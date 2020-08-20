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Кравчук про "ультиматум" РФ: Документів, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності України, я ніколи не підпишу

Кравчук про

На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі РФ поставила ультиматум про те, що Верховна Рада має змінити постанову про призначення місцевих виборів 2020 року, щоб вона відповідала Мінським угодам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, однак запевнив, що ніколи не підпише документів, що стосуються суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності України.

"Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України й територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду", - сказав Кравчук.

Експрезидент пояснив, у чому полягає вимога до України.

"Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмаєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке питання вони не обговорювали б - і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ - будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набуде чинності тільки після того, коли Верховна Рада ухвалить рішення, і закон, або зміст закону відповідатиме Мінським угодам і наявним домовленостям", - зазначив він.

Експрезидент України додав, що протиріччя цієї постанови в тому, що "вибори не можуть там (на окупованих територіях України на Донбасі. – Ред.) відбуватися зараз, а тільки у всій Україні". "Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух уперед", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінський процес перетворено на фарс: Росія жорстко продавлює політичну суб’єктивізацію ОРДЛО, - журналіст Гармаш

Автор: 

Кравчук (546) росія (64846) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+37
Тебе подсунут бумагу, скажут это направление к врачу-терапевту, ты в маразме и подпишешь. Ты ж не мальчик 42 годика, а старенький уже
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20.08.2020 16:02
+32
Будапештский меморандум мы уже подписали, теперь остаётся ещё в одно гавно не вступить, как мы это любим
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20.08.2020 16:04
+31
А какова законодательная база у этой ТКГ? Никакой всего лишь "рабочий орган" для контакта. . Кто дал право этому старому маразматику СЕЙЧАС решать вопросы суверенитета Украины ?
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20.08.2020 16:18
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Они же уже провели свои выборы в ДНР и ЛНР). Какие они еще хотят выборы? У них все выборы по графику - Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, ЛНР, ДНР ).
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20.08.2020 22:55 Відповісти
Наши предатели хотят их «выборы» признать и легализовать, других вариантов не предвидится...
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21.08.2020 07:17 Відповісти
Обнуление в раше, и в Беларуси классные выборы прошли...
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21.08.2020 07:18 Відповісти
В ТКГ у нас совки - пацаны -
Мавзолейные деды - пердуны ,
Без семидесяти лет как мальчишки !
Эх, не крякнули б деды... от одышки
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20.08.2020 23:11 Відповісти
Врет, как дышит и продвигает интересы донецких бандитов и их роssийских кураторов. Решил постановление рады отменить, ну что же я думаю у него получится. Если взять продажную фракцию "Слуга Козыря" 248 + ЗаЖОПу (ОПЗЖ-роssийская пятая колона в Украине) 44, баба Йуюля и её фракция, та же ЗаЖОПУ, только вид с боку, можно отменить хоть Конституцию, а не то что постановление. Так что считайте рабство на условиях роssии в кармане у гауляйтера Украины Ермака. Скоро мы увидим, что Янукович и его бандиты,- агнцы, по сравнению с тем какая формируется нынешняя ЗеБанда.
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20.08.2020 23:44 Відповісти
Замысел понятен, но обосрутся, забздят как всегда когда люди на улицу выйдут.
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21.08.2020 07:20 Відповісти
Кравчук молодець - красава! Чітко і ясно дав зрозуміти, що зрадницьких поступок з його боку не буде. Русопня разом з ху"лом мріє запустити в місцеві вибори 2020 свою окупантську голоту і легімітизувати її через загальнодержаві вибори. Приблизно так відмиваються брудні гроші через офшори. Нічого нового)) Але паРаша вимагає, щоб вибори на окупованих територіях відбулися без будь-яких ознак на те, що їх буде організовувати окупантська влада. ПаРаша вимагає їх визнання в Постанові ВРУ, ще до їх початку. Отже, Україні нав"язуються окупантом сепоративні органи влади, їх вимоги, подальші рішення і дії. На думку паРаші Україна має прийняти у свій склад сепарну вибухівку для своєї унітарності і незалежності, вибухівку для самознищення через повзучу окупацію основної території України, яка входить в основну сферу геополітичних інтересів Кремля і його імперської політики. Звичайно, що ТКГ нічого подібного підписувати і вирішувати НЕ МОЖЕ. Але, цей склад ТКГ здібний вкотре показати світові, що з паРашею домовлятися - собі руки відрубати. Здається, хитрий лис Кравчук це робить якісніше ніж усі інші. Стежимо, отримуємо інформацію, аналізуємо, робимо висновки, гуртуємо сили для перемоги.
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21.08.2020 00:27 Відповісти
Прекрасно, осталось только Кравчуку это объяснить.
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21.08.2020 07:22 Відповісти
Врешь, подпишешь все, что скажет тебе Ермак.
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21.08.2020 01:11 Відповісти
Ну да, верить ублюдку отдавшему ядерное оружие может только полный идиот. Сам факт отмены данного постановления это уже потеря суверенитета и подыгрывание оккупанту. Да и вообще верить в то, что кацапы ДОБРОВОЛЬНО отдадут оккупированные территории могут зебилы или все те же идиоты.
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21.08.2020 03:17 Відповісти
Болт путину и всем кто не имеет мозгов. Слава Украине!
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21.08.2020 05:02 Відповісти
Даже если не Кравчук , а кто-то другой "подпишет" , в Раде всё-равно нет и никогда в будущем не будет голосов для подобных изменений в Конституцию Украины !

Я вообще не верю даже в теоретическую возможность некого "реванша" ваты , скорее это пукалки одних (ЕС) и кураж других ("Лехайм") - и ксати выгодный обоим , шо не исключает и такой же договоряк , какой был на всех олигархических каналах где-то до ноября 2019 , когда искусственно создавался имидж мол , кроме Пепы и Бойко нет альтернативы . Потому шо расклад избирателей всем мыслящим людям ясен , like a blood , як то кажуть американці ... у "Жопы - Лехайма" электоральный предел это масимуму 25% , как , кстати у Кондитера .
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21.08.2020 05:24 Відповісти
Выпускники трускавецкого университета не проголосуют? А о чем тогда Зеленский их собрался просить?
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21.08.2020 07:24 Відповісти
Нужно 301 голос ...
А "из Трусковца" там выпустилось где-то поголовье в 170-190 баранов (овечек) даже с 42 "лехаймовцами" на 301 явно не дотягивает . А тот же проф. Стефнчук -- хоть и с лишним весом , но молод ещё , ему ведь после 2024 года жить да жить в Украине и столоваться в депутатской харчевне , а ватные за него по-любому не проголосуют , его электорат на Правобережье . Да и вообще , посчитайте их мажоритарщиков -- там больше гораздо с "помаранчевых" областей , чем с "рыгоблевотных" ...
Чуйство самосохранения у депутатиков оно сильно возрастает в канун подобных голосований . А тут вопрос не такой тонкой материи , как землёй . Тут и разбираться нечего .
Особый статус двух отдельно-оккупированных регионов вызывает у народа весьма чёткий рвотный рефлекс в перемежку с приступами бешенства .
Так можно и не дожить до 2024 года , если проголосовать это ******* !
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21.08.2020 08:10 Відповісти
вопрос цены. харчеваться ведь можно и в Германии и в Ростове. Все зависит от суммы)
но у руских есть и деньги на такие цели (не врачам же своим платить ведь?) и средства давления на зеслуг
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Давай, Макарыч, мути воду дальше!
Время тут играет против Расии!
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21.08.2020 09:00 Відповісти
ТАК ты, ****, выборы в ОРДЛО под дулами рос армии пропихиваешь! это не касается суверенитета?
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21.08.2020 15:57 Відповісти
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