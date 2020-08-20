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До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування

До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування

Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила про те, що в палату не допускають лікаря Олексія і не дають дозволу на його транспортування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.

Вона зазначила: "Юлю Навальну все-таки пустили в палату. Лікуючого лікаря Олексія Анастасію Васильєву - ні. Документи на транспортування Олексія як і раніше не дають, хоча зараз це найголовніше".

Читайте також: У РФ лікарі не пускали дружину Навального в палату (оновлено)

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Читайте також: Нічого спільного зі звичайним отруєнням у Навального немає, - прессекретарка Ярмиш

Автор: 

отруєння (943) Навальний (612)


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Топ коментарі
+18
Навальный вам не бутерброд что бы туда сюда его транспортировать
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20.08.2020 17:56
+10
Ватный зверинец .
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20.08.2020 17:55
+10
Его не отдадут, конечно. Только заграницей могут дать ответ, чем его отравили. А на нарассее выдумают, что съел что-то или перепил. А если его вывезут лечиться заграницу, то это тоже на руку путлеру. Его не будет в стране.
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20.08.2020 17:59
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Ватный зверинец .
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20.08.2020 17:55 Відповісти
Навальный вам не бутерброд что бы туда сюда его транспортировать
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20.08.2020 17:56 Відповісти
Его не отдадут, конечно. Только заграницей могут дать ответ, чем его отравили. А на нарассее выдумают, что съел что-то или перепил. А если его вывезут лечиться заграницу, то это тоже на руку путлеру. Его не будет в стране.
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20.08.2020 17:59 Відповісти
Раз самолет не разбился, то решили оставить живым..просто намекнули...
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20.08.2020 18:02 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/20/7263651/ Штаб Навального согласился на предложение Кремля об эвакуации политика

В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает https://www.interfax.ru/russia/722549 Интерфакс
Прямая речь: "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу - ред.).
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20.08.2020 18:05 Відповісти
Насколько я знаю Навальный не оппозиционер. Он борец с коррупцией, основатель ФБК (Фонд Борьбы с Коррупцией). Навальный борется, чтобы в рашке жизнь стала лучше. Нам такие оппозиционеры и даром не нужны.
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20.08.2020 18:18 Відповісти
https://censor.net/user/399648 - именно.

нам нужно что бы Мордор погряз полностью в коррупции и беспределе, а такие как Бутерброд этому мешают..
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20.08.2020 18:23 Відповісти
Если он показывает, что вся верхушка погрязла в коррупции, то, по-вашему, он не оппозиция?
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20.08.2020 18:53 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B8_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E Цілі роботи: Фонд боротьби з корупцією об'єднує всі проекти Навального: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ». Володимир Ашурков сформулював стратегію фонду, як тиск на владу з метою підштовхнути її до внутрішніх перетворень, працюючи за двома напрямками: організація локальних ситуацій, в яких державні структури будуть відчувати тиск, і створення реальної альтернативи нинішній владній системі.За словами Навального, учасники фонду хочуть створити новий стандарт прозорості для збору і витрачання коштів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F Опози́ція (від лат. oppositio «протиставлення, заперечення») - протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партiя або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.

З цього видно Навальний хоче поліпшити існуючий лад шляхом тиску на нього.
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20.08.2020 19:09 Відповісти
Вы лучше Навального знаете ,'что он хочет'? Навальный показывает коррупцию в кремле, рассказывает о состоянии путена, Медведева и тд. То есть он их просто хочет слегка 'отшлифовать' , а так его все устраивает? Что за чушь?
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20.08.2020 19:12 Відповісти
нет, он не оппозиция, он позиция, но не в первьіх рядах, вот и все. Не веришь, то пропихните как то его на преза и все увидишь, он тут же своих уточек пораспределяет куда надо, а чужих вьібросит. Все что его волновало во время войн, хаоса и беспредела-чужие уточки
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21.08.2020 01:25 Відповісти
Если он не ел, то как он мог отравиться. Может руки не помыл после туалета, а там микробы(вредные)
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20.08.2020 18:19 Відповісти
Ага. Микробы до того наелись полония
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20.08.2020 18:47 Відповісти
чай попил перед вылетом. А вообще есть такие яды, что и подмешивать в еду необязательно, можно просто открыть колбочку и дунуть на жертву(я не про боярышник).
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20.08.2020 18:56 Відповісти
Мне кажется у оппозиционеров организм устроен как и у обычных людей. У меня соседка тоже отравилась(супом) и умерла, никто на нее с колбочки не дул.
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20.08.2020 19:04 Відповісти
Ваш цинизм просто зашкаливает. Помню давеча вы луку оправдывали, несмотря на избиения и пытки по его указке ваших же сограждан. Теперь вот оправдываете отравление Навального. Напрямую не можете, так как это Цензор, так завуалировано рассказываете про' свою соседку' мифическую. Кому она нужна, ваша соседка? Она ж, как и вы, не ходила бы на демонстрации, где ее мог бы ваш омон паганый забить досмерти.
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20.08.2020 19:18 Відповісти
Да это было лет десять назад. Просто вспомнилось, хорошая тетка была.
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20.08.2020 19:21 Відповісти
У инфекционного заболевания имеется : инкубационный период, продрома, манифестация симптомов, возможные осложнения и возможная смерть. Именно в таком порядке.
У Навального не было продромы и симптоматики - он сразу вошёл в кому.
Такое течение скорей свойственно интоксикации.
Даже у ковида такого не существует! И у холеры, чумы, оспы. Т.е. даже у ООИ (Особо - Опасные Инфекции).
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20.08.2020 19:27 Відповісти
А если предположить анафилаксию, то тоже не вкладывается: там будет коллапс с шоком. Но не кома.
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20.08.2020 19:31 Відповісти
Анафилаксия - это или туда, или сюда (выведут - сразу выйдет, не выведут - погибнет).
А кома как раз может длиться и длительное время.
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20.08.2020 19:33 Відповісти
Я не врач и не могу оценивать его состояние. Возможно это и отравление, которое может быть естественным(поел поганок), так и искусственным (друзья подсыпали диоксидов). Как правило, очевидная причина устанавливается судмедэкспертами.
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20.08.2020 19:42 Відповісти
судмедексперт может установить известное вещество, а если вещество неизвестное и до етого испьітьівалось только на бомжах ??
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21.08.2020 01:31 Відповісти
Эти 'друзья' всем известны. Те ещё 'друзья'. То полонием угостят, то новичок разбрызгивают, то просто расстреляют на красной площади или прямо в день рождения путлера.
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21.08.2020 04:55 Відповісти
ха, поещь грибов, поганок, только на 3-й день поплохеет, а два дня будешь с Беларуси в Латвию марш-броски перебрасьівать без проблем, но лучше не ешь, а то на 4-й родственники передерутся из-за наследства
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21.08.2020 01:37 Відповісти
навальный после "выздоровления"К Навальному не допускают его лечащего врача и не дают разрешения на транспортировку - Цензор.НЕТ 590
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20.08.2020 18:02 Відповісти
Ну так правильно - по сценарию присланному с Лубянки нет в нем никакого личного врача. По сценарию Навальный трагически склеивает кеды несмотря на все усилия омских врачей и откомандированных специалистов с Лубянки.
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20.08.2020 18:03 Відповісти
Он в коме под ивл и уже развился отёк мозга. Вы че эпанте, кого пускать? Его терапевта?
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20.08.2020 18:04 Відповісти
Ти.. Там стоїш над ним.. І пишеш звіти ФСБ - про виконану роботу?
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20.08.2020 18:07 Відповісти
Читаю не тормоз новости и держу тебя в курсе
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20.08.2020 18:09 Відповісти
тут нельзя давать знать, что читаешь новости раша-СМИ. Даже если эти новости окажутся правдивыми и их позже перепечатает Цензор, тебя все равно заклюют.
Итак, по последним новостям - уже есть видео камер наблюдения из аэропорта Томска. На видео видно что стаканчик с чаем со стойки кафе принес Навальному один из сотрудников Фонда - Илья Пахомов. Сам Навальный к стойке не подходил, заказ делал Илья. Таким образом, работница стойки не могла знать кому достанется стаканчик. Делаем выводы.
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20.08.2020 18:23 Відповісти
Я читаю телеграм каналы которым доверяю, а раша это или где я не знаю, там не пишут. Например на троещине пару часов назад из за ревности мужик закинул 2 гранаты жене за прилавок в магазине после чего прыгнул с соседнего дома. Ну бред же, ан нет, даже жуткие кадры видео прилагаются, но тут напишут об этом ближе к ночи. Гранат возможно и не было, но на видео оператор говорит был сильный взрыв
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20.08.2020 18:31 Відповісти
Тоже прочитал. Новость + видео на первых страницах Раша-СМИ:
"Мужчина приревновал жену и бросил две гранаты в магазине, где она работала. Во время взрыва ее прижало холодильником, жертва не смогла выбраться и она сгорела заживо. Сам мужчина поднялся на 9 этаж соседнего дома и спрыгнул оттуда вниз."
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20.08.2020 18:48 Відповісти
Я на посмотрел ТК киевоператив. Не думаю что для раша СМИ это первая полоса или страница. Там навальный приболел
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20.08.2020 19:01 Відповісти
уже на первых полосах. Я бы ссылку дал но нельзя.
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20.08.2020 19:04 Відповісти
Какие же выводы нужно сделать? Что один из сотрудников Фонда Илья Пахомов продался кремлю например и отравил Навального, или какие?
Кто в здравом уме будет верить, что коррупционеры у власть в россии,которых разоблачал Навальный десятками в год, к этому отравлению не причастны?
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20.08.2020 19:04 Відповісти
А кто сказал что непричастны? Каким-то образом они это все устроили.
В Раша-интырнете гуляет версия что Навального не хотели сильно травить, цель была подмешать ему немного нейролептика чтобы он под галлюцинациями бегал по самолету и вел себя невменяемо, чтобы выставить его наркоманом. Но не угадали с дозой и переборщили.
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20.08.2020 19:07 Відповісти
вот это очень может быть. Они тоже самое делали с П. Верзиловым(основателем "медиазоны"). Ели откачали в Германии потом и тоже не давали разрешения на вылет для лечения, пока не скрыли все следы в его крови.
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20.08.2020 19:15 Відповісти
№36
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Опять не того...
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20.08.2020 18:12 Відповісти
ФСБ тянет время чтобы яд растворился,потом транспортируйте куда хотите.
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20.08.2020 18:21 Відповісти
Точно.🤔
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Не выпустят. Хотят добить.
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20.08.2020 18:27 Відповісти
Русиши схавали убийство Немцова, и это схавают. Они в царя верят, они не хотят, чтобы как "на Украине" или "в Белоруссии". Стадо тупорылых *********
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20.08.2020 18:41 Відповісти
Никакой русский не достоин сочувствия, если только он с начала агрессии против Украины открыто не высказывался против этого. Этот бутерброд на вопрос о Крыме отвечала, что это "сложный вопрос". Хороший русский, так сказать. Ну и пусть, для хороших русских - хорошие гробы, для плохих - плохие
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20.08.2020 18:46 Відповісти
***** показывает бацьке как надо...
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20.08.2020 19:00 Відповісти
Не віддадуть, хіба що тіло, а так бояться, що за кордоном виявлять зразу, чим отруїли...
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20.08.2020 19:08 Відповісти
Навального ,кремлівські гебісти будуть берегти,як набільшу цінність.А отруєння - це спектакль для підняття його рейтингу.
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20.08.2020 19:12 Відповісти
Похоже, что у *****-органов "недоработочка" вышла. Недотравили и теперь засуетились. Было бы иначе, никакой суеты не было и лечили бы максимум открыто.
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20.08.2020 19:23 Відповісти
Врача не допускают, перекатывать не разрешают... Огуречный рассол хоть дают?
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20.08.2020 22:31 Відповісти
Не хотят твари чтоб Меркель и Микрон новый новичок рассекретили.
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21.08.2020 01:30 Відповісти
 
 