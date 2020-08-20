Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ
Служба безпеки України зауважує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюжка звичайних фейків російської сторони.
Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі", - говориться в повідомленні.
Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків.
"Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", - підсумували в СБУ.
Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомило про затримання семи громадян Росії, які нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.
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Хто ще не знає, що воно таке, нехай подивиться в інтернеті.
Хуцпа - це поведінка, яка характеризується нахабством, відвертою і безсоромною брехнею прямо в очі.
Приклади:
1 - Твоя дочка - проститутка!
- У мене немає дочки!
- А ти доведи!
2. Убивця обох своїх батьків просить суд зжалітись над ним, бо він круглий сирота.
Вони брешуть і плюють нам в обличчя.
то совковое вооружение, которое есть у украины, ветшает с каждым годом.
та армия, которую цру оценивало как 20 в мире по силе в 2013 году, уже на 29 месте...
и по факту, 2 старых сушки, тройка катеров и старые пво 80-х годов. танков вот много осталось, это да, правда.
вон, в соседней теме, волонтер юсупова пишет, что у военных нету еды и даже простой военной сетки. и собирает на это деньги...
жду реальных подтвержений военных успехов с 2016 года ввиде линков.
или их нет?
Или это тоже происки фсб?
2. За утечку надо наказывать. Но если виноваты те, кого обвинили Б и Б, то их не привлечь без общественного резонанса, что в свою очередь вступает в противоречие с п. 1.
этот шпионский скандал Украина в любом случае проиграла
Будем работать в этом напралении!
Скоро и Яныка и Кровосисю переволокут через поребрик назад в Украину !
Для хорошего суда .... и мелкоты всякой много ...
Для награждения за успешные подобные операции предлагаю учредить Орден Отто Скорцени - типа