Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ

У держоборонзамовленні-2020, за даними джерел "Хвилі", була запланована закупівля 140 мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Хвиля".

Цього року випробування проходять міномети калібру 120 мм трьох виробників - модернізований міномет "Молот" державного заводу "Маяк" концерну "Укроборонпром", міномет "Бучарда" приватного підприємства "Старокраматорський машинобудівний завод", міномет "МП-120" приватного підприємства "Українська бронетехніка". Ціна міномета українського виробництва відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів Міноборони щодо "Молоту" має становити від 500 до 600 тис. гривень.

Згідно з постановою Кабміну №345 від 25 лютого 2015 року, силові відомства можуть закуповувати техніку вже після відомчих, а не державних випробувань. Але пам'ятаючи про вибухи мінометів, Генштаб і Міноборони підходять до випробувань з усією суворістю - від виробників мінометів вимагають пройти повний цикл державних випробувань, не дозволяючи обмежуватися більш простими і короткими відомчими випробуваннями. Випробування розтягуються на місяці - кожен міномет має вистріляти тисячі 120-мм мін у різних режимах скорострільності, за різних потужностей зарядів і кутів нахилу.

Та сама 345-та постанова Кабміну регламентує спрощений порядок закупівлі військової техніки з-за кордону. У постанові йдеться: "Зразок військової техніки іноземного виробництва має перебувати на озброєнні (в експлуатації) в армії країни-виробника або поставлятися на експорт для потреб оборони інших країн".

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Міністр оборони Андрій Таран і його профільний заступник Олександр Миронюк, за даними "Хвилі", попри наявність вибору вітчизняних зразків, ухвалили рішення здійснювати закупівлю мінометів ЕМ-120 болгарського виробництва без проведення державних випробувань, обов'язкових для мінометів українського виробництва.

12 серпня Міністерство оборони України, за даними "Хвилі", провело переговорну процедуру за цими мінометами. Підприємства, які пропонували інші, відмінні від ЕМ-120 міномети, до процедури просто не допустили.

Міномет ЕМ-120 належить болгарській торговій компанії "EMCO". "Хвиля" стверджує, що поставки мінометів із Болгарії пояснюються тим, що заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк до призначення тривалий час займався торгівлю з Болгарією в державному спецекспортері "Прогрес".

Цікаво, що міномети ЕМ-120 були запропоновані двома державними спецімпортерами "Укроборонпрому": "Укрінмаш" запропонував ЕМ-210 по 773 тис. грн (з урахуванням 3% комісії спецімпортера, іноземний постачальник дав їм пропозицію по 23,5 тисячі євро), а "Укрспецекспорт" запропонував такий самий міномет по 931 тис. грн (тобто вже інший іноземний постачальник запропонував цей міномет по 28 тисяч євро). Вартість українських мінометів визначається 500-600 тис. грн (15,5-18,5 тисяч євро).

Розрахунок бенефіціарів схеми дуже простий - на переговори виходить дві компанії, імітується конкуренція, виграє менша пропозиція, а потім один з іноземних постачальників (навіть не болгарський виробник - безпосередньо болгарам заборонено працювати з Україною) з якихось причин відмовляється поставляти - і контракт переходить до другої пропозиції, вже за вищою ціною. Втрати бюджету (доходи бенефіціарів схеми) можуть становити понад мільйон євро.