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Новини
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На реставрацію і реконструкцію культурних об'єктів України необхідно понад 55 млрд грн, - глава Мінкульту Ткаченко

На реставрацію і реконструкцію культурних об'єктів України необхідно понад 55 млрд грн, - глава Мінкульту Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн на програми з реставрації та реконструкції культурних об'єктів країни.

Про це сказав Ткаченко на пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На здійснення програм на найближчі чотири роки необхідно понад 55 млрд грн", - сказав Ткаченко.

За його словами, йдеться не тільки про реставрацію та реконструкцію даних об'єктів, але і про будівництво нових супутніх споруд, і про створення Центрів культурних послуг. Зокрема, трансформація клубів і бібліотек на сучасні центри.

Ткаченко зазначив, що у сфері Мінкультури перебуває 130 тис. нерухомих об'єктів, 80% з яких потребують термінової реставрації.

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"Наша ідея щодо реконструкції та реставрації - це не просто зберегти об'єкти, а наповнити їх новими смислами", - підкреслив Ткаченко.

Автор: 

Міністерство культури (754) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+6
Турбоаппетит у команды из шапито...
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20.08.2020 14:47
+4
Чтобы ты пропагандон-журнашлюх калоподмойный🤢🤡 ,их прихватил, как скомуниздил киностудию в Одессе
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20.08.2020 14:48
+3
А жопа не слипнится?
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20.08.2020 14:49
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Турбоаппетит у команды из шапито...
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20.08.2020 14:47 Відповісти
Уже вижу очереди в новые библиотеки ... За откатами....
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20.08.2020 18:16 Відповісти
Чтобы ты пропагандон-журнашлюх калоподмойный🤢🤡 ,их прихватил, как скомуниздил киностудию в Одессе
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20.08.2020 14:48 Відповісти
А жопа не слипнится?
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20.08.2020 14:49 Відповісти
У этих - нет!
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20.08.2020 14:55 Відповісти
...На реставрацию и реконструкцию культурных объектов Украины необходимо более 55 млрд грн, - глава Минкульта Ткаченко - Цензор.НЕТ 213С рождения Боби пай-мальчиком был,(Молодеец)
Имел Боби хобби,он деньги любил.
(Хороший мальчик)
Любил и копил.
(Что было дальше?)
Все дети как дети живут без забот,
(Счастливое детство)
А Боб на диете не ест и не пьёт,
(Бедный мальчик)
В копилку кладёт.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
А остальноё всё дребедень.
А ОСТАЛЬНОЁ ВСЁ ДРЕБЕДЕДЕНЬ!

(Дальше что было?)
Здесь пени,там шилинг,а где нибудь фунт.
(Большие деньги..)
Стал Боби мошенник, мошенник и плут.
(Почему мошенник и плут?)
Источник teksty-pesenok.ru
Скопил целый пуд.
(Ааа,молодец.)
Но в том то и дело,что он не один,
(Почему?)
Кто больше всех деньги на свете любил.
(Наш человек,наш)
Боб это забыл.

Деньги,деньги дребеденьги
Позабыв покой и лень.
(Делай деньги)
Делай деньги!
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20.08.2020 14:51 Відповісти
обязательно выделить ткаченки, даже больше, пусть не экономит
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20.08.2020 14:51 Відповісти
Наполнить свои карманы - в этом все смыслы...
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20.08.2020 14:54 Відповісти
Где деньги, Зин?
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20.08.2020 14:55 Відповісти
Читал статью про архитектурные дома в Киеве.Все они кому то принадлежат,в основном депутатам,их женам,чиновникам(даже А.Шевченко(Шева)).Все они стоят пустые.На некоторых даже деревя на крышах и балконах.
А вот "сопутствуещие учреждения"рядом потихонько растут.
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20.08.2020 15:28 Відповісти
Денег нет!
Теперь культуре хана?
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20.08.2020 16:39 Відповісти
Саша, так вы из своего кармана немного достаньте. Или мало на метании говна в патриотов и за борщевой набор от Бени получали, гнида вы патентованная.
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20.08.2020 17:07 Відповісти
 
 