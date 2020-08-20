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Вовк - Ситнику: НАБУ має закрити справу "Роттердам+" через відсутність доказів і закінчення розумного строку

Вовк - Ситнику: НАБУ має закрити справу

Ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк закликав НАБУ закрити справу "Роттердам +".

Про це у своєму блозі на УП заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, коментуючи інтерв'ю глави НАБУ Артема Ситника, передає Цензор.НЕТ.

"У своєму інтерв'ю для "Української правди" Артем Сергійович озвучив низку "незакритих питань", які повинні визначити подальшу долю цього "розслідування".

Перше – начебто відсутність потерпілих.

Це не так. Потерпілі є, але соромно їх показати суспільству – Нікопольський завод феросплавів, Запорізький завод феросплавів. Тобто медійний замовник всієї справи – Коломойський разом зі своїм партнером Пінчуком. Не комільфо, тому спостерігається спроба перекласти відповідальність на Кабінет міністрів. І отримують логічну реакцію – спершу доведіть хоча б щось!

Друге – експертиза за весь період дії формули, як стало відомо самій "Українській правді", встановила відсутність збитків для споживачів/держави, а відповідно і законність рішень НКРЕКП. До слова, пан Ситник продовжує тактику приховування невигідних для себе експертиз, про що ще минулого року писало delo.ua.

Читайте також: Кабмін відмовляється представляти потерпілих у справі "Роттердам +", - Ситник

Третє – щодо міжнародних запитів.

На поверхні є як мінімум кілька протиріч. Ви самі визнали – відповіді від інших країн може взагалі не бути! Дивно, що не звинуватили інші країни. Хоча, якщо експертизи свідчать про відсутність збитків, то користі від таких міжнародних запитів не більше НУЛЯ.

Підсумовуючи, маємо 2 шляхи:

- продовжувати витрачати бюджетні кошти на амбіції керівництва НАБУ (а такі витрати вже сягнули майже 100 млн грн) та задля створення видимості об'єктивності продовжувати театр абсурду – проводити обшуки в Офісі президента щодо підпису Зеленського під "Амстердам+", тероризувати запитами МВФ

або

- набратися сил та сміливості прийняти законне рішення – закрити фейкову справу "Роттердам+" через відсутність доказів та сплив розумних строків!

Читайте: Держекспертиза СБУ підтвердила відсутність збитків у справі Роттердам+

Автор: 

НАБУ (5055) Кабмін (14053) Коломойський (3121) Пінчук (376) Вовк (185) Ситник (862) Роттердам+ (297)


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Топ коментарі
+10
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 6487
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20.08.2020 14:32
+9
фото реальное. бедосик в херсоне
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 9259
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20.08.2020 14:28
+7
Отакої.
Діло «Свинарчуків» -фейк, «Кузня на Рибальскому » - фейк, «Роттердам+» -фейк.
То може вже пора пана Бігуса в студію?
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20.08.2020 14:27
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ну да типа никто ни в чём не виноват, нету тела, нету дела. ВОЛЧАРА ПОЗОРНЫЙ
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Вовк має давно сидіти в тюрмі, чому він досі на свободі?
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20.08.2020 14:30 Відповісти
Вместе с заднепроходным и им укушенным в мозг!
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20.08.2020 14:34 Відповісти
сидит у Москве и тявкает шавка Вовк хлебало прикрой убогий....
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20.08.2020 14:43 Відповісти
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 4829
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20.08.2020 14:25 Відповісти
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 5279
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Если скрестить волка и сытника то получится сытый волк:
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 326
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20.08.2020 14:29 Відповісти
Еще одна шавка Ахметова.
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Отакої.
Діло «Свинарчуків» -фейк, «Кузня на Рибальскому » - фейк, «Роттердам+» -фейк.
То може вже пора пана Бігуса в студію?
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Малюськіну...
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20.08.2020 14:30 Відповісти
на нари. або в психічку. бігус дурнуватий
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20.08.2020 17:46 Відповісти
Бігус банально зливний бачок для таких фейків. В студію пора вигодонабувача з цих фейків, вувуЗєлу.
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19.09.2020 02:10 Відповісти
опять Вовк? да сколько их там
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20.08.2020 14:27 Відповісти
Зграя..))
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20.08.2020 14:30 Відповісти
фото реальное. бедосик в херсоне
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 9259
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20.08.2020 14:28 Відповісти
Я так понял в кабине крана сидела Федына и Маруся Зверобой ?
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20.08.2020 14:30 Відповісти
Вовк - Сытнику: НАБУ должно закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков - Цензор.НЕТ 6487
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20.08.2020 14:32 Відповісти
а на плече у Вавы это "Упоротый лис" сидит?
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20.08.2020 14:39 Відповісти
неа. то херсонская белка.
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20.08.2020 15:02 Відповісти
бл. как теперь это развидить?
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20.08.2020 16:04 Відповісти
ПЗДЦ Херсону. Или что-то рванёт, или еще какая беда приключится. Освятите в ПЦУ улицы, по которым ездил Зеленский, то место, где он выступал. Не перепутайте, освятить нужно именно ПЦУ, остальные неканонические, особенно ацковский патриархат. И всё равно -ждите беду. Следующим городам - зелю не пускать, просто всадник апокалипсиса какой-то
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20.08.2020 17:49 Відповісти
Ахметовский отсосун из НКРЕ как бы и не заметил что всей Украине залезли в карман
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20.08.2020 14:31 Відповісти
так никто не заметил, кроме зебилов.
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20.08.2020 15:14 Відповісти
Какой Вовк возбужденный! Сидит за рубежами Родины и рассказывает что кому делать! Ждем-с на родной земле! Отсюда сподручнее рассказывать
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20.08.2020 14:36 Відповісти
А хтож цю зграю "Вовків" призначив??
Нагадайте, please..))
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20.08.2020 14:42 Відповісти
о как у зебилов пуканы рванули
У люмпенов всего мира любимая отмазка почему они плохо живут - "у нас крадут". Любой кто посмеет посягнуть на эту аксиому, будет шариковыми высмеян и затоптан.
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20.08.2020 15:17 Відповісти
Ти хочеш сказати, що країну не грабують олігархи? Ахмєтов, ****, вже добуває газ під Полтавою. https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-dtek-ahmetova-zayavili-chto-stali-krupneyshim-chastnym-gazodobytchikom-ukrainy
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20.08.2020 15:34 Відповісти
А теперь вопрос Зеленскому: «Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Август 20, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0

Экспертиза СБУ показала, что «Роттердам+» не нанес ущерба государству.
Об этом https://www.facebook.com/butusov.yuriy сообщил сегодня в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Именно такой вопрос задал действующий президент Владимир Зеленский в ходе знаменитых дебатов на стадионе 19 апреля 2019-го своему оппоненту Петру Порошенко, это было одно из самых ключевых обвинений, которое выдвинул Зеленский.
Расследование «Роттердам+» получило наивысший приоритет, и друг Зеленского Иван Баканов был назначен на СБУ и поставил задачу установить какой ущерб нанесен государству в результате реализации «Роттердам+».
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2017/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81.html После смены власти «Роттердам +» будет самым громким расследованием деяний альянса Порошенко-Ахметова - нардеп
- https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B0.html Эксперт: схема «Роттердам+» обогатила Ахметова с Порошенко и ограбила украинцев на 35 млрд грн
Ущерб государству - это ключевой вопрос, поскольку без определения экспертами факта нанесения ущерба и размеров ущерба, дело развалится в суде. Кстати, теперь даже вопрос - а дойдет ли дело до суда, ведь если в хозяйственном деле, которое строится только на документах и договорах коммерческих структур нет ущерба, то нет и состава преступления.
Видимо, для того чтобы максимально полно расследовать это дело, соратники Иван Баканов и помощник президента Сергей Шефир (они на фото справа от президента), начали регулярно встречаться со всеми олигархами, которые занимались поставками угля из РФ (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
По данным источников «Цензор.Нет», 18 августа Служба безопасности Украины передала в Национальное антикоррупционное бюро результаты комплексной комиссионной экспертизы по делу «Роттердам+». Согласно заключению, никакого ущерба государство не понесло, а колебания цен при поставках угля вызваны исключительно разницей в тарифах.
В общем, теперь все владельцы теплоэлектростанций могут спать спокойно. Адвокатам в этом деле просто нечего будет делать - СБУ выполнила всю работу и определила результаты расследования, с такой экспертизой дело развалится в судах.
«Сколько лично вам занесли с «Роттердам+»? Как же любопытно услышать ответ, Владимир Александрович, уже ваш ответ на ваш собственный вопрос.
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20.08.2020 15:31 Відповісти
Краще це почитайте - http://nashigroshi.org/2016/06/01/kapitulyatsiya-ahmetova-pershi-trofeji/

"У квітні те ж НКРЕКП ввела в дію нову методику розрахунку ціни на електроенергію, зашивши в неї сумнозвісну «роттердамську» формулу. Відтепер ціна вугілля для виробітку е/е вираховується так: ціна в порту Роттердам плюс вартість доставки до України. І це при тому, що влада остаточно відмовилась від закупівлі африканського вугілля на користь http://nashigroshi.org/2016/05/17/eni-ta-inshi-svitovi-korporatsiji-kupuyut-u-rosiji-cherez-prokladky-vuhillya-vyvezene-z-ordlo/ антрациту з Росії та окупованого ОРДЛО . А воно коштує значно дешевше як саме по собі, так і його доставка до України, бо не треба везти ********* через півсвіту.
Ось це рішення і призвело до того, що вартість вугілля для електрогенерації зросла на чверть до 1500 грн./т. Тобто якщо раніше влада стверджувала, що вугілля має коштувати дешево, а люди Ахметова казали - дорого, то раптом щось перемкнулось у головах полководців Порошенка, і в одну мить вони вирішили, що вугілля тепер мусить стати дуже дорогим.
Можливо, цього таємничого перевтілення і не сталось би, якби полководці жертвували власні гроші, але це не наш випадок. Подорожчання вугілля, а відповідно і електроенергії НКРЕКП повністю переклала на гаманці пересічних українців. Впровадження «роттердамської» формули http://nashigroshi.org/2016/05/12/pro-uzakonennya-koruptsiji-na-10-mlrd-hrn-u-novij-formuli-tsiny-***************/ коштуватиме усім нам 9,5 млрд грн . Тобто саме таку суму українці переплатять виробникам «вугільної» електроенергії, найбільшим з яких і є Ахметов.
Тут є ще один не грошовий, але важливий нюанс. Велика кількість вугілля потрапляє до України з окупованих територій. І в контексті «активної боротьби СБУ і з фінансуванням тероризму» це виглядає, як мінімум - дивно."
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20.08.2020 15:42 Відповісти
вам, 73/43%зебілам, ніколи не зрозуміти, що дешеві директивні ціни коштують дорого для незалежності держави Україна і дешево для політики ***** по поневоленню сусідів кацапстану.
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20.08.2020 16:16 Відповісти
очень важное мнение от беглой шестёрки, обвиняемой по этому делу.
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20.08.2020 15:41 Відповісти
Как насчет доказательств? А то так я и тебя могу обвинить в воровстве. А какая разница? (С)
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20.08.2020 15:55 Відповісти
а, это ты, лахто-какаю тролляка...
ты не меня, а только сам себя можешь обвинить в воровстве. "А какая разница?" как любит говорить потужный сывочолый папередник.
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20.08.2020 16:06 Відповісти
73/43%зебіл, ти знову традиційно збрехав.
В спам всіх брехунів!
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20.08.2020 16:17 Відповісти
точно. хорошо ты само себе о себе написало.
ты 23% 8% какао-зебил, ти знову традиційно збрехав.В спам всіх брехунів!
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20.08.2020 17:14 Відповісти
Ты даже про "какую разницу" соврал. В спам.
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24.08.2020 03:23 Відповісти
ну так приезжай на родину, закроем...
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20.08.2020 15:44 Відповісти
"...продолжать тратить бюджетные средства на амбиции руководства НАБУ (а такие расходы уже достигли почти 100 млн грн)"



А не пора ли открывать уголовное дело против руководства НАБУ за неэффективную растрату бюджетных средств?
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20.08.2020 15:54 Відповісти
В Турции в древности таких как Вовк в чан с дерьмом сажали....
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20.08.2020 16:06 Відповісти
Д.Вовк неточний в своїй дефініції "Второе - экспертиза за весь период действия формулы, как стало известно самой "Украинской правде", установила отсутствие убытков для потребителей / государства, а соответственно и законность решений НКРЕКУ"
Тому що мав би згадати про відсутність збитків і для іншої категорії споживачів е/е - громадян - які в умовах дії ринкових цін на товар платили за нього (і платимо досі) чи не по наймінімальнішому тарифу.
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20.08.2020 16:10 Відповісти
 
 