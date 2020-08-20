Порт "Ольвія" офіційно передали катарцям у концесію на 35 років, - Криклій
Другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві - офіційно передали в концесію на 35 років катарській компанії.
Про це повідомив у Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ.
"Концесіонер проєкту – потужна катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад вартістю понад 7 млрд доларів, інвестує в розвиток порту на першому етапі близько 3,4 млрд грн.
Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі" та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності", - написав міністр.
Він також розповів про головні умови договору:
- Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн. Це у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік.
- Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів щонайменше 2,55 млн тонн на рік.
- Майже 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.
- Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.
- Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень ЗП.
Криклій додав, що 20 серпня оголошено старт концесійного проєкту в порту Чорноморська. За його словами, вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО і тендерної документації
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А деньги там коррупционеры делали немалые. Вспомнить только 110% Николаев давал голосов за Яныка.
А судоремонтный завод , некогда градообразующее предприятие, вообще был выставлен на продажу за долги по зарплате. Только теперь прсле прямого вмешательства президента завод освободили из-под ареста. В этом году летом даже были спущены на воду две баржи- заказ Нидерландов - рассказали местные жители.
Но зато посредине разбитых дорог везде билборды с рекламой их мэра и партии 'наш край'. Я б такого 'хозяйственника' больше бы не выбирала на месте местных жителей
https://news.pn/photo/404fab372ed6cf92402c0b83f0fd3f99.i900x600x580.jpeg В среду, 22 апреля, Николаевский судостроительный завод «Океан» завершил строительство двух суден - TOUAX 191 и 192 - по заказу нидерландских партнеров и отправил их в направлении Роттердама.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Накануне баржи проекта 472-PT для судоходной компании «Eurobulk» были спущены на воду. Согласно контракту, их полностью укомплектовали необходимым оборудованием, заказчику остается самостоятельно установить лишь некоторые электросистемы.
Суммарная добыча нефти и газа в Катаре меньше, чем добыча полезных ископаемых в Украине.
ВВП на душу населения - 68 793$. Украина 2 300$.
да они убегут через полгода.хотя нет, арабы наших запросто коррумпируют - а наши только рады будут)