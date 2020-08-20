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Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ

Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ

Служба безпеки України зауважує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюжка звичайних фейків російської сторони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у засобах масової інформації шириться заява ФСБ Російської Федерації, яка відзвітувала про черговий "успіх" – нібито вона зірвала спецоперацію СБУ і затримала групу осіб, що збиралися викрасти одного з бойовиків, який воював на Донбасі", - говориться в повідомленні.

Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – РФ захищає та підтримує бойовиків.

"Водночас ми окремо звертаємо увагу, що кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомило про затримання семи громадян Росії, які нібито намагалися вивезти в Україну одного з ватажків найманців РФ на Донбасі.

Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ 01

Автор: 

росія (64846) СБУ (12758) ФСБ (1448) найманці рф (2043)


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Топ коментарі
+9
Только не поддерживает террористов. РФ сама страна террорист
Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4285
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20.08.2020 16:25
+3
Оставим тему Зеленского в стороне, на время. Тут брехня в чем? Что Расея оплот международного терроризма и сама страна - террорист?
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20.08.2020 16:29
+3
думаю, что кацапы не просто так фейкометят, наверняка все это информационная подготовка, не удивлюсь, если они что-то ужасное совершат у себя на расее и потом будут нас в этом обвинять.
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20.08.2020 16:30
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И понеслось:

Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7527
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20.08.2020 16:23 Відповісти
Спецоперация СБУ была? Была - установленный факт. Спецоперация провалена? Провалена - то же факт. Утечка секретной информации в направлении ********* была? Скорее всего да. Знал ли об этом Зеленский? Скорее всего нет. Если б знал, не отправил бы в Минск Бенедиктову. Выводы очевидны. В непосредственном окружении шоумена работают российские шпионы. Факт, который требует подтверждения, увы, которого скорее всего не будет.
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20.08.2020 17:00 Відповісти
А что не так? Операция провалена, теперь нужно найти стрелочников.
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20.08.2020 18:29 Відповісти
Была? Вы уверенны? Ах, в ФСБ сказали, ну тогда вопросов больше нет.
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20.08.2020 20:15 Відповісти
рабинович, скажи своему кацману, что он поц. Опровержения СБУ о том, что никакой спецоперации СБУ по приваживанию вагнеровцев, а это главный аспект темы, пока не существует. Зато в сетях аудиозаписи "собеседования", которые СБУ не назвала фейком. Пока опубликовали только один ролик, но их много.
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20.08.2020 20:29 Відповісти
Ну так РФ ранее вопила про диверсантов в Крыму и про операции по ликвидации главарей сепаратистов в Донецке и Луганске. Мы отнекивались, а позднее выяснилось, что далеко не все брехня.
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20.08.2020 22:04 Відповісти
Только не поддерживает террористов. РФ сама страна террорист
Информация ФСБ РФ о якобы срыве украинской операции на территории России - фейк и доказательство того, что РФ поддерживает террористов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4285
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20.08.2020 16:25 Відповісти
Метод правління Зелених в Україні називається "Хуцпа".
Хто ще не знає, що воно таке, нехай подивиться в інтернеті.
Хуцпа - це поведінка, яка характеризується нахабством, відвертою і безсоромною брехнею прямо в очі.
Приклади:
1 - Твоя дочка - проститутка!
- У мене немає дочки!
- А ти доведи!

2. Убивця обох своїх батьків просить суд зжалітись над ним, бо він круглий сирота.
Вони брешуть і плюють нам в обличчя.
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20.08.2020 16:25 Відповісти
Оставим тему Зеленского в стороне, на время. Тут брехня в чем? Что Расея оплот международного терроризма и сама страна - террорист?
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20.08.2020 16:29 Відповісти
Ще раз «заявіть», а то якось не переконливо
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20.08.2020 16:27 Відповісти
думаю, что кацапы не просто так фейкометят, наверняка все это информационная подготовка, не удивлюсь, если они что-то ужасное совершат у себя на расее и потом будут нас в этом обвинять.
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20.08.2020 16:30 Відповісти
Шо, неужто пуйла завалят!?😳
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20.08.2020 17:01 Відповісти
это разве что-то ужасное?
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20.08.2020 17:04 Відповісти
Для кацапов - да!
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20.08.2020 19:26 Відповісти
они же в августе должны на херсон напасть. так же многие украинские генералы в июле говорили?
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20.08.2020 20:24 Відповісти
допускаю, что при гибридной войне, говорить могут что угодно, лично я считаю, что кацапы ничего уже не смогут сделать военным путем против Украины (мое личное мнение), так как будут жестко отпижжены, с последующим контр-наступом.
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20.08.2020 21:23 Відповісти
"как будут жестко отпижжены, с последующим контр-наступом." юмор?
то совковое вооружение, которое есть у украины, ветшает с каждым годом.
та армия, которую цру оценивало как 20 в мире по силе в 2013 году, уже на 29 месте...
и по факту, 2 старых сушки, тройка катеров и старые пво 80-х годов. танков вот много осталось, это да, правда.
вон, в соседней теме, волонтер юсупова пишет, что у военных нету еды и даже простой военной сетки. и собирает на это деньги...
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20.08.2020 22:18 Відповісти
ага ага, все плохо, и вообще зубожиння у нас
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20.08.2020 22:45 Відповісти
да ты что? все настолько хорошо, что попытки прорыва в крым идут каждый месяц.
жду реальных подтвержений военных успехов с 2016 года ввиде линков.
или их нет?
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21.08.2020 16:43 Відповісти
то не я там бегаю и ссылки собираю? никто не будет военным путем отвоевывать Крым, не ужели до сих пор не понял? Крым так вернут, вместе с репарациями.
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21.08.2020 16:58 Відповісти
когда? есть сроки или только мечты?
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21.08.2020 17:13 Відповісти
вангую, что все случится в недалеком будущем, мыльте сраки.
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21.08.2020 17:28 Відповісти
Поїхав купляти хату, а його електрошокером довбанули? Так може то були місцеві гопники, яким треба було бабло?
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Похоже ФСБ выдало на гора дезу чтоб отвести подозрение от ЗЕбилов
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20.08.2020 16:34 Відповісти
Так шо неправда? Шо никакого похищения небыло? Или было,но не успели довезти до границы?
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20.08.2020 16:36 Відповісти
Похищение было но, украла его местная гопота, когда поехал прицениваться к хате. Просто решили с жирного кабанчика натопить немного смальца утюгом.
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20.08.2020 16:46 Відповісти
А уголовное дело откуда взялось?
Или это тоже происки фсб?
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20.08.2020 16:37 Відповісти
Если само по себе предотвращенное покушение на захват боевика - вранье, то с чего СБУ взяло, что РФ их защищает?
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20.08.2020 16:40 Відповісти
Любая уважающая себя спецслужба при утечке информации о секретной операции, говорит - "это не мы". Так что до истины докопаться тут сложно...
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20.08.2020 16:40 Відповісти
Похоже на сказ про мальчика, который кричал Волк!
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20.08.2020 16:42 Відповісти
Баканов. разберись с этим чертом.
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20.08.2020 16:45 Відповісти
Объясняю ещё раз для особо одарённых русским языком. Поэхал сепар присматривать хату в подмосковье с целью приобретения. Сел к брокерам в машину, а те его шарахнули электрошокером, он вырвался и убежал. Вся гопота местная, при чём тут СБУ?
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20.08.2020 16:49 Відповісти
согласен. уровень сбу - "спасение бабченко". провернуть на территории раши операцию ни ума, ни возможностей не хватит...
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20.08.2020 22:29 Відповісти
Большинство читает только заголовки. Из заголовка можно случайно сделать вывод: ВСЁ вокруг спецоперации СБУ якобы было кацапским фейком. При этом СБУ не подтверждает, что такая спецоперация проводилась Хитросделанный 95 квартал!
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20.08.2020 16:51 Відповісти
1. Было бы странно, если бы СБУ признавала проваленные операции в соседней стране, с которой деликатные отношения.
2. За утечку надо наказывать. Но если виноваты те, кого обвинили Б и Б, то их не привлечь без общественного резонанса, что в свою очередь вступает в противоречие с п. 1.

этот шпионский скандал Украина в любом случае проиграла
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20.08.2020 17:26 Відповісти
А чего это фейк? вполне честно сорвали операцию, через своего агента в кругу президента Украины
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20.08.2020 16:58 Відповісти
Байден позвонит сегодня Зеле, разберется фейк это или не фейк.
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20.08.2020 17:25 Відповісти
СБУ ну зовсім не Моссад,навіть поруч не валялися😊
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20.08.2020 17:45 Відповісти
СБУ, рот закрили! Ви там яким боком?
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20.08.2020 19:05 Відповісти
БакЛанофф!? ДААвай, дА свидания!
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20.08.2020 20:24 Відповісти
Надо !
Будем работать в этом напралении!
Скоро и Яныка и Кровосисю переволокут через поребрик назад в Украину !
Для хорошего суда .... и мелкоты всякой много ...
Для награждения за успешные подобные операции предлагаю учредить Орден Отто Скорцени - типа
Інформація ФСБ РФ про нібито зрив української операції на території Росії - фейк і доказ того, що РФ підтримує терористів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6404
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20.08.2020 21:59 Відповісти
 
 