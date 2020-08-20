Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш
Росія вже відкрито говорить про "делегацію ОРДЛО", хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і відповідно не можуть мати в ній жодної делегації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш. (Подаємо допис мовою оригіналу)
"Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ).
Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".
Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы.
Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику.
У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению.
Все что я сейчас пишу – это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство.
Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление - это та форма "диалога", которая приведёт к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия…
Я не просился в Минский процесс, я не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то иными ограничителями моей совести. Поэтому я не буду молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами.
Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст "Минска", и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска.
Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают о чем речь.
Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.
После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.
Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.
Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…
Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" - рассказал Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
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Повністю підтримую Гармаша.
очкеглазах Хутина! Подозреваю, вас туда и брали только для отвода глаз общественности. А теперь они уже близки к цели, поставленной им в кремле: к капитуляции!
Формула "Штайнмайера".
Сначала - местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения демократичности выборов со стороны ОБСЕ - постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
И одновременно с имплементацией этого закона - вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.
З вашого ж першоджерела. Жрі.Те.
Спустя месяц после киевской встречи министров, когда "формула Штайнмайера" была предложена впервые, в октябре 2016-го в Берлине состоялся саммит "нормандской четверки" с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.
Петр Порошенко по итогам саммита заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение условий в сфере безопасности, а также освобождение заложников должны предшествовать выполнению политической части. При этом он указал, что участники саммита "утвердили предложения" Германии и Франции.
Бо першим ділом потрібно повернути національно-орієнтовану владу на Грушевського і Банкову. Хоча би з тої причини, що сажати всіх тобою названих має все ж таки держава, влада...
І, да...саме національно орієнтована влада найкраще дослухається до вимог населення, її виборців. Доведено практикою.
Осел везет...на нем и едут...
Якщо це ув'язати з вимогою Єрмака переобрати ЦВК, яке заборонило проведення виборів на прифронтових територіях, то висновок однозначний: зрада на Банковій.
Так, саме на Банковій зрада; але не в 2014/19рр, а в 2019/20 роках.
В нем есть одно главное противоречие: что сначала - выборы или контроль над границей.
Все остальное - борьба за этот вопрос.
Тайные, скрытые от народа Украины, переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского. Именно: выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, стремление президента Зеленского встречатьсяться с Путиным, не называя Россию агрессором и не требуя вывода войск, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины, в частности, Антоненко, Дугарь. Покрывательство Ермака - агента ФСБ Росии. Именно после тайного сговора с Россией в Омане появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, он лицемерно якобы заботится о сохранении жизней.
Запрет армии воевать - это программа предательства, разработанная агентом ФСБ Ермаком, и осуществляемая парой Ермак - Зеленский при попустительстве Рады и 74% тёмного народа. Два раза в истории Украина профукала свою самостоятельность, сейчас профукивает третий.
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За Зєльца голосували в основному молодше покоління. Я в другому турі голосував проти Бариги.
ОБСЕ ведёт себя так, потому что Европе нужен мир. Если при этом Украина уступит свой суверенитет кремлёвской ОПГ - так тому и быть, Европа примет мир и такой ценой, особенно если большинству украинцев - "какая разница, лишь бы был мир"...
Народ України повинен зрозуміти, що Україна веде війну з імперією і агресором є імперія паРаша. Війна почалася з паРашею 8-12 березня 1169 року, коли коаліція 11 князів створена Андрієм Боголюбським захопила і розграбувала Київ.
Єдиний вихід для України це:
1. Розбудова демократичної держави Україна.
2. Знищення 5-ї колони в Україні.
3. Мілітаризація держави і суспільства.
Війна буде поки буде існувати імперія паРаша. Справа в тому, що паРаша пройшла точку повернення до демократії, попереду розвал імперії. Всі імперії через певний час розвалюються. Розвалиться також імперія паРаша. Але нікому не відомо, коли це трапиться. Тому потрібно зберегти Державу Україна.
дык она так всю свою историю и делала ...
Не надо удивлятся или допускать , что она имеет на это право ,
А надо ставить её на место
Тут просто кто-то наступает себе на "фаберже".