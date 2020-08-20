Нацрада з ТРМ проведе позапланову перевірку телеканалу "112 Україна" через висловлювання про "громадянську війну" в Україні
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе ще одну позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "112 ТВ" (Київ, телеканал "112 Україна") через висловлювання про "громадянську війну" в Україні, що прозвучали в ефірі телеканалу.
Як наголошується в повідомленні, опублікованому на сайті регулятора в четвер, під час трансляції 27 липня 2020 року в передачі "Прайм" (з 17:19 до 18:00) звучали висловлювання, які мають ознаки порушення українського законодавства у сфері медіа (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, а також порушення зобов'язань телерадіоорганізації щодо дотримання законодавства України та поширення об'єктивної інформації). Передача повторно транслювалася також 28 червня (з 3:16 по 3:57), передає Цензор.НЕТ.
Серед виголошених гостем передачі народним депутатом України II-VII скликань, головою забороненої в Україні Комуністичної партії Петром Симоненком сентенцій були зокрема й такі, що в Україні йде "громадянська війна", що "треба повернути всіх у казарми за місцем дислокації основних частин", і тоді війна закінчиться, що "з донецького боку ніхто не буде проявляти агресію, вони сьогодні обороняються" тощо.
У Нацраді наголошують, що ведучі телепрограми на такі висловлювання гостя не реагували.
Члени Національної ради, розглянувши результати моніторингу мовлення компанії за ці дні, одноголосно проголосували за призначення позапланової перевірки, яка має встановити, чи порушив телеканал "112 Україна" чинні норми українського законодавства.
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Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы кеша, откуда и из какой страны они все это получают.
И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - заявил президент. - зеленский -бла-бла.-бла.
https://gordonua.com/news/politics/budet-gromkaja-istorija-kotoraja-ploho-zakonchitsja-zelenskij-zajavil-chto-k-partii-medvedchuka-est-mnogo-voprosov-1237035.html
"ворон ворону глаз не клюет".
Вчора ватниця, яка себе називає актрисою, з жарких декілька раз переходили межу, називаючи, наприклад, майдан "переворотом". І - нічого...
Проведут проверку, распилят на это бабло из бюджета,и скажут, что факт не подтвердился или какую-то другую подобную муть, и все останется, как было.
потому будет дальше работать этот пропагандистский канал медведчука. Я бы лицензию забрал...и не церемонился.
Навіть Сталін називав його українським Чапаевим
У його комуністично признаному життєписі - купа правильно ідеологічно брехні !
А це тобі варто почитати -https://web.archive.org/web/20090804101615/http://www.specnaz.ru/archive/12_2001/17.htm КТО УБИЛ НИКОЛАЯ ЩОРСА?
Так мнение о гражданской войне что именно нарушает?
Призывов в нем вообще никаких нет и мнение не является никакой информацией, хоть объективной, хоть нет, это оценка, причем не имеющая точного смысла, т.к. не существует однозначного определения гражданской войны. С тем же успехом можно было бы наказывать американские каналы и граждан, называвших войну во Вьетнаме грязной.
ни чего не найдут
А так это будет продолжаться бесконечно. Медведчуковские каналы - это вражеские пропагандистские каналы...которые работают в интересах РФ=путина.
--- Трепло Зе дал заднюю, сыкун.. популист и пиарщик.
Говорил? Говорил!
Адекватная ли реакция ведущего?
99% ведущих, по мнению психиатров, не компетентные.
Проверка - напрасная трата бюджетных денег.