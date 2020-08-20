В Україні від коронавірусу за пів року померло 1 112 осіб, - Держстат

З січня по червень 2020 року від коронавірусної хвороби в Україні померло 1 112 осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, інформує Цензор.НЕТ.

За I півріччя 2020 року з діагнозом "коронавірусна інфекція COVID-19" померли 1112 осіб, у 1066 із них вірус було ідентифіковано, у 46-ти - не ідентифіковано.

Всього в Україні за вказаний період померло 287 010 осіб. Зокрема, від ішемічної хвороби серця - 135 867 осіб, від інсультів - 38 345 осіб, від злоякісних новоутворень - 38 222 особи, від хвороб органів травлення - 11 454 особи, від грипу і пневмонії - 3 078 осіб, від хвороб нервової системи - 2 159 осіб, від туберкульозу - 1 613 осіб, від захворювань, зумовлених вірусом імунодефіциту особи - 1 583 осіб, від хвороб сечостатевої системи - 1 304 особи, від цукрового діабету - 990 осіб.

Від зовнішніх причин за січень-червень 2020 померло 13 679 мешканців України. Внаслідок ДТП загинуло 1 646 осіб, від випадкового утоплення та занурення у воду - 612 осіб, від нещасних випадків, викликаних дією диму, вогню та полум'я - 596 осіб, від випадкового отруєння отруйними речовинами - 832 людини, від випадкового отруєння та дії алкоголю - 1 157 осіб, наклали на себе руки або заподіяли собі летальне навмисне самоушкодження - 3 078 осіб, загинули внаслідок нападу з метою вбивства чи заподіяння ушкодження - 688 осіб.

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