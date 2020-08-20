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Новини
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Порт "Ольвія" офіційно передали катарцям у концесію на 35 років, - Криклій

Порт

Другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві - офіційно передали в концесію на 35 років катарській компанії.

Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.

"Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів, інвестує в розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.

Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі" та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - написав міністр.

Він також розповів про головні умови договору:

  • Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.
  • Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів щонайменше 2,55 млн тонн на рік.
  • Майже 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.
  • Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.
  • Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень ЗП.

Криклій додав, що 20 серпня оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська. За його словами, вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО і тендерної документації

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський взяв участь у церемонії підписання угоди про першу морську концесію в Україні

Автор: 

Катар (240) концесія (240) порт (2037) Криклій (548)


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Топ коментарі
+11
Как катарцам??? почему не ОМАНцам??? ЗЕк-лоун оказывается еще и кидала!!!!!
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20.08.2020 15:37
+7
Кому б зелених віддати в концесію? Даром, або з доплатою!
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20.08.2020 15:44
+5
ну ты странный , а ты об Ахметке ,Бене ,Димоне ,Витьке подумал ? Где они тогда харчоваться будут ? А у них дети между прочем
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20.08.2020 15:41
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И чиво бы не сдать всю Неньку в концессию Гамерике?
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20.08.2020 15:35 Відповісти
ну ты странный , а ты об Ахметке ,Бене ,Димоне ,Витьке подумал ? Где они тогда харчоваться будут ? А у них дети между прочем
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20.08.2020 15:41 Відповісти
абрамовечь, перелогинься.
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20.08.2020 15:50 Відповісти
Та успокойся они просто ЧП открыли в Катаре.
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20.08.2020 16:56 Відповісти
Как катарцам??? почему не ОМАНцам??? ЗЕк-лоун оказывается еще и кидала!!!!!
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20.08.2020 15:37 Відповісти
Султан ща в гробу перевернулся наверное
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20.08.2020 15:40 Відповісти
В Катар помница Петя мотался.
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20.08.2020 16:11 Відповісти
Суетятся бармалеи - знают, что голод грядет из-за жары у них в чуркистанах.
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20.08.2020 15:41 Відповісти
Кому б зелених віддати в концесію? Даром, або з доплатою!
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20.08.2020 15:44 Відповісти
ОТ ЭТО ДОСЖение сами себе предали а эээээ как хотите
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20.08.2020 15:51 Відповісти
Зелена перемога !!! Мать вашу.
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20.08.2020 16:00 Відповісти
Отлично. А то Николаев с таким потенциалом - ни дорог, ни работы. Дети мои играли там турнир, просто слёзы-запустение , нет современного озеленения, красивых зданий. Как монумент прошлому. Хотя люди отзывчивые и хорошие.

А деньги там коррупционеры делали немалые. Вспомнить только 110% Николаев давал голосов за Яныка.

А судоремонтный завод , некогда градообразующее предприятие, вообще был выставлен на продажу за долги по зарплате. Только теперь прсле прямого вмешательства президента завод освободили из-под ареста. В этом году летом даже были спущены на воду две баржи- заказ Нидерландов - рассказали местные жители.

Но зато посредине разбитых дорог везде билборды с рекламой их мэра и партии 'наш край'. Я б такого 'хозяйственника' больше бы не выбирала на месте местных жителей
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20.08.2020 16:32 Відповісти
Не гони беса. Что ты знаешь о заводе? Какой завод? Какие баржи? Такого мэра как сейчас в Николаеве вообще не было. Он хоть начал что то строить и ремонтировать по городу. Что нам выбирать не твоего ума дело . Свои советы сложи вчетверо и засунь себе в анус п...ка.
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20.08.2020 19:51 Відповісти
Впервые за 8 лет Николаевский завод «Океан» построил два судна - их торжественно отправили заказчикам в Нидерландыпрочтения: 1950322.04.2020 19:14
https://news.pn/photo/404fab372ed6cf92402c0b83f0fd3f99.i900x600x580.jpeg Порт "Ольвія" офіційно передали катарцям у концесію на 35 років, - Криклій - Цензор.НЕТ 9635 В среду, 22 апреля, Николаевский судостроительный завод «Океан» завершил строительство двух суден - TOUAX 191 и 192 - по заказу нидерландских партнеров и отправил их в направлении Роттердама.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Накануне баржи проекта 472-PT для судоходной компании «Eurobulk» были спущены на воду. Согласно контракту, их полностью укомплектовали необходимым оборудованием, заказчику остается самостоятельно установить лишь некоторые электросистемы.
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20.08.2020 20:23 Відповісти
А мне показалось, что люди в Николаеве хорошие. Но, оказывается, и хамов тупых тоже достаточно
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20.08.2020 20:24 Відповісти
Катар, население 2,7 млн.
Суммарная добыча нефти и газа в Катаре меньше, чем добыча полезных ископаемых в Украине.
ВВП на душу населения - 68 793$. Украина 2 300$.
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Парковки Кипру, порт Катару, землю Ахметова, а защищать все это должны 18 ребята.
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20.08.2020 16:55 Відповісти
Оо теперь Николаев заживет как катарцы))
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20.08.2020 17:05 Відповісти
Так при Пете Омелян Черноморск порт который в десять раз мощнее Ольвии уже почти отдал китайской Хатчисон порт, которые не давали никаких социальных гарантий и уже готовились сократить половину работающих, но смена власти Омеляну помешала, хотя я очень сомневаюсь что он мог это провернуть без согласия сверху.
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20.08.2020 20:39 Відповісти
да они убегут через полгода. хотя нет, арабы наших запросто коррумпируют - а наши только рады будут)
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20.08.2020 21:14 Відповісти
 
 