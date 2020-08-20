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Новини Коронавірус і карантин
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Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень. КАРТА

Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень. КАРТА

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 24 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень 01

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.

"До червоної зони буде віднесено:
➡️ місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
➡️ місто Самбір Львівської області;
➡️ місто Біляївка Одеської області;
➡️ міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
➡️ місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області" - наголосив міністр.

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За інформацією Немчінова до помаранчевої зони буде віднесено:
"➡️ місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;
➡️ міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
➡️ міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;
➡️ Києво-Святошинський район Київської області;
➡️ міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
➡️ місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський
та Саратський райони Одеської області;
➡️ місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;
➡️ міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;
➡️ місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;
➡️ місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До жовтої зони буде віднесено:

Київ;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський і Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Білогірський, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський і Старосинявський райони Хмельницької області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
Саомое прикольное, что те, кто принимают решения не теряют ни в деньгах, ни в качестве жизни. Зато целый город Черновцы теперь зона бедствия для предпренимателей. За что жить? Как платить зарплаты, аренды, как кормить семьи? У власти полные дебилы.
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20.08.2020 18:45
+4
Особенно когда народ будет в готовности выносить зеление говно...то естественно всех закороновирусят и переведут в красную зону
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20.08.2020 18:38
+3
Если бы вирус был в реале, а не в сказаочках с циферками по тв, никто бы не забил. просто люди понимают, что им парят чушь и просто пилят бюджеты на вирусе, которого просто нет
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20.08.2020 18:47
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А Зона ОРДЛО должна перейти из статуса объявленных петухов в петухи рабочие.
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20.08.2020 18:34 Відповісти
Все перейдут в красную зону . Народ забил на маски и гигиену . А скоро 1-е сентября и осень . Народ вернётся из отпусков и дач . Все расслабились .
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20.08.2020 18:35 Відповісти
Особенно когда народ будет в готовности выносить зеление говно...то естественно всех закороновирусят и переведут в красную зону
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20.08.2020 18:38 Відповісти
Если бы вирус был в реале, а не в сказаочках с циферками по тв, никто бы не забил. просто люди понимают, что им парят чушь и просто пилят бюджеты на вирусе, которого просто нет
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20.08.2020 18:47 Відповісти
Знаю одну знакомую, которая тоже так говорила...
Теперь лежит в больнице с ковид... родственники передают ее слова о том, какая она была дура...
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20.08.2020 21:17 Відповісти
Знаю знакомого знакомого, который начал видеть вирус. Теперь ходит в скафандре и считает всех сумасшедшими, кто так не делает.
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21.08.2020 06:37 Відповісти
"Не долго музыка играла,не долго фраер танцевал."
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20.08.2020 18:37 Відповісти
О, ще три дні гуляєм.
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20.08.2020 18:44 Відповісти
Тю, чи подуріли! ВОЗ уже собирается отменять карантин.
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20.08.2020 18:45 Відповісти
Саомое прикольное, что те, кто принимают решения не теряют ни в деньгах, ни в качестве жизни. Зато целый город Черновцы теперь зона бедствия для предпренимателей. За что жить? Как платить зарплаты, аренды, как кормить семьи? У власти полные дебилы.
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20.08.2020 18:45 Відповісти
Та ніхто нічого не втратить, на ці всі перекладання кольорів в Києві всі забили, тільки місцева влада може ввести обмеження.
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20.08.2020 18:48 Відповісти
Ну з нашим Осачуком все може бути, а продан лось без повноважень
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20.08.2020 19:41 Відповісти
идёт целенаправленная зачистка территорий, максимально оппозиционных к политике Президента Зеленого. Надежда на то, что из-за введения карантина и связанных с этим нарушений функционирования транспорта, торговли, промышленности и малого бизнеса, избиратели на данных территориях, проголосуют за слугу урода, это задача максимум, а задачей минимум является хотя бы убрать непокорных меров, и выбрать любого другого, способного не посылать нахр*н Офис президента зеленого.

а вывод только один - пошире освещать в местных изданиях коррупцию в центральных органах власти, объяснять воровскую сущность текущего режима иделать всё, чтобы избиратель не отдал ни одного голоса слуге урода.
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20.08.2020 21:02 Відповісти
Ну вот,Виталька во всем разобрался...Что такое зачистка он уже знает.А теперь скажи,какой придурок будет голосовать за СН,если его город,район или область переведут в красную зону?Как раз в "красных зонах"люди будут голосовать сами,как считают нужным.Ведь массовых концертов,шествий,богослужений на площадях проводить нельзя.Или не так?
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21.08.2020 07:20 Відповісти
Боря во всём разобрался, и сделает удивлённое лицо когда зеленая власть запретит голосовать на округах из красной зоны.
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27.08.2020 18:17 Відповісти
Верховенский район это где? ВерховИнский (Верховинський), от районного центра Верховина Ивано-Франковской области.
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20.08.2020 21:06 Відповісти
Той шо на гори под Веной.
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21.08.2020 06:38 Відповісти
Ситуацію на Заході України я уявляю так. Це оціночне судження, лише моя особиста думка. Там "партія коронавірусу" складається не лише із зеленої зграї, а й шоколадно-порохнявої. Тому статистика "захворюваності" там більша, ніж у Центрі чи на Сході. Якщо Бондаренкові в Черкасах довелося тягатися лише з зеленою владою після "дострокового" (на думку зелених) послаблення карантину з 1 травня, то таким мерам як Марцінків у Івано-Франківську та Надал у Тернополі воювати проти "коронабєсія" доводиться на два фронти: і проти зеленої влади, і проти порохнявої "опозиції", вплив якої ще дуже сильний у західних регіонах України.
Жодним чином не виправдовую Зеленського і Уряд Шмигаля. Вважаю, що вони несуть безпосередню відповідальність за порушення гарантованих Конституцією прав громадянина шляхом оголошення тотального карантину. Але не забуваймо про Порошенка, який розвозить ковідні тести по регіонах і активно просував антиконституційний закон про обов'язкове тестування певних категорій громадян. Цілком можливо, що якби замість зеленої нікчеми Порошенко залишився президентом на другий строк, карантин у нас був би ще дебільнішим, ще жорсткішим і ще більш геноцидним для українського народу.
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20.08.2020 21:32 Відповісти
Социально близкие из гнезда олигархии. Забрать функции распределения податкив и нормативных актов назначений в громады. А в громадах скопом и батька бити легше.
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21.08.2020 06:46 Відповісти
Ну вот,Виталька во всем разобрался...Что такое зачистка он уже знает.А теперь скажи,какой придурок будет голосовать за СН,если его город,район или область переведут в красную зону?Как раз в "красных зонах"люди будут голосовать сами,как считают нужным.Ведь массовых концертов,шествий,богослужений на площадях проводить нельзя.Или не так?
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21.08.2020 07:21 Відповісти
Боря, ты дурак? ты зачем по два раза пишешь? или так больше денег дадуд?
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27.08.2020 18:18 Відповісти
 
 