Кількість активних хворих на COVID-19 зросла більш ніж на 100 осіб у чотирьох областях та Києві, - РНБО

Кількість активних випадків COVID-19 вперше за кілька днів незначно знизилася в Київській, Кіровоградській і Полтавській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України.

У 4 з 24 областей не зафіксовані нові випадки одужання від Covid-19, а в 9 з 24 областей - нові випадки смерті.

Кількість хворих на туберкульоз перевищує 5 тисяч в м. Києві та Львівській області, а нижче 50 - тільки в Кіровоградській області.

Читайте: Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 82 нові випадки захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті й 31 випадок одужання, наразі в області хворіють 789 осіб (на 50 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 51 випадок захворювання, 1 людина померла, 46 одужали, наразі хворіють 1 256 людей (на 4 більше за добу);

- у Дніпропетровській області 57 нових випадків захворювання й 4 одужання, наразі хворіють 657 осіб (на 53 більше);

- у Донецькій області зафіксовано 34 нові випадки захворювання та по 1 випадку смерті й одужання, хворіють 293 людини (на 32 більше);

- у Житомирській області 61 людина захворіла, 3 померли, 12 одужали, хворіють 859 осіб (на 46 більше);

- у Закарпатській області 110 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 16 - одужання, наразі хворіють 3 553 людини (на 93 більше за добу);

- у Запорізькій області 34 нові хворих, наразі хворіють 443 людини;

- в Івано-Франківській області зафіксовано 168 нових випадків захворювання, 4 випадки смерті й 37 - одужання, наразі хворіють 4 157 осіб (на 127 більше);

- у Києві 227 нових випадків захворювання, 3 людини померли й 101 одужала, наразі хворіють 7 429 осіб (на 123 більше за добу);

- у Київській області 42 людини захворіли, 2 померли, 49 видужали, наразі хворіють 1 382 людини (на 9 менше);

- у Кіровоградській області 1 людина захворіла, 1 одужала, 3 померли, наразі хворіють 36 (на 3 менше);

- у Луганській області 10 нових випадків захворювання, хворіють 70 осіб;

- у Львівській області підтверджено 183 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 випадків смерті та 101 випадок одужання, наразі хворіють 8 736 осіб (на 76 більше за добу);

- у Миколаївській області 36 нових випадків захворювання і 4 - одужання, наразі хворіють 354 людини (на 32 більше);

- в Одеській області 127 нових випадків захворювання, 17 осіб одужали, наразі хворіють 3 714 осіб (на 110 більше за добу);

- у Полтавській області 12 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті й 19 - одужання, наразі хворіють 146 осіб (на 8 менше);

Також читайте: Чверть закупівель Києва на кошти з Фонду COVID-19 здійснено з порушеннями, - Transparensy International

- у Рівненській області 138 нових випадків захворювання та 93 - одужання, наразі хворіють 2 100 осіб (на 45 більше за добу);

- у Сумській області 55 нових випадків захворювання й 1 - одужання, наразі хворіють 563 людини (на 54 більше);

- у Тернопільській області 115 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті й 64 - одужання, наразі хворіють 1 416 осіб (на 48 більше);

- у Харківській області 242 нові випадки захворювання, 5 випадків смерті та 13 осіб одужали, наразі хворіють 3 932 особи (на 224 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 9 осіб захворіли й 1 померла, хворіють 93 (на 8 більше);

- у Хмельницькій області 90 нових випадків захворювання і 16 - одужання, наразі хворіють 563 людини (на 74 більше за добу);

- у Черкаській області 25 осіб захворіли і 19 одужали, наразі хворіють 302 (на 6 осіб більше);

- у Чернівецькій області 189 нових випадків захворювання, 4 людини померли і 59 одужали, наразі хворіє 2 341 особа (на 126 більше за добу);

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві виявили 227 випадків COVID-19, три людини померли, - Кличко

- у Чернігівській області 36 нових випадків захворювання і 1 випадок смерті, наразі хворіють 728 осіб (на 35 більше).