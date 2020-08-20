Через аномальну спеку на деяких муніципальних пляжах Києва купатися заборонено, - КМДА

За результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зокрема, зелені прапори вивішено (купатися дозволено) на трьох столичних пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний".

Жовтий прапор поки на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендують.

Червоні прапори (купатися заборонено) на таких пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Центральний";

"Чорторий".

Як інформували у комунальному підприємстві, червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води в Дніпрі, що значно погіршує нормативні показники води.

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