Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ

Служба безпеки України зауважує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюжка звичайних фейків російської сторони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі", - говориться в повідомленні.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків.

"Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомило про затримання семи громадян Росії, які нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.