На реставрацію і реконструкцію культурних об'єктів України необхідно понад 55 млрд грн, - глава Мінкульту Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.
Про це сказав Ткаченко на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На здійснення програм на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн", - сказав Ткаченко.
За його словами, йдеться не тільки про реставрацію та реконструкцію даних об'єктів, але і про будівництво нових супутніх споруд, і про створення Центрів культурних послуг. Зокрема, трансформація клубів і бібліотек на сучасні центри.
Ткаченко зазначив, що у сфері Мінкультури перебуває 130 тис. нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.
"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новими смислами", - підкреслив Ткаченко.
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(Счастливое детство)
А Боб на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
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Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!
(Дальше что было?)
Здесь пени,там шилинг,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Боби мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Источник teksty-pesenok.ru
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Боб это забыл.
Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А вот "сопутствуещие учреждения"рядом потихонько растут.
Теперь культуре хана?