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Новини Коронавірус і карантин
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У людей із супутніми захворюваннями імунітет до коронавірусу може не вироблятися, - епідеміолог Падурару

У людей із супутніми захворюваннями імунітет до коронавірусу може не вироблятися, - епідеміолог Падурару

Чернівецький епідеміолог, заступник керівника обласного лабораторного центру Юрій Падурару вважає, що імунітет до коронавірусу може не вироблятися у людей, у яких є важкі супутні хвороби, такі, як онкологія.

Про це Падурару розповів в інтерв'ю Укрінформу , передає Цензор.НЕТ.

"З першого дня появи цієї хвороби науковці досліджували імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус. За останніми публікаціями науковців, можна сказати, що імунітет завжди створюється. Можливо, з різною потужністю, з різним рівнем захисту, але імунітет однозначно створюється. І він достатній, щоб повторно не заразитися. Це дуже важливо. Проте може бути такий варіант, що справді не виробився імунітет, наприклад, через якусь важку супутню хворобу. Організм у частини онкохворих може не відреагувати на COVID-19", - сказав Падурару.

Він також повідомив, що серед тих хворих, які в Чернівецькій області перехворіли, не було доведених випадків повторного зараження і повторної хвороби.

"Були поодинокі випадки реєстрації у однієї людини хвороби, наприклад, у квітні й у серпні. Але це поодинокі випадки, які треба вивчати. Можуть бути кілька варіантів – або не було хвороби у квітні, або немає хвороби у серпні, або десь був помилковий результат лабораторного дослідження. Оскільки юридично допускається хибно позитивний результат при лабораторному дослідженні матеріалу. Або тут ще є й малоймовірний третій варіант. Коли потрібно залучати правоохоронців і перевіряти, чи не було зловживань при визначенні результатів досліджень.", - додав епідеміолог.

Читайте також: Кількість активних хворих на COVID-19 зросла більш ніж на 100 осіб у чотирьох областях та Києві, - РНБО

Автор: 

карантин (18172) епідемія (218) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Фигня у меня знакомая с онкологией в США легко перенесла,
а ее муж абсолютно здоровый чуть не умер.
Нет никаких таких закономерностей...
короче я этого врача обнулил
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20.08.2020 16:08
+4
И самолайкнуть себе не забыл.
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20.08.2020 16:35
+3
К специалистам из Гондураса подключились молдаване.
Мамалыга на шкварках - единственная правильная вакцина!
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20.08.2020 16:12
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Фигня у меня знакомая с онкологией в США легко перенесла,
а ее муж абсолютно здоровый чуть не умер.
Нет никаких таких закономерностей...
короче я этого врача обнулил
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20.08.2020 16:08 Відповісти
И самолайкнуть себе не забыл.
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20.08.2020 16:35 Відповісти
блин можно случайно, главное есть мысль, и она свежая
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Онкология и лечение от нее бывают весьма разными. Если чел принимает цитостатики, то иммунитету там гайки.
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20.08.2020 17:02 Відповісти
Мозг себе вместе с врачом зачем обнулил?
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20.08.2020 18:13 Відповісти
...иммунитет к коронавирусу может не вырабатываться у людей, у которых есть тяжелые сопутствующие болезни, такие, как онкология.

Так вот пусть эти люди и соблюдают карантин. Ушатали своими сказками.
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20.08.2020 16:10 Відповісти
Смотри чтобы эти сказки тебе боком не вылезли....
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20.08.2020 16:12 Відповісти
Если онкология то корона уже будет до сраки...А вот спидозникам лучше носить лепесток -200 и каждые 2 часа его менять....Причем от любого гриппа...
ты тоже ходи в наморднике...а то корона нападет
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20.08.2020 16:20 Відповісти
Тебе, похоже, уже корона на голову упала.....
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20.08.2020 16:32 Відповісти
Тебе уже вылезли?
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20.08.2020 18:14 Відповісти
Знаю точно, что тебе уже влезли, по самое немогу влезли!
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21.08.2020 10:59 Відповісти
А может и вырабатываться. За время "карантина" уже чего только не свистели в уши манюпасу: и он бессимптомный бывает, и просто сопли, и он вообще не респираторный, а сердечно-сосудистый... Версии так петляют, что нормальные люди уже и ржать с этого перестали - шутка явно затянулась.
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20.08.2020 16:11 Відповісти
К специалистам из Гондураса подключились молдаване.
Мамалыга на шкварках - единственная правильная вакцина!
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20.08.2020 16:12 Відповісти
И шо без винца?
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20.08.2020 16:17 Відповісти
"о погар де жин"-это обязательно,иначе ни одно лекарство не подействует
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20.08.2020 16:42 Відповісти
А може справа в тому, що тести дають досить приблизний результат? А звідси вся ваша статистика схожа на ворожіння на кавовій гущі?
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20.08.2020 16:19 Відповісти
Я думаю, на кавовій гущі - точніше.
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21.08.2020 04:17 Відповісти
Глядя на едущих в общественном транспорте могу сказать одно - иммунитет к коронавирусу у них ох#######ный
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20.08.2020 18:30 Відповісти
Впечатление такое, что по народу шмаляют разными вирусами (через продукты), чтобы прибить активность и вызвать апатию. Принят закон о земле? Да и хрен с ним, тут бы дойти от магазина до дома ...
А виноватым делают миф о Ковид-19.
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20.08.2020 20:33 Відповісти
 
 