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Новини Революція в Білорусі
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"Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради

Правоохоронні органи Білорусі порушили кримінальну справу за фактом створення Координаційної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by у Telegram.

"Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу", - сказав генпрокурор Олександр Конюк.

Також читайте: Протести в Білорусі: МЗС готує пропозиції щодо розвитку українсько-білоруських відносин

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська створює координаційну раду з передачі влади.

До складу Координаційної ради вже увійшли понад 30 осіб.

"Координаційна рада ставить собі за мету пошук шляхів для подолання політичної кризи і згоди в суспільстві", заявила член президії Марія Колесникова.

Довідка: Стаття 361 КК Білорусі. Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь

  1. Публічні заклики до захоплення державної влади, або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь, або зраду державі, або вчинення акту тероризму або диверсії, або вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення матеріалів, що містять такі заклики, - караються арештом або позбавленням волі на строк до трьох років.
  2. Заклики, звернені до іноземної держави, іноземної або міжнародної організації, вчинити дії, спрямовані на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення матеріалів, що містять такі заклики, за відсутності ознак більш тяжкого злочину - караються арештом або позбавленням волі на строк до трьох років.
  3. Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені з використанням засобів масової інформації або глобальної комп'ютерної мережі "Інтернет", караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Захоплення влади: в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради 01

Автор: 

Білорусь (7922) кримінальна справа (519)


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Топ коментарі
+21
Лукашеску захватил власть. Все об этом знают, включая его шавок.
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20.08.2020 14:57
+18
Один из тех, кого побили, сказал, что страшно будет если народ успокоится, перестанет бастовать, а потом репрессивная машина начнет задерживать людей по одному и они будут просто исчезать, как уже было в истории Беларуси.
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20.08.2020 15:02
+16
За время протестов ни один. Ни один, Карл, силовик толком не пострадал, не то что был бы убит. А мочить нада как раз отетих вот старших генералов-прапощиков (3 звязды), что на фотках, раз они не хотят принять сторону народа:
"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета - Цензор.НЕТ 2692
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20.08.2020 14:25
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Ну всьо бацка победил. Щас начнутся политические репрессии, пройдет месяц и все забудут
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20.08.2020 14:23 Відповісти
За время протестов ни один. Ни один, Карл, силовик толком не пострадал, не то что был бы убит. А мочить нада как раз отетих вот старших генералов-прапощиков (3 звязды), что на фотках, раз они не хотят принять сторону народа:
"Захват власти": в Беларуси открыли уголовное дело из-за создания Координационного совета - Цензор.НЕТ 2692
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Пенсне и будет Гимлер....
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20.08.2020 15:03 Відповісти
Почитай Бутусова, народолюбець.
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20.08.2020 21:52 Відповісти
И шо там , тока вкрадце ?!
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21.08.2020 08:40 Відповісти
если не объединятся, то так и будет
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Будет как в венесуеле. Будет Мадура усатая и дальше рулить. Хотя пуйло на всякий случай траванул навального от греха по-дальше шоб тот не стал лидером опозиции
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Та не, навального как сакральную жертву траванули ботоксом как юща в 2004 свои чтобы побудить праведный гнев падали либерастической олигархической сионистской
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20.08.2020 14:42 Відповісти
на рашке такое не работает...
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20.08.2020 14:46 Відповісти
ну да а Немцова просто застрелили и все типа делают вид, шо не понимают кто это руководит этим беспределом ихний любимый партнёр по северному потоку 2, трусливые плебеи думающие только о собственном доходе.
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20.08.2020 14:53 Відповісти
кто с кем?
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Цветы в студию, вы же не майданутые
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20.08.2020 14:23 Відповісти
опередил
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20.08.2020 14:24 Відповісти
а шо, так можно было?!
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20.08.2020 14:24 Відповісти
власть уже была захвачена, арестовать немедленно!
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20.08.2020 14:24 Відповісти
Власть заученным движением задрала электорату подол и сдернула труселя.
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20.08.2020 14:25 Відповісти
А там цветы. "Доктор, а это вам!"
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20.08.2020 14:42 Відповісти
Надо срочно арестовать ЛУКАШЕКО с его шайкой. Он ВНЕ ЗАКОНА,
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20.08.2020 14:26 Відповісти
кто будет арестовывать? марсиане?
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20.08.2020 14:26 Відповісти
ответ очевиден, Граждане БЕЛОРУСИИ, это ихняя страна, а не какого то старого ПИРДУНА усатого, царь херов мля.
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20.08.2020 14:44 Відповісти
Белоруссии?! а это где?
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20.08.2020 14:57 Відповісти
это в СССР
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20.08.2020 15:42 Відповісти
БелоруссИЯ это на северо-запад от Киева!
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20.08.2020 15:43 Відповісти
таки просто на север ...
но еще севернее - демократичные прибалтийские республики ...
а еще севернее - свободные республики викингов !
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20.08.2020 21:08 Відповісти
Закидать цветами до смерти.
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20.08.2020 14:28 Відповісти
захороводить, пока у омоновцев не закружится голова.
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20.08.2020 14:43 Відповісти
и заобнимать в женских объятиях до наступления опасной для здоровья эрекции...
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20.08.2020 14:46 Відповісти
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20.08.2020 15:43 Відповісти
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20.08.2020 21:09 Відповісти
это, сябры, чтобы у вас никаких сомнений не было, стоит ли бацьке позволить учайствовать в выборах...
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Опозиция не против с усатым выборы проводить,Лука за это "отблагодарит" репресиями и уголовными делами
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20.08.2020 14:35 Відповісти
Мой прогноз такой:
США сейчас не до Минска.
ЕС отдала Путину право разрулить ситуацию в Минске.
***
Путин оставит Луку на несколько месяцев у власти, но потом заставит его объявить перевыборы и на новых выборах президентом будет марионетка Кремля.
Потом новый президент внесет изменения в Конституцию и Белорусь войдет в состав РФ.
Начнется приватизация (грабеж) Белоруссии.
***
Но эта вся операция не спасет "отца русской демократии" и в РФ начнутся свои негоразды. И не потому что народ будет бузить. А потому что экономика падает, и кланам РФ не хватает бабла. Начинается грызня за остатки пирога. Эта драка обострится уже на этапе борьбы между кланами за право прибрать к рукам заводы в Белоруссии.
***
Эта борьба кланов выйдет из-под контроля Путина и пойдет в разнос. Скорее всего Путина уберут на почетную должность Отца Нации, а за место президента и премьера начнется кровавая война кланов.
Это произойдет в ближайшие 2 года.
***
Если победят военные ястребы то будут новые военные авантюры РФ и скорый военно-политический крах империи.
Если победят олигархи, то будет фиктивная демократизация РФ и еще большее ограбление РФ. Что в итоге тоже приведет к развалу экономики и сепаратизму местных национальных олигархов (Татарстана, Башкортостана, Чечни и пр.).
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20.08.2020 14:38 Відповісти
Все было бы хорошо, но после слов "экономика Раши падает" дальше можно не читать.
Нефть-газ растет. С чего раша-экономике падать?
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20.08.2020 14:45 Відповісти
А от нефти газа тебе лично 85 руб.?
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20.08.2020 15:46 Відповісти
Если бы экономика Раши не падала,а прогрессивно росла,то жители параши с её богатствами материально жили бы значительно лучше,чем американцы и люди европейских стран.
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21.08.2020 08:16 Відповісти
Тебе бы романы писать.
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20.08.2020 15:54 Відповісти
Белорусский майдан проигран бездарной марионеточной оппозицией. Поводили козу на соросовские и польские шекели, а теперь в стойло и на работу пахать на процветание коммунистичесой родины)))
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20.08.2020 14:38 Відповісти
Шло бы ты отсюда чмо лахтинское
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20.08.2020 15:47 Відповісти
"Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради - Цензор.НЕТ 5623
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20.08.2020 14:40 Відповісти
вопрос ?
а был ли хоть на одном
участке пересчёт голосов
кричать надо подтверждая фактами
тогда все законно
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20.08.2020 14:42 Відповісти
какой нахрен пересчёт, бюлетни сожгли на следующий день, стандартная бандитская тактика. нету тела, нету дела. там и так понятно, шо усатый ГАНДОН не набрал и 20% и СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ ВЫБОРЫ и Оперативно УНИЧТОЖИЛ УЛИКИ своего преступления. Он банальный преступник, таким место в тюрьме и не где более.
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20.08.2020 14:57 Відповісти
Ну мы все в курсах - точно так Кравчук и Кучма делали - выкидывали урны с бюллетенями в мусор (даже не палили, а просто выкидывали в опечатанном виде, до того были уверены в безнаказанности - и прокатывало же), а вместо них везли заготовленные за год до выборов другие урны с "правильными" бюллетенями.
Это Януковощ уже начал ухищряться изысками с каруселями и др. обйбаловками. А до него вообще не заморачивались.
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20.08.2020 15:23 Відповісти
бред !

ли ты свои слова должен доказать
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20.08.2020 21:13 Відповісти
Ты совсем охел? С какой это стати я тебе что-то должен??? (!)
Единственное, что я тебе задолжал - это послать тебя нахй к ибени фени.
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Назар, совершенно верно.
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21.08.2020 05:29 Відповісти
Лукашеску захватил власть. Все об этом знают, включая его шавок.
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20.08.2020 14:57 Відповісти
А он этого никогда и не скрывал - он официально и многократно признался в узурпации власти. Так что его осталось только посадить и все.
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20.08.2020 15:25 Відповісти
Шанс упущен выйти с авторитаризма
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20.08.2020 14:57 Відповісти
вот и все. мирные протесты идут лесом, а трон перейдет коленьке.
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20.08.2020 15:01 Відповісти
Один из тех, кого побили, сказал, что страшно будет если народ успокоится, перестанет бастовать, а потом репрессивная машина начнет задерживать людей по одному и они будут просто исчезать, как уже было в истории Беларуси.
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20.08.2020 15:02 Відповісти
Россия нужен подавленный Майдан в Беларуси. Но для этого нужно, чтоб Майдан собственно имел место. Поэтому на первых порах РФ работала на белорусский Майдан, а теперь даёт возможность Лукашенко его задавить. Замазанный кровью и окончательно отвергнутый Западом Лукашенко превращается в послушного пса Кремля, хотя он и раньше им был, но теперь поводок станет намного короче. Но РФ играет с огнем. 16.08.2020 произошло рождение белорусской политической нации. Белорусский совок сдох.
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20.08.2020 15:11 Відповісти
Захват власти произошел Лукашенком, диктатор и узурпатор рулит уже 26 лет.

покойный Немцов про Луку все четко сказал - "Лукашенко - это такой славянский Каддафи. Он беспредельщик, убийца и диктатор, совсем невменяемый человек. За 26 лет правления Лукашенко сжег все мосты, а значит отступать ему некуда.
Ему отступать некуда. Ждать, что случится бархатная революция, не стоит.
Те, кто думают, что с Лукашенко можно "мирно разойтись", поймут свою ошибку в пыточных застенках",!!. Его остановит только пуля в лоб.
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20.08.2020 15:11 Відповісти
Как это тикать таракану некуда?? А помойка какая большая ************* за спиной??
Тараканы помойки любят - там братья живут.
Вот он прикупит хибарочку не торгуясь на рублевке рядом с хибаркой Януковища и оба там делиться впечатлениями по царствованиям будут на спизженные у пенсионеров и детей деньги.
Чтобы тикать всей этой мразоте стало некуда, надо ********* с гамном перемешать и тотально продиденфицировать от совков, ********* и им сочувствующих.
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20.08.2020 15:18 Відповісти
Что ж вы хотите -чеченские восточные корни по отцу. а мать не смогла воспитать.
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20.08.2020 19:14 Відповісти
Теперь кого-то одного точно надо сажать - или телку эту, или таракана. Оба под статью ту уголовную деяниями подходят, особенно таракан.
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20.08.2020 15:13 Відповісти
Народ Беларуси сам виновен в том, что позволяет делать это с собой. Вот кто им лекарь?
Это касается и нас в равной степени. Мы пассивно наблюдаем, как маразм власти постепенно проникает во все слои общества. Мошенники пользуются пассивностью общества в своих интересах. Так было, есть и будет там, где это им сходит с рук.
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20.08.2020 15:26 Відповісти
Ситуация и ментальность белоруссов в корне отличается от нашей ситуации в Украине. Поэтому они никак не могут действовать так же как мы.
Белоруссы были законсервированы Лукой со дня развала СССР. Они все эти годы жили в пионерском лагере с вожатым Лукой и почти ничего не знают что происходит за забором. Они конечно слышат по своему ТВ что там в РФ и в Украине капиталисты ограбили народ и народ там бедствует. А В Украине вообще бандеровцы всех вешают... и пр. пропаганда.
Лишь молодежь шарит по Инету и понимает что это ложь. Но молодежь аполитична и выступает лишь за свободу но без всякого политического контекста. Остальные там совок 1989 года разлива.
***
Если бы горстка белоруссов бросали коктейли молотова и камни или пытались захватывать МВД и пр. то остальные 99% белоруссов в ужасе осудило бы их и поддержало бы Луку чтобы он их всех пожизненно посадил!
***
Сейчас белоруссы делают максимум того что они могут на данном их этапе самосознания сделать. Они даже не созрели к настоящему осознанию себя как нации. Даже у нас в Украине массовое осознание себя как нации произошло лишь в 2014 г.
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Лайк.
Частично - еще в 2004м.
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20.08.2020 16:59 Відповісти
Умная женщина! без сарказма
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20.08.2020 17:52 Відповісти
хмм как я понимаю у таракана два козыря которые он озвучивает кажд день .
1- вы хотите как в 90х?
2 - вы хотите майдан?
к сожалению или к удаче там воспринимают майдан в отрицательном значении .
и даже вы здесь желаете чтоб в РФ случился майдан и там все развалилось .так?
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21.08.2020 00:39 Відповісти
народ забитый и раздавленый
нет боевого духа
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20.08.2020 15:56 Відповісти
Наивные беларусы думают что хлопаньем в ладоши и выкриками "ухади" они сломают системную диктатуру.Лука испугается мирных протестом и отдаст власть!Не теште себя иллюзиями победы,снимите розовые очки!
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20.08.2020 15:57 Відповісти
Запад должен принять 500000 политических беженцев с Белоруссии Молодежь уедет и Таракану придется сдаться правосудию
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20.08.2020 16:21 Відповісти
Не будет никакого мирного сходняка в центре Минска... ...будет разгонялово и вязалово на выходах из жилых райнов. Транспорт остановят, интернет вырубят, блокпосты, патрули... -- воскресенье, законный день отдыха трудящихся, согласно КЗОТ.
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20.08.2020 16:33 Відповісти
посмотрим еще
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20.08.2020 18:25 Відповісти
Чому в інформаційному просторі країни його наповнювачі не помічають очевидного? На мою думку загальний фон у всіх видах ЗМІ та на ФБ відносно масових протестів в Білорусі щодо нахабного фальшування виборів "бульбяним диктатором" Лукою (куди там Віть Пйордичу зі зграєю в 2004 році) такий, що Лука от-от злетить з диктатрської табуретки з сідушкою разом.
Я ж вважаю, що не злетить. Цей лисо-вусатий виродок за для утримання влади в своїх кривавих руках цілком готовий на такі криваві дії, які іншим постсовковим диктаторам і не снились. Хіба що за винятком Путіна-*****.
Чомусь НІХТО не помітив, що цей негідник не раз і не два заявляв зовсім не в якості жарту, нехай і дурнуватого, що він свого бастарда Миколку ще з сопливого віку почав готувати, як свого спадкоємця. Уявляєте, якесь безкультурне хамське бидло в європейській країні займається створенням новофеодальної династії, про що публічно оголошував. І не раз. Все це говорить про те, що мерзотник зібрався царювати довічно, а потім передати владу в руки свого "крон-принца".
Хто зна, може той Микола, "принц уельський" в білоруському виконанні, і виріс би нормальним хлопцем, якби не попав в лапи до свого папіка. А так треба думати, що він вже зараз такий же гнилий морально, як і його батько-диктатор.
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Революция, которая берет перерыв «на обед» - обречена на провал! Это же классика!
Из Письма Ленина членам ЦК
«Нельзя ждать! Можно потерять все!
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия. Правительство колеблется. Надо добить его, во что бы то ни стало!»
Написано 24 октября (6 ноября) 1917 г.
И потом, Ленин в октябре https://www.youtube.com/watch?v=ZXLJ_8Sn6UE
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20.08.2020 17:50 Відповісти
Да! Учиться надо у того, у кого получилось!
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20.08.2020 17:53 Відповісти
Вовка Лєнін був справжнім захоплювачем влади. Таких одиниці на мільярди.
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20.08.2020 18:09 Відповісти
І нават у яго не адразу атрымалася. Ён ішоў да свайго Майдану доўгія гады. У турме пасядзеў. Па замежжах павандраваць. Партыю стварыў.
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20.08.2020 18:12 Відповісти
Білоруси мають терміново повставати - страйки запустити аби нічого не рухалось. Бо якщо відкладатимуть, то Путлєр і Бацька позакручують гайки під сталінський лад.
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20.08.2020 18:05 Відповісти
Сябар! Трэба рэальна глядзець на рэчы. У Беларусі яшчэ вельмі шмат саўкоў, якія цалкам задаволеныя жыццём. У іх была адна скарынка хлеба ў 80-х. Сёння іх стала дзве. Таму яны лічаць што сталі жыць у 2 разы лепш. Матэматычна гэта так і ёсць. І вось гэтыя саўкі гірамі вісяць на нагах пратэстнага руху. Не, яны ў душы як бы супраць Лукі. І нават галасавалі ў асноўнай масе не за яго. Але на справу яны ніколі не выйдуць. Яны лічаць што ім яшчэ ёсць што *******. Што не ўсё так дрэнна.
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20.08.2020 18:19 Відповісти
А если обнять этого прокурора, цветы ему подарить, может он передумает? 😁😁😁😁
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20.08.2020 21:21 Відповісти
Захват власти в чистом виде ! Какие-то тунеядцы-жулики сбились в стаю и требуют власти. С каких таких йухов ??? Если политический курс не буде меняться, если государственный устрой не будет меняться - так зачем этим "координатчикам" власть ? Поддержите Бацьку !
Грегорьевич - держись ! Оппозиция просто хочет бездельничать, воровать и развлекаться (как в Украине). Путин (умница) тебе поможет !
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20.08.2020 22:32 Відповісти
Этому "генпрокурору" пообещали должность младшего прокурора в Ростове, вот и старается. Иначе - высшая мера, которую он обычно требовал для политзаключенных. Пока внесут изменения в законодательство - могут и расстрелять.
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20.08.2020 22:32 Відповісти
 
 