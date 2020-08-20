Протести в Білорусі: МЗС готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин
Міністерство закордонних справ України провело робочу нараду щодо ситуації в Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на нараді були присутні всі профільні департаменти МЗС і посол України в Білорусі Ігор Кизим, який дав оцінку ситуації в Білорусі.
"За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А позицію держави стосовно проведених виборів та їх результатів МЗС не хоче оприлюднити? Чи найвеличніший сциться дати таке доручення бо д'Єрмак "нє вєліт"?