ми живемо тут і добре знаємо, чим наповнене ваше життя", - заявив Тишечко.

Тишечко є чинним депутатом Запорізької міської ради 7 скликання по 22 округу, членом фракції "Нова політика", з 11 серпня 2020 року він став заступником керівника Запорізької ОДА.

Автор: 

Запоріжжя (2255) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+8
та написано ж - топ-менеджер с Мотор-Сичи.

В переводе на понятный : ватник-мажор
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20.08.2020 13:04
+8
В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко - Цензор.НЕТ 3025
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20.08.2020 13:07
+7
недвижимость зеленского найдена в 7 странах мира на очень круглую сумму в долларах сша.
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20.08.2020 13:06
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Шо за перец- не гуглитца??
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20.08.2020 13:00 Відповісти
та написано ж - топ-менеджер с Мотор-Сичи.

В переводе на понятный : ватник-мажор
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20.08.2020 13:04 Відповісти
У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко - Цензор.НЕТ 6856
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20.08.2020 14:13 Відповісти
ну этот хоть своими конечностями пробился,

а того папинька и дядя пристроили
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20.08.2020 14:38 Відповісти
недвижимость зеленского найдена в 7 странах мира на очень круглую сумму в долларах сша.
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20.08.2020 13:06 Відповісти
Только не слуга Урода !
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20.08.2020 13:06 Відповісти
В Запорожье от "Слуги народа" на должность мэра будет баллотироваться действующий депутат горсовета и замглавы ОГА Тишечко - Цензор.НЕТ 3025
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20.08.2020 13:07 Відповісти
готовьтесь чуваки.финансовая полиция сша любит дебилов с долларами
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20.08.2020 13:07 Відповісти
Навіщо ти погрожуєш Петру Олексійовичу?
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20.08.2020 13:10 Відповісти
спасибо. буду знать за кого не голосовать.
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20.08.2020 13:08 Відповісти
Нова радість стала...
Дякувати Цензору, як би я далі жив без цієї інформації?
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20.08.2020 13:10 Відповісти
От Бойко будут кандидаты? А то мы уже в будущее смотрим.
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20.08.2020 13:12 Відповісти
штат делавер в сша нашел все бабки зеленского коломойского боголюбова фирташа кучмы и его зятя с дочерью.фамилии порошенко я не нашел в списке
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20.08.2020 13:14 Відповісти
пох ,хто де буде балотуватись від Зе на мера.. Програє у другому турі..
----------------------------
У ЗЕ один зашквар за іншим...
----------------------------------------------

Все ходы записаны, [18.08.20 13:46]
Для главы Офиса президента Андрея Ермака наступает очередная чёрная полоса. На этот раз - чернее обугленной кожи на трупах пассажиров малайзийского Боинга, сбитого над небом Донбасса в 2014 году.
Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов известный связями в военной разведке, обвинил Андрея Ермака в сливе информации относительно операции по задержанию российских наёмников, участвовавших в уничтожении того самого рейса МН-17, Ил-76 с украинскими десантниками над Луганским аэропортом и военного транспортника Ан-26 у Луганска.
Операция длилась в течение года. Наёмники были выманены работой по охране нефтяных вышек в Венесуэле. В их маршруте было всего два пункта назначения: автопереезд Москва-Минск и перелёт из Минска в Стамбул с технической посадкой в Украине, где они были бы задержаны.
Перед реализацией операции, начальник ГУР МО Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий проинформировали о ней президента Владимира Зеленского

На этой встрече присутствовал Андрей Ермак,
первый замсекретаря СНБОУ Руслан Демченко,
замглавы Офиса президента Роман Машовец и
секретарь президента Мария Левченко.

Ермак выступал против реализации плана, так как он мог помешать установлению «перемирия на Донбассе» от 27 июля. Зеленский его поддержал и «отсрочил» проведение операции до 30 июля. На время «задержки» наёмники заселились в санатории, но были задержаны КГБ Беларуси 29 июля.

3 августа Бурба заявил о предательстве и потребовал провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. 5 августа Зеленский уволил ...Бурбу.


Если Зеленский не хочет примерить на себя «лавры» предателя, то самым логичным будет отстранение Андрея Ермака от исполнения обязанностей.
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20.08.2020 13:21 Відповісти
дочь кучмы самая богатая женщина украины 13 миллиардрв,следом раиса богатырева 9 женщин украины обожаю за воровство
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20.08.2020 13:21 Відповісти
цікаво, вона багатша за рижу мразь?
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20.08.2020 13:27 Відповісти
она не столько дочка кучмы,как жена пинчука
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20.08.2020 13:46 Відповісти
До чого тут якесь повідомлення в телеграмі ??? Та Зєля на повну катається Україною,рекламуючи й презентуючи однопартійців ! Це й відбулося в Запоріжжі.
І не просто якийсь зам.Для презентації цілу діскотєку біля недобудованого моста збудували !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-vitaly-tyshechko/30792216.html Зеленський представив кандидата «Слуги народу» на посаду мера Запоріжжя. Це екстопменеджер «Мотор Січі»

Тусувались і запорожці Фьодоров (головнокомандувач зєлєботів) і місцевий латифундист-голова ОДА Боговін
У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко - Цензор.НЕТ 7760
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20.08.2020 13:28 Відповісти
во всем виноват порошенко разбаловал леонид данилыча и его семейство еще в 1994 году.
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20.08.2020 13:28 Відповісти
кого Ахметов назначит .тот и станет .
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20.08.2020 13:46 Відповісти
Завжди лізе якась мерзота. Нормальним людям туди не пробитись.
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20.08.2020 13:48 Відповісти
Тишечко то такое себе непроходное.а вот то шо город весь в бигбордах с каким то пальчевским это уже хуже.
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20.08.2020 18:02 Відповісти
Его зовут - Сладенький
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20.08.2020 18:57 Відповісти
 
 