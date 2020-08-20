Кравчук про "ультиматум" РФ: Документів, що стосуються суверенітету і територіальної цілісності України, я ніколи не підпишу
На останньому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі РФ поставила ультиматум про те, що Верховна Рада має змінити постанову про призначення місцевих виборів 2020 року, щоб вона відповідала Мінським угодам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, однак запевнив, що ніколи не підпише документів, що стосуються суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності України.
"Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України й територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду", - сказав Кравчук.
Експрезидент пояснив, у чому полягає вимога до України.
"Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від формули Штайнмаєра. Це була головна причина. Я вам скажу більше. Яке питання вони не обговорювали б - і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ - будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, набуде чинності тільки після того, коли Верховна Рада ухвалить рішення, і закон, або зміст закону відповідатиме Мінським угодам і наявним домовленостям", - зазначив він.
Експрезидент України додав, що протиріччя цієї постанови в тому, що "вибори не можуть там (на окупованих територіях України на Донбасі. – Ред.) відбуватися зараз, а тільки у всій Україні". "Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух уперед", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше залучений до роботи ТКГ українською стороною як представник ОРДО журналіст Сергій Гармаш повідомив, що Кравчук на засіданні ТКГ пообіцяв попросити Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди.
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Мавзолейные деды - пердуны ,
Без семидесяти лет как мальчишки !
Эх, не крякнули б деды... от одышки
Я вообще не верю даже в теоретическую возможность некого "реванша" ваты , скорее это пукалки одних (ЕС) и кураж других ("Лехайм") - и ксати выгодный обоим , шо не исключает и такой же договоряк , какой был на всех олигархических каналах где-то до ноября 2019 , когда искусственно создавался имидж мол , кроме Пепы и Бойко нет альтернативы . Потому шо расклад избирателей всем мыслящим людям ясен , like a blood , як то кажуть американці ... у "Жопы - Лехайма" электоральный предел это масимуму 25% , как , кстати у Кондитера .
А "из Трусковца" там выпустилось где-то поголовье в 170-190 баранов (овечек) даже с 42 "лехаймовцами" на 301 явно не дотягивает . А тот же проф. Стефнчук -- хоть и с лишним весом , но молод ещё , ему ведь после 2024 года жить да жить в Украине и столоваться в депутатской харчевне , а ватные за него по-любому не проголосуют , его электорат на Правобережье . Да и вообще , посчитайте их мажоритарщиков -- там больше гораздо с "помаранчевых" областей , чем с "рыгоблевотных" ...
Чуйство самосохранения у депутатиков оно сильно возрастает в канун подобных голосований . А тут вопрос не такой тонкой материи , как землёй . Тут и разбираться нечего .
Особый статус двух отдельно-оккупированных регионов вызывает у народа весьма чёткий рвотный рефлекс в перемежку с приступами бешенства .
Так можно и не дожить до 2024 года , если проголосовать это ******* !
но у руских есть и деньги на такие цели (не врачам же своим платить ведь?) и средства давления на зеслуг
Время тут играет против Расии!