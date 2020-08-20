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Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу

Нардепка від

Народна депутатка ("ЄС"), голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського оприлюднити деталі переговорів, які ведуться українською делегацією в ТКГ з питань Донбасу, а також інструкції, якими керується глава делегації Леонід Кравчук.

Про це народна депутатка написала на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як народна депутатка України, звертаюся до Президента Володимира Зеленського з вимогою підтвердити або спростувати автентичність документів, які пропонує Росія ухвалити за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи, на зустрічі зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, що запланована на 28 серпня, а також підтвердити чи спростувати згоду голови української делегації Леоніда Кравчука звернутися до парламенту, аби він підтримав запропоновані росіянами умови", - написала вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, "відповідно до оприлюднених ЗМІ документів, Україна бере на себе зобов’язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях. Крім того, нав’язані Росією умови, на які нібито погоджується голова української делегації Кравчук, передбачають надання ОРДЛО так званого "особливого статусу" на постійній основі, подальше відведення української армії в тил та запровадження так званого "прямого діалогу" між українською владою та керованими з Москви терористами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

"Виконання бодай одного пункту із вказаних вимог стане початком знищення суверенітету України. Особливо цинічним видається процес здачі українського суверенітету у дні, коли Україна відзначає 29 річницю української незалежності", - зазначила вона.

"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією, а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію чинного Президента Зеленського", - резюмувала нардепка.

Як повідомлялося раніше, під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у форматі відеоконференції глава української делегації Леонід Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори будуть розблоковані.

Нардепка від ЄС Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу 01

Автор: 

Зеленський (23642) Кравчук (546) перемовини (2846) Донбас (22354) Климпуш-Цинцадзе (390) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+20
при Петі, коли все було відкрито і прозоро, це називалося "мінський договорняк"
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
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20.08.2020 13:53
+16
Було вже на Цензорі.
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
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20.08.2020 13:55
+13
https://censor.net/user/319187 - ще один яскравий приклад 73/43%зебіла, який розбризкує Г+Г
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20.08.2020 13:57
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тото зебилы против вскрытия договорняков между вовкой-х*уйлом и вовкой-ссыклом - сложнее станет отмазывать шмарклю))
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20.08.2020 14:07 Відповісти
КТО БЫ ВОВУ ЗЕЛЕБОБИКА ПОПОИЛ ЧАЕМ С ПСИХОТРОПАМИ КАК НАВАЛЬНОГО авось к 24 августа прошли бы траурные радостные шествия клоун умер да Здравствует барыга!!!!!
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20.08.2020 14:22 Відповісти
Сейчас еврейчонок Вова с комунякой Лёней выторгуют нам у кацапов выгодные условия.
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20.08.2020 13:50 Відповісти
так ти ж сам касап, причому - зебільний на всю голову. Для тебе же і торгуються.
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20.08.2020 13:53 Відповісти
Дорогой. Я ж тебя уже отправлял. Понравилось? Организм требует? Сходи ещё поёрзай.
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20.08.2020 13:58 Відповісти
касап, ти ще не вдавився Г+Г? Так спусти дух!
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20.08.2020 13:59 Відповісти
Отзываешься, значит понравилось. А на Цезор зачем забегаешь?
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20.08.2020 14:06 Відповісти
загнися, падаль астрабол
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20.08.2020 16:24 Відповісти
Значит понравилось. Смотри не подхвати что-нибудь.
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20.08.2020 16:33 Відповісти
Даже Хам здесь в паре вариаций похож на человека. Зеля и здесь везде похож на зебила.
Нардеп от "ЕС" Климпуш-Цинцадзе потребовала от власти обнародовать детали переговоров ТКГ по Донбассу - Цензор.НЕТ 335
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20.08.2020 13:50 Відповісти
каждый следующий хуже предыдущего
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20.08.2020 13:58 Відповісти
Еще один хочет вернуть Кравчучку взад.
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20.08.2020 14:10 Відповісти
Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 5067
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20.08.2020 14:21 Відповісти
По этой логике самый лучший был Щербицкий. Не считая, конечно, этого:
Нардепка від "ЄС" Климпуш-Цинцадзе вимагає від влади оприлюднити деталі переговорів ТКГ з питань Донбасу - Цензор.НЕТ 2750
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20.08.2020 14:23 Відповісти
Здають Україну *****. Ось і всі деталі.
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20.08.2020 13:52 Відповісти
По просьбє 73,22%.
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20.08.2020 13:56 Відповісти
«Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы» - Фокин. Видео.

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин в 2017 году оправдывал оккупацию Крыма Россией (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).

Свою позицию Фокин тогда озвучил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина».

Фрагмент интервью обнародовал в Фейсбуке блогер Виктор Примаченко, передает сегодня «Цензор.НЕТ».

«Есть еще одна версия, и я склонен думать, что она серьезная. Ведь почему американские авианосцы вошли в Средиземное море, прошли Дарданеллы, Босфор?

Есть версия, что если бы Россия не захватила в то время Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, потому что пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот», - сказал Фокин.

Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский 18 августа ввел Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).
https://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d1%8b-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc-%d1%82%d0%be-%d0%bf%d0%be.html#more-110960
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20.08.2020 13:53 Відповісти
Було вже на Цензорі.
Ти ж голосував за Зе. От і маєш.
Коли зелені йдуть на Київ відривати Зелю від крісла ?
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20.08.2020 13:55 Відповісти
За кого Я голосував-Моє Панське Право!!
І виправдовуватися перед Ніхто не збираюся!!
Не треба на совість давити-знаю Ваші методички!!
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20.08.2020 14:00 Відповісти
Коли на Київ збираєтесь ?
Зрада ж назріває. Ви ж грозились негідника прибрати, раптом що.
НУ ????
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20.08.2020 14:02 Відповісти
Буду не "на" а в наступний Майдан..))
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20.08.2020 14:07 Відповісти
завдяки вам хтось має вмерти аби знову вибороти свободу, яку ви спустили в унітаз на останніх виборах.
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20.08.2020 15:22 Відповісти
За кого Я голосував-Моє Панське Право!!
от коли зрозумієш, шо то не твоє панське право, а твоя відповідальність громадянина за свій вибір вектору розвитку країни ...
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Если бы ы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы...
))
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20.08.2020 14:35 Відповісти
глупость - это голосовать за зеленского, а потом доказывать, что не обосрался
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20.08.2020 14:40 Відповісти
зебил разочаровался в шмаркле, но продолжает верить в фейки, приведшие шмарклю к власти)) ну реально - де*бил, бл*я)) как кацапы, переставшие верить в х*уйло, но продолжающие орать "во всем виноват Госдеп и Запад!"
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20.08.2020 14:56 Відповісти
ну от, точно здадуть рашці, любить її фокін, але забув, що нас бомбить не Америка,а "******** брат" чи сестра?
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20.08.2020 14:17 Відповісти
при Петі, коли все було відкрито і прозоро, це називалося "мінський договорняк"
а тепер, коли вони шифруються, майже вся демхерня тримє язика в дупі
тепер - це вже не мінський договорняк?
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20.08.2020 13:53 Відповісти
такі вони, зебіли з Г+Г в черепках.
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20.08.2020 13:55 Відповісти
тепер у Мінську Україну представляє медвечук у масці кравчука.
отак.
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20.08.2020 13:56 Відповісти
Под чутким руководством кошер-ностраы 🤢🤡💩🎪👿
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20.08.2020 14:16 Відповісти
А для чого ж кравчука призначали ?
По тіхому злити державу.
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20.08.2020 13:54 Відповісти
А если бы эту Климпуш-Цинцадзе оставили при МИД Украины, а не устроили при Порошенко, нардеп от "ЕС"? Возможно, позиция этой Климпуш - Цинцадзе совпал бы с позицией Кравчука? Это не голос здравого смысла, это пропаганда - с родни политрук- овской от КПСС. Цензор, возможно, поддерживает партию ни войны ни мира/чем хуже, тем лучше!?
Всяким критиканам/кретинам, стратегам диванным.... следовало бы улавливать разницу между тупой митинговщиной&пропагандой, замешанной на ненависти, зависти и злой памяти, - и дипломатией.
Может выдвинем Путину ультиматум и по истечению срока объявил войну? Принудим Путина возратить ЛуганДон и Крым одним нашим желанием, бешенством и отсутствием здравого смысла!?
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20.08.2020 13:55 Відповісти
https://censor.net/user/319187 - ще один яскравий приклад 73/43%зебіла, який розбризкує Г+Г
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20.08.2020 13:57 Відповісти
Партія війни ??
Це що таке ? Випук з кремлівської дупи ?
Партію за визволення України від рашистів вона представляє.
А не капітулянтів та зрадників.
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20.08.2020 13:57 Відповісти
А які успіхи цієї "партії" у справі визволення України..? Скільки топових колаборантів опинилось за ґратами, скільки було визволено українських міст з часу прямого кацапського вторгнення 24 серпня 2014..? Результат яких фундаментальних реформ тепер та завжди зможе убезпечити від зазіхань орди на нашу незалежність..? Дякую..
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20.08.2020 14:29 Відповісти
В подоланні внутрішньої окупації - великі.
Але ваше Зе повертає все як і було.
наприклад - Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Запоріжжя 19 серпня 2020 відвідав книжковий фестиваль "Толока", де придбав продукцію російського видавництва
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20.08.2020 15:09 Відповісти
Великі..?
а тепер хоч мега хоч супер визволителем себе назви, а усе брехня виходить..бо по факту: ахмету - енергетика, мертвячуку - медіахолдинг, бойко - невинуватий, народу - томос та тарифи із знеціненою гривнею..а потім здивування результатам виборів..і усі навколо винні..
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20.08.2020 15:15 Відповісти
В знеціненні рупля теж Петро винний ? Чи то наслідок війни, яку влаштувала росія ?
Коли вже думати навчитесь...
Все гроші рахуєте. Ну буде енергетикою володіти кацап.олігархат. Вам полегшає ?
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20.08.2020 15:21 Відповісти
звісно, думати у нас вміють лише адепти секти..і які гроші я рахую..? ті шо добра тьотя лєра накрила мідним тазом у банку..?у мене особисто там не багато було..а були і юрособи з сотнями тисяч на рахунках..до речі, а ахмет то не кацаполігархат..? ну хіба що формально - ні..
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20.08.2020 15:28 Відповісти
Ксюшенька! Не отвечайте этому конченному манкурту фобосу. Это ********** памперс, засранный к тому же. Пусть идет в опу вместе со своими мокшанскими хозяевами.
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20.08.2020 15:41 Відповісти
І да. Питання до вас. Які ж реформи для украіплення держави втілено зеленським ?
Ви ж для чогось його обирали. То похвастайтесь.
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20.08.2020 15:10 Відповісти
ніяких рехворм не планувалось і не буде..олігархократія хворева..
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20.08.2020 15:16 Відповісти
А навіщо ви його обирали ?
Щоб країну пуйлу віддати ?
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20.08.2020 15:20 Відповісти
дивіться вище..про усі винні навколо..лише не пан на білому коні..
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20.08.2020 15:30 Відповісти
Поэтому ты Зебуин выбрал просто здаться. 👍
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20.08.2020 14:01 Відповісти
дай угдаю.. текст у шария взял или у медведчука?)
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20.08.2020 14:13 Відповісти
Николай Нестор Нагорняк.Что ты имеешь ввиду под "дипломатией"?Тупо сдать Украину РФии?Согласиться на их условия? Тогда по всей Украине будет то .что в Донбассе.Тебе ЭТОГО хочется?
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Каждый может услышать ТКГ зайдя в туалет
и нажав кнопку славного бачка-
Идет слив Украины Кравчучкой Факк-киным Ермаком
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20.08.2020 13:56 Відповісти
За всі роки незалежності жодному провладному козлу довіри нема.Всі повинні сидіти за зраду і геноцид.
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20.08.2020 13:58 Відповісти
Альтернативу этому она конечно не озвучила. Пять лет у вас была возможнось что-то сделать.
Пререливали из пустого в порожнее, а люди гибли.
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20.08.2020 14:00 Відповісти
"Минские соглашения - безальтернативны!" (с) Петя Порошенко
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20.08.2020 14:02 Відповісти
А какое отношение этот зелёный слив к минским имеет, лаптеногое под проксей?
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20.08.2020 14:04 Відповісти
Дурное, почитай "минск" по пунктам. Текст общедоступен.
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20.08.2020 14:06 Відповісти
Читал, бомби что из этих пунктов было выполнено при Порохе в ущерб стране? Как так плохой Порох минск распетлял только в ущерб кацаплу, а Бубочка выполняет все хотелки Путлера. Где в минске про отведение войск с занятых позиций скинь как пунктик?
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20.08.2020 14:09 Відповісти
Минск у Украины как кость в горле. Подожди как до амнистии дойдут, вот тогда завоете.
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20.08.2020 14:17 Відповісти
ну ты прямо скопипастил методички шария и москвы))
а по факту - это кость в горле рашки) как и санкции за невыполнение минских соглашений - на рашке
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20.08.2020 14:22 Відповісти
Минск как кость в горле Украины если у власти клоун который выполняет все хотелки хозяина, когда при власти серьезный дипломат минск кость в горле кацапла. Вроде очевидно, не?
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Поэтому вы выбрали сдаться. А что было сделано за 5 лет в том числе с армией только тупой Зебизяне не видно.
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20.08.2020 14:03 Відповісти
Нет, сдаться - это выбрал Петя. Потом, правда, осознал шо облажался и его на вилы поднимут за это. Потому и тянул кота за яйки 5 лет. И всё это время на фронте продолжали гибнуть украинские воины, а Петя продолжал бубнить про свой "безальтернативный минск".
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20.08.2020 14:16 Відповісти
деб ил, какой он тебе Петя, тебе до него, как до неба...
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20.08.2020 14:19 Відповісти
Лаптеноний, тянуть за яйца это у вас гопников безмозглых, а мире это называется умелая дипломатия. И только баран не понимает что в результате минска остановили вторжение кацапла почти открытое, повесили санкции на кацапло и дали воскреснуть нашей армии. Ты наверное в 15 году под Дебальцево на штурм Москвы собирался но тебе не дали герой?
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20.08.2020 14:30 Відповісти
бугога ! Слить всё и подписать капитуляцию - это у петиков называется "умелая дипломатия"
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20.08.2020 14:32 Відповісти
Чучело что слито? Раза 4 вопрос задал, по пунктам 1,2,3 что было слито?
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20.08.2020 14:37 Відповісти
У той стороны уже до подписания минска заканчивались человеческие ресурсы чтобы контролировать весь фронт. Можно было поднажать и всё бы закончилось в 14-15 году.

Но кому-то понадобился минск.
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20.08.2020 14:38 Відповісти
😂😂😂😂У кацапла ресурсы заканчивались???? Зебаран во время АТО в первые недели лугандония в кольцо почти была взята и кацапы втупую ввели войска чтобы этого не допустить . И вот тут у нас не было никаких шансов вообще в 15 году, именно для этого минск был остановить продвижение. Ты эти басни про дожать в 15 году во время атаки на дебальцево больше никому не рассказывай - не позорься
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20.08.2020 14:43 Відповісти
За німецьким прапором, смердять кацапські партянки.
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20.08.2020 14:15 Відповісти
Маладец топай в разведчики.
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20.08.2020 14:16 Відповісти
Віталій Портніков: "Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины."
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20.08.2020 14:00 Відповісти
А чего же она молчала, когда глава её партии ПЕС подписал тот "минск" ? Почему тогда не визжала о сдаче суверенитета ?
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20.08.2020 14:04 Відповісти
А в чем была сдача кацапло? Приняли какие то условия кацапла, сдали позиции, пошли на переговоры с лугандонией может? Кроме санкций кацапам за невыполнение был еще может слив какой?
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20.08.2020 14:07 Відповісти
Не понимаете? Перечитайте текст капитуляции
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20.08.2020 14:12 Відповісти
Конкретно, что из Минска было выполнено при Порохе в ущерб стране и почему сейчас это делает Зевова? Текст я читал. Повторю и тебе зебуин где в минске про разведение войск?
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20.08.2020 14:14 Відповісти
зебуин одурманен Г+Г, или просто зебот
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20.08.2020 14:22 Відповісти
снова ты с методичками от шария)) кацапы, вы реально тупые - продвигаете этот идиотизм на украинском сайте?))))
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20.08.2020 14:12 Відповісти
Думаю абсолютно все догадываются о деталях переговоров - на УКраину давят ради реализации минской камитуляции подписанной Порошенко....
Чего и следовало ожидать...
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20.08.2020 14:11 Відповісти
т.е. теперь зебилы убеждены что шмарклю назначил Порошенко, а не они сами проголосовали за клоуна из зомбоящика
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20.08.2020 14:14 Відповісти
Лохторат не розуміє наслідків голосування проти когось !!! )))
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Если бы голосование провели сегодня результат бы не изменился.Так что ошибки нет!
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20.08.2020 15:23 Відповісти
п.с. если Порох подписал "капитуляцию", то почему за 5 лет не капитулировал, а х*уйло и ВСЕ проросийские силы орали "кто угодно - лишь бы не Порошенко"?
И почему сдача интересов началась именно с приходом шмаркли, которую ты избрало...? а при Порохе - никто от Украины ничего не требовал, зато на рашку накладывали санкции..)
сложный вопрос для зебилов, понимаю))
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20.08.2020 14:18 Відповісти
не поймут, слишком любят рашку и зевовика
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20.08.2020 14:24 Відповісти
Не вижу никаких изменений, ну кроме вашего воя. Да, ещё три недели не убивают никого в ЛуГандонии(это для вас конечно горе, но придётся терпеть)
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20.08.2020 15:26 Відповісти
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
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20.08.2020 14:16 Відповісти
браво, кацапа!..
тех самых соглашений, по которым на твою рашку накладывали санкции за санкциями, а от Украины - ничего не требовали, зато помогали в борьбе с кремлем..
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20.08.2020 14:19 Відповісти
Штайнмайер отверг критику своей «формулы» и слил Порошенко - Deutsche Welle
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html

))
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20.08.2020 14:18 Відповісти
ой, кацапа.. ты совсем зашкварился с этим сайтом))
к тому же именно шмаркля (а не Порох) подписал формулу штанмайера.. А до этого - от Украины никто и ничего не требовал)
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20.08.2020 14:20 Відповісти
"Нардеп от "ЕС"..." этим всё сказано. Будит гадить!
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20.08.2020 15:22 Відповісти
Кому гадить- зечмырью? Там и гадить не надо, так как вся зешобла в дерьме, даже не по уши, а в два раза больше их роста. И хрен когда-нибудь они выплывут.
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20.08.2020 15:37 Відповісти
Я понимаю, что вам, шЫколадным прихлебателям, очень бы хотелось этого. Но... Падлошенко впоймал облом и теперь кидается эскриментами. А Президент Украины на него даже внимания не обращает, что шЫколадного вообще убивает.... Да глянь на его рожу, ОНО за последний год желчью изошло на "0"!
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20.08.2020 15:49 Відповісти
уже просто смішно.від свого патрона треба було вимагати
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20.08.2020 16:03 Відповісти
Helgi Sharp с Ol Sharp.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=865315550539439&set=a.101398983597770&type=3 6 ч. ·

💥 НАЧАЛОСЬ... Кравчук официально обратился к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону о местном самоуправлении. Причём, эту инициативу уже поддержал президент (см. здесь: https://www.president.gov.ua/news/trivaye-rezhim-tishi-na-zasidanni-tkg-pogodzheno-20-dilyanok-62817 https://www.president.gov.ua/…/trivaye-rezhim-tishi-na-zasi… ).
Кравчук также просит депутатов оценить соответствие принятого документа минским соглашениям. При этом есть информация, что Зеленский в ближайшее время намерен собрать своих депутатов для того, чтобы убедить их дать свои голоса за отмену постановления ВР, не позволяющее проводить выборы на Донбассе.
Балалайня уже открыто куражится, ставя условия и продавливая свою основную цель - присоединение Украины к ОРДЛО. Проведение выборов требуется чисто формально - для легализации кремлевских ставленников. А затем они на совершенно законных основаниях начнут качать права у Киева.
Кравчук и Фокин - не просто старпёры, выжившие из ума. Это идейные совки, и перед уходом в вечность стремятся вернуть в совковую оккупацию всех нас.
Думаю, до суда они не доживут. За всё придётся отвечать их маленькому, зелёному покровителю. Что ж...

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865315650539429&id=100011830050778
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20.08.2020 17:53 Відповісти
А як же , навіть у дурдомах мають право на вибір свого депутата у Верховну Раду України !

Тільки дивлячись на наших деяких (на жаль багатьох) , у мене виникає запитання - чи не забагато на території України тих дурдомів ?
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20.08.2020 20:45 Відповісти
 
 