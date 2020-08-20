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Новини Революція в Білорусі
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Протести в Білорусі: МЗС готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин

Протести в Білорусі: МЗС готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин

Міністерство закордонних справ України провело робочу нараду щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на нараді були присутні всі профільні департаменти МЗС і посол України в Білорусі Ігор Кизим, який дав оцінку ситуації в Білорусі.

"За результатами наради Міністерство закордонних справ України внесе на розгляд керівництва пропозиції щодо подальшого розвитку українсько-білоруських відносин", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опозиція Білорусі не заважатиме участі Лукашенка в нових виборах

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

Білорусь (7922) МЗС (4103)


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Посмотрим, что скажет МИД на обливания грязью Украины со стороны Лукашенко.
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20.08.2020 14:24 Відповісти
С ПРЕСТУПНИКО И ФАШИТОМ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ, Объявить его в розыск, Арестовать и Расстерлять ФАШИСТА, ПОВЕСИТЬ
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20.08.2020 14:28 Відповісти
с кем отношения??? с ********, узурпатором, фашистом Лукашенко??? который убивает своих людей и кинул Украину с вагнеровцами???
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20.08.2020 14:34 Відповісти
"предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений" Источник: https://censor.net/n3214920

А позицію держави стосовно проведених виборів та їх результатів МЗС не хоче оприлюднити? Чи найвеличніший сциться дати таке доручення бо д'Єрмак "нє вєліт"?
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20.08.2020 14:56 Відповісти
А они .чем лучше ,иуды калоподмойные ? Уже призывали простить луку мудищева ,и путлера
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20.08.2020 15:00 Відповісти
какие могут быть предложения о сотрудничестве с диктаторско-фашистким режимом?
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20.08.2020 15:01 Відповісти
да не спишите,подождите чья возьмет
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20.08.2020 15:07 Відповісти
 
 