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Новини Оборона
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Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ

Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ

У держоборонзамовленні-2020, за даними джерел "Хвилі", була запланована закупівля 140 мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Хвиля".

Цього року випробування проходять міномети калібру 120 мм трьох виробників - модернізований міномет "Молот" державного заводу "Маяк" концерну "Укроборонпром", міномет "Бучарда" приватного підприємства "Старокраматорський машинобудівний завод", міномет "МП-120" приватного підприємства "Українська бронетехніка". Ціна міномета українського виробництва відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів Міноборони щодо "Молоту" має становити від 500 до 600 тис. гривень.

Згідно з постановою Кабміну №345 від 25 лютого 2015 року, силові відомства можуть закуповувати техніку вже після відомчих, а не державних випробувань. Але пам'ятаючи про вибухи мінометів, Генштаб і Міноборони підходять до випробувань з усією суворістю - від виробників мінометів вимагають пройти повний цикл державних випробувань, не дозволяючи обмежуватися більш простими і короткими відомчими випробуваннями. Випробування розтягуються на місяці - кожен міномет має вистріляти тисячі 120-мм мін у різних режимах скорострільності, за різних потужностей зарядів і кутів нахилу.

Та сама 345-та постанова Кабміну регламентує спрощений порядок закупівлі військової техніки з-за кордону. У постанові йдеться: "Зразок військової техніки іноземного виробництва має перебувати на озброєнні (в експлуатації) в армії країни-виробника або поставлятися на експорт для потреб оборони інших країн".

Дивіться також: Випробування мобільних мінометів БАРС-8ММК пройшли в одній з військових частин. ВIДЕО

Міністр оборони Андрій Таран і його профільний заступник Олександр Миронюк, за даними "Хвилі", попри наявність вибору вітчизняних зразків, ухвалили рішення здійснювати закупівлю мінометів ЕМ-120 болгарського виробництва без проведення державних випробувань, обов'язкових для мінометів українського виробництва.

12 серпня Міністерство оборони України, за даними "Хвилі", провело переговорну процедуру за цими мінометами. Підприємства, які пропонували інші, відмінні від ЕМ-120 міномети, до процедури просто не допустили.

Міномет ЕМ-120 належить болгарській торговій компанії "EMCO". "Хвиля" стверджує, що поставки мінометів із Болгарії пояснюються тим, що заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк до призначення тривалий час займався торгівлю з Болгарією в державному спецекспортері "Прогрес".

Цікаво, що міномети ЕМ-120 були запропоновані двома державними спецімпортерами "Укроборонпрому": "Укрінмаш" запропонував ЕМ-210 по 773 тис. грн (з урахуванням 3% комісії спецімпортера, іноземний постачальник дав їм пропозицію по 23,5 тисячі євро), а "Укрспецекспорт" запропонував такий самий міномет по 931 тис. грн (тобто вже інший іноземний постачальник запропонував цей міномет по 28 тисяч євро). Вартість українських мінометів визначається 500-600 тис. грн (15,5-18,5 тисяч євро).

Розрахунок бенефіціарів схеми дуже простий - на переговори виходить дві компанії, імітується конкуренція, виграє менша пропозиція, а потім один з іноземних постачальників (навіть не болгарський виробник - безпосередньо болгарам заборонено працювати з Україною) з якихось причин відмовляється поставляти - і контракт переходить до другої пропозиції, вже за вищою ціною. Втрати бюджету (доходи бенефіціарів схеми) можуть становити понад мільйон євро.

Автор: 

Болгарія (778) Міноборони (7289) оборона (4764) Укроборонпром (1732) закупівлі (3344) міномет (105)


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Топ коментарі
+16
так опять Порошенко виниват?
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20.08.2020 15:05
+14
Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6911
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20.08.2020 15:32
+13
Чого ви? Ось вам, досягнення. Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов - СМИ - Цензор.НЕТ 2133
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20.08.2020 15:18
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Да похер всем,
И правительству тоже
Не верите, так увидем что ни кто не ответит
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20.08.2020 15:04 Відповісти
Міномет Молот це гівно, бо ствол роблять на Старокраматорському заводі. Міномет Бучарда від Старокраматорського заводу теж лайно, бо ствол той самий - не витримує і розривається. Українська бронетехніка виробляє безглузде лайно за визначенням, достатньо поглянути на бронемашини Варта. Тому вибір Міноборони абсолютно логічний - будь хто але не говновиробники!
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20.08.2020 15:07 Відповісти
Вот именно, болгарские миномёты ДАВНО приняты на вооружение и активно продаются по миру, нареканий к ним нет, совершенная конструкция показавшая себя в деле. Единственный вопрос - цена с нашими накрутками и с этим надо разбираться. Наши миномёты привели к многочисленным жертвам, в результате "давай быстрее, нужны деньги, госиспытания порешаем". Такие "решаловы" с оружием заканчиваются плачевно
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20.08.2020 15:40 Відповісти
Болтун кацапский, какие "многочисленные жертвы"? Пшел отсюда!
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Возле меня живёт пострадавший от взрыва миномёта, оставшись без глаза в свои 27 лет. Жаль тебя на его месте нет, ДЛБ
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20.08.2020 15:52 Відповісти
https://glavcom.ua/news/yarosh-rozkazav-pro-svoji-vrazhennya-vid-ukrajinskih-minometiv-molot-381145.html
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20.08.2020 19:28 Відповісти
Ярош це людина яка політично підтримує порошенка, а порошенка за ці міномети Молот мають віддати під суд, тому заяви Яроша не можна сприймати як заяви незаангажованого експерта. Численні трагічні випадки з мінометами Молот мають поставити хрест на цій розробці. Люди які розробляли цей міномет непрофесіонали і зробили сиру конструкцію, яку доробляли ціною смертей солдат. Такий інжинірінг нам не потрібен. Тренуватись будуть вдома на пенсії.
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21.08.2020 12:22 Відповісти
По-перше - я (і не лише я!) знаю - хто такий Ярош, до того ж він посилається на думку професійних артилеристів. А хто такий https://censor.net/user/336463 - хто-небуть знає, щоб зважати на його "думку"? Якщо на мінометі вимикати запобіжник подвійного зарядження, то без жертв, в принципі, обійтися не вийде. На щастя, дійшло, хоча й такою ціною
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25.08.2020 08:02 Відповісти
Факти вибухів міномету Молот і масових жертв серед професійних артилеристів доводять що думка Яроша та його "професійних артилеристів" або куплена за гроші, або непрофесійна!
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25.08.2020 10:49 Відповісти
Ну ти й вперте!!! Дай посилання на кримінальне провадження (загибель людей, одначе), яке прийшло до висновку, що до вибухів призвели конструкційні недоліки або низька якість виготовлення міномета.
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26.08.2020 17:44 Відповісти
https://www.facebook.com/o.reshetylova?__cft__[0]=AZXXLODwkMbA4gLbt-51QJwIc7x7VPnTQAJquBmdqPjUR_KtC5l-rvuM6Jm_NH6vlnbOWjb5pwE351rsMvI3cDVCAgF-UkP78CnrCHXDrLMskTL7iF8whCSztwrxJ0EkH_E&__tn__=-UC%2CP-R Ольга Решетилова
Збройні сили України остаточно відмовилися від використання мінометів М-120-15 «Молот». Наразі, як повідомило минулого тижня Міноборони, вирішено закупити болгарські ЕМ-120, які є на озброєнні країн НАТО, і фактично є аналогом радянських 2Б11, які використовують ЗСУ.

Раніше з експертиз матеріалів справи військової прокуратури стало відомо, що «конструкторські дефекти міномету «Молот» не сумісні з використанням». А неофіційно в ЗСУ і МО визнають, що найімовірніше саме ці дефекти призводили до розривів ствола. А відповідно - до загибелі і поранень військовослужбовців.

Чи чекаю я вибачень від тих незнайомих і знайомих мені людей, які виливали тони лайна на мене за те, що я намагалася захистити мінометників від смертельно небезпечної для них зброї? Ні, звісно. Впевнена, що ці люди і зараз не визнають, що були, м'яко кажучи, неправі.

Але я точно знаю, чого я би дуже хотіла. Це - завершення всіх розслідувань по Молоту і притягнення до відповідальності винних.

Що треба було б зробити?

Провести повторні незалежні експертизи у кожному з проваджень щодо розриву міномета «Молот» і об'єднати ті, де буде підтверджено, що причина в конструкторських дефектах. Я не виключаю, що в якомусь із 13 проваджень справді причиною може бути людський фактор (подвійне заряджання) чи дефектні міна/заряд, але точно не у всіх 13-ти.

А також я хочу, щоб ви всі пам'ятали, хто саме причетний до того, що дефектні міномети потрапили на експлуатацію в ЗСУ:

Максим Єфімов, власник СКМЗ, де виготовлялися стволи молотів. Чинний депутат Верховної Ради. Його підприємство до цього не мало жодного стосунку до української оборонної промисловості, натомість Єфімов активно співпрацює з російською оборонкою, наприклад, з Росатомом.

Сергій Пашинський, екс-голова Наглядової ради «Укроборонпром», який лобіював молоти та всіляко перешкоджав розслідуванню, погрожував журналістам, які намагалися розібратися.

Роман Романов, екс-керівник концерну «Укроборонпром».

Олександр Перегудов, до 2017 року керівник заводу «Маяк», який збирав молоти.

Ігор Павловський, колишній заступник міністра оборони. Лобіював взяття на озброєння молотів. Перешкоджав розслідуванню.

Віталій Биховець, начальник військового представництва 5277 Міністерства оборони та інші посадові особи, які проводили контроль якості та приймання мінометів.

Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фальсифікував експертизи на замовлення Пашинського і Павловського.

Юрій Бірюков, екс-помічник міністра оборони. Перешкоджав проведенню розслідування, медійно відбілював «Молоти».

Всі ці люди мали б понести, якщо не кримінальну, то принаймні політичну і репутаційну відповідальність. Але в країні, де інститут репутації відсутній в принципі, не здивуюся, якщо ці люди продовжуватимуть робити політичні кар'єри й обіймати високі посади.
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28.08.2020 11:26 Відповісти
так опять Порошенко виниват?
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20.08.2020 15:05 Відповісти
Не, Пэтю Абидели....
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20.08.2020 15:12 Відповісти
Петя мины к ним делал и продавал-невидимые как и патроны.
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20.08.2020 15:30 Відповісти
Угу ......... И никак иначе.
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20.08.2020 15:32 Відповісти
А кто Порошенко за 5 ЛЕТ! мешал наладить производство ПРОСТЕЙШЕГО миномёта? Жертв сколько из-за этих гавно-подделок? Кто-то без жизни, рук и глаз остался, а кто-то в это время в Лондоне, подальше от фронта, учиться вместо армии. Так кто виноват?
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20.08.2020 15:43 Відповісти
Мешали такие идиоты, как ты.
Которые не представляют, как устроено государство, что собой представляет процесс создания нового вооружения и даже как пользоваться ватерклозетом, отчего и срут где попало...
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25.08.2020 09:07 Відповісти
https://glavcom.ua/news/yarosh-rozkazav-pro-svoji-vrazhennya-vid-ukrajinskih-minometiv-molot-381145.html
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26.08.2020 17:46 Відповісти
болгарсие? - а шо сразу не у кацапни - без посреников?
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20.08.2020 15:06 Відповісти
Болгария в НАТО с 2004 года и ЕС с 2007 года.
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20.08.2020 15:09 Відповісти
ето не отменяет ее закупок оружия у кацапни...
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20.08.2020 15:12 Відповісти
вы думаете шо, членам Нато тут же выдают М-16 и кевларовые броне жилеты?
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20.08.2020 15:18 Відповісти
Нам нужно оружие.
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20.08.2020 15:21 Відповісти
если бы Украина захотела она бы могла границу с кацапией превратить
в свое преимущество и стать дейсвительно вооруженой до зубов страной.
но пока вы тыцаете за клованов етого точно не будет.....
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20.08.2020 15:35 Відповісти
Болгария не совсем в ЕС.
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20.08.2020 15:19 Відповісти
Этот ЕМ-120 точная копия советского М-120 образца 1955г. Так как Бодгария была в Варшавском договоре вполне возможно шо там их дофига.Хотя читал миномет приличный(дальность от 0.5км до 7.5км)
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20.08.2020 15:57 Відповісти
***** новая влада, новые назначения и столько дерьма .... Успехов 0 одни договорняки и сутки....
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20.08.2020 15:13 Відповісти
Чого ви? Ось вам, досягнення. Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов - СМИ - Цензор.НЕТ 2133
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20.08.2020 15:18 Відповісти
Тендеры ? Не - не слышали
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20.08.2020 15:15 Відповісти
Гладковский никак от темы не отойдёт....
Бихус - фас !
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20.08.2020 15:16 Відповісти
Попили бабло, й знищили українських виробників. Все по плану. Кацапському.
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20.08.2020 15:17 Відповісти
Попилили.
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20.08.2020 15:19 Відповісти
Вовочка методично уничтожает ВПК и армию.
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20.08.2020 15:17 Відповісти
а кто же наживается на войне ? кто барыжит ? кто мародерствует ?
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20.08.2020 15:18 Відповісти
Ну как же. Посмотрите прошлогодний ролик с дебатов на стадионе. Странные вопросы задаете.
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20.08.2020 15:34 Відповісти
Это уже Свинарчуки? Или ещё нет?!
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20.08.2020 15:21 Відповісти
Реальна карна справа. Зеленський, міністр ЗСУ Таран, РНБО, ДБР, - всі мовчать. В долі чи що?
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20.08.2020 15:23 Відповісти
Спеціалісти, поясніть мені: за що там платити 600 тисяч (22 тисячі доларів)?
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20.08.2020 15:25 Відповісти
За кусок трубы.
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20.08.2020 15:35 Відповісти
Кусок трубы с колёсиками
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20.08.2020 15:39 Відповісти
Вопрос пока не в том...за что...
Сейчас стоит вопрос почему...
Почему вместо 600 тысяч...купили за 900..
Хотя ответ тут лежит на поверхности...зеленое стадо ворует...ворует как не в себя...
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20.08.2020 15:38 Відповісти
Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6911
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20.08.2020 15:32 Відповісти
Зеленое стадо ворует по черному...
Ворует и у армии...мародеры...скоты..
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20.08.2020 15:36 Відповісти
А чого в коментарях від прихильників найвеличнішого немає ні згадок, ні натяків на Свинарчуків? Чи то при "клятому папєрєдніку" було злочином "контрабасом" завозити комплектуючі, щоб підприємства вічизняного ВПК працювали і озброювали армію, а при нинішньому "найчеснішому новому лиці" руйнування того самого ВПК - це велике досягнення і перемога?
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20.08.2020 15:36 Відповісти
Болгария классный зеленый горошек делала.Видимо это и было главным критерием.
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20.08.2020 15:36 Відповісти
Отот горошек...да перец с помидорами...это и все что может делать Болгария...
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20.08.2020 15:39 Відповісти
Дело не в зеленом горошке, а в зеленых купюрах.
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20.08.2020 16:22 Відповісти
зеленые купюры нужны, когда у самого руки из ж.пы.
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20.08.2020 20:56 Відповісти
А нужно быть минометчиком что бы понимать что 900 тысяч это больше чем 600 тысяч??
Или это обязательное условие для тупых зебилов??
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20.08.2020 15:43 Відповісти
А кто вам сказал,что болгарский не стоит этих денег или что наш лучше болгарского?Да и наши-то проходят испытания,может подождать год или два?
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20.08.2020 16:02 Відповісти
"Какая разница" (с). Да, зебилы?
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20.08.2020 15:43 Відповісти
ага и румынских танков цирк уродов
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Украинских взашей гнать надо, вот еще!
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20.08.2020 15:50 Відповісти
Нэма Виссарионовича. Да и тайги тоже.
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20.08.2020 16:10 Відповісти
Но ведь Вовочка ничего не крал? Кто не согласен - пусть плюнет ему в лицо.
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20.08.2020 16:20 Відповісти
"ой-ой-ой! а кто это сделал?!" - а "зробили це разом", млять.
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20.08.2020 16:45 Відповісти
БОЛГАРСКИЕ МИНОМЕТЫ...!?!? А из Монголии ничего не угораздило прибарахлить!?
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20.08.2020 17:25 Відповісти
А може не треба той "Молот"?
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20.08.2020 17:43 Відповісти
Уже трубу с дыркой сделать не могут,а если и делают,то по цене самолёта.
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20.08.2020 17:43 Відповісти
Ну, что 73% зедебилов?? Как ваш зеленский обагащается на крови, при закупке миномётов из БОЛГАРИИ! а на строительстве дорог, сколько отмывается миллиардов?? Аж страшно подумать!! Зато каждый раз Зеленский Обюязательно подчёркивает "" Я не краду"". Так лучше Бы ты лично украл бы 1 миллиард и успокоился!! Чем твои твари, из слуг народа, воруют ежемесячно по десятку милллиардов на дорогах, на таможне, на электроэнергии из россии, на налоговых отчислениях и т. д.!!
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20.08.2020 18:50 Відповісти
Тут ключовий момент що кац апів і їхніх лугандонських шісток луплять мінометами з Краматорська!!!От що їх розриває навіть більше ніж міни!!!!
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20.08.2020 21:27 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
Если есть СРОЧНАЯ необходимость в закупке 120 штук - хрен с Болгарией. А пока продолжать испытание собственных.
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25.08.2020 09:10 Відповісти
 
 