"Укрзалізниця" вирішує поточні проблеми за рахунок перевізників, - Омелян про уніфікацію плати за порожній пробіг

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував ініціативи Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці щодо уніфікації плати за порожній пробіг.

Відповідний проект постанови розміщено для обговорення на сайті відомства.

За його словами, гроші від всіх попередніх підвищень тарифів зникали, компанію провалює всі плани по фінансових показниках та інвестиціях.

"Я цілком солідарний з учасниками ринку, бо ми бачимо, що залізниця замість того, щоби запровадити чіткий курс реформ, публічно оголосити свою стратегію виходу з кризи і боротьби з корупцією, вони стараються коштом перевізників вирішити поточні проблеми компанії. Насправді все це ще поглиблює кризу. Бо ми вже неодноразово піднімали тарифи протягом 2016—2019 рр., кожного разу отримуючи запевнення залізниці, що ці всі гроші будуть витрачені на модернізацію рухомого складу", - підкреслив він. Володимир Омелян впевнений, що перед будь-яким підвищенням тарифів (явним чи прихованим) повинно пройти широке обговорення на рівні керівництва держави, уряду.

Нагадаємо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднено проект наказу"Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги". Згідно з ним, міністерство пропонує зробити уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, що перевозиться у вагоні до вивантаження. Так, в даний час тариф на перевезення порожнього вагона після вивантаження вантажу першого класу становить 1533 грн; другого класу - 2326 грн; третього класу - 3730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф у 2326 грн.