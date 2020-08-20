В Україні від коронавірусу за пів року померло 1 112 осіб, - Держстат
З січня по червень 2020 року від коронавірусної хвороби в Україні померло 1 112 осіб.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує Цензор.НЕТ.
За I півріччя 2020 року з діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19" померли 1112 осіб, у 1066 із них вірус було ідентифіковано, у 46-ти - не ідентифіковано.
Всього в Україні за вказаний період померло 287 010 осіб. Зокрема, від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб, від інсультів - 38 345 осіб, від злоякісних новоутворень - 38 222 особи, від хвороб органів травлення - 11 454 особи, від грипу і пневмонії - 3 078 осіб, від хвороб нервової системи - 2 159 осіб, від туберкульозу - 1 613 осіб, від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту особи - 1 583 осіб, від хвороб сечостатевої системи - 1 304 особи, від цукрового діабету - 990 осіб.
Від зовнішніх причин за січень-червень 2020 померло 13 679 мешканців України. Внаслідок ДТП загинуло 1 646 осіб, від випадкового утоплення та занурення у воду - 612 осіб, від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 596 осіб, від випадкового отруєння отруйними речовинами - 832 людини, від випадкового отруєння та дії алкоголю - 1 157 осіб, наклали на себе руки або заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження - 3 078 осіб, загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 688 осіб.
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- Дезінформатори за допомогою нового тренду (пандемії коронавірусу) відпрацьовують старі. Наприклад, характеризують неспроможність України як держави через «невдалі» кроки у боротьбі з поширенням COVID-19.
- Дезінформатори намагаються посіяти паніку та зневіру, підкреслюючи нерівність доступу до медицини, строкатістю «карантинних» обмежень, скороченнями шкіл, лікарень тощо.
- Дезінформатори прагнуть викликати повагу до РФ і дій її керівництва в очах аудиторії, тому розповідають про допомогу США (насправді, куплену Вашингтоном), Італії (яку ніби покинув напризволяще ЄС) тощо. Відновлення без допомоги РФ неможливе.
- Дезінформатори демонізують «ворогів» і підносять «друзів». Це відбувається опціонально, тому потрібно слідкувати за новинами. Найчастіше «ворог» - США, «друг» - Китай.
- Нині основні сподівання світової спільноти щодо подолання пандемії стосуються розробки вакцини, саме на її дискредитацію спрямована російська дезінформація останніми місяцями.Источник: https://censor.net/b3214775
Ці 1112 ДОДАТКОВО плюсуються до тих смертей.
Тобто, БЕЗ коронавірусу було б на 1112 смертей МЕНШЕ.
За полгода 2020 года от гриппа и пневмонии умерли 3 078 человек
За полгода 2020 года от короновируса умерли 1112 человек,
Це РЕАЛЬНІ ДОДАТКОВІ смерті людей !
У.аны -ннам стирают о какой то угрозе от КОРОНЫ !!!!