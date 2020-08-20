Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом. ДОКУМЕНТ

Стали известны детали меморандума с Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи на сумму до EUR 1,2 млрд.

Текст меморандума опубликовал в Telegram председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Украина взяла на себя обязательства передать централизованные закупки лекарств госпредприятию "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) и провести конкурсный отбор на должности руководителей Государственной таможенной и Госналоговой служб.

Также наша страна пообещала разработать концепцию электронного налогового аудита, начать его публичное обсуждение и усовершенствовать систему мониторинга налога на добавленную стоимость (НДС).

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Помимо этого, меморандум обязывает ликвидировать Государственную фискальную службу (ГФС), принять в первом чтении законопроект о создании нового агентства для расследования экономических и финансовых преступлений.

Украина также обязалась проводить конкурсы на госдолжности высшего уровня (категория А) в соответствии с европейскими принципами, в том числе в случае временной работы госслужащего в период карантина.

Что касается улучшения бизнес-климата, меморандум обязывает Украину расширить полномочия частных исполнителей на требования до 100 тыс. грн к любому должнику, а также на административные штрафы, что станет началом полного уравнивания их полномочий с государственными исполнителями, указано в документе.

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Кроме того, Украина взяла обязательство благоприятствовать блокированию средств на банковских счетах путем разрешений на электронную связь между исполнителями и банками.

В меморандуме также указано на необходимость создания новой Высшей квалификационной комиссии судей Украины через прозрачную процедуру отбора, проводимую конкурсной комиссией с международным участием.

Помимо этого, меморандум предусматривает создание комиссии по вопросам этики с международным участием с полномочиями проводить разовую оценку добропорядочности членов Высшего совета правосудия, рекомендовать их увольнение в случае несоответствия стандартам, а также создание перечня предварительно отобранных кандидатов в Высший совет правосудия.

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Среди условий меморандума - авторизация автономной системы электронного уголовного судопроизводства НАБУ и САП, завершение аттестации прокуроров на региональном уровне и, в соответствии с законом, начало процесса аттестации на местном уровне.





