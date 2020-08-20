Україна не отримала списку на обмін з території окупованого Донбасу, - Зеленський

Україна не отримала списку осіб, яких готують для обміну полоненими з території окупованого Донбасу.

Про це він заявив під час брифінгу в Херсоні, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що в межах ТКГ домовилися про 20 ділянок розмінування.

"Я вважаю, що ніхто не хотів ні про що чути, довго були суперечки. Домовилися. 20 ділянок розмінування це теж про збереження життя", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що були передані списки на обмін.

"Передали списки на обмін. Ще ми не отримали повністю списків з того боку", - наголосив Зеленський.

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