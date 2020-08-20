НКРЕКП пропонує методику RAB-тарифів, за якої не буде інвестицій у мережі, - член Експертної ради Міненергетики Чех

Реформа тарифоутворення для обленерго вже 8 років висить у повітрі.

І за 8 років ще не було запропоновано жодної гідної методології, яка б привела інвестиції у галузь. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав енергоексперт, ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех.

"Вчора на громадських слуханнях НКРЕКП запропонував нове бачення методології впровадження стимулюючого регулювання. Мова йшла про розділення баз активів і 3% прибутковості на стару базу на 16% на нову. Це вже третій підхід до цієї реформи від регулятора. Але, нажаль, він все ще далекий від успішної європейської практики. Основна проблема різних баз активів і ставок – ОСР не матиме змоги в повному об’ємі і в необхідний термін виконати вимоги по скороченню SAIDI і технологічних втрат. Спочатку Регулятор розраховував на ставку на "стару" базу у 1%. Цей підхід отримав таку нищівну критику від експертів галузі, що його похапцем замінили на 3% і досягнення SAIDI за 13 років", - зазначив Сергій Чех.

За його оцінками, потреба в інвестиціях в модернізацію розподільчих електромереж в Україні до 2030 року оцінюється щонайменше в 12,5 млрд дол. "Будь-який економічний експерт скаже, що залучити такі кошти за цих умов – неможливо. Компанія отримає негативний грошовий потік близько третини обороту. При таких умовах розраховувати на кредитування – наївність. Інвестицій в галузь – не буде", - наголосив експерт.

Сергій Чех впевнений: залучити інвестиції в галузь можна буде тільки у разі впровадження стимулюючого регулювання за європейською методологією – з нарахуванням ставки доходності на рівні WACC на єдину базу активів.

"Така методологія використовується у всій Європі і дозволяє залучати кошти на конкурентному інвестиційному ринку, оновлювати електромережі та виконувати вимоги регулятора для підвищення показників якості електропостачання. Всі представники обленерго, що брали участь у громадських обговореннях одноголосно говорили, що 3% на стару базу – абсолютно недостатньо для оновлення мереж", - зазначив Сергій Чех.

Він також повідомив, що представники державних обленерго, в які ФДМУ планував залучити інвесторів у межах "великої" приватизації, також пропонували підхід зі значно вищою ставкою на "стару" базу, ніж пропозиція Регулятора. Представники "Хмельницькобленерго" зазначили, що для реалізації плану оновлення мереж і скорочення рівня SAIDI ставка прибутковості на стару базу має бути щонайменше 9%, а представник "Черкасиобленерго" назвав показник - 12.5%. Державні "Харківобленерго" і "Запоріжжяобленерго" запропонували держрегулятору ставку прибутковості - 15%.

За словами Чеха, держрегулятор не почув позицію експертів та представників компаній, діяльність котрих він регулює. І зафіксував у протоколі засідання неприйнятні для них умови впровадження RAB-тарифу. "Складається враження, що він прийняв ці умови виключно для себе", - каже Сергій Чех.

За словами Сергія Чеха, Експертна рада при Міністерстві енергетики вже неодноразово представляла регулятору розрахунки, аргументи, чому методологія з розділенням баз активів - провальний варіант. А впровадження європейської моделі – краще рішення для українського ринку. Мова і про можливість залучати кредити, і про інвестпривабливість країни, і про приватизацію державних активів. Вкотре закликаю Регулятора дослухатися до думки учасників ринку та експертів. Не можна вчергове провалювати реформу тарифоутворення", - резюмував Сергій Чех.

Як раніше повідомлялося, за словами фінансового директора "Хмельницькобленерго" Вадима Данилківа, регулятор на громадських слуханнях, присвячених впровадженню RAB-регулювання для операторів системи розподілу, запропонував методологію тарифу, який сприяє заниженню вартості приватизації державних обленерго втричі. Данилків переконаний, що обленерго не зможе залучати кошти для оновлення активів за нормі прибутковості в 3%, так як банки не погодяться надавати кредити за такої прибутковості.

Нагадаємо, стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів. Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносій, і стимулювання ефективності витрат розподільних і постачальних компаній.