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У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб

У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб

Керівництвом Міністерства оборони України та Збройних сил України призначено службове розслідування для встановлення причин та умов вчинення злочину чиновниками командування Медичних сил під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням Генштабу у фейсбуці, на час розслідування підозрювані відсторонені від виконання службових обов'язків, передає Цензор.НЕТ.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак наголосив на необхідності усунення будь-яких проявів корупції в українському війську.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Чиновників командування Медсил ЗСУ за сприяння Генштабу спіймані на хабарі в 1 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Високу довіру суспільства до Збройних Сил неприпустимо підривати корупційними діяннями, які до того ж паплюжать світлу пам’ять полеглих побратимів", - зазначив він під час відеоконференції з керівництвом ЗС України.

Зазначається, що командування Медсил сприяє правоохоронним органам у розслідуванні

Як повідомлялося, співробітники СБУ викрили масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил ЗС України під час закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців. За даними попереднього розслідування, махінацію організували начальник управління командування Медсил спільно з офіцером медслужби однією з бригад ЗСУ, посадовою особою Державної інспекції з енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 млн грн.

Затримали організаторів махінації під час передачі заключної частини відкату - 600 тис. грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб 01

Автор: 

хабар (4683) Генштаб ЗС (6470) Міноборони (7289) оборона (4764) ЗСУ (7483) Хомчак (246)


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Топ коментарі
+6
...доверие заслужить очень тяжело, а просрать его можно в один момент - когда ВСУ возглавляют шимпанЗЕ и хомяк...
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20.08.2020 13:50
+4
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5138
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20.08.2020 13:54
+3
У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8404
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20.08.2020 14:06
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...доверие заслужить очень тяжело, а просрать его можно в один момент - когда ВСУ возглавляют шимпанЗЕ и хомяк...
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20.08.2020 13:50 Відповісти
Падлюк на мінні поля-розміновувати!!
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20.08.2020 13:50 Відповісти
Коли беруть такі хабарі, то велика частина засилається "вгору". Хомчак залишився без своєї пайки.
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20.08.2020 13:51 Відповісти
Зебилы, вы поставили Хомячка главой ВСУ, на папередныков уже не свалишь.
Кстати Хомячок известен тем, что при овоще распродавал имущество армии. Но вы же это знаете, правда, зебильчики?
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20.08.2020 13:52 Відповісти
Руслан Хомчак спочатку очолив командування як тимчасовий виконувач обов'язків, а 2014 року був призначений на посаду командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB ОК «Південь» .

Йди з богом- тут горілки немає!
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20.08.2020 14:05 Відповісти
илловайск тоже не хомячок слил? НА, ХАВАЙ, зелебот - https://www.youtube.com/watch?v=UoaGdx2tWnk

Это передача из 2014 года

А вот цитата из википедии -- "2010 року призначений першим заступником командира https://uk.wikipedia.org/wiki/6-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 6-го армійського корпусу . Того ж року Хомчака призначили вже начальником штабу - першим заступником командира https://uk.wikipedia.org/wiki/8-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 8-го армійського корпусу . У 2011 році полковник Хомчак отримує військове звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майора . "

Хватит отмазывать его.
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21.08.2020 12:58 Відповісти
У "Слуг" одноразовые маски по 200 грн/штука закупали.
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20.08.2020 13:53 Відповісти
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5138
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20.08.2020 13:54 Відповісти
Служебное расследование на предмет, кто же сдал?
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20.08.2020 13:55 Відповісти
Или - значит брали и раньше, но не заносили, крысы тыловые.....
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20.08.2020 14:03 Відповісти
При Президенте Зеленском началась борьба с коррупцией. А до Зеленского мерзавцы,подонки,корупционеры торговали Украиной направо и налево.
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20.08.2020 13:57 Відповісти
У Міноборони та ЗСУ призначено службове розслідування через викриття чиновників командування Медсил на хабарі в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8404
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20.08.2020 14:06 Відповісти
Ко-ко-ко! Барцуны с карупциий! А то, что Главнокомандующий является фактически агентом врага, так это Ирунта!
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20.08.2020 14:02 Відповісти
В Минобороны и ВСУ назначено служебное расследование из-за разоблачения чиновников командования Медсил на взятке в 1 млн грн, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6756
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20.08.2020 14:02 Відповісти
Можно подумать, что минобороны ворует только на медицинских повязках. А в это же время зам Хомяка закупает у болгар минометы на треть дороже собственных. Хомяк не в курсе?? или в доле?
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20.08.2020 16:32 Відповісти
 
 