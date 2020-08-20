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Новини Агресія Росії проти України
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Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш

Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш

Росія вже відкрито говорить про "делегацію ОРДЛО", хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і відповідно не можуть мати в ній жодної делегації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш. (Подаємо допис мовою оригіналу)

"Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ).

Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".

Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы.

Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику.

Також читайте: Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує мінські угоди, - журналіст Гармаш

У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению.

Все что я сейчас пишу – это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры. И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство.

Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление - это та форма "диалога", которая приведёт к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия…

Я не просился в Минский процесс, я не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то иными ограничителями моей совести. Поэтому я не буду молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою замість Кучми на переговорах у Мінську, - член делегації в ТКГ Гармаш

Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст "Минска", и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска.

Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают о чем речь.

Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.

После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.

Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.

Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…

Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!" - рассказал Гармаш.

Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш 01
Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш 02
Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш 03

Автор: 

ОБСЄ (3497) перемовини (2846) росія (64846) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)


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Топ коментарі
+65
И два тела предателя с деменцией во главе делегации. Абзац.

Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 5627
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20.08.2020 15:40
+34
Врешь и тупо, служивый. Совсем тупо.

Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 150
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20.08.2020 15:52
+33
А как вы хотели? Это единственное, для чего вiслюка оманского пхали на табурет - сдать Украину х-йлу максимально дёшево.
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20.08.2020 15:45
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И два тела предателя с деменцией во главе делегации. Абзац.

Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 5627
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20.08.2020 15:40 Відповісти
Чому немає перекладу тексту звернення українською мовою? Замахали вже окупанти!
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20.08.2020 17:58 Відповісти
Тупенька операторка із Ольгіно, для тебе надзвичайно складно самій перекласти? Чи ти, як рюзькі люді, розумієш тільки одну мову?
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20.08.2020 22:54 Відповісти
Удобно.В случае ненужного резонанса-списать на маразм членов группы.
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21.08.2020 08:18 Відповісти
До кого ці звернення?
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20.08.2020 15:42 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне зеленой пошести. Я утром смотрел его интервью.
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20.08.2020 15:46 Відповісти
До нас.
Повністю підтримую Гармаша.
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20.08.2020 16:49 Відповісти
что скажут две мумии старцев-переговорщиков и Вава-упоротый главком?
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20.08.2020 15:43 Відповісти
Расскажут 73% лохов про "американские авианосцы, бороздящие гладь Черного моря".
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20.08.2020 15:50 Відповісти
А как вы хотели? Это единственное, для чего вiслюка оманского пхали на табурет - сдать Украину х-йлу максимально дёшево.
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20.08.2020 15:45 Відповісти
Ну, брат Сергей, готовься! Теперь вас с Казанским выкинут из ТКГ, оставив там только "молодые дементорные лица", видящие мир в очке глазах Хутина! Подозреваю, вас туда и брали только для отвода глаз общественности. А теперь они уже близки к цели, поставленной им в кремле: к капитуляции!
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20.08.2020 15:46 Відповісти
Не ты ли, дорогой, намедни восхищался Кравчуком? Рассказывал нам, как Кравчук ювелирно владеет дипломатическими финтами, как он смог несорвать встречу ТКГ. А сегодня прозрел?
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20.08.2020 15:47 Відповісти
навіть більше скажу: Гармаш, на відмінну від іншого свого колеги Казанського - 73/43%зебіл; той зебіл, який ще минулого року галасував за клована і його слуг уродів. Цього року, помітно, галасує вже проти...
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20.08.2020 16:39 Відповісти
Сказал A - говори и Б! При Пете формула штайнмайера существовала только в голове герра штайнмайра, да в хотелках кремля! Зеленый ишак сам сунул голову в петлю, оформив ее документально! Так что не те фотки ты постишь, дорогой!
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20.08.2020 15:50 Відповісти
Так ишак даже не оформил документально, как я понимаю.
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20.08.2020 16:50 Відповісти
Расея продавливает а что может продавить Зе - кнопку на сливном бачке???...каков его авторитет на международной арене????...
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20.08.2020 15:48 Відповісти
предлагаю насрать в штани
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20.08.2020 15:48 Відповісти
Тебе?
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20.08.2020 15:51 Відповісти
ВВС Украина
Формула "Штайнмайера".
Сначала - местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения демократичности выборов со стороны ОБСЕ - постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
И одновременно с имплементацией этого закона - вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 176
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20.08.2020 15:49 Відповісти
Сказал A - говори и Б! При Пете формула штайнмайера существовала только в голове герра штайнмайра, да в хотелках кремля! Зеленый ишак сам сунул голову в петлю, оформив ее документально! Так что не те фотки ты постишь, дорогой!
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20.08.2020 15:52 Відповісти
Оно служивое, из-за поребрика. Оно с головой не дружит. Оно тупо гадит здесь.
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20.08.2020 15:53 Відповісти
Оно не гадит тут.Оно тут унижается каждый день😄
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20.08.2020 15:55 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49921602 ВВС Украина
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20.08.2020 15:59 Відповісти
Тебе слов самого Зели, Гармаша и Лаврова недостаточно, упоротое? Что ты тут пытаешься фейки постить? Формулы Штанмайера не было в Минских соглашениях. От слова совсем. Ее пытались впихнуть и Зеля согласился на нее только в Париже.
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20.08.2020 16:05 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49921602 Говорю. Вот первоисточник!
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20.08.2020 15:58 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49921602 Говорю. Вот первоисточник!
З вашого ж першоджерела. Жрі.Те.
Спустя месяц после киевской встречи министров, когда "формула Штайнмайера" была предложена впервые, в октябре 2016-го в Берлине состоялся саммит "нормандской четверки" с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

Петр Порошенко по итогам саммита заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение условий в сфере безопасности, а также освобождение заложников должны предшествовать выполнению политической части. При этом он указал, что участники саммита "утвердили предложения" Германии и Франции.
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20.08.2020 16:14 Відповісти
Врешь и тупо, служивый. Совсем тупо.

Минский процесс превращен в фарс: Россия жестко продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, - журналист Гармаш - Цензор.НЕТ 150
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20.08.2020 15:52 Відповісти
"....в соответствии с Конституцией Украины...." - всё остальное ху*ня на постном масле.
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20.08.2020 15:53 Відповісти
Самое ужасное, что благодаря 73% зебилов мы имеем власть, которая не видит или не хочет видеть реальную картину. А объективная реальность такова, - россия имеет стратегическую цель, стратегия россии, - это уничтожения с политической карты Мира Украины, а стратегия Ермака и Ко, - это освобождения 100 заложников. Но освобождение заложников не может быть СТРАТЕГИЕЙ, - это всего лишь ТАКТИКА. Ермак этого либо не понимает (тогда он полный дебил), либо понимает и делает это сознательно, выводя россию из под санкций. Даже не знаю что хуже...
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20.08.2020 15:51 Відповісти
Что же делать, какие предложения будут от 27% не зебилов?
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20.08.2020 15:59 Відповісти
Первым делом надо посадить Ермака, как путинского шпиона, выдать США дядю Беню, посадить Рабиновичей, Медведчуков и прочих Кив с Венедиктовыми... А если бубочка будет кочевряжиться, то и его тоже на кичу.
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20.08.2020 16:05 Відповісти
Всех посадили, дальше что?
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20.08.2020 16:12 Відповісти
агрессору санкции, беню американцам, 5,5 ярдов государству, зебилам селедки!
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20.08.2020 16:17 Відповісти
Ясно-понятно, очередные лозунги, концепции, дорожные карты, тезы и "штурмовые батальоны на Крым". Неудивительно , что 27%
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20.08.2020 16:19 Відповісти
Зебил, ты сам с собой беседуешь?
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20.08.2020 16:20 Відповісти
А быдло73 сидя на кухне в обоссаной хрущевке устало от войны, мучается без сериала Скоты, и без кацапской эстрады Филипа Киркорова.
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20.08.2020 16:50 Відповісти
А почему ни вам ни вашему оппоненту не приходит в голову выполнять законы Украины? Вы случайно не с одного компьютера пишите?
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21.08.2020 08:23 Відповісти
А шо незрозуміло, спочатку всіх неугодних посадити, а потім...
Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш - Цензор.НЕТ 934
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21.08.2020 03:31 Відповісти
я з тобою не згоден.

Бо першим ділом потрібно повернути національно-орієнтовану владу на Грушевського і Банкову. Хоча би з тої причини, що сажати всіх тобою названих має все ж таки держава, влада...
І, да...саме національно орієнтована влада найкраще дослухається до вимог населення, її виборців. Доведено практикою.
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20.08.2020 16:35 Відповісти
После слова "сознательно," необходимо писАть "предавая Украину", так будет точнее.
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20.08.2020 16:01 Відповісти
А для чого квартал повернувся в Україну після років на росії саме в 2014 році, коли почалася війна? Хіба Зеля аж так любив її, коли вже тут висміював українців, та звідси називав повією? Видно їх прислали по завданню.
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20.08.2020 18:12 Відповісти
А ***** твоё что подписало?
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20.08.2020 15:53 Відповісти
То же самое, что твои ***** - Меркель и Макрон.
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20.08.2020 16:07 Відповісти
Эти ***** сейчас тебя дурака кормят, баклан
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20.08.2020 17:33 Відповісти
Пока там Кравчук беспокоиться не о чем. Укажите ему любую территорию и он отдаст её за бесценок во имя демократии!
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20.08.2020 15:52 Відповісти
Він був злий на Порошенко, що не має президентської пенсії, а тепер вже має і готовий на все.
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20.08.2020 18:46 Відповісти
Согласен с Сергеем на 120%....
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20.08.2020 15:55 Відповісти
Ну так Кравчук уже заявил, что он "готов говорить с кем угодно" - с любым ватником, с любым террористом.
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20.08.2020 15:57 Відповісти
Так ему лишь бы попиз...ть и хлебом не корми.
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20.08.2020 16:55 Відповісти
Так нехай поїде в ордло і там говорить з ними по душам, скільки влізе. Комуніст проклятий.
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20.08.2020 18:17 Відповісти
Він не настільки ще з розуму з*їхав туди їхати бо там його можуть очікувати не апартаменти а підвал, язика швидко прищемлять.
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20.08.2020 18:34 Відповісти
Кто везет на том едут...старая народная мудрость...
Осел везет...на нем и едут...
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20.08.2020 15:58 Відповісти
а що кловани ще щось вміють, окрім фарсу?
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20.08.2020 15:59 Відповісти
Сдавать страну кацапам, уничтожать экономику, дерибанить ЗЕМЛЮ и остатки госсобственности. Много чего умеют, вот только ничего полезного для Украины и украинцев.
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21.08.2020 03:26 Відповісти
є вже десь інфи, що Кравчук вже офіційно звернувся до Верховної Ради з вимогою скасувати пункт Постанови, який унеможливлює місцеві вибори на окупованих територіях.
Якщо це ув'язати з вимогою Єрмака переобрати ЦВК, яке заборонило проведення виборів на прифронтових територіях, то висновок однозначний: зрада на Банковій.
Так, саме на Банковій зрада; але не в 2014/19рр, а в 2019/20 роках.
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20.08.2020 16:05 Відповісти
" в комментарии сайту https://politics.segodnya.ua/ua/politics/kravchuk-rasskazal-o-novom-ultimatume-kremlya-v-tkg-1471543.html "Сегодня" рассказал председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.По его словам, россияне потребовали от украинского правительства изменить пункт 4 постановления "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", в котором указано: не назначать и не проводить их во временно оккупированных РФ Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей."Они попросили, чтобы она отвечала Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился в Верховную Раду и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Рады, только она может это сделать", - объяснил Кравчук.Он заявил, что теперь будет общаться с Офисом президента и парламентариями, поскольку "стране надо искать дорогу вперед". В то же время добавил, мол, если власть этого не захочет, тогда все закончится и никаких переговоров по Донбассу не будет."Просто будем стоять и сражаться на границе", - сказал первый президент Украины."
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20.08.2020 18:31 Відповісти
Не удивительно, что несостоятельное зе-сыкло нашло себя в деменционно-импотентном мудозвоне кэпэу уэсэсэр.
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20.08.2020 16:09 Відповісти
Истерика рашистской ********* и её хотелки, в ускоренно темпе, на ТКГ подтверждают тот факт, что они хотят побыстрее дожать Зеленского до определённой выгодной позиции и сосредоточитья больше на Беларуси с переброской сил и средств с Донбасса..поэтому, по моему скромному мнению, тактически выгодно, чтоб Кравчук и Фокин и прочие старые пердуны пока рассказывали кацапам, как космические корабли бороздят просторы большого театра...ну и готовится к скорому окончанию "перемирия*
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20.08.2020 16:09 Відповісти
", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению"
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20.08.2020 16:10 Відповісти
Минск с самого начала был фарсом, а с назначением двух старых пирдунявых ватников превратился в трагикомедию.
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20.08.2020 16:12 Відповісти
Минск был вынужденным шагом.
В нем есть одно главное противоречие: что сначала - выборы или контроль над границей.
Все остальное - борьба за этот вопрос.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Цей документ апріорі був зрадою, як не крути. І якби раша полізла вглиб країни, можна було попросити США з допомогою. Але ж Порох не хотів навіть заявки написати, говорив що ще не час, треба спочатку реформи... Та й потім попереджав про реванш, але нічогісінько не зробив, щоб його не допустити...
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20.08.2020 18:27 Відповісти
З Кримом також була зрада на Банковій. Якби був хоч невеликий збройний опір з боку України (там був великий збройний арсенал -- літаки, кораблі, танки...), то й США допомогли б, вони й докоряли потім, "чому не стріляли"...
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20.08.2020 18:35 Відповісти
Частное мнение журналиста прочла.
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20.08.2020 16:14 Відповісти
кацапы спешат, торопятся, у пропагандонов жопы дымят, уродцы.
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20.08.2020 16:21 Відповісти
Не дивно що росія продавлює маючи таких переговорників ,яік Крачук і Фокін,один пристосуванець негідник інший відвертий ворог,який заявляє що росія законно анексувала Крим.Ну це вже дно перегорворної дипломатії,але в ОП знали кого призначають і їхню роль в цій компанії.
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20.08.2020 16:23 Відповісти
КоксоЗебіли і їх нафталіни маленькими кроками перетворюють агресію росії в "громадянську війну" на Донбасі. Браво Зебіли, які ви вумнічки.
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20.08.2020 16:27 Відповісти
Та вони вже фактично це зробили!
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20.08.2020 16:52 Відповісти
А с кем ведут переговоры Кравчук и Ко? Все так называемые "представители" от Ордло являются российскими гражданами и могут представлять в юридическом смысле только Россию. Почему у нас абсолютно безголовые юридические службы? Любой достойный юрист превратил бы этих "переговорщиков" в изгоев, которые бы не знали куда деваться.
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20.08.2020 16:50 Відповісти
Справа в тому, що від даних переговорів відсторонено МЗС. Вся зовнішня політика формується в ОП, що є недопустимо і є порушенням Конституції України.
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20.08.2020 19:39 Відповісти
Надо чётко и ясно называть вещи своими именами и смотреть правде в глаза.
Тайные, скрытые от народа Украины, переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского. Именно: выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, стремление президента Зеленского встречатьсяться с Путиным, не называя Россию агрессором и не требуя вывода войск, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины, в частности, Антоненко, Дугарь. Покрывательство Ермака - агента ФСБ Росии. Именно после тайного сговора с Россией в Омане появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, он лицемерно якобы заботится о сохранении жизней.
Запрет армии воевать - это программа предательства, разработанная агентом ФСБ Ермаком, и осуществляемая парой Ермак - Зеленский при попустительстве Рады и 74% тёмного народа. Два раза в истории Украина профукала свою самостоятельность, сейчас профукивает третий.
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20.08.2020 17:10 Відповісти
"...и 74% тёмного народа..."

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За Зєльца голосували в основному молодше покоління. Я в другому турі голосував проти Бариги.
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20.08.2020 19:34 Відповісти
Считаю целесообразным покончить с ОРЛО и всей мразью РФ, воюющей с Украинскими ВС. Смерть свино-собакам и их предводителю- Путлеру!
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20.08.2020 18:15 Відповісти
Хороший текст Гармаша.
ОБСЕ ведёт себя так, потому что Европе нужен мир. Если при этом Украина уступит свой суверенитет кремлёвской ОПГ - так тому и быть, Европа примет мир и такой ценой, особенно если большинству украинцев - "какая разница, лишь бы был мир"...
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20.08.2020 18:39 Відповісти
Європі потрібен буфер між паРашею та Європою. Тим буфером може бути лише Україна.
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20.08.2020 19:29 Відповісти
Украина не буфер, Украина и есть Европа. Европа сотрудничает и торгует с РФ, и ей для этого не нужен буфер.
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20.08.2020 19:36 Відповісти
делегация, возглавляемая комунякой кравчуком стала раком и булки раздвинула, а все ради мира ! Сцыкло Оманское одобряет и подсчитывает барыши
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20.08.2020 18:59 Відповісти
Пора вже зрозуміти, що паРаша то є імперія. А імперія завжди проводить імперську політику. Ніякого миру з паРашею не буде, хай куди б не заглядав Зєльц, хоч в жЁпу х%йлу. Навіть коли зникне х%йло, імперська політика паРаші продовжиться. Справа в тому, що в імперії є імперська нація, яка і є носієм імперськості. Яка нація імперська в паРаші добре відома, це так звані росіяни. Звичайно це так звані росіяни можуть віднести до расизму чи нацизму, але правди ніде діти. Ще одне, на що потрібно звернути увагу, це те що х%йло намагається повернути паРашу в так звану "історичну територію" в яку потрапляє і Україна.
Народ України повинен зрозуміти, що Україна веде війну з імперією і агресором є імперія паРаша. Війна почалася з паРашею 8-12 березня 1169 року, коли коаліція 11 князів створена Андрієм Боголюбським захопила і розграбувала Київ.

Єдиний вихід для України це:
1. Розбудова демократичної держави Україна.
2. Знищення 5-ї колони в Україні.
3. Мілітаризація держави і суспільства.
Війна буде поки буде існувати імперія паРаша. Справа в тому, що паРаша пройшла точку повернення до демократії, попереду розвал імперії. Всі імперії через певний час розвалюються. Розвалиться також імперія паРаша. Але нікому не відомо, коли це трапиться. Тому потрібно зберегти Державу Україна.
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20.08.2020 19:26 Відповісти
Гармаша и Казанского уберут из группы переговорщиков, а два маразматика согласятся с путинским сценарием, вот увидите
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20.08.2020 20:05 Відповісти
Можно поподробнее что там в ООН было, а то я не местный
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20.08.2020 22:45 Відповісти
Плевать на Уйлостан!
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20.08.2020 21:22 Відповісти
"Россия жестко, я бы сказал, по хамски продавливаетИсточник: https://censor.net/n3214951

дык она так всю свою историю и делала ...

Не надо удивлятся или допускать , что она имеет на это право ,
А надо ставить её на место
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20.08.2020 21:44 Відповісти
Если взять продажную фракцию "Слуга Козыря" 248 + ЗаЖОПу (ОПЗЖ-роssийская пятая колона в Украине) 44, баба Йуюля и её фракция, та же ЗаЖОПУ, только вид с боку, можно отменить хоть Конституцию, а не то что постановление. Так что считайте рабство на условиях роssии в кармане у гауляйтера Украины Ермака. Скоро мы увидим, что Янукович и его бандиты,- агнцы, по сравнению с тем какая формируется нынешняя ЗеБанда.
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20.08.2020 23:40 Відповісти
неужели зеленский с кравчуком и факиным готовятся к побегу из Украины? потому как другими причинами пояснить соплежевание украинских представителей невозможно... пошлите кацапстан найух и все.... что вы стелетесь перед ними...
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21.08.2020 01:19 Відповісти
Послати звісно можна, але це не в українських традиціях. Мальдівський Барига, заради свого "Мирного плану", який зараз має виконувати Зе, в вересні 2014 злив Іловайськ, Новоазовськ, Тельманове, а в лютому 2015 ДАП, Вуглегірськ і Дебальцеве і порозпіарив його по всіх міжнародних організаціях, як єдиний і безальтернативний засіб "досягнення" миру на Сході України. Припустимо, що плюне Зе в пику Пуйлу, що далі, віддати наказ про наступ на Горлівку і Перекоп? І шо, Барига сяде на танк і першим вьїде на окуповані територрії? Сумніваюсь, скоріше почне вести с Пуйлом сепаратні переговори, як це відбулося зі здачею кораблів в Керченській протоці. То ж можливо, впалі в маразм Кравчук і Фокін, які будуть починати засідання ТКГ з фрази "І д е я... і де я ...нахожуся..." а потім забувати про що минулого разу домовлялись, це найкращий варіант для того аби вивести Пуйлостан зі стану рівноваги, аби на чомусь їх підловити.
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21.08.2020 04:01 Відповісти
Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику. Источник: https://censor.net/n3214951

Тут просто кто-то наступает себе на "фаберже".
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21.08.2020 04:02 Відповісти
 
 