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Новини Революція в Білорусі
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"Нам не віддають тіло тата без дозволу СК", - рідні застреленого мешканця Бреста не можуть його поховати

У середу, 19 серпня, у військовому госпіталі Мінська помер 44-річний мешканець Бреста Геннадій Шутов, у якого силовики вистрілили під час протестів. Рідні Геннадія ще вчора приїхали в столицю, щоб забрати тіло, але від них експерти вимагають постанову на видачу тіла за підписом СК.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вони розповіли TUT.BY.

Ми хочемо забрати тіло нашого батька і поховати по-людськи, але у відділі судових експертиз № 3 нам кажуть, що потрібен дозвіл Слідчого комітету. А в СК у Бресті відповідають, що жодного дозволу не треба. Де шукати правди? - запитує Людмила, дочка померлого Геннадія Шутова.

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У середу, 19 серпня, чоловік помер у військовому госпіталі в Мінську. Він зазнав вогнепального поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів. Був доставлений у місцеву лікарню, а потім вертольотом з Бреста до Мінська його транспортували в непритомному стані з діагнозом "Відкрите проникне вогнепальне поранення черепа. Забій - розтрощення головного мозку. Багатоосколковий перелом склепіння черепа з переходом на основу".

Як каже Людмила, вчора з нею зв'язалися з мінського моргу, сказали, яку труну потрібно замовити, і сім'я того ж дня виїхала до столиці.

"Ще вчора у відділі судових експертиз № 3 казали, що розтин зроблять якнайшвидше, а в підсумку нас відправляють від Слідчого комітету до судмедекспертів. Я так розумію, нам просто не хочуть віддавати тіло, - припускає Людмила, дочка Геннадія Шутова. - В постанові на проведення експертизи чітко зазначено: видати тіло після проведення експертизи родичам".

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TUT.BY звернувся за коментарем до пресслужби Державного комітету судових експертиз.

"До органів Державного комітету судових експертиз сьогодні надійшла ухвала слідчого і тіло померлого Шутова для проведення судово-медичної експертизи", - каже Сергій Титовець, прессекретар центрального апарату Державного комітету судових експертиз.

Що ж стосується видачі тіла Геннадія Шутова рідним, це питання в комітеті називають "передчасним".

"Воно може бути розглянуте лише після проведення необхідних досліджень. У середньому експертиза проводиться від 2 до 4 тижнів", - коментує Титовець та зазначає, що тіло може перебувати в експертів доти, поки не будуть проведені всі необхідні дослідження.

- Чи необхідний дозвіл Слідчого комітету, щоб рідні могли забрати тіло?

"У статті 29 Закону РБ "Про поховання та похоронну справу" йдеться, що тіло померлого видається з письмового дозволу органу, який призначив цю експертизу.

Чи є це дозвіл у цьому випадку, в комітеті не відповіли і порадили звернутися до Слідчого комітету.

- Слідчий комітет давав доручення Комітету судових експертиз на проведення експертних досліджень щодо тіла загиблого. У нас цих експертних досліджень немає - значить, жодного дозволу на видачу тіла наразі бути не може, - пояснює Сергій Кабакович, офіційний представник СК.

Він уточнив, що тіло Геннадія Шутова може перебувати в експертів кілька днів.

Геннадій - третя жертва акцій протесту після президентських виборів у Білорусі. Олександр Тарайковський загинув 10 серпня, його поховали 15 серпня. 11 серпня помер Олександр Чуприна, його проводжали в останню путь 16 серпня.

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Нагадаємо, вчора СК озвучив свою версію загибелі Геннадія Шутова. Як стверджують слідчі, 11 серпня в Бресті двоє чоловіків "напали на осіб, які виконували завдання з охорони громадського порядку під час проведення несанкціонованого масового заходу". Чоловіки нібито били силовиків металевою трубою, "а також здійснили спробу заволодіти вогнепальною зброєю, що підтверджується наявними у слідства матеріалами".

"Попередньо встановлено, що, припиняючи протиправні дії нападників, правоохоронці застосували фізичну силу. Один з них, сприймаючи дії підозрюваних як реальну загрозу життю і здоров'ю та припиняючи спроби заволодіти табельною зброєю, застосував щодо нападника зброю, вистріливши в напрямку плеча. Однак з огляду на те, що опір з боку чоловіка активно тривав, ненавмисно поранив його в область голови", - повідомляє Слідчий комітет.

Родичі чоловіка кажуть, що спілкувалися з очевидцями і ті розповідали, що Геннадій не бився, не конфліктував - просто йшов. Постріл, якого він зазнав, був, вважають люди, з якими говорили рідні, здійснений з даху будівлі.

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Білорусь (7922) похорон (1280) смерть (6738)


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Топ коментарі
+7
Нелюди. Дійсно складається враження, що працюють кацапи. Дуже нагадує ті звірства та глумління, що були на "Євромайдані" та зараз на донбасі.
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20.08.2020 17:13
+3
Медик из скорой помощи, который вывозил из Окрестино, плачет, ОМОН не давал вывозить тяжелых больных - оставляли на верную смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=_YGmy_CNKdU
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20.08.2020 17:09
+2
Очень вряд ли. Для этого надёжнее крематорий.
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20.08.2020 17:11
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Да его уже на спецполигоне КГБ прикопали.
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20.08.2020 17:08 Відповісти
Очень вряд ли. Для этого надёжнее крематорий.
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20.08.2020 17:11 Відповісти
Да сябрскому НКВД пох - они же там полные хозяева, а не какие-то смерды крепостные, которые ни с того, ни с сего через 30 лет анального секса по согласию вдруг решили с члена попытаться сорваться.
Они могут прикопать их всех безвести пропавших хоть на обочине на въезде в минск - им плевать на надежность и осторожность - наоборот им лучше, чтобы скот смотрел и обсирался со страха.
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20.08.2020 17:32 Відповісти
Медик из скорой помощи, который вывозил из Окрестино, плачет, ОМОН не давал вывозить тяжелых больных - оставляли на верную смерть.
https://www.youtube.com/watch?v=_YGmy_CNKdU
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20.08.2020 17:09 Відповісти
Ну да - поплакаться это сябры умеют. В жилетку ***** поплакаться или челобитную ему написать.
Нормальные люди в таких случаях берутся за оружие, а скот крепостной плачет.
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20.08.2020 17:34 Відповісти
Нелюди. Дійсно складається враження, що працюють кацапи. Дуже нагадує ті звірства та глумління, що були на "Євромайдані" та зараз на донбасі.
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20.08.2020 17:13 Відповісти
Будь моя воля и возможность, я бы лишил жизни не только мусоров-убийц и свору гадов, которые не дают родственникам похоронит тело, а и всех тех мерзавцев, которые в коментах распинаются за лукашенковский "социализм".
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20.08.2020 19:29 Відповісти
нада сасать у лукашенка еще интенсивней, потом может разрешат
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20.08.2020 20:00 Відповісти
Ще одні "истинные христиане", що глумляться над тілом покійного, як тв, що над тілами наших загиблих воїнів глумилися. Бидлота! Бидлота не здатна побудувати ніякої великої держави. Бидлота здатна плодити лише бидломасу.
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20.08.2020 20:17 Відповісти
всё это очень грустно, ясно одно: Луке не впервой убивать
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20.08.2020 21:07 Відповісти
 
 