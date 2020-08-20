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Новини
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Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени - нових звільнень не уникнути, - експерти

Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени - нових звільнень не уникнути, - експерти

У деяких секторах компанії націлені на дистанційну роботу. Однак багато буде і таких, які можуть "не вижити".

Очікувати покращення ситуації на ринку праці, принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти. Зі свого боку український бізнес не виключає вже восени введення більш жорстких обмежень. А це значить - подальше зростання безробіття в країні, передає "5 канал".

"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від чисельності робочої сили потенційної, то 10% - це дуже оптимістично. Я думаю, що буде, принаймні, на 40% більше ... Це означає, що в кількісному вираженні - це від 13% до 15%", - попереджає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

З ним погоджується керуючий партнер АТ "Дмитрієва і партнери" Ольга Дмитрієва: "Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов'язано з новими звільненнями ... Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли".

Читайте також: За час карантину в Україні статус безробітного отримали понад 430 тис. громадян, - Держцентр зайнятості

У схожій ситуації зараз - більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як ІТ - націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, які можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.

Автор: 

безробіття (542) карантин (18172)


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Топ коментарі
+8
Выбирая квартального шута управлять страной быдло хотело приколов. Ну вот вам и приколы: в цивилизованных странах карантин уже давно пошел на спад, бизнес получил господдержку, а люди возможность работать, но в Украине зеленского, пандемия не только не пошла вниз, а наоборот набирает обороты лишая сотни тысяч людей источников зарабатывать. Скоро будете жрать своих детей от голода - зато обхохочитесь на славу. Вот это будет прикол!
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20.08.2020 16:46
+5
Пустили козла в огород. Параноики и воры в МОЗ и ВОЗ уничтожат жизнь людей, ради мифической победы над вирусом. И все ради доплат и продажи миллиардов доз вакцины, которую никто в здравом уме себе не вколет.
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20.08.2020 16:37
+4
Выгодно торгануть масочками второй раз не забудьте... "бизнесмены"...
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20.08.2020 16:35
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Выгодно торгануть масочками второй раз не забудьте... "бизнесмены"...
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20.08.2020 16:35 Відповісти
В Україні цим займається "нарітна" влада. На онуків вже "нацарювали", зараз про правнуків потурбуються.
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20.08.2020 17:04 Відповісти
Пустили козла в огород. Параноики и воры в МОЗ и ВОЗ уничтожат жизнь людей, ради мифической победы над вирусом. И все ради доплат и продажи миллиардов доз вакцины, которую никто в здравом уме себе не вколет.
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20.08.2020 16:37 Відповісти
я при здравому глузді її тобі вколю!
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20.08.2020 17:10 Відповісти
собі вколи .даун недороблений .прямо в мозок .тобі не завадить...
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20.08.2020 21:41 Відповісти
сподіваюсь, ти не розплакався.
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21.08.2020 10:18 Відповісти
Это не украинский бизнес, это украинская власть рассчитывает, как бы отпетлять от местных выборов.
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20.08.2020 16:45 Відповісти
Выбирая квартального шута управлять страной быдло хотело приколов. Ну вот вам и приколы: в цивилизованных странах карантин уже давно пошел на спад, бизнес получил господдержку, а люди возможность работать, но в Украине зеленского, пандемия не только не пошла вниз, а наоборот набирает обороты лишая сотни тысяч людей источников зарабатывать. Скоро будете жрать своих детей от голода - зато обхохочитесь на славу. Вот это будет прикол!
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20.08.2020 16:46 Відповісти
Я помню лозунг зебилов накануне президентских выборов: "Голосуем за Зеленского и валим из ЭТОЙ страны!" А теперь бумеранг прилетел к ним!
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20.08.2020 16:49 Відповісти
ВОЗ включает заднюю по поводу карантина, скоро будут рекомендации.
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20.08.2020 16:49 Відповісти
Антікарантін.
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20.08.2020 16:55 Відповісти
Очистка территории продолжается.
В стаде овец всегда есть козел-вожак. За ним идет безапелляционно стадо овец, которое гонят на бойню, они блеют но упорно идут.
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20.08.2020 16:54 Відповісти
Зебилы и шоколадные сливайте воду)))идолам вашим насрать на лохторат....
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20.08.2020 16:59 Відповісти
Як від вас багато смороду.
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20.08.2020 17:02 Відповісти
Тролі під італійським проксі самі смердючі. А самашечая дохтарша Лєнка - це чемпіонка по кількості акаунтів, саме воно більше всіх смердить.
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20.08.2020 17:09 Відповісти
Да увас если не за шоколадного то за зенарика нужно быть а где Украинцы .нет
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20.08.2020 17:30 Відповісти
Очень философски на больше и ума то нет сидеть здесь и строчить хйуню разную .))
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20.08.2020 17:29 Відповісти
А що з вами обговорювати, якісь ваших фікалій, які ви виливаєте на сайті? Мені не цікаво.
Чи мені потрібно вимолити зізнання за кого з українських політиків ви вболіваєте, сидячи в Італії?
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20.08.2020 17:42 Відповісти
Краще авжеж в Італії чим в Україні окуповану жидами
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20.08.2020 18:01 Відповісти
Це до тих 73, які за це голосували. Не зрозуміло, кому ж ви симпатизуєте з Італії.
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20.08.2020 18:09 Відповісти
Україні і Українцям
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20.08.2020 18:55 Відповісти
Не смішіть.
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20.08.2020 19:47 Відповісти
Ну тоді жиди нехай хазяйнують))
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20.08.2020 20:46 Відповісти
Конкретно хто? Призвіща?
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20.08.2020 20:48 Відповісти
Зеленський перший .
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20.08.2020 22:20 Відповісти
Украінський бізнес останній члін без солі доїдає. Він вже ні до чого не готується, він просто знищується.
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20.08.2020 17:11 Відповісти
Ой.
Так бубочка шота тараторил про то шо он впереди планеты всей в борьбе с короной.
И ваще у нас экономика растёт как на дрожжах уже почти +40%

ТВАРИ ЗАДРОЧЕННЫЕ.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Самое время увеличить "минималку", а именно ЕСВ, как раз добьют тех кто попытался поднять голову, молодец Зеля!!!!
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20.08.2020 18:20 Відповісти
Яким боком вірус до бізнесу не зовсім зрозуміло. З якого дива звільняти працівників???
"На зло бабушке уши отморожу" ... Собі в збитки ? Яким чином звільнення працівників вплине на епідеміологічну ситуацію? Чи яким чином епідеміологічна ситуація має впливати на ведення бізнесу ? Люди та прокиньтеся вже від цьої коронавірусної істерики!!!
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20.08.2020 21:45 Відповісти
Шо це вони наговарюють на зе-зграю ?
Шмигаль ще восени пообіцяв 500 000 нових робочих місць для заробітчан, які повернулися.
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21.08.2020 04:18 Відповісти
 
 