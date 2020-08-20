Коломия, Самбір, Чернівці перейдуть у червону зону з 24 серпня, - Держкомісія при Кабміні затвердила нове зонування карантинних обмежень. КАРТА
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні з 24 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - написав він.
"До червоної зони буде віднесено:
➡️ місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
➡️ місто Самбір Львівської області;
➡️ місто Біляївка Одеської області;
➡️ міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
➡️ місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області" - наголосив міністр.
За інформацією Немчінова до помаранчевої зони буде віднесено:
"➡️ місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;
➡️ міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
➡️ міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;
➡️ Києво-Святошинський район Київської області;
➡️ міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
➡️ місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський
та Саратський райони Одеської області;
➡️ місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;
➡️ міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;
➡️ місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;
➡️ місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
До жовтої зони буде віднесено:
Київ;
міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;
міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;
місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський і Старовижівський райони Волинської області;
міста Житомир, Коростень і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романовський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;
міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Білогірський, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський і Старосинявський райони Хмельницької області;
міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;
Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь лежит в больнице с ковид... родственники передают ее слова о том, какая она была дура...
а вывод только один - пошире освещать в местных изданиях коррупцию в центральных органах власти, объяснять воровскую сущность текущего режима иделать всё, чтобы избиратель не отдал ни одного голоса слуге урода.
Жодним чином не виправдовую Зеленського і Уряд Шмигаля. Вважаю, що вони несуть безпосередню відповідальність за порушення гарантованих Конституцією прав громадянина шляхом оголошення тотального карантину. Але не забуваймо про Порошенка, який розвозить ковідні тести по регіонах і активно просував антиконституційний закон про обов'язкове тестування певних категорій громадян. Цілком можливо, що якби замість зеленої нікчеми Порошенко залишився президентом на другий строк, карантин у нас був би ще дебільнішим, ще жорсткішим і ще більш геноцидним для українського народу.