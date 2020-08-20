Відзнаками Міноборони нагороджено понад тисячу українських воїнів, - штаб ООС. ФОТО

Близько тисячі військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил нагороджені відзнаками Міністра оборони України

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Напередодні Дня Незалежності України за рішенням Міністра оборони України Андрія Тарана у район проведення операції Об’єднаних сил направлені робочі мобільні групи для заохочення відомчими відзнаками воїнів, які виконують завдання на передовій та для надання допомоги військовослужбовцям у вирішенні проблемних питань.

Впродовж трьох днів мобільні групи на чолі із заступниками Міністра оборони Ігорем Халімоном, Юлієм Гере та директором Департаменту соціального та гуманітарного забезпечення МОУ Назімом Агаєвим відвідали позиції підрозділів Збройних Сил України уздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях. До складу мобільних груп також увійшли керівники структурних підрозділів Міноборони.

Під час перебування у військових колективах обговорювалися нагальні питання, які турбують українських захисників та було вручено нагороди близько 1000 військовослужбовцям Збройних Сил України. Зокрема, відзнаки Міністерства оборони – "За військову доблесть", "Знак пошани", "За зразкову службу" та "За зміцнення обороноздатності України". Окрім того, воїни отримали наручні годинники від Міністра оборони України, грамоти та подяки".

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