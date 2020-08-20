Чверть закупівель Києва на кошти з Фонду COVID-19 здійснено з порушеннями, - Transparensy International

Антикорупційна громадська організація Transparency International заявила, що Київ провів 325 закупівель на кошти з Фонду боротьби з COVID-19, з них 82 - з порушеннями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила адвокатка і координаторка медзакупівель Transparency International Тетяна Руденко.

"Найчастіше порушення полягають у відсутності додатків до договорів, закуповують також товари, яких немає в переліку. Крім того, закуповують продукти харчування, меблі, бензин, вікна, двері, ліки, яких також немає в переліку", - сказала вона.

За словами Руденко, найчастіше такі закупівлі замість уповноважених осіб, як це передбачено порядком, здійснюють тендерні комітети.

Як повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, станом на 18 серпня із 66 млрд грн зазначеного Фонду касові видатки становили 16,9 млрд грн.

При цьому він наголосив, що законодавство дозволяє тільки постфактум відстежити зловживання у використанні зазначених бюджетних коштів на закупівлі для боротьби з пандемією. "Уже потім включається аудитслужба і перевіряє цільове призначення закупівель. Водночас ми наголошували на необхідності превентивно визначати порушення", - сказав заступник міністра фінансів.

"Ми також моніторимо процедури закупівель і скеровуємо аналітику аудитслужбі. Бачимо, такі кейси, як останнім часом новостворені фірми зі статутним капіталом близько 10 тис. грн отримують підряди на закупівлі понад 1 млн грн, по 5-6 млн грн... Це ефективно чи ні - фірми з невеликим статутним капіталом отримують можливість використовувати мільйонні кошти? Але ми не можемо запобігти цьому. Тільки потім може прийти Держаудитслужба з перевіркою", - сказав Єрмоличев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості