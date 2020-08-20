Український бізнес готується до другої хвилі COVID-19 восени - нових звільнень не уникнути, - експерти

У деяких секторах компанії націлені на дистанційну роботу. Однак багато буде і таких, які можуть "не вижити".

Очікувати покращення ситуації на ринку праці, принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти. Зі свого боку український бізнес не виключає вже восени введення більш жорстких обмежень. А це значить - подальше зростання безробіття в країні, передає "5 канал".

"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від чисельності робочої сили потенційної, то 10% - це дуже оптимістично. Я думаю, що буде, принаймні, на 40% більше ... Це означає, що в кількісному вираженні - це від 13% до 15%", - попереджає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

З ним погоджується керуючий партнер АТ "Дмитрієва і партнери" Ольга Дмитрієва: "Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов'язано з новими звільненнями ... Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли".

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У схожій ситуації зараз - більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як ІТ - націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, які можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.