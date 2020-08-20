Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу
Народна депутатка ("ЄС"), голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі переговорів, які ведуться українською делегацією в ТКГ з питань Донбасу, а також інструкції, якими керується глава делегації Леонід Кравчук.
Про це народна депутатка написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Як народна депутатка України, звертаюся до Президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Леоніда Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови", - написала вона.
За словами Климпуш-Цинцадзе, "відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого "особливого статусу" на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого "прямого діалогу" між українською владою та керованими з Москви терористами".
"Виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України. Особливо цинічним видається процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності", - зазначила вона.
"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного Президента Зеленського", - резюмувала нардепка.
Як повідомлялося раніше, під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.
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Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».
Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, передает сегодня «Цензор.НЕТ».
«Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор?
Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот», - сказал Фокин.
Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be.html#more-110960
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
І виправдовуватися перед Ніхто не збираюся!!
Не треба на совість давити-знаю Ваші методички!!
Зрада ж назріває. Ви ж грозились негідника прибрати, раптом що.
НУ ????
от коли зрозумієш, шо то не твоє панське право, а твоя відповідальність громадянина за свій вибір вектору розвитку країни ...
))
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
отак.
По тіхому злити державу.
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
Це що таке ? Випук з кремлівської дупи ?
Партію за визволення України від рашистів вона представляє.
А не капітулянтів та зрадників.
Але ваше Зе повертає все як і було.
наприклад - Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Запоріжжя 19 серпня 2020 відвідав книжковий фестиваль "Толока", де придбав продукцію російського видавництва
а тепер хоч мега хоч супер визволителем себе назви, а усе брехня виходить..бо по факту: ахмету - енергетика, мертвячуку - медіахолдинг, бойко - невинуватий, народу - томос та тарифи із знеціненою гривнею..а потім здивування результатам виборів..і усі навколо винні..
Коли вже думати навчитесь...
Все гроші рахуєте. Ну буде енергетикою володіти кацап.олігархат. Вам полегшає ?
Ви ж для чогось його обирали. То похвастайтесь.
Щоб країну пуйлу віддати ?
и нажав кнопку славного бачка-
Идет слив Украины Кравчучкой Факк-киным Ермаком
Пререливали из пустого в порожнее, а люди гибли.
а по факту - это кость в горле рашки) как и санкции за невыполнение минских соглашений - на рашке
Но кому-то понадобился минск.
Чего и следовало ожидать...
И почему сдача интересов началась именно с приходом шмаркли, которую ты избрало...? а при Порохе - никто от Украины ничего не требовал, зато на рашку накладывали санкции..)
сложный вопрос для зебилов, понимаю))
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
тех самых соглашений, по которым на твою рашку накладывали санкции за санкциями, а от Украины - ничего не требовали, зато помогали в борьбе с кремлем..
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
))
к тому же именно шмаркля (а не Порох) подписал формулу штанмайера.. А до этого - от Украины никто и ничего не требовал)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865315550539439&set=a.101398983597770&type=3 6 ч. ·
💥 НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 https://www.president.gov.ua/…/trivaye-rezhim-tishi-na-zasi… ).
Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.
Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.
Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.
Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865315650539429&id=100011830050778
Тільки дивлячись на наших деяких (на жаль багатьох) , у мене виникає запитання - чи не забагато на території України тих дурдомів ?