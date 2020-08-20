У Запоріжжі від "Слуги народу" на посаду мера балотуватиметься чинний депутат міськради і заступник голови ОДА Тишечко

У "Слузі народу" заявили, що кандидатом у мери Запоріжжя від партії став депутат міської ради і заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Тишечко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram-каналі.

"У Запоріжжі представили кандидата від партії "Слуга Народу" на посаду міського голови. Це – Віталій Тишечко. Нині він чинний депутат Запорізької міської ради, з 11 серпня 2020 року обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА, а до того був топменеджером "Мотор Січі"", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що кандидат від "Слуги народу" презентував свою стратегію розвитку міста і команду, з якою планує втілювати її в життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,5%, ОПЗЖ - 18,3%, ЄС - 18,1%, "Батьківщина" - 10,4%, "Сила і честь" - 6,5% - опитування Центру Разумкова і "Соцісу". ІНФОГРАФІКА

"Наша команда готова взяти відповідальність за динамічний розвиток Запоріжжя без корупції. Альтернатива є, і ми її запропонуємо на місцевих виборах. Треба створити умови, щоб Запоріжжя перетворилось на найкраще мсто в Україні. Треба створювати робочі місця, інвестувати в підприємства, щоб молодь не виїжджала за кордон. Ми живемо тут і добре знаємо, чим наповнене ваше життя", - заявив Тишечко.

Тишечко є чинним депутатом Запорізької міської ради 7 скликання по 22 округу, членом фракції "Нова політика", з 11 серпня 2020 року він став заступником керівника Запорізької ОДА.