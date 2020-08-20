Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання про "громадянську війну" в Україні

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе ще одну позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" (Київ, телеканал "112 Україна") через висловлювання про "громадянську війну" в Україні, що прозвучали в ефірі телеканалу.

Як наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті регулятора в четвер, під час трансляції 27 липня 2020 року в передачі "Прайм" (з 17:19 до 18:00) звучали висловлювання, які мають ознаки порушення українського законодавства у сфері медіа (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а також порушення зобов'язань телерадіоорганізації щодо дотримання законодавства України та поширення об'єктивної інформації). Передача повторно транслювалася також 28 червня (з 3:16 по 3:57), передає Цензор.НЕТ.

Серед виголошених гостем передачі народним депутатом України II-VII скликань, головою забороненої в Україні Комуністичної партії Петром Симоненком сентенцій були зокрема й такі, що в Україні йде "громадянська війна", що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин", і тоді війна закінчиться, що "з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються" тощо.

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У Нацраді наголошують, що ведучі телепрограми на такі висловлювання гостя не реагували.

Члени Національної ради, розглянувши результати моніторингу мовлення компанії за ці дні, одноголосно проголосували за призначення позапланової перевірки, яка має встановити, чи порушив телеканал "112 Україна" чинні норми українського законодавства.