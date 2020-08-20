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У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста, - КМДА

У Києві спостерігається забруднення повітря через пожежі в екосистемах навколо міста, - КМДА

В атмосферному повітрі Києва останніми днями підвищився вміст продуктів горіння - формальдегіду, діоксиду азоту та сірчистого ангідриду.

Про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського з 19 серпня у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій: діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки; діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки; формальдегіду – на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", – зазначив в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

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Також у Києві спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов’язано це з високою температурою у приземному шарі повітря і початком спалювання сухої рослинності населенням.

За останню добу в екосистемах міста Києва зафіксовано 5 осередків пожеж трав’яного настилу, загальною площею 5,167 Га. Усі осередки пожеж ліквідовано. У Київській області за останню добу ліквідовано 42 осередки пожеж трав’яного настилу, площею 45 Га. Також ліквідовано 3 осередки пожеж торфу, площею 0,5 Га.

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забруднення (244) КМДА (2361) Київ (19400) пожежа (4310)


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Зеля ж отрапортовал что горящий чернобыльский лес уже пошутили
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20.08.2020 15:16 Відповісти
Та то батву палять на полях та у селах
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20.08.2020 15:20 Відповісти
Хорошо, что автомобили не загрязняют!
Каких то 30 кг газов на 100 км от каждого - это полезно для киевлянского здоровья.
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20.08.2020 16:37 Відповісти
 
 