Міноборони закупило болгарські міномети без проведення держвипробувань і без допуску на конкурс трьох українських заводів - ЗМІ
У держоборонзамовленні-2020, за даними джерел "Хвилі", була запланована закупівля 140 мінометів калібру 120 мм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Хвиля".
Цього року випробування проходять міномети калібру 120 мм трьох виробників - модернізований міномет "Молот" державного заводу "Маяк" концерну "Укроборонпром", міномет "Бучарда" приватного підприємства "Старокраматорський машинобудівний завод", міномет "МП-120" приватного підприємства "Українська бронетехніка". Ціна міномета українського виробництва відповідно до розрахунково-калькуляційних матеріалів Міноборони щодо "Молоту" має становити від 500 до 600 тис. гривень.
Згідно з постановою Кабміну №345 від 25 лютого 2015 року, силові відомства можуть закуповувати техніку вже після відомчих, а не державних випробувань. Але пам'ятаючи про вибухи мінометів, Генштаб і Міноборони підходять до випробувань з усією суворістю - від виробників мінометів вимагають пройти повний цикл державних випробувань, не дозволяючи обмежуватися більш простими і короткими відомчими випробуваннями. Випробування розтягуються на місяці - кожен міномет має вистріляти тисячі 120-мм мін у різних режимах скорострільності, за різних потужностей зарядів і кутів нахилу.
Та сама 345-та постанова Кабміну регламентує спрощений порядок закупівлі військової техніки з-за кордону. У постанові йдеться: "Зразок військової техніки іноземного виробництва має перебувати на озброєнні (в експлуатації) в армії країни-виробника або поставлятися на експорт для потреб оборони інших країн".
Міністр оборони Андрій Таран і його профільний заступник Олександр Миронюк, за даними "Хвилі", попри наявність вибору вітчизняних зразків, ухвалили рішення здійснювати закупівлю мінометів ЕМ-120 болгарського виробництва без проведення державних випробувань, обов'язкових для мінометів українського виробництва.
12 серпня Міністерство оборони України, за даними "Хвилі", провело переговорну процедуру за цими мінометами. Підприємства, які пропонували інші, відмінні від ЕМ-120 міномети, до процедури просто не допустили.
Міномет ЕМ-120 належить болгарській торговій компанії "EMCO". "Хвиля" стверджує, що поставки мінометів із Болгарії пояснюються тим, що заступник Міністра оборони України Олександр Миронюк до призначення тривалий час займався торгівлю з Болгарією в державному спецекспортері "Прогрес".
Цікаво, що міномети ЕМ-120 були запропоновані двома державними спецімпортерами "Укроборонпрому": "Укрінмаш" запропонував ЕМ-210 по 773 тис. грн (з урахуванням 3% комісії спецімпортера, іноземний постачальник дав їм пропозицію по 23,5 тисячі євро), а "Укрспецекспорт" запропонував такий самий міномет по 931 тис. грн (тобто вже інший іноземний постачальник запропонував цей міномет по 28 тисяч євро). Вартість українських мінометів визначається 500-600 тис. грн (15,5-18,5 тисяч євро).
Розрахунок бенефіціарів схеми дуже простий - на переговори виходить дві компанії, імітується конкуренція, виграє менша пропозиція, а потім один з іноземних постачальників (навіть не болгарський виробник - безпосередньо болгарам заборонено працювати з Україною) з якихось причин відмовляється поставляти - і контракт переходить до другої пропозиції, вже за вищою ціною. Втрати бюджету (доходи бенефіціарів схеми) можуть становити понад мільйон євро.
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И правительству тоже
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Збройні сили України остаточно відмовилися від використання мінометів М-120-15 «Молот». Наразі, як повідомило минулого тижня Міноборони, вирішено закупити болгарські ЕМ-120, які є на озброєнні країн НАТО, і фактично є аналогом радянських 2Б11, які використовують ЗСУ.
Раніше з експертиз матеріалів справи військової прокуратури стало відомо, що «конструкторські дефекти міномету «Молот» не сумісні з використанням». А неофіційно в ЗСУ і МО визнають, що найімовірніше саме ці дефекти призводили до розривів ствола. А відповідно - до загибелі і поранень військовослужбовців.
Чи чекаю я вибачень від тих незнайомих і знайомих мені людей, які виливали тони лайна на мене за те, що я намагалася захистити мінометників від смертельно небезпечної для них зброї? Ні, звісно. Впевнена, що ці люди і зараз не визнають, що були, м'яко кажучи, неправі.
Але я точно знаю, чого я би дуже хотіла. Це - завершення всіх розслідувань по Молоту і притягнення до відповідальності винних.
Що треба було б зробити?
Провести повторні незалежні експертизи у кожному з проваджень щодо розриву міномета «Молот» і об'єднати ті, де буде підтверджено, що причина в конструкторських дефектах. Я не виключаю, що в якомусь із 13 проваджень справді причиною може бути людський фактор (подвійне заряджання) чи дефектні міна/заряд, але точно не у всіх 13-ти.
А також я хочу, щоб ви всі пам'ятали, хто саме причетний до того, що дефектні міномети потрапили на експлуатацію в ЗСУ:
Максим Єфімов, власник СКМЗ, де виготовлялися стволи молотів. Чинний депутат Верховної Ради. Його підприємство до цього не мало жодного стосунку до української оборонної промисловості, натомість Єфімов активно співпрацює з російською оборонкою, наприклад, з Росатомом.
Сергій Пашинський, екс-голова Наглядової ради «Укроборонпром», який лобіював молоти та всіляко перешкоджав розслідуванню, погрожував журналістам, які намагалися розібратися.
Роман Романов, екс-керівник концерну «Укроборонпром».
Олександр Перегудов, до 2017 року керівник заводу «Маяк», який збирав молоти.
Ігор Павловський, колишній заступник міністра оборони. Лобіював взяття на озброєння молотів. Перешкоджав розслідуванню.
Віталій Биховець, начальник військового представництва 5277 Міністерства оборони та інші посадові особи, які проводили контроль якості та приймання мінометів.
Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Фальсифікував експертизи на замовлення Пашинського і Павловського.
Юрій Бірюков, екс-помічник міністра оборони. Перешкоджав проведенню розслідування, медійно відбілював «Молоти».
Всі ці люди мали б понести, якщо не кримінальну, то принаймні політичну і репутаційну відповідальність. Але в країні, де інститут репутації відсутній в принципі, не здивуюся, якщо ці люди продовжуватимуть робити політичні кар'єри й обіймати високі посади.
Которые не представляют, как устроено государство, что собой представляет процесс создания нового вооружения и даже как пользоваться ватерклозетом, отчего и срут где попало...
в свое преимущество и стать дейсвительно вооруженой до зубов страной.
но пока вы тыцаете за клованов етого точно не будет.....
Бихус - фас !
Сейчас стоит вопрос почему...
Почему вместо 600 тысяч...купили за 900..
Хотя ответ тут лежит на поверхности...зеленое стадо ворует...ворует как не в себя...
Ворует и у армии...мародеры...скоты..
Или это обязательное условие для тупых зебилов??
Если есть СРОЧНАЯ необходимость в закупке 120 штук - хрен с Болгарией. А пока продолжать испытание собственных.