Вовк - Ситнику: НАБУ має закрити справу "Роттердам+" через відсутність доказів і закінчення розумного строку

Ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк закликав НАБУ закрити справу "Роттердам +".

Про це у своєму блозі на УП заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, коментуючи інтерв'ю глави НАБУ Артема Ситника, передає Цензор.НЕТ.

"У своєму інтерв'ю для "Української правди" Артем Сергійович озвучив низку "незакритих питань", які повинні визначити подальшу долю цього "розслідування".

Перше – начебто відсутність потерпілих.

Це не так. Потерпілі є, але соромно їх показати суспільству – Нікопольський завод феросплавів, Запорізький завод феросплавів. Тобто медійний замовник всієї справи – Коломойський разом зі своїм партнером Пінчуком. Не комільфо, тому спостерігається спроба перекласти відповідальність на Кабінет міністрів. І отримують логічну реакцію – спершу доведіть хоча б щось!

Друге – експертиза за весь період дії формули, як стало відомо самій "Українській правді", встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще минулого року писало delo.ua.

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Третє – щодо міжнародних запитів.

На поверхні є як мінімум кілька протиріч. Ви самі визнали – відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча, якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше НУЛЯ.

Підсумовуючи, маємо 2 шляхи:

- продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під "Амстердам+", тероризувати запитами МВФ

або

- набратися сил та сміливості прийняти законне рішення – закрити фейкову справу "Роттердам+" через відсутність доказів та сплив розумних строків!

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