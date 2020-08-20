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Новини Коронавірус і карантин
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Чверть закупівель Києва на кошти з Фонду COVID-19 здійснено з порушеннями, - Transparensy International

Чверть закупівель Києва на кошти з Фонду COVID-19 здійснено з порушеннями, - Transparensy International

Антикорупційна громадська організація Transparency International заявила, що Київ провів 325 закупівель на кошти з Фонду боротьби з COVID-19, з них 82 - з порушеннями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила адвокатка і координаторка медзакупівель Transparency International Тетяна Руденко.

"Найчастіше порушення полягають у відсутності додатків до договорів, закуповують також товари, яких немає в переліку. Крім того, закуповують продукти харчування, меблі, бензин, вікна, двері, ліки, яких також немає в переліку", - сказала вона.

За словами Руденко, найчастіше такі закупівлі замість уповноважених осіб, як це передбачено порядком, здійснюють тендерні комітети.

Як повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, станом на 18 серпня із 66 млрд грн зазначеного Фонду касові видатки становили 16,9 млрд грн.

При цьому він наголосив, що законодавство дозволяє тільки постфактум відстежити зловживання у використанні зазначених бюджетних коштів на закупівлі для боротьби з пандемією. "Уже потім включається аудитслужба і перевіряє цільове призначення закупівель. Водночас ми наголошували на необхідності превентивно визначати порушення", - сказав заступник міністра фінансів.

"Ми також моніторимо процедури закупівель і скеровуємо аналітику аудитслужбі. Бачимо, такі кейси, як останнім часом новостворені фірми зі статутним капіталом близько 10 тис. грн отримують підряди на закупівлі понад 1 млн грн, по 5-6 млн грн... Це ефективно чи ні - фірми з невеликим статутним капіталом отримують можливість використовувати мільйонні кошти? Але ми не можемо запобігти цьому. Тільки потім може прийти Держаудитслужба з перевіркою", - сказав Єрмоличев.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) порушення (604) закупівлі (3344) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Четверть закупок Киева на средства из Фонда COVID-19 проведены с нарушениями, - Transparensy International - Цензор.НЕТ 3260
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20.08.2020 13:45 Відповісти
Вторая серия от зедебилов,начали с моста.А где там бигусы с лещенками и Г+Г с мосейчучкой? Уже на старте?
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20.08.2020 13:51 Відповісти
Их придержат пока, ближе к выборам начнут испражняться и трястись в плясках Святого Вита по телеканалам. Во главе с главным анти-барыжником Михо будут фестивалить.
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20.08.2020 14:52 Відповісти
Подождите ещё с месяц, охереете ещё лучше, это было пробное нарушение
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20.08.2020 14:15 Відповісти
Треба терміново відволікти увагу від історії з вагнерівцями, висерів Фокіна та нових договорняків з сєпарами (читай путлєром) в Мінську.
То ж дістаємо стару платівку і поїхали: арешт картин Пороха, хабарі на мосту в Києві і т.д.
А те, що 35 мільярдів з цього фонду пішло не те, що не до мед.закладів, а взагалі до іншої отраслі лишень для дешевого піару найвеличнішого та збагачення його курчавої бабці - ні пари з вуст!
От же ж курви!
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20.08.2020 14:21 Відповісти
и через пенамские фирмы, короче у НАС воруют наши деньги, ворам место в тюрьме а не в министерствах. Сколько уже можно терпеть этот БЕСПРЕДЕЛ чиновников.
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20.08.2020 14:36 Відповісти
Кто следующий? Вы бы так наявно не палились, ну хоть не в один день унитазы свои опорожняйте.
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20.08.2020 14:49 Відповісти
еще одни ацтеки. то есть клично- плохой, а зеля- классный. пошла трансперенси н***й
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20.08.2020 17:51 Відповісти
 
 