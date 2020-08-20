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Новини Революція в Білорусі
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Координаційна рада білоруської опозиції працюватиме попри кримінальну справу: Все відкрито і прозоро, порушення закону немає

Координаційна рада білоруської опозиції працюватиме попри кримінальну справу: Все відкрито і прозоро, порушення закону немає

Координаційна рада не бачить у своїх пропозиціях щодо врегулювання ситуації в країні порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, так юрист і член Координаційної ради Максим Знак прокоментував TUT.BY заяву Генпрокурора про порушення кримінальної справи щодо Координаційної ради.

"Ми робили все відкрито і прозоро, все опубліковано і є в документах Ради. Ми не вбачаємо в цьому якогось порушення закону, навпаки бачимо дії законні, спрямовані на відновлення законності в країні. Якщо це злочин, то у нас в країні великі проблеми з законністю", - сказав Знак.

"Рада продовжить свою роботу. Однак ми розуміємо, що в рамках кримінальної справи у влади є маса інструментів для того щоб ускладнити роботу ради", - сказав він, відповідаючи на питання про можливість репресій і обшуків в зв'язку з порушенням справи, пише Інтерфакс-Україна.

Також читайте: "Захоплення влади": в Білорусі порушили кримінальну справу через створення Координаційної ради

Також він запевнив, що рада не несе загрози національній безпеці Білорусі: "Рада висловлює громадянську позицію суспільства. У нас це поки не злочин".

Нагадаємо, 20 серпня Генпрокурор Конюк заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею 361 Кримінального кодексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції. ФОТО

До цього Світлана Тіхановська, яка зараз перебуває в Литві, ініціювала створення Координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Вона заявила, що рада необхідна для налагодження діалогу з владою і забезпечення трансферу влади. До складу Координаційної ради вже увійшли більше 30 осіб, серед них представники громадянського суспільства, діячі культури, лікарі, політики, юристи, економісти, педагоги.

Рада встигла провести одне засідання і дати дві пресконференції, під час яких члени Ради кілька разів підкреслювали, що Координаційна рада не ставить перед собою мету захоплення влади неконституційним шляхом.

Автор: 

Білорусь (7922) опозиція (292) кримінальна справа (519)


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Топ коментарі
+5
Не смотря не на что ?
Садомазохисты
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20.08.2020 15:05
+5
Искренне жаль белорусов, но по ходу их революция закончилась Дальше - репрессии, уголовные дела участникам протестов, гулаг.
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20.08.2020 15:42
+4
И Бацка опять параможе
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20.08.2020 15:13
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Садомазохисты
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20.08.2020 15:05 Відповісти
путінські агенти. Будуть працювати поки всіх не посадять, потім путін домовиться щоб його агентів відпустили, а решта буде сидіти поки не помре в тюрмі.
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20.08.2020 15:08 Відповісти
кого-то **** твоё мнение?
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20.08.2020 15:09 Відповісти
Так же как и твоё, точь в точь ))
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20.08.2020 15:31 Відповісти
правительство - это конституционный орган, его нельзя создать без смены конституции
поэтому нужно БРАТЬ ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ
это Ленин завещал, если что
рабочие комитеты и отряды самообороны
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20.08.2020 15:15 Відповісти
Вот теперь понятно, какие вы патриоты.
Вы - ленинцы.
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20.08.2020 15:22 Відповісти
"Верной дорогой идёте, товарищи!" (с)
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20.08.2020 15:37 Відповісти
Скоро Лука начнет борзеть: арестует КС и выгонит с метлами и лопатами на уборку и благоустройство улиц на посмешище остальным - есть у них какая-нибудь охрана? Неужели они не понимают, что диктаторы боятся только палки в анусе?
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20.08.2020 16:10 Відповісти
Садо-мазо по белоруски
енто полный пипец товарисчи...
Координационный совет белорусской оппозиции будет работать, несмотря на уголовное дело: Все открыто и прозрачно, нарушения закона нет - Цензор.НЕТ 2044
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20.08.2020 15:11 Відповісти
И Бацка опять параможе
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20.08.2020 15:13 Відповісти
?
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20.08.2020 15:18 Відповісти
так даже вопрос не стоит - переможет в этот раз 95% процентами...
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20.08.2020 15:18 Відповісти
Я анекдот придумал.
Беларуский омоновец затаскивает протестующего в автозак, говорит "ну все, сейчас мы тебя на дубинку посадим", сдирают штаны, и видят - торчит красная роза. "А это шо такое??" "А это вам! В знак нашей мирной акции!""
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20.08.2020 15:24 Відповісти
Возможна и другая концовка.
"Девушки с цветами опередили"
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20.08.2020 15:39 Відповісти
Будете сопли жевать до 5-того ноября пересажают вас по одному, братушки приполярные вам подмогу на ил76тых уже отправили и там далеко не матрёшки были....
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20.08.2020 15:25 Відповісти
Единственные кто не будет бастовать !
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20.08.2020 15:34 Відповісти
"Сухо и комфортно".
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20.08.2020 15:40 Відповісти
Искренне жаль белорусов, но по ходу их революция закончилась Дальше - репрессии, уголовные дела участникам протестов, гулаг.
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Лично мне не нравиться ситуация вд беларуси, комуняка-уголовник ведет себя агрессивно, наступает, а координационный совет оправдывается, почему этот совет не запретит ему свободно передвигаться по стране, и не освободит всех политзаключенных, у них вообще есть советники, если уголовник лука возьмет власть, то он всех уничтожит, дети бульбаши понимают это, или они полные дебилы?
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20.08.2020 15:44 Відповісти
Успокойтесь!
Ситуация с Белоруссью разрешится не от воли Луки и нет от Путина.
Решение придет извне этой Ситуации
Есть более сильные мировые игроки на планете.
***
Даже если бы Путин присоединил Белорусс к РФ это бы только еще больше ускорило развал империи.
Белоруссь это тот же Крым, только еще убыточнее!! Содержать белорусский совок со всем набором социальных программ и неконкурентных заводов - это не по силам бюджету РФ. Это груз от которого Титаник РФ потонет очень быстро!
Если же Путин и его олигархи отменят социальные льготы и сократят работников на заводах, то получат армию озлобленных революционеров.
***
Нужно просто немного подождать... и мы с вами увидим как по реке проплывает труп нашего врага
Силой его не взять, он сам себя уничтожит изнутри.
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20.08.2020 16:06 Відповісти
"Немножко подождать", длится с 1917 года... ...и всё время мимо проплывают трупы...
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20.08.2020 16:57 Відповісти
Развал Российской империи (как и Римской или Византийской) происходит медленно.
Революция 1917 года это первый этап развала Отпали Финляндия, Польша...часть территорий по западной границе.
После второй мировой войны была попытка реставрации Империи (варшавский договор и пр.).
Но потом Перестройка и новый этап развала Империи! Отвалилась куча республик.
Сегодня начала отваливаться и Белоруссия. Поначалу она может быть включена в состав РФ, но вскоре вывалится из нее потому что начнет разваливаться сама РФ.
***
Такие волновые процессы развалов Империй полно в истории. Просто нужно не полениться и изучить как все происходило у других и понять причинно-следственные связи процесса.
Рим в казалось бы расцвет господства захватил Дакию (Румыния). Но через некоторое время вынужден оттуда был уйти. Так же как из провинции Британия
А потом Рим вообще развалился на две половины - Рим и Византия. А потом от Римской части империи вообще нифига не осталось (образовалось куча городов-королевств в Италии). А Византийская империя примерно повторила цикл Римской (но более ускоренно) и тоже развалилась.
***
Причины развала Римской империи - размер и расходы на инфраструктуру и армию превысили доходы империи от провинций и внешней торговли. Армии нечем платить + армия состоит из контрактников, которым плевать на Рим и его культурные ценности. А варвары просто парой тычков завалили уже сгнивший изнутри Рим.
А Византия процветала только до тех пор пока могла "сидеть на трубе" мировой торговли через Босфор (из Азии в Европу). А когда тюрки перерезали торговые пути из южного Каспия, торговля встала и доходы Византии упали и нечего стало платить наемной армии.
Тюркам лишь осталось ткнуть их копьем немного и Византия пала. Все!
***
Аналогично и остаток империи в виде РФ - нет доходов от нефти и газа и все! Нечем платить армии (ВПК) и силовики не станут защищать Кремль от сепаратистов олигархов в Татарсане или на Дальнем Востоке и пр. А потом достаточно Эрдогану или др. агрессивному соседу ткнуть в РФ военной силой например в Армении и военное поражении РФ каскадом приведет к развалу и внутреннему расколу силовиков. Многие из силовиков быстро захотят превратиться в мелких олигархов и возглавить какой-нибудь кусок разваливающегося РФ.
***
Так происходило во всех империях с разными вариациями.
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20.08.2020 17:19 Відповісти
ваши слова Богу в уши
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20.08.2020 21:25 Відповісти
Гірше ніж наївні маленькі діти.Хто ж з диктатурою домовляїться???Тут або ти її валиш негайно,або вона тут же валить тебе...Як у вестернах-вихопивши пістоль-стріляй негайно,замешкався-тебе застрілять. Так ось сталось з бульбашами....Тепер точно,наляканий Хряк,віддасть всю свою поневолену бульбашню,під охорону путінських вертухаїв
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20.08.2020 17:23 Відповісти
Так и будет.
Но стратегически это ведет к поражению и Луки и РФ.
РФ присоединит к себе Белоруссию и надорвется. Еще один чемодан без ручки да еще и с 100% населением непуганых "совков", которые привыкли к социальной справедливости и не терпят олигархов.
Это примерно как Римская империя решили присоединить к себе Германцев и взять их воинов в римскую армию. Вот эти то наемники-варвары потом и будут разваливать Рим изнутри!
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20.08.2020 17:31 Відповісти
 
 