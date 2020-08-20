Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени - нових звільнень не уникнути, - експерти
У деяких секторах компанії націлені на дистанційну роботу. Однак багато буде і таких, які можуть "не вижити".
Очікувати покращення ситуації на ринку праці, принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти. Зі свого боку український бізнес не виключає вже восени введення більш жорстких обмежень. А це значить - подальше зростання безробіття в країні, передає "5 канал".
"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від чисельності робочої сили потенційної, то 10% - це дуже оптимістично. Я думаю, що буде, принаймні, на 40% більше ... Це означає, що в кількісному вираженні - це від 13% до 15%", - попереджає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.
З ним погоджується керуючий партнер АТ "Дмитрієва і партнери" Ольга Дмитрієва: "Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов'язано з новими звільненнями ... Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли".
У схожій ситуації зараз - більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як ІТ - націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, які можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.
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В стаде овец всегда есть козел-вожак. За ним идет безапелляционно стадо овец, которое гонят на бойню, они блеют но упорно идут.
Чи мені потрібно вимолити зізнання за кого з українських політиків ви вболіваєте, сидячи в Італії?
Так бубочка шота тараторил про то шо он впереди планеты всей в борьбе с короной.
И ваще у нас экономика растёт как на дрожжах уже почти +40%
ТВАРИ ЗАДРОЧЕННЫЕ.
"На зло бабушке уши отморожу" ... Собі в збитки ? Яким чином звільнення працівників вплине на епідеміологічну ситуацію? Чи яким чином епідеміологічна ситуація має впливати на ведення бізнесу ? Люди та прокиньтеся вже від цьої коронавірусної істерики!!!
Шмигаль ще восени пообіцяв 500 000 нових робочих місць для заробітчан, які повернулися.