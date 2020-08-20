Після запровадження карантину сотні тисяч трудових мігрантів не можуть знайти роботу в Україні, - фахівці
В Україні збільшилася кількість трудових ресурсів - але спад економіки заважає людям знайти роботу.
Українським працівникам, які спецрейсом вилетіли на роботу в Естонію і порушили умови самоізоляції, - загрожують штрафи і вислання з країни. Про це заявили в МЗС країни.
І це лише один з багатьох подібних епізодів – констатують фахівці. Адже після запровадження карантинних обмежень в ЄС – сотні тисяч трудових мігрантів повернулися в Україну. І значна частина з них – досі у пошуках роботи, передає "5 канал".
"Загалом ми оцінювали трудову міграцію разом з маяковою і постійною на рівні 7,5 млн осіб. Максимум – на піку. З них близько 3 млн – це люди, які мають реальний статус за кордоном, вони працюють легально… А от решта – мають короткострокові контракти, в основному в Польщі. І значна частина цих людей – вона, звичайно, в Україні. Тому можна говорити про кількість від декількох сотень тисяч до 2 млн максимум", – зазначає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.
Президентка Асоціації адвокатів України Зоя Ярош додає: "Їхнє повернення свідчить про те, що у нас збільшилася кількість трудових ресурсів. Але чи зможуть вони знайти роботу зараз за такого спаду економіки – на мій погляд, шанси не дуже великі".
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Жесть...это же половина трудоспособного населения Украины. И они работают на экономику других государств а в своем - не востребованы....
Херово было при Порошенко? Было зубажиння? Пол вареника? Хуже не будет?
Хавай. Те... Телепузики
Вам зебилам не удастся списать свои катастрофические управленческие провалы на корону.
Самі українці у себе в країні трудовими мігрантами вважатися не можуть - це звичайні громадяни працездатного віку, які зараз є безробітними. А позаяк вони й раніше не могли знайти тут для себе достойної роботи, звинувачувати в цьому коронавірус просто смішно.
А при чем тут Зеля.
Нет, ну вот по-хорошему. Если они - востребованные специалисты в Европе... то могут туда ехать. Ну пройдут самоизоляцию на 14 дней. И то, не везде, ибо есть страны зеленого списка.
Или я чего-то не понимаю и это зеля им отказал в трудоустройстве? Зеля в европе ввел карантинные ограничения?
Или может быть это сделали европейские государства?
Да и кроме того... а почему для них нет рабочих мест в стране, которая 5 лет до зели разивалась?
Если вы насчет карантина... так это объективно не его идея. А всех тех кто на него болт ложил - их всего двое Тенгелл во Швеции и ... Лука... - осуждает "весь мир". Зеля карантин просто... ввел ТАКЖЕ КАК ЭТО СДЕЛАЛИ В ЕВРОПЕ.
Так что... тут его вина лишь в том, что не смог стать ... Тенгеллом.