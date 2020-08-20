До Навального не допускають його лікуючого лікаря і не дають дозволу на транспортування
Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила про те, що в палату не допускають лікаря Олексія і не дають дозволу на його транспортування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в твіттері.
Вона зазначила: "Юлю Навальну все-таки пустили в палату. Лікуючого лікаря Олексія Анастасію Васильєву - ні. Документи на транспортування Олексія як і раніше не дають, хоча зараз це найголовніше".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
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В Кремле заявили, что желают оппозиционеру Алексею Навальному "скорейшего выздоровления" и готовы в случае необходимости организовать его перевозку на лечение за границу.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает https://www.interfax.ru/russia/722549 Интерфакс
Прямая речь: "Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно (Кремль готов помочь организовать перевозку Навального за границу - ред.).
нам нужно что бы Мордор погряз полностью в коррупции и беспределе, а такие как Бутерброд этому мешают..
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F Опози́ція (від лат. oppositio «протиставлення, заперечення») - протиставлення одних поглядів чи дій у політиці іншим, партiя або група, що виступає врозріз з думкою більшості або з панівною думкою і висуває альтернативну політику, інший спосіб вирішення проблем.
З цього видно Навальний хоче поліпшити існуючий лад шляхом тиску на нього.
У Навального не было продромы и симптоматики - он сразу вошёл в кому.
Такое течение скорей свойственно интоксикации.
Даже у ковида такого не существует! И у холеры, чумы, оспы. Т.е. даже у ООИ (Особо - Опасные Инфекции).
А кома как раз может длиться и длительное время.
Итак, по последним новостям - уже есть видео камер наблюдения из аэропорта Томска. На видео видно что стаканчик с чаем со стойки кафе принес Навальному один из сотрудников Фонда - Илья Пахомов. Сам Навальный к стойке не подходил, заказ делал Илья. Таким образом, работница стойки не могла знать кому достанется стаканчик. Делаем выводы.
"Мужчина приревновал жену и бросил две гранаты в магазине, где она работала. Во время взрыва ее прижало холодильником, жертва не смогла выбраться и она сгорела заживо. Сам мужчина поднялся на 9 этаж соседнего дома и спрыгнул оттуда вниз."
Кто в здравом уме будет верить, что коррупционеры у власть в россии,которых разоблачал Навальный десятками в год, к этому отравлению не причастны?
В Раша-интырнете гуляет версия что Навального не хотели сильно травить, цель была подмешать ему немного нейролептика чтобы он под галлюцинациями бегал по самолету и вел себя невменяемо, чтобы выставить его наркоманом. Но не угадали с дозой и переборщили.