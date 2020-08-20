УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11107 відвідувачів онлайн
Новини
5 388 44

Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці

Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці

В Україні збільшилася кількість трудових ресурсів - але спад економіки заважає людям знайти роботу.

Українським працівникам, які спецрейсом вилетіли на роботу в Естонію і порушили умови самоізоляції, - загрожують штрафи і вислання з країни. Про це заявили в МЗС країни.

І це лише один з багатьох подібних епізодів – констатують фахівці. Адже після запровадження карантинних обмежень в ЄС – сотні тисяч трудових мігрантів повернулися в Україну. І значна частина з них – досі у пошуках роботи, передає "5 канал".

"Загалом ми оцінювали трудову міграцію разом з маяковою і постійною на рівні 7,5 млн осіб. Максимум – на піку. З них близько 3 млн – це люди, які мають реальний статус за кордоном, вони працюють легально… А от решта – мають короткострокові контракти, в основному в Польщі. І значна частина цих людей – вона, звичайно, в Україні. Тому можна говорити про кількість від декількох сотень тисяч до 2 млн максимум", – зазначає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Президентка Асоціації адвокатів України Зоя Ярош додає: "Їхнє повернення свідчить про те, що у нас збільшилася кількість трудових ресурсів. Але чи зможуть вони знайти роботу зараз за такого спаду економіки – на мій погляд, шанси не дуже великі".

Автор: 

карантин (18172) трудова міграція (453)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Вернул заробитчан ))))))
показати весь коментар
20.08.2020 15:30
+7
Ну как вам 73 процентные при зебильной власти?
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
показати весь коментар
20.08.2020 15:33
+6
Восени ще гірше буде.
показати весь коментар
20.08.2020 15:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а куда они заработанное за границей дели? Прокушали уже?
показати весь коментар
20.08.2020 15:25 Відповісти
"трудовую миграцию вместе с маяковой и постоянной на уровне 7,5 млн человек."

Жесть...это же половина трудоспособного населения Украины. И они работают на экономику других государств а в своем - не востребованы....
показати весь коментар
20.08.2020 15:26 Відповісти
До дебіла тупо не доходить де проблема. Це просто вражає деколи!
показати весь коментар
20.08.2020 15:37 Відповісти
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 9338
показати весь коментар
20.08.2020 15:36 Відповісти
а давай с 2012 года картинку?
показати весь коментар
20.08.2020 20:35 Відповісти
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 5412
показати весь коментар
20.08.2020 15:38 Відповісти
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 8613
показати весь коментар
20.08.2020 15:39 Відповісти
Восени ще гірше буде.
показати весь коментар
20.08.2020 15:27 Відповісти
Восени випускати будуть?
показати весь коментар
20.08.2020 16:19 Відповісти
Вернул заробитчан ))))))
показати весь коментар
20.08.2020 15:30 Відповісти
Большинство этих мигрантов сначала выбрали нам зеленое *********** ссыкло, и думали свалить снова за бугор бабло рубить....ага, щас...
показати весь коментар
20.08.2020 15:30 Відповісти
Бедняжки шЫколадные, вас обо...какали 73% украинцев......
показати весь коментар
20.08.2020 16:06 Відповісти
73% сами себя обхезали. Да, зебилоид?
показати весь коментар
20.08.2020 16:40 Відповісти
я знаю кто ищет 500 000 работников
показати весь коментар
20.08.2020 15:32 Відповісти
Когда же они наконец-то встретятся и где? )
показати весь коментар
20.08.2020 15:34 Відповісти
Ну как вам 73 процентные при зебильной власти?
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
показати весь коментар
20.08.2020 15:33 Відповісти
Экономика Украины начала падать в 4 квартале 2019 года, когда коронавирусом еще даже не пахло на Уханьском рынке.
Вам зебилам не удастся списать свои катастрофические управленческие провалы на корону.
показати весь коментар
20.08.2020 15:46 Відповісти
У Родины как и у кармы длинные руки. Достанет везде...
показати весь коментар
20.08.2020 15:34 Відповісти
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 8974
Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці - Цензор.НЕТ 4592
показати весь коментар
20.08.2020 15:35 Відповісти
как в такую херню можно поверить?
показати весь коментар
20.08.2020 15:35 Відповісти
Ну там же прямо написано - повертайтеся, тут срака, будете шукати вихід)
показати весь коментар
20.08.2020 16:06 Відповісти
А звідки ті мігранти сотнями тисяч прибувають до України?
Самі українці у себе в країні трудовими мігрантами вважатися не можуть - це звичайні громадяни працездатного віку, які зараз є безробітними. А позаяк вони й раніше не могли знайти тут для себе достойної роботи, звинувачувати в цьому коронавірус просто смішно.
показати весь коментар
20.08.2020 15:42 Відповісти
Звоните Мойше у Одєсу!
показати весь коментар
20.08.2020 15:42 Відповісти
Тунеядці та нероби не хочуть займати ні одного робочого місця з 500 000 створених Шмигалем.
показати весь коментар
20.08.2020 15:49 Відповісти
Тим більше на достойну зарплату в 6000 грн. Ну взагалі зажерлися.
показати весь коментар
20.08.2020 16:07 Відповісти
В чём пичалька? Они же не хотели работать в Украине!
показати весь коментар
20.08.2020 16:10 Відповісти
При Порошенко они не возвращались
показати весь коментар
20.08.2020 16:41 Відповісти
Геноцид от хабатников.жрите как говорится )))
показати весь коментар
20.08.2020 16:50 Відповісти
Я помню лицо этого довольного мудака-таксиста в гданьске, который год назад, агитировал меня голосовать за зеленое дерьмо на выборах, я помню огромные очереди быдла на варшавский избирательный участок, там в толпе все кричали: "мы хотим зе презедентом". Ну, голосовавшиее по приколу, заробитчанское быдло - подыхайте теперь от голода, мне вас не жалко.
показати весь коментар
20.08.2020 16:54 Відповісти
Тебе теж нікому не шкода. Кому ти потрібний?
показати весь коментар
20.08.2020 18:27 Відповісти
А я и не прошу чтобы меня жалели. С чего ты взял? Я считаю, что те твари голосовавшие по приколу, должны сдыхать в страшных муках. Можно даже от голода. Мне похер. В любом случае, быдло устроевшее цирк в стране должно собственной шкурой отвечать за выбор 2019!
показати весь коментар
20.08.2020 21:48 Відповісти
Ти маєш повне право на свою особисту точку зору, якою б вона не була.
показати весь коментар
20.08.2020 22:28 Відповісти
вот вам и социальная база нового Третьего Майдана - против Зеленского. Ишак обещал вернуть всех на Родину -получай
показати весь коментар
20.08.2020 21:16 Відповісти
Хм.
А при чем тут Зеля.
Нет, ну вот по-хорошему. Если они - востребованные специалисты в Европе... то могут туда ехать. Ну пройдут самоизоляцию на 14 дней. И то, не везде, ибо есть страны зеленого списка.
Или я чего-то не понимаю и это зеля им отказал в трудоустройстве? Зеля в европе ввел карантинные ограничения?
Или может быть это сделали европейские государства?
Да и кроме того... а почему для них нет рабочих мест в стране, которая 5 лет до зели разивалась?
Если вы насчет карантина... так это объективно не его идея. А всех тех кто на него болт ложил - их всего двое Тенгелл во Швеции и ... Лука... - осуждает "весь мир". Зеля карантин просто... ввел ТАКЖЕ КАК ЭТО СДЕЛАЛИ В ЕВРОПЕ.
Так что... тут его вина лишь в том, что не смог стать ... Тенгеллом.
показати весь коментар
01.10.2020 16:57 Відповісти
 
 