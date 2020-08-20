Громадянина Азербайджану і п'ятьох громадян України затримано під час спроби незаконно потрапити на тимчасово окуповану територію Донбасу, - Держприкордонслужба

Військовослужбовці одного з підрозділів Збройних сил України біля с.Лобачеве (Луганська область) затримали 6 громадян, які намагалися потрапити на тимчасово окуповану територію України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Група осіб для реалізації цього наміру планувала човном перепливати річку Сіверський Донець. На "переправі" громадяни і були затримані. У межах взаємодії для документування порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію на місце події прибули прикордонники Луганського загону. За результатами відповідних процесуальних дій, одного громадянина Азербайджану та п’ятьох громадян України притягнуто до адміністративної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Так, на правопорушників накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 5,1 тис. грн кожному.

У відомстві нагадали, що перетин лінії розмежування можливий тільки у функціонуючих КПВВ.