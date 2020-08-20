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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні від коронавірусу за пів року померло 1 112 осіб, - Держстат

В Україні від коронавірусу за пів року померло 1 112 осіб, - Держстат

З січня по червень 2020 року від коронавірусної хвороби в Україні померло 1 112 осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує Цензор.НЕТ.

За I півріччя 2020 року з діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19" померли 1112 осіб, у 1066 із них вірус було ідентифіковано, у 46-ти - не ідентифіковано.

Всього в Україні за вказаний період померло 287 010 осіб. Зокрема, від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб, від інсультів - 38 345 осіб, від злоякісних новоутворень - 38 222 особи, від хвороб органів травлення - 11 454 особи, від грипу і пневмонії - 3 078 осіб, від хвороб нервової системи - 2 159 осіб, від туберкульозу - 1 613 осіб, від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту особи - 1 583 осіб, від хвороб сечостатевої системи - 1 304 особи, від цукрового діабету - 990 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-червень 2020 померло 13 679 мешканців України. Внаслідок ДТП загинуло 1 646 осіб, від випадкового утоплення та занурення у воду - 612 осіб, від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 596 осіб, від випадкового отруєння отруйними речовинами - 832 людини, від випадкового отруєння та дії алкоголю - 1 157 осіб, наклали на себе руки або заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження - 3 078 осіб, загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 688 осіб.

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Автор: 

карантин (18172) смертність (195) статистика (2247) Держстат (1604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Це менше, ніж в середньому вмирає в Україні за один день (~ 1500 чоловік)
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20.08.2020 18:43
+3
Меньше чем от любой другой болячки , но экперимент по управлению стадом продолжается.
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20.08.2020 18:45
+2
Брехня , умерли не от коронавируса, а от хронических заболеваний и несчастных случаев, а умершим приписывали корону, это говорят все, во всех областях. Лучше пусть зеленые сатанисты расскажут как зеленые либерасты требуют у них выделить более полумиллиона гривен на гей - парад. От будет весело смотреть на их голые жопы. В стране нет денег на лечение людей, нет денег на поднятие пенсий и помощи инвалидам и одиноким матерям, нет денег ни на что.Зато власть купается в деньгах, в высоких зарплатах, в коррупции и еще планирует дать геям деньги на их хренопарады и беспрецедентную пропаганду гомосексуализма при зеленой олигархической власти.
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20.08.2020 18:45
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Брехня , умерли не от коронавируса, а от хронических заболеваний и несчастных случаев, а умершим приписывали корону, это говорят все, во всех областях. Лучше пусть зеленые сатанисты расскажут как зеленые либерасты требуют у них выделить более полумиллиона гривен на гей - парад. От будет весело смотреть на их голые жопы. В стране нет денег на лечение людей, нет денег на поднятие пенсий и помощи инвалидам и одиноким матерям, нет денег ни на что.Зато власть купается в деньгах, в высоких зарплатах, в коррупции и еще планирует дать геям деньги на их хренопарады и беспрецедентную пропаганду гомосексуализма при зеленой олигархической власти.
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20.08.2020 18:45 Відповісти
https://censor.net/blogs/3214775/korona_deza_memi
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20.08.2020 19:09 Відповісти
Деякі шаблони російської дезінформації
- Дезінформатори за допомогою нового тренду (пандемії коронавірусу) відпрацьовують старі. Наприклад, характеризують неспроможність України як держави через «невдалі» кроки у боротьбі з поширенням COVID-19.
- Дезінформатори намагаються посіяти паніку та зневіру, підкреслюючи нерівність доступу до медицини, строкатістю «карантинних» обмежень, скороченнями шкіл, лікарень тощо.
- Дезінформатори прагнуть викликати повагу до РФ і дій її керівництва в очах аудиторії, тому розповідають про допомогу США (насправді, куплену Вашингтоном), Італії (яку ніби покинув напризволяще ЄС) тощо. Відновлення без допомоги РФ неможливе.
- Дезінформатори демонізують «ворогів» і підносять «друзів». Це відбувається опціонально, тому потрібно слідкувати за новинами. Найчастіше «ворог» - США, «друг» - Китай.
- Нині основні сподівання світової спільноти щодо подолання пандемії стосуються розробки вакцини, саме на її дискредитацію спрямована російська дезінформація останніми місяцями.Источник: https://censor.net/b3214775
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20.08.2020 19:23 Відповісти
Чий є Крим?
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20.08.2020 21:00 Відповісти
Це менше, ніж в середньому вмирає в Україні за один день (~ 1500 чоловік)
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20.08.2020 18:43 Відповісти
але більше чим гине на війні
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20.08.2020 18:44 Відповісти
До чого тут це? Під час другої світової вдень гинуло від 2500 українців в день.
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20.08.2020 18:52 Відповісти
Это число нужно умножить минимум на 5 потому что в провинциях трупам тесты не делают.
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20.08.2020 18:44 Відповісти
Уже всё умножено.
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20.08.2020 18:45 Відповісти
де про це сказано в тексті?
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20.08.2020 19:17 Відповісти
Меньше чем от любой другой болячки , но экперимент по управлению стадом продолжается.
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20.08.2020 18:45 Відповісти
От зроби зусилля, і ПОДУМАЙ.
Ці 1112 ДОДАТКОВО плюсуються до тих смертей.
Тобто, БЕЗ коронавірусу було б на 1112 смертей МЕНШЕ.
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20.08.2020 19:31 Відповісти
А без смертей на дорогах - еще меньше! Может запретим автомобили?
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20.08.2020 20:06 Відповісти
А без людей, взагалі смертей не буде !
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20.08.2020 20:09 Відповісти
Не бреши, смертність в 20-му менша за аналогічний період 19-го.
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20.08.2020 20:53 Відповісти
Из данных Укрстата явно видно, что обычный грипп в три раза смертельнее чем "ужасный короновирус"
За полгода 2020 года от гриппа и пневмонии умерли 3 078 человек
За полгода 2020 года от короновируса умерли 1112 человек,
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20.08.2020 18:47 Відповісти
Грип уже був значно розповсюдженішим до введення карантину, тому дане порівняння не показове
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20.08.2020 18:57 Відповісти
Тобі колись ставили діагноз - грип? Таке враження, шо вони всі ГРВІ грипом вважають.
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20.08.2020 20:55 Відповісти
Мені жодного разу в житті діагноз "грип" не ставили.
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20.08.2020 22:24 Відповісти
Наконец-то написали в сравнении с другими заболеваниями, к тому же при коронавируса далеко не каждый умирает, короче не так страшен черт(corona-18), как нам намалевали, сволочи.
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20.08.2020 18:50 Відповісти
При чому тут порівняння !
Це РЕАЛЬНІ ДОДАТКОВІ смерті людей !
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20.08.2020 19:22 Відповісти
Это 0,38% от всей смертности !

У.аны -ннам стирают о какой то угрозе от КОРОНЫ !!!!
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20.08.2020 19:13 Відповісти
А ти сам згоден попасти у ці 0,38% ?
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20.08.2020 19:20 Відповісти
А давай я тебя н.х пошлю !?
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20.08.2020 19:22 Відповісти
А давай, ти себе за пісюн укусиш.
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20.08.2020 19:27 Відповісти
А давай ты меня за мой ?
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20.08.2020 19:37 Відповісти
То вже з своїм бойфрендом домовляйся.
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20.08.2020 19:49 Відповісти
Це ж яка величезна цифра.Швиденько посадити на тотальний карантин. І пофіг,що в Україні щороку помирає від раку до 80 тисяч людей.А ті хто проходить ремісію,фактично важкохворі інваліди і довго не живуть.І не кажіть за заразність цього вірусу,бо це вже абсурдність.Он восени наступає сезонність распіраторних захворювань,яка буде тривати до весни.То що,будете на тотальному карантині сидіти,4-5 місяців? Українські економіці буде кінець і такі дії можуть привести до бунтів,а то й до громадянської війни.
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20.08.2020 19:34 Відповісти
звиздешь в Италии в феврале-марте жмуров было 600-700 человек в день..
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20.08.2020 19:35 Відповісти
если бы обнародовали смертность от хамства и злости друг к другу.
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20.08.2020 20:13 Відповісти
О шурик, ты живой, а я думал ты здох...
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20.08.2020 20:17 Відповісти
от инфарктов и инсультов 200-300тыщ за полгода, но вес при входе в продуктовый магазин не проверяют. продолжаем исследование по управлению стадом
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21.08.2020 07:05 Відповісти
 
 