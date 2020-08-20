МОЗ і ЦВК обговорили заходи безпеки під час місцевих виборів
Член Центральної виборчої комісії Сергій Постовий і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обговорили заходи безпеки під час проведення місцевих виборів. Ляшко запевнив, що вибори відбудуться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"Раннє виявлення хворих, контактні, тести, ліжка, кисень, реанімації, перша хвиля, селектор, грип, школи, рівні епідбезпеки, конкурси на держслужбу в період карантину, і ... Здавалось би, ох і день. Так ні. Ще вибори! Що вибори? А вибори мають бути безпечними! Про те, як це зробити, говорили на зустрічі з Сергієм Постовим, членом Центральної виборчої комісії. А тут стільки деталей і особливостей, які необхідно врахувати. Але ми також не прості хлопці. Так що будуть вибори. А то вже начитався тут", - написав у фейсбуці Ляшко.
Нагадаємо, за інформацією ЦВК, домогтися "юридичної чистоти" під час утворення територіальних округів на місцевих виборах буде неможливо через неузгоджене законодавство.
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В советские времена существовало устоявшееся выражение «Мы говорим «Ленин» - подразумеваем «партия». Местные выборы в Украине в этом году уже «родили» свой политический мем «Мы говорим «Партия «За майбутне» - подразумеваем «Коломойский». Поскольку именно этот скандальный и беспринципный олигарх напрямую стоит за партией «За майбутне», которая, развесив дорогостоящие борды по всей нищей стране (небось, за деньги выведенные из «Приватбанка»), пытается просочиться в местные органы власти.
Такое сравнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Ясное дело, под соусом мнимой оппозиционности, чтобы легче было обмануть украинцев.
Почему партия «За майбутне» - это проект Коломойского? Это видно даже невооруженным взглядом. Поскольку все руководящие посты в партии занимают люди, входящие в ближайшее окружение олигарха. И было бы наивно полагать, что он не имеет никакого отношения к партии.
Кстати, в этом особенность самого Коломойского, который на важные для себя проекты (особенно - щедро финансируемые из его кармана) всегда ставит только самых преданных людей. В случае с партией «За майбутне» - это Палица.
Следующий логичный вопрос: а зачем Коломойскому под местные выборы (и потенциальные досрочные парламентские) нужна своя якобы оппозиционная партия? Неужели Коломойский решил стать «оппозиционером» Зеленскому? Неужели партия «За майбутне» - это реальная оппозиция?
Коломойский и Зеленский реально поссорились? Смешно. Олигарх по-прежнему плотно сидит на бюджетных потоках, а депутатская группа «За майбутне» дружно голосует в Раде со «Слугой народа».
Просто Коломойский с президентом решили в очередной раз на выборах «развести» всех украинцев. Понимая, что «Слуга народа» катастрофически теряет рейтинг и почти везде пролетает на местных выборах, как рояль над президентом, придумали псевдооппозиционную партию «За майбутне». Цель - оттянуть часть голосов у реальной оппозиции, а потом в местных советах создать коалиции вместе со «Слугой народа».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80.html Опрос: «Батькивщина» и ПЕС нарастили рейтинги, «Слуга народа» и ОПЗЖ понесли потери
Проще говоря, «За майбутне» - это «троянский конь» власти на местных выборах.
К слову, доказательством того, что «За майбутне» - это проект власти, является следующий факт: Банковая помогает партии получить как можно больше представителей в избирательных комиссиях.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%84%D0%B1%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC.html ФБР проводит обыски в компаниях Коломойского. Это - сигнал Зеленскому от США
Особо интересно наблюдать сейчас за тем, как «За майбутне» пытается подтянуть в свои ряды потенциальных депутатов из разных регионов, представляющих местный бизнес. Им рассказывают басни о том, как они будут самостоятельно принимать решения или руководить местными организациями «За майбутне».
То есть - задача привлечь максимальное количество незапятнанных людей в партию, чтобы за ней не так открыто торчала кипа Коломойского.
Хотя, зная стиль «управления» Коломойского, можно заранее спрогнозировать: тех, кто станет депутатом местного совета от «За майбутне» и не будет обслуживать интересы олигарха ( или власти), банально потом выкинут пинком под зад из депутатов с помощью императивного мандата. Без выходного пособия, как говорится.
Вот такая вот циничная украинская политика. Где оппозиция не является оппозицией. Где тебя со старта хотят «кинуть».
Поэтому пора бы уже начинать делать выводы на выборах. Особенно - из тех проектов, за которыми стоит Коломойский. Будь это Голобородько-Зеленский или «За майбутне Коломойского». Интересами простых людей там и не пахнет…