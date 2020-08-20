Вовк - Ситнику: НАБУ має закрити справу "Роттердам+" через відсутність доказів і закінчення розумного строку
Ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк закликав НАБУ закрити справу "Роттердам +".
Про це у своєму блозі на УП заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, коментуючи інтерв'ю глави НАБУ Артема Ситника, передає Цензор.НЕТ.
"У своєму інтерв'ю для "Української правди" Артем Сергійович озвучив низку "незакритих питань", які повинні визначити подальшу долю цього "розслідування".
Перше – начебто відсутність потерпілих.
Це не так. Потерпілі є, але соромно їх показати суспільству – Нікопольський завод феросплавів, Запорізький завод феросплавів. Тобто медійний замовник всієї справи – Коломойський разом зі своїм партнером Пінчуком. Не комільфо, тому спостерігається спроба перекласти відповідальність на Кабінет міністрів. І отримують логічну реакцію – спершу доведіть хоча б щось!
Друге – експертиза за весь період дії формули, як стало відомо самій "Українській правді", встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще минулого року писало delo.ua.
Третє – щодо міжнародних запитів.
На поверхні є як мінімум кілька протиріч. Ви самі визнали – відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча, якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше НУЛЯ.
Підсумовуючи, маємо 2 шляхи:
- продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під "Амстердам+", тероризувати запитами МВФ
або
- набратися сил та сміливості прийняти законне рішення – закрити фейкову справу "Роттердам+" через відсутність доказів та сплив розумних строків!
Будь ласка, зачекайте...
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Діло «Свинарчуків» -фейк, «Кузня на Рибальскому » - фейк, «Роттердам+» -фейк.
То може вже пора пана Бігуса в студію?
Нагадайте, please..))
У люмпенов всего мира любимая отмазка почему они плохо живут - "у нас крадут". Любой кто посмеет посягнуть на эту аксиому, будет шариковыми высмеян и затоптан.
Экспертиза СБУ показала, что «Роттердам+» не нанес ущерба государству.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Именно такой вопрос задал действующий президент Владимир Зеленский в ходе знаменитых дебатов на стадионе 19 апреля 2019-го своему оппоненту Петру Порошенко, это было одно из самых ключевых обвинений, которое выдвинул Зеленский.
Расследование «Роттердам+» получило наивысший приоритет, и друг Зеленского Иван Баканов был назначен на СБУ и поставил задачу установить какой ущерб нанесен государству в результате реализации «Роттердам+».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2017/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81.html После смены власти «Роттердам +» будет самым громким расследованием деяний альянса Порошенко-Ахметова - нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0.html Эксперт: схема «Роттердам+» обогатила Ахметова с Порошенко и ограбила украинцев на 35 млрд грн
Ущерб государству - это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба, дело развалится в суде. Кстати, теперь даже вопрос - а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур нет ущерба, то нет и состава преступления.
Видимо, для того чтобы максимально полно расследовать это дело, соратники Иван Баканов и помощник президента Сергей Шефир (они на фото справа от президента), начали регулярно встречаться со всеми олигархами, которые занимались поставками угля из РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
По данным источников «Цензор.Нет», 18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу «Роттердам+». Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах.
В общем, теперь все владельцы теплоэлектростанций могут спать спокойно. Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать - СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Как же любопытно услышать ответ, Владимир Александрович, уже ваш ответ на ваш собственный вопрос.
"У квітні те ж НКРЕКП ввела в дію нову методику розрахунку ціни на електроенергію, зашивши в неї сумнозвісну «роттердамську» формулу. Відтепер ціна вугілля для виробітку е/е вираховується так: ціна в порту Роттердам плюс вартість доставки до України. І це при тому, що влада остаточно відмовилась від закупівлі африканського вугілля на користь http://nashigroshi.org/2016/05/17/eni-ta-inshi-svitovi-korporatsiji-kupuyut-u-rosiji-cherez-prokladky-vuhillya-vyvezene-z-ordlo/ антрациту з Росії та окупованого ОРДЛО . А воно коштує значно дешевше як саме по собі, так і його доставка до України, бо не треба везти ********* через півсвіту.
Ось це рішення і призвело до того, що вартість вугілля для електрогенерації зросла на чверть до 1500 грн./т. Тобто якщо раніше влада стверджувала, що вугілля має коштувати дешево, а люди Ахметова казали - дорого, то раптом щось перемкнулось у головах полководців Порошенка, і в одну мить вони вирішили, що вугілля тепер мусить стати дуже дорогим.
Можливо, цього таємничого перевтілення і не сталось би, якби полководці жертвували власні гроші, але це не наш випадок. Подорожчання вугілля, а відповідно і електроенергії НКРЕКП повністю переклала на гаманці пересічних українців. Впровадження «роттердамської» формули http://nashigroshi.org/2016/05/12/pro-uzakonennya-koruptsiji-na-10-mlrd-hrn-u-novij-formuli-tsiny-***************/ коштуватиме усім нам 9,5 млрд грн . Тобто саме таку суму українці переплатять виробникам «вугільної» електроенергії, найбільшим з яких і є Ахметов.
Тут є ще один не грошовий, але важливий нюанс. Велика кількість вугілля потрапляє до України з окупованих територій. І в контексті «активної боротьби СБУ і з фінансуванням тероризму» це виглядає, як мінімум - дивно."
ты не меня, а только сам себя можешь обвинить в воровстве. "А какая разница?" как любит говорить потужный сывочолый папередник.
В спам всіх брехунів!
ты 23% 8% какао-зебил, ти знову традиційно збрехав.В спам всіх брехунів!
А не пора ли открывать уголовное дело против руководства НАБУ за неэффективную растрату бюджетных средств?
Тому що мав би згадати про відсутність збитків і для іншої категорії споживачів е/е - громадян - які в умовах дії ринкових цін на товар платили за нього (і платимо досі) чи не по наймінімальнішому тарифу.