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Новини Коронавірус і карантин
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За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості

За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості

Від початку карантину в Україні статус безробітного отримали майже 432 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Укрінформу" в Державному центрі зайнятості.

"Безробітними стали сотні тисяч громадян: як представників інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. З початку дії карантину (з 12 березня по 20 серпня) статус безробітного отримали 431,8 тис. осіб, що на 67% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - зазначають у ДЦЗ.

За даними відомства, станом на 20 серпня статус безробітного мають майже 488 тисяч українців (проти 276 тис. на цю ж дату минулого року), допомогу з безробіття отримують 411 тис. громадян.

При цьому у ДЦЗ зауважили, що кількість зарєстрованих безробітних щомісяця поступово зменшується. Зокрема, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні - 97 тис. осіб, у червні – 75 тис., у липні – 68 тис.

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У Державному центрі зайнятості поінформували, що за п’ять місяців карантинних обмежень роботу вдалося знайти для 245 тис. громадян, зокрема 168 тис. безробітних.

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Як повідомлялося, у Київському міському центрі зайнятості станом на 1 червня на обліку перебувало 22,7 тис. безробітних, що в 2,7 раза більше, ніж на відповідну дату минулого року.

Автор: 

безробіття (542) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
432 тыс дурачков сходивших на выборы по-приколу, получили прикол. Неудивительно!
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20.08.2020 13:41
+1
Тю, що я мелю! 500000 + 432000 = 932000 безробітних було до Шмигаля!!!
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20.08.2020 13:34
+1
Це тільки початок геноциду українського народу.
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20.08.2020 13:43
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Тобто 500000 - 432000 = 68000 кабмін таки пристроїв? Чи мені тільки так здається?
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20.08.2020 13:33 Відповісти
Тю, що я мелю! 500000 + 432000 = 932000 безробітних було до Шмигаля!!!
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20.08.2020 13:34 Відповісти
Это только те, кто пришел и зарегистрировался. Неофициально безработных всегда в 3-4 раза больше. То есть из 11 миллионов трудоспособного населения ,безработных 3-4 млн. А вы говорите,что нет достижений у бубочки...
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20.08.2020 14:23 Відповісти
432 тыс дурачков сходивших на выборы по-приколу, получили прикол. Неудивительно!
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20.08.2020 13:41 Відповісти
Ага, и теперь получают и пособие по безработице и на прежней работе зарплату в конверте. А "умные" весь карантин мослали и за себя и за того парня за одну зарплату...
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20.08.2020 14:11 Відповісти
Брехня,в большинстве случаев на бирже труда всячески стараются не ставить статус безработного,чтобы не делать выплаты по безработице,а по сему безработных в разы больше чем говорит статистика.Брехня обман очковтирательство.А получить нормальную работу вообще беда если тебе за сорок
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20.08.2020 13:43 Відповісти
Самое интересное то, что статус безработного, и в последствии выплаты, не может получить безработный, если он потерял работу более года назад (вроде так). Например: мой муж вернулся в 2016 из АТО, в райцентре работы нет, год стоял на учете в центре занятости, через год пособия уже не выплачивают, а стать на учет уже невозможно.
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20.08.2020 14:04 Відповісти
Там еще интерестнее,если вы потеряли работу то это ваши проблемы,на каждый случай свои отговорки,все лишь бы вам не платить пособие,пособие вы гарантировано получите только в случае ликвидации предприятия и то с оговорками,многие вообще сохраняя свои нервы туда не обращаются потратишь время бестолку
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20.08.2020 16:00 Відповісти
Це тільки початок геноциду українського народу.
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20.08.2020 13:43 Відповісти
Або ми їм робимо голокост, або вони нам голодомор...
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20.08.2020 13:48 Відповісти
В 1932-1933 був штучно влаштований голодомор в Україні і Кубані. Було організоване масове знищення українців. А потім іменами вбивць називали вулиці, пам'ятники їм ставили.
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20.08.2020 13:56 Відповісти
Всі впевнені, що це не повторять?
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20.08.2020 14:13 Відповісти
"За время карантина в Украине статус безработного получили более 430 тыс. граждан, - Госцентр занятости" - зелёные обещали нам создать 500 000 рабочих мест, но вместо этого они ликвидировали 500 000 рабочих мест. И так во всём.
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20.08.2020 14:14 Відповісти
https://twitter.com/durdominua

https://twitter.com/durdominua durdom.in.ua

Зееее! Мееее! Пуууу!

За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості - Цензор.НЕТ 1059
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20.08.2020 14:20 Відповісти
Правильно, Зельц Кокаиновый, бей по своему лохторату, вдруг поумнеют !
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20.08.2020 15:03 Відповісти
 
 