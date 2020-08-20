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Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання про "громадянську війну" в Україні

Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе ще одну позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" (Київ, телеканал "112 Україна") через висловлювання про "громадянську війну" в Україні, що прозвучали в ефірі телеканалу.

Як наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті регулятора в четвер, під час трансляції 27 липня 2020 року в передачі "Прайм" (з 17:19 до 18:00) звучали висловлювання, які мають ознаки порушення українського законодавства у сфері медіа (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а також порушення зобов'язань телерадіоорганізації щодо дотримання законодавства України та поширення об'єктивної інформації). Передача повторно транслювалася також 28 червня (з 3:16 по 3:57), передає Цензор.НЕТ.

Серед виголошених гостем передачі народним депутатом України II-VII скликань, головою забороненої в Україні Комуністичної партії Петром Симоненком сентенцій були зокрема й такі, що в Україні йде "громадянська війна", що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин", і тоді війна закінчиться, що "з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються" тощо.

Дивіться також: Глава забороненої в Україні компартії Симоненко був присутній на пресконференції Лукашенка. ВIДЕО

У Нацраді наголошують, що ведучі телепрограми на такі висловлювання гостя не реагували.

Члени Національної ради, розглянувши результати моніторингу мовлення компанії за ці дні, одноголосно проголосували за призначення позапланової перевірки, яка має встановити, чи порушив телеканал "112 Україна" чинні норми українського законодавства.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) перевірка (1229) Симоненко (568) ТБ (278) 112 Україна (182)


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Топ коментарі
+21
Важен результат проверки, а не сообщение о проверке.
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20.08.2020 13:29
+16
перевірка 112 повинна виглядати так

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 470
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20.08.2020 13:30
+16
закрыть вместе с хазяином !!!
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20.08.2020 13:35
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Нарешті!
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20.08.2020 13:26 Відповісти
Проверят, извинятся, всё.
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20.08.2020 13:27 Відповісти
Проверьте заодно облезлую кравчучку с фокиным впридачу. А потом- и Зелю с Ермаком.
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20.08.2020 13:28 Відповісти
Важен результат проверки, а не сообщение о проверке.
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20.08.2020 13:29 Відповісти
Это херня. Источники финансирования никого не интересуют?..
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20.08.2020 13:30 Відповісти
никого, и так все знают откуда деньги и кто кому кума
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20.08.2020 13:40 Відповісти
Зеленский о партии Медведчука: Нам известны объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают
Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент. - зеленский -бла-бла.-бла.

https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
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20.08.2020 16:10 Відповісти
перевірка 112 повинна виглядати так

Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 470
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20.08.2020 13:30 Відповісти
Нацсовет по ТРВ проведет внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за утверждения о "гражданской войне" в Украине - Цензор.НЕТ 3143
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20.08.2020 13:38 Відповісти
"Чего мы добились?" - Зеленский о запрете российских соцсетей/Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен . С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины на своих телеканалах.
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20.08.2020 13:31 Відповісти
нічим ця перевірка не закінчиться.
"ворон ворону глаз не клюет".
Вчора ватниця, яка себе називає актрисою, з жарких декілька раз переходили межу, називаючи, наприклад, майдан "переворотом". І - нічого...
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20.08.2020 13:33 Відповісти
шо за актриса?
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20.08.2020 13:37 Відповісти
титаренко
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20.08.2020 13:45 Відповісти
А толку?
Проведут проверку, распилят на это бабло из бюджета,и скажут, что факт не подтвердился или какую-то другую подобную муть, и все останется, как было.
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20.08.2020 13:33 Відповісти
Між іншим, вчора Симоненко те ж саме лив на на мураєвському аналі.
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20.08.2020 13:34 Відповісти
така технологія, підбирають ватних ватанів, дають їм етера, а потім , в самому кінці передачф, через 2 години, добавлять, що тв канал ніяк не розділяє погляди інтервьюрованих, а у нас свобода.Це коли на самому поганому сайті , де приходить 1 людина на добу,модерат сидить, а фб банить за слово "мокшанин", хоча ти с діда-прадіда мокшанин і ніким іншим себе не вважаєш
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20.08.2020 13:49 Відповісти
Сцяти 112-й хотів на ті перевірки! Де результати тих перевірок?
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20.08.2020 13:35 Відповісти
не будет результата...все это показуха. Для результата нужна политическая воля..,а ее нет.
потому будет дальше работать этот пропагандистский канал медведчука. Я бы лицензию забрал...и не церемонился.
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20.08.2020 14:35 Відповісти
закрыть вместе с хазяином !!!
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20.08.2020 13:35 Відповісти
краще - спалити
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20.08.2020 13:37 Відповісти
І підпалити? Цікава думка...
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20.08.2020 13:39 Відповісти
Согласен дверь держать, чтобы "журналисты" и их гости не вырвались .....
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20.08.2020 14:00 Відповісти
А війну Росії з Україною 1918 - 1921 років все ще продовжують називати громадянською. І пам'ятник російському окупанту Щорсу все ще стоїть у центрі Києва.
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20.08.2020 13:36 Відповісти
Ну поставь памятник Танхиль-Танхилевичу. А Щорс сам родом из Черниговщины.
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20.08.2020 14:17 Відповісти
пам'ятник російському окупанту Щорсу

Навіть Сталін називав його українським Чапаевим
У його комуністично признаному життєписі - купа правильно ідеологічно брехні !
А це тобі варто почитати -https://web.archive.org/web/20090804101615/http://www.specnaz.ru/archive/12_2001/17.htm КТО УБИЛ НИКОЛАЯ ЩОРСА?
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20.08.2020 20:04 Відповісти
Е..ло бы набить этому Симоненко
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20.08.2020 13:37 Відповісти
нє внєплановую провєрку, а закрити нах.
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20.08.2020 13:38 Відповісти
Бузинить треба патякальщиків, а не тупими перевірками займатись!
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20.08.2020 13:39 Відповісти
Юридически объявите войну РФ и не мучаетесь и все вопросы сами отпадут автоматически. А пока в минских соглашениях *та сторона* официально именуется вооруженными формированиями отдельных регионов Донецкой и луганской областей при открытых границах, торговле и прокачке газа любого думающего человека будут терзать сомнения.
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20.08.2020 13:41 Відповісти
Война гибридная,а значит нужно уничтожать врагов гибридно,а потом подгонять под юридические процедуры,рашка как раз так и делает.А сейчас нужно закрыть эти Медведчуковский стройные каналы 112,ЗИК,ньюс ван,а Медведчук Арес рвать и по быстрому расстрелять,а потом подогнать это юридически.
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20.08.2020 13:45 Відповісти
Це з якого бодуна??? Не ми напали на Козлостан а вони на нас !
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20.08.2020 13:49 Відповісти
Суд всё отменит
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20.08.2020 13:41 Відповісти
імітація захисту інфопростору
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20.08.2020 13:44 Відповісти
Це не перевірка маж бути а закриття канала !
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20.08.2020 13:46 Відповісти
Вот это оперативность.27 июля.А сегодня какое число,кто мне напомнит?
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20.08.2020 13:47 Відповісти
(не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также нарушение обязательств телерадиоорганизации по соблюдению законодательства Украины и распространению объективной информации).Источник: https://censor.net/n3214906

Так мнение о гражданской войне что именно нарушает?
Призывов в нем вообще никаких нет и мнение не является никакой информацией, хоть объективной, хоть нет, это оценка, причем не имеющая точного смысла, т.к. не существует однозначного определения гражданской войны. С тем же успехом можно было бы наказывать американские каналы и граждан, называвших войну во Вьетнаме грязной.
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20.08.2020 13:53 Відповісти
И не только 112 а ZIKки,Наш,Г+Г льют пропагандистскую ересь на неокрепшие умы зебилов
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20.08.2020 13:54 Відповісти
А причем здесь худсовет ?....... может все таки СБУ
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20.08.2020 13:56 Відповісти
Это шоу для успокоения народа .Ответьте мне ,что проверять если птичка вылетела?Наказывать надо .А так это показуха .
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20.08.2020 13:59 Відповісти
Первобытное табу на произношение определённых слов, специфический социальный запрет. Почему, нельзя произносить никому не понятно.
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20.08.2020 14:04 Відповісти
Маєш на увазі слово "жид"?
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20.08.2020 14:09 Відповісти
Наверное потому что правда. Ложь всегда легко разбить аргументами а то что не разбивается остаётся только запрещать
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20.08.2020 14:10 Відповісти
Дайка угадаю что найдут ...
ни чего не найдут
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20.08.2020 14:16 Відповісти
Там всего-то нужно отследить источники приобретения и наружу вылезет таварищ Путен
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20.08.2020 14:21 Відповісти
Давно пора лицензию забрать. И поставить на этом жирную точку.
А так это будет продолжаться бесконечно. Медведчуковские каналы - это вражеские пропагандистские каналы...которые работают в интересах РФ=путина.
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20.08.2020 14:31 Відповісти
Ограничение информации, это средство для манипуляции сознания.
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20.08.2020 16:02 Відповісти
Там Зеленский обещал громкую историю....на счет медведчука и его каналов.
--- Трепло Зе дал заднюю, сыкун.. популист и пиарщик.
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20.08.2020 14:38 Відповісти
В чём заключается проверка?
Говорил? Говорил!
Адекватная ли реакция ведущего?
99% ведущих, по мнению психиатров, не компетентные.
Проверка - напрасная трата бюджетных денег.
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20.08.2020 14:41 Відповісти
И опять помахают пальчиком как они это делают с медведчуковскими телепомойками.Чмошники.
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20.08.2020 15:07 Відповісти
луганск донецк територия украины и там проживают граждане украины . Вопрос- какая война?
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20.08.2020 16:12 Відповісти
 
 