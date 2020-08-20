Координаційна рада білоруської опозиції працюватиме попри кримінальну справу: Все відкрито і прозоро, порушення закону немає
Координаційна рада не бачить у своїх пропозиціях щодо врегулювання ситуації в країні порушення закону.
Як інформує Цензор.НЕТ, так юрист і член Координаційної ради Максим Знак прокоментував TUT.BY заяву Генпрокурора про порушення кримінальної справи щодо Координаційної ради.
"Ми робили все відкрито і прозоро, все опубліковано і є в документах Ради. Ми не вбачаємо в цьому якогось порушення закону, навпаки бачимо дії законні, спрямовані на відновлення законності в країні. Якщо це злочин, то у нас в країні великі проблеми з законністю", - сказав Знак.
"Рада продовжить свою роботу. Однак ми розуміємо, що в рамках кримінальної справи у влади є маса інструментів для того щоб ускладнити роботу ради", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість репресій і обшуків в зв'язку з порушенням справи, пише Інтерфакс-Україна.
Також він запевнив, що рада не несе загрози національній безпеці Білорусі: "Рада висловлює громадянську позицію суспільства. У нас це поки не злочин".
Нагадаємо, 20 серпня Генпрокурор Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.
До цього Світлана Тіхановська, яка зараз перебуває в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До складу Координаційної ради вже увійшли більше 30 осіб, серед них представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.
Рада встигла провести одне засідання і дати дві пресконференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.
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Садомазохисты
поэтому нужно БРАТЬ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
это Ленин завещал, если что
рабочие комитеты и отряды самообороны
Вы - ленинцы.
енто полный пипец товарисчи...
Беларуский омоновец затаскивает протестующего в автозак, говорит "ну все, сейчас мы тебя на дубинку посадим", сдирают штаны, и видят - торчит красная роза. "А это шо такое??" "А это вам! В знак нашей мирной акции!""
"Девушки с цветами опередили"
Ситуация с Белоруссью разрешится не от воли Луки и нет от Путина.
Решение придет извне этой Ситуации
Есть более сильные мировые игроки на планете.
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Даже если бы Путин присоединил Белорусс к РФ это бы только еще больше ускорило развал империи.
Белоруссь это тот же Крым, только еще убыточнее!! Содержать белорусский совок со всем набором социальных программ и неконкурентных заводов - это не по силам бюджету РФ. Это груз от которого Титаник РФ потонет очень быстро!
Если же Путин и его олигархи отменят социальные льготы и сократят работников на заводах, то получат армию озлобленных революционеров.
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Нужно просто немного подождать... и мы с вами увидим как по реке проплывает труп нашего врага
Силой его не взять, он сам себя уничтожит изнутри.
Революция 1917 года это первый этап развала Отпали Финляндия, Польша...часть территорий по западной границе.
После второй мировой войны была попытка реставрации Империи (варшавский договор и пр.).
Но потом Перестройка и новый этап развала Империи! Отвалилась куча республик.
Сегодня начала отваливаться и Белоруссия. Поначалу она может быть включена в состав РФ, но вскоре вывалится из нее потому что начнет разваливаться сама РФ.
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Такие волновые процессы развалов Империй полно в истории. Просто нужно не полениться и изучить как все происходило у других и понять причинно-следственные связи процесса.
Рим в казалось бы расцвет господства захватил Дакию (Румыния). Но через некоторое время вынужден оттуда был уйти. Так же как из провинции Британия
А потом Рим вообще развалился на две половины - Рим и Византия. А потом от Римской части империи вообще нифига не осталось (образовалось куча городов-королевств в Италии). А Византийская империя примерно повторила цикл Римской (но более ускоренно) и тоже развалилась.
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Причины развала Римской империи - размер и расходы на инфраструктуру и армию превысили доходы империи от провинций и внешней торговли. Армии нечем платить + армия состоит из контрактников, которым плевать на Рим и его культурные ценности. А варвары просто парой тычков завалили уже сгнивший изнутри Рим.
А Византия процветала только до тех пор пока могла "сидеть на трубе" мировой торговли через Босфор (из Азии в Европу). А когда тюрки перерезали торговые пути из южного Каспия, торговля встала и доходы Византии упали и нечего стало платить наемной армии.
Тюркам лишь осталось ткнуть их копьем немного и Византия пала. Все!
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Аналогично и остаток империи в виде РФ - нет доходов от нефти и газа и все! Нечем платить армии (ВПК) и силовики не станут защищать Кремль от сепаратистов олигархов в Татарсане или на Дальнем Востоке и пр. А потом достаточно Эрдогану или др. агрессивному соседу ткнуть в РФ военной силой например в Армении и военное поражении РФ каскадом приведет к развалу и внутреннему расколу силовиков. Многие из силовиков быстро захотят превратиться в мелких олигархов и возглавить какой-нибудь кусок разваливающегося РФ.
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Так происходило во всех империях с разными вариациями.
Но стратегически это ведет к поражению и Луки и РФ.
РФ присоединит к себе Белоруссию и надорвется. Еще один чемодан без ручки да еще и с 100% населением непуганых "совков", которые привыкли к социальной справедливости и не терпят олигархов.
Это примерно как Римская империя решили присоединить к себе Германцев и взять их воинов в римскую армию. Вот эти то наемники-варвары потом и будут разваливать Рим изнутри!