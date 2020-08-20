У людей із супутніми захворюваннями імунітет до коронавірусу може не вироблятися, - епідеміолог Падурару

Чернівецький епідеміолог, заступник керівника обласного лабораторного центру Юрій Падурару вважає, що імунітет до коронавірусу може не вироблятися у людей, у яких є важкі супутні хвороби, такі, як онкологія.

Про це Падурару розповів в інтерв'ю Укрінформу , передає Цензор.НЕТ.

"З першого дня появи цієї хвороби науковці досліджували імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус. За останніми публікаціями науковців, можна сказати, що імунітет завжди створюється. Можливо, з різною потужністю, з різним рівнем захисту, але імунітет однозначно створюється. І він достатній, щоб повторно не заразитися. Це дуже важливо. Проте може бути такий варіант, що справді не виробився імунітет, наприклад, через якусь важку супутню хворобу. Організм у частини онкохворих може не відреагувати на COVID-19", - сказав Падурару.

Він також повідомив, що серед тих хворих, які в Чернівецькій області перехворіли, не було доведених випадків повторного зараження і повторної хвороби.

"Були поодинокі випадки реєстрації у однієї людини хвороби, наприклад, у квітні й у серпні. Але це поодинокі випадки, які треба вивчати. Можуть бути кілька варіантів – або не було хвороби у квітні, або немає хвороби у серпні, або десь був помилковий результат лабораторного дослідження. Оскільки юридично допускається хибно позитивний результат при лабораторному дослідженні матеріалу. Або тут ще є й малоймовірний третій варіант. Коли потрібно залучати правоохоронців і перевіряти, чи не було зловживань при визначенні результатів досліджень.", - додав епідеміолог.

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